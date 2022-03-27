Политику Байдена по Украине не одобрили большинство американцев

Проводимую администрацией президента США Джо Байдена политику в условиях возросшей напряженности между Россией и Украиной не одобряют большинство американцев, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией NBC.

В опросе, проведенном 18–22 марта, приняли участие 1 тыс. американцев старше 18 лет. Среди прочего им был задан вопрос о том, одобряют ли они проводимую администрацией Байдена политику по российско-украинскому конфликту. Утвердительно на этот вопрос ответили лишь 41% опрошенных американцев, 52% заявили, что не одобряют действия администрации США на этом направлении, передает ТАСС.

44% респондентов заявили о том, что у них «крайне мало уверенности» в способностях Байдена разрешить сложившийся кризис. Обратной точки зрения придерживаются лишь 12% опрошенных. При этом подавляющее число американцев (79%) поддержали решение властей Соединенных Штатов отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов.

Всего по Соединенным Штатам уровень поддержки Байдена составляет 40%, что, по данным телекомпании, является наиболее низким показателем с начала полномочий президента США. При этом 55% респондентов заявили, что не поддерживают проводимую администрацией Байдена политику.

Ранее американский журналист Гленн Гринвальд выразил мнение, что президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией.

Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей. В Сенате США спрогнозировали начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД