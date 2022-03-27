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Политику Байдена по Украине не одобрили большинство американцев
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Проводимую администрацией президента США Джо Байдена политику в условиях возросшей напряженности между Россией и Украиной не одобряют большинство американцев, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией NBC.
В опросе, проведенном 18–22 марта, приняли участие 1 тыс. американцев старше 18 лет. Среди прочего им был задан вопрос о том, одобряют ли они проводимую администрацией Байдена политику по российско-украинскому конфликту. Утвердительно на этот вопрос ответили лишь 41% опрошенных американцев, 52% заявили, что не одобряют действия администрации США на этом направлении, передает ТАСС.
44% респондентов заявили о том, что у них «крайне мало уверенности» в способностях Байдена разрешить сложившийся кризис. Обратной точки зрения придерживаются лишь 12% опрошенных. При этом подавляющее число американцев (79%) поддержали решение властей Соединенных Штатов отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов.
Всего по Соединенным Штатам уровень поддержки Байдена составляет 40%, что, по данным телекомпании, является наиболее низким показателем с начала полномочий президента США. При этом 55% респондентов заявили, что не поддерживают проводимую администрацией Байдена политику.
Ранее американский журналист Гленн Гринвальд выразил мнение, что президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией.
Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей. В Сенате США спрогнозировали начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
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На Украине раскритиковали «историческую» речь Байдена
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Украинские журналисты, политики и бизнесмены неоднозначно восприняли речь президента США Джо Байдена, которую он произнес после завершения своего европейского турне. Украинцы не поняли, что же было «исторического» в речи главы Белого дома и чем он может помочь Киеву.
«Может ли кто-нибудь мне объяснить: в чем «историчность» вчерашней речи Байдена и чем она поможет воюющей Украине?» – приводит слова экс-нардепа Игоря Мосийчука «Страна.ua».
В свою очередь журналист Иван Яковина назвал речь Байдена «очень слабой». «Если бы он деловито и спокойно перечислил вооружения, которые через пару дней получит Украина – это было бы дело. А так – вода и пустота», – написал он.
«Речь Байдена циничная. Основана на интересах США и самого Байдена на ноябрьских выборах в Палату представителей. Гибнущие украинцы для Дяди Сэма всего лишь инструмент международной политики, а не личная трагедия», – считает бизнесмен Сеяр Куршутов.
Также пользователи Сети связали уничтожение ВС России базы горючего в районе Львова с речью Байдена. «Понятно, почему именно Львов стал сейчас мишенью Путина. Это красноречивая пощечина президенту США, который именно в тот момент находился в каких-то 10 минутах полета ракет от атакованного Львова», – заявило командование воздушних сил Украины.
Напомним, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожили крупную базу горючего в районе Львова.
В субботу Байден в ходе пресс-конференции заявил, что россияне не враги США, а НАТО – «сугубо оборонительный альянс». По словам Байдена, введенные против России санкции беспрецедентны по масштабу, якобы «высасывают силу» и возможность укреплять военный потенциал. Байден считает, что российская экономика сократится вдвое из-за западных санкций и не будет входить в 20 крупнейших в мире. Байден заявил, что против России ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.
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Эксперт: Заявление Омеляна о «мертвых москалях» доказывает необходимость денацификации Украины
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«Либералы пытаются оправдать людоедские комментарии украинских политиков посттравматическим синдромом. Но эти политики и до начала спецоперации выступали с такими же заявлениями», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил: «Хороший москаль – это мертвый москаль. Плохие они с рождения».
«Мы не раз слышали подобные заявления из уст различных деятелей, в том числе и самого Владимира Омеляна. Украинский телеведущий призывает убивать русских детей, военные медики говорят, что нужно калечить российских военнопленных. Мы имеем дело с вполне определенным, уже сложившимся трендом», – заметил политолог Владимир Корнилов.
Напомним, в субботу бывший министр инфраструктуры Украины, дипломатический работник со стажем Владимир Омелян, выступая в эфире львовского телеканала NTA, заявил: «Я надеюсь, что дискуссия о хороших россиянах и плохих россиянах будет завершена коротким выводом: хороший россиянин или просто москаль – это мертвый москаль. А плохие они с рождения, и о них вообще не стоит говорить».
«Сейчас некоторые либералы пытаются оправдать человеконенавистнические, русофобские демарши многих украинских деятелей: «Что вы хотите, к ним пришла война», и тому подобное», – отметил Корнилов. Но, добавил он, объяснять звучащие людоедские речи исключительно посттравматической реакцией нельзя.
«Такие политики и год назад, и три года назад, и ранее ненавидели Россию, мечтали увидеть руины российских городов. Поэтому они и сейчас призывают убивать всех русских, говорят: «Хороший москаль – мертвый москаль», и тому подобное», – подчеркнул Корнилов.
«Сам Омелян, хочу напомнить, еще будучи министром инфраструктуры Украины – то есть задолго до спецоперации, праздновал свой день рождения с тортиком, где изображались руины Кремля», – заметил Корнилов. Такой подарок министру преподнесли на 40-летие в январе 2019 года. «Подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА* съела звезду Спасской башни», – написала тогда пресс-секретарь министра.
Что касается символического «уничтожения» Кремля, то это стало определенной традицией в послемайданной Украине – еще в 2015 году фирма из Житомирской области наладила выпуск мангалов в виде символа российской столицы.
Министр Омелян остается верен себе, заметил Корнилов. Собеседник напомнил, что 25 марта экс-министр призвал в Facebook* к разрушению Московского Кремля и к ракетным обстрелам Петербурга. «Если раньше омеляны мечтали о «руинах Кремля», то сейчас они просто расширяют географию своих мечтаний. От их мечтаний ситуация не меняется, просто это лишнее доказательство того, что Россия имеет полное основание говорить о денацификации Украины», – констатировал Корнилов.
Добавим, что в качестве министра во времена Петра Порошенко Омелян отметился фантастическими прожектами (наподобие создания на Украине «гиперлупа» – высокотехнологичной железнодорожной магистрали со скоростями свыше 600 км/ч), но в большей степени он запомнился высказываниями о необходимости прекращения железнодорожного сообщения с Россией.
Также высокопоставленный чиновник призывал сограждан вооружиться и «возвратить Кубань и Москву». «Надевать форму, брать автомат, идти воевать», – такой совет дал тогдашний член правительства, отвечая на вопрос, что делать украинцам, желающим приехать в Россию на поезде. Судя по сюжету львовского телеканала NTA, экс-министр уже надел форму и вооружился – ведущий представил Омеляна как бойца 206-го батальона территориальной обороны Киева.
К угрозам в адрес всех без исключения россиян прибегают не только отставные, но и пока действующие киевские чиновники. Как сообщает портал «Вести», глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко оставил в соцсетях пост следующего содержания: «Будут убиты их жены, дети, родители, братья, сестры. Все! Мы убьем всех, весь ваш конченый род. Не оставим даже упоминания о том, что такие орки когда-то жили».
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему на Украине стало допустимым цитировать организатора Холокоста Адольфа Эйхмана, и сравнивала отношение к военнопленным в ВСУ и в российской армии.
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СМИ: Более 50% французов верят заявлениям России по Украине
Больше половины опрошенных французов верят хотя бы одному из аргументов России по поводу спецоперации на Украине, 10% убеждены, что в страну проникли неонацисты, свидетельствуют данные опроса компании Ifop.
«Оказывается, 52% опрошенных верят хотя бы в один из российских тезисов об истоках войны на Украине», – приводит телеканал CNews результаты опроса, передает РИА «Новости».
Согласно опросу, 28% считают, что российскую операцию поддерживают русскоязычные украинцы, которые хотят освободиться от преследований. В том, что Украиной управляет «хунта», в которую «проникли» неонацисты, убеждены 10% респондентов.
Наиболее «восприимчивыми к выступлениям Владимира Путина» оказались сторонники главы левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона и приверженца крайне правых взглядов Эрика Земмура.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Британцы обвинили Зеленского в попытках спровоцировать третью мировую
Читатели Daily Mail обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского за его просьбу отдать танки и самолеты стран НАТО Киеву.
«НАТО не обязано помогать Зеленскому. Он неправильно разыграл свои карты и разозлил Россию, настаивая на вхождении Украины в альянс. Все это происходит из-за его высокомерия»,– приводит РИА «Новости» мнение читателя под ником Januaryaugust.
«Он отчаянно пытается втянуть в это весь мир», – пишет еще один пользователь.
«Задача этого парня и Байдена – начать третью мировую войну», – считает пользователь Barnhillboy.
«Извини, но мы не хотим ядерной войны», – отметил H8INGITHERE.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении к НАТО попросил предоставить стране «1% самолетов, 1% от всех танков».
Между тем, глава британского Минобороны Бен Уоллес в интервью газете The Mail on Sunday заявил, что поставки на Украину сложной военной техники западного производства будут малоэффективны.
Немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины сообщило, что на Украину из ФРГ в пятницу прибыли 1,5 тыс. зенитных ракет «Стрела» и 100 пулеметов MG3, а также 8 млн патронов для пистолетов.
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Пранкеры предъявили главе ведомства претензию о том, что британские наемники якобы отказываются от контрактов и подрывают боевой дух украинцев. До этого был опубликован отрезок, где пранкеры обсудили с Уоллесом поддержку Британией Украины в разработке ядерного оружия. При этом в реальности Великобритании будет очень сложно логистически передать Украине танки и самолеты, об этом прямо заявил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.
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NYT: Соцсети сделали из Украины мем
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Украинскому кризису уделяют много внимания в соцсетях, при этом его используют либо для пропаганды, либо ради получения прибыли, считает журналистка Хейли Фелан, ее эссе опубликовано в The New York Times.
По ее мнению, тема Украины обросла большим числом мемов, что имеет за собой множество не только позитивных, но и плохих последствий. Причиной такого феномена Фелан назвала алгоритмы работы соцсетей, нацеленные на распространение самого прибыльного контента, передает РИА «Новости».
По ее словам, «социальные сети оптимизированы для самых быстрых, самых горячих и самых возмутительных действий», об этом журналистке рассказал Макс Стоссель, советник Центра гуманных технологий, некоммерческой организации, занимающейся переосмыслением цифровой инфраструктуры.
Фелан осудила предложение Илона Маска сразиться с российским президентом за судьбу Украины: по ее словам, из-за такого отношения к информации сложная геополитическая история превращается в соцсетях в простой до абсурдности нарратив.
Журналистка также напомнила о случае, когда в соцсетях «завирусился» снимок палестинской активистки Ахед Тамими, противостоящей израильскому солдату. Фотографию от 2012 года выдали в Сети за изображение украинки, выступившей против российского военнослужащего. По мнению Фелан, упрощение создает благодатную почву для подобных фейков.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети, «такой, которая будет иметь алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна».
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Лондон счел бессмысленными поставки сложной военной техники Украине
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Поставки на Украину сложной военной техники западного производства будут малоэффективны, заявил в интервью газете The Mail on Sunday глава британского Минобороны Бен Уоллес.
«Одна из главных трудностей состоит в том, что чем сложнее становятся системы вооружений, тем больше подготовки нужно для того, чтобы их использовать. Поэтому мы должны по-настоящему сосредоточить наши усилия на том, чтобы помочь Украине восстановить или найти такую российскую или советскую военную технику, которая уже есть на ее вооружении. Если бы мы просто отправили им британские танки, это бы толком не сработало», – приводит его слова ТАСС.
Он также заявил, что переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, которые британское правительство пообещало передать Киеву, уже готовы к немедленному использованию на Украине.
Ранее немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины сообщило, что на Украину из ФРГ в пятницу прибыли 1,5 тыс. зенитных ракет «Стрела» и 100 пулеметов MG3, а также 8 млн патронов для пистолетов.
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Пранкеры предъявили главе ведомства претензию о том, что британские наемники якобы отказываются от контрактов и подрывают боевой дух украинцев. До этого был опубликован отрезок, где пранкеры обсудили с Уоллесом поддержку Британией Украины в разработке ядерного оружия. При этом в реальности Великобритании будет очень сложно логистически передать Украине танки и самолеты, об этом прямо заявил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.
Бывший депутат Рады исключил возвращение Херсона под контроль Киева
Херсонская области Украины больше не вернется под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Он напомнил, в украинских и иностранных СМИ появилась информация о наступлении ВСУ на Херсон и якобы скорого возвращения города под контроль Киева, передает РИА «Новости».
«С полной ответственностью заявляю вам: ни ВСУ, ни СБУ, ни власть Украины не влияют на ситуацию в Херсоне и области. Прошу вас, херсонцы, успокойтесь, никакая украинская власть не вернется. Не верьте лживым укроСМИ, их пособникам и сплетням», – призвал политик.
Он добавил, что Киев несет очень большие потери, а солдаты сдаются в плен, чтобы сохранить свою жизнь.
«Зеленский в большей части регионов и его командование тоже не влияют на ситуацию. Издает бредовые указы, с помощью которых терроризирует мирных граждан», – добавил он.
Журавко выразил уверенность, что мирная жизнь в Херсоне расцветет, а регион будет развиваться. Он резюмировал, что националисты и пособники Киева будут арестованы и отданы под суд.
«В ближайшее время будет освобожден Николаев и Одесса. Вы это увидите сами. И там тоже начнется мирная жизнь. Но без нациков и негодяев», – заключил он.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские военнослужащие помогли безопасно покинуть Херсонскую область 90 гражданам России, Молдовы и Украины.
Напомним, в начале марта из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа были доставлены 248 граждан иностранных государств, в том числе 38 детей. Безопасность доставки иностранных граждан в город Армянск Республики Крым обеспечил расчет бронепоезда Южного военного округа.
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Трамп: Байден убил американскую мечту
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Нынешний американский лидер Джо Байдена убил американскую мечту, заявил экс-президент США Дональд Трамп перед своими сторонниками на митинге в городе Коммерс (штат Джорджия).
«Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев», – цитирует РИА «Новости» Трампа.
Политик обвинил Байдена в высокой инфляции и росте цен на автомобильное топливо. По его словам, действующий глава Белого дома убил «американскую мечту».
Трамп отметил, что ситуация вокруг Украины не развивалась бы нынешним образом, если бы США возглавлял он, а не Байден, которого он назвал «сонный сукин сын».
Ранее журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман в авторской статье заявил, что президенту США Джо Байдену в условиях нынешнего кризиса следует воздержаться от неподготовленных комментариев, в которых он часто допускает неточности и оговорки.
В субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в России.
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В Киеве прошли обыски у Михаила Погребинского
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Политолог, основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал об обыске и опроверг информацию о своем задержании СБУ.
«Я не задержан. Никаких подозрений мне не предъявляли. Обыск был, но я не имею никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля. Слухи о моем задержании просто провокация», – заявил Погребинский изданию «Страна.ua».
Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что в субботу вечером у Погребинского прошел обыск, после этого ряд правозащитников сообщили о его задержании.
Напомним, главный редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачев сообщил о своем задержании, написав, что за ним пришли.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В Совфеде оценили возможность вступления ЛНР и ДНР в состав России
ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в России, если оно не противоречит их конституциям, Россия признала их суверенитет, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями», – приводит РИА «Новости» ответ Клишаса на вопрос, как может Россия отреагировать на возможный референдум.
Ранее в воскресенье глава Луганской народной республики Леонид Пасечник не исключил, что в ближайшее время на территории республики может пройти референдум о вступлении в состав России. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут рядполитических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Вучич выразил обеспокоенность заявлением Байдена о Путине
Резкие заявления президента США Джозефа Байдена в адрес президента России Владимира Путина говорят о продолжении и развитии геополитического конфликта, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.
По словам Вучича, он знает Байдена как весьма осторожного человека, который очень хорошо готовится к публичным выступлениям.
«В нашем первом разговоре с ним, а позднее познакомился с ним и лично, понял, что у него есть команда, которая его исключительно готовит. Если он что-то сказал, он сказал это неслучайно… Вчерашнее заявление Байдена было важнее любого другого, потому что мы должны готовится к длительной борьбе и войне, и это меня обеспокоило», – цитирует РИА «Новости» Вучича.
Он отметил, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе в данном контексте подтверждает обоснованность озабоченности.
Ранее в субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США Джо Байдену решать, кто будет находиться у власти в России.
Напомним, что президент США Джо Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о российском лидере Владимире Путине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
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ВС России уничтожили склад ракет для С-300 и «Бука» под Киевом
Вооруженные силы России уничтожили высокоточным оружием склад ракет к зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое под Киевом и цеха Львовского завода, где проводился ремонт ракетных комплексов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое, в 30 километрах юго-западнее города Киева», – приводит ТАСС слова Конашенкова.
Он добавил, что были уничтожены цеха Львовского завода, где проводился ремонт ракетных комплексов.
«Высокоточными крылатыми ракетами в городе Львове уничтожены цеха Львовского радиоремонтного завода. На данном предприятии осуществлялся капитальный ремонт и модернизация зенитных ракетных комплексов «Тор» и С-125, радиолокационных станций для военно-воздушных сил Украины, средств РЭБ и прицелов для танков», – отметил генерал.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения складов ВСУ штурмовиками Су-25.
До этого в Сети было опубликовано видео из захваченного российской армией секретного бункера (ЗКП) под Киевом, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.
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Президент ФРГ предрек Германии сложные времена
Ситуация на Украине и вызванные ею трудности, в том числе – антироссийские санкции, не обойдут стороной и жителей Германии, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресном видеообращении.
«В Германии нас ждут тяжелые дни. Но мы должны быть к ним готовы. Эти дни изменят мир и нас тоже – возможно, быстрее, чем мы считали возможным», – цитирует РенТВ Штайнмайера.
Видеообращение транслировалось во время концерта солидарности с Украиной, в котором демонстративно отказался принимать участие посол страны в ФРГ Мельник. Причиной отказа послужили российские артисты, которые тоже выступали на сцене.
Одновременно с этим сами жители Германии столкнулись с пустыми полками в магазинах. Их попросили данную ситуацию не обсуждать и «воздержаться от дискуссий».
Напомним, ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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СМИ: Байден объявил себя спасителем Европы и «обманул» ее
Президент США Джо Байден объявил себя спасителем Европы от энергетической зависимости от России, но быстро увеличить поставки сжиженного природного в ЕС будет непросто, пишет газета Politico.
Байден заявил, что Вашингтон готов помочь Евросоюзу избавиться от зависимости от российского топлива. При этом Соединенные Штаты и Европа поставили цель дополнительно поставить на европейские рынки 15 млрд кубометров газа – это 40% от общего потребления газа в ЕС.
Однако, по словам высокопоставленного американского чиновника, поставить такой объем сырья будет очень не просто: придется убеждать Азию отказываться от уже забронированных поставок, чтобы отправить СПГ в Европу, передает РИА «Новости».
По мнению Международного энергетического агентства, если ЕС затянет пояса и будет как можно скорее внедрять возобновляемые источники энергии, зависимость от российского газа удастся сократить только на треть в этом году, а не на две трети, как полагает Брюссель.
Ранее президент США Джо Байден обсудил в Варшаве с польским лидером Анджеем Дудой санкции против России, поддержку усилий Европы, направленных на сокращение зависимости от российских энергоносителей, и оборонное сотрудничество двух государств.
Напомним, президент США по итогам переговоров с ЕС пообещал избавить Евросоюз от российского газа «задолго до 2030 года».
ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны показало кадры уничтожения складов ВСУ штурмовиками Су-25
Министерство обороны России опубликовало кадры нанесения ударов штурмовиками Су-25 по военным складам украинских военных.
Отмечается, что ударом были уничтожены боеприпасы и вооружение ВСУ. На видео демонстрируется ночной взлет Су-25 и запись с прицела самолета – он поражает цель неуправляемыми реактивными снарядами. Также представлены кадры объективного контроля поражения – БПЛА снимает попадание по объекту, передает РИА «Новости».
«Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили склады с боеприпасами и вооружением ВСУ. Поражение наземных целей выполнялось авиационным ракетным вооружением. Полеты на боевое применение выполнялись в ночных условиях», – рассказали в Минобороны.
Ранее в Сети было опубликовано видео из захваченного российской армией секретного бункера (ЗКП) под Киевом, из которого осуществлялось управление крупной группировкой украинских войск.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД