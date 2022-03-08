В США спрогнозировали глобальный энергокризис из-за санкций против России

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8 марта, вторник | Последнее обновление — 19:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден объявил о запрете США на импорт российской нефти
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Хотите кусать – кусайте, но с умильным великодушием теперь будут некоторые трудности.
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Россия, в отличие от украинской власти, заинтересована в стабильности и контролируемости Украины после операции. Для этого надо как можно меньше всего разрушить в ходе боевых действий и сберечь как можно больше людей – причем не только мирных, а вообще.
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В результате что мы видим? Все олигархи попали под санкции, но все выразили солидарность с президентом. Никто из «олигархов» не сбегает с корабля, все вместе работают на страну, модернизируют производство, инвестируют в Россию.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В США спрогнозировали глобальный энергокризис из-за санкций против России
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Глобальный энергетический кризис возникнет после возможного запрета американской администрации на покупку нефти в России, заявил сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс.
«Откровенно говоря, мы столкнемся с глобальным энергетическим кризисом... Мы вполне можем увидеть удвоение цен на энергоносители», – цитирует РИА «Новости» политик.
По его словам, официальное заявление по новым антироссийским санкциями ожидается во вторник или среду. Итогом санкций против Москвы станет дальнейший рост цен на бензин в США. Также цены вырастут и в Европе.
«Такова цена защиты свободы», – резюмировал сенатор.
Он призвал искать альтернативных поставщиков, упомянув Канаду, Венесуэлу и Иран.
Во вторник в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен объявить о новых санкциях против России из-за спецоперации по защите Донбасса.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
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Рогозин ответил на предложение американского астронавта работать в «Макдоналдс»
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на заявление американского астронавта Скотта Келли о том, что космическая программа России не будет стоить ничего без США.
Скотт Келли в Twitter опубликовал пост в ответ на заявление Рогозина о том, что российская ракета-носитель «без флагов некоторых стран будет краше выглядеть». «Димон, без этих флагов и иностранной валюты, которую они приносят, твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить. Может, найдешь себе работу в «Макдоналдс», если «Макдоналдс» еще существует в России», – заявил астронавт.
«Это мне прислал американский астронавт Скот. Этот Скот дважды летал в космос на российском корабле «Союз», но при этом остался верным себе – Скотом. Публикую это для того, чтобы все поняли степень американской «благодарности» за то, что Россия сделала для Соединенных Штатов, возя их астронавтов, таких вот Скотов, в течение девяти лет на МКС после того, как американские аварийные и крайне ненадежные корабли угробили два своих экипажа и в итоге были выведены из эксплуатации», – ответил Рогозин.
Он напомнил, что Россия в то время «протянула руку помощи» НАСА, но сейчас «агрессивный Скот ее укусил». «Ну что ж, такой скот полезен только для бигмаков», – заключил глава Роскосмоса.
До этого Рогозин с иронией отозвался к переговорам президента Украины Владимира Зеленского с американским бизнесменом Илоном Маском. «Да, встретитесь, косячка свернете и поговорите о космосе. Может и полегчает», – комментировал глава российской госкорпорации.
В Китае указали на просчет США в связи с санкциями против России
США просчитались, когда решили ввести санкции против российских разработчиков вооружений, пишет китайское издание Global Times.
Отмечается, что США хотели причинить серьезный ущерб российским разработчикам и производителям оружия и нанести удар во вооруженным силам.
Однако, отмечает издание, санкции не окажут ожидаемого в Вашингтоне эффекта, поскольку российская оборонная промышленность является самостоятельной и не зависит от западных технологий. При этом применение российской военной техники в реальных боевых условиях станет для нее высококачественной рекламой и повысит спрос на оружие из России, передает РИА «Новости».
Global Times считает, что Россия сумеет преодолеть введенные против нее финансовые санкции.
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Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран.
Блинкен заявил о способности ВС России «перемолоть» украинскую армию
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У российских Вооруженных сил есть возможность «перемолоть» украинскую армию, эти силы несравнимы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Правда также заключается в том, что существует огромная диспропорция в количестве сил России и Украины. И у России есть возможность продолжить «перемалывать» украинскую армию», – цитирует Блинкена РИА «Новости».
Также госсекретарь США добавил, что Вашингтон и страны НАТО на регулярной основе пересматривают свою позицию. Они изучают вопросы развертывания сил и их размещения на постоянной основе, передает ТАСС.
«В ближайшие дни в Литву дополнительно прибудут еще 400 человек из боевой группы 1-й бронетанковой бригады США», – сказал он.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что ВС России уничтожили практически всю боеспособную авиацию киевского режима.
Также российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины, расположенный в Староконстантинове.
Западные СМИ рассказали о секретном пути передачи оружия на Украину
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Руководитель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли побывал на секретном аэродроме рядом с украинской границей, откуда поставляют оружие в эту страну, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Пентагона.
Милли пронаблюдал лично за поставкой оружия на Украину, на аэродроме он встретился с военными и посмотрел, как проводится транспортировка вооружений, сказал собеседник CNN, передает РИА «Новости».
Утверждается, что в последние дни на этом аэродроме, расположение которого не сообщается, число рейсов увеличилось с нескольких до 17 в день.
Представитель Пентагона уточнил, что российские военные не пытались пресечь эти поставки, но есть опасения, что этот канал может быть под прицелом «по мере продолжения наступления».
По этим данным, Киеву отправлена помощь из 14 стран, подавляющая ее часть – из США на сумму 240 млн из 350 млн долларов, выделенных на эти цели. В числе доставленного – «бронебойные» средства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что поставки странами Запада вооружения на Украину могут стать дестабилизирующим фактором, который не поспособствует восстановлению порядка в этой стране.
Посол Антонов: Антироссийская риторика в США дошла до абсурда
Звучащие в США антироссийские лозунги становятся крайне рискованными для международной безопасности, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчет своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное – крайне рискованными для международной безопасности», – передает его слова РИА «Новости».
Антонов подчеркнул, что «готов к встрече с любым американским политиком, включая членов верхней и нижней палат конгресса, для обсуждения путей укрепления стратегической стабильности».
Ранее посольство России в Вашингтоне требовало от США официально объяснить и осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про президента Владимира Путина.
В Кремле заявили, что призыв сенатора Грэма к убийству главы российского государства – показатель того, что при русофобском припадке «многие едут рассудком».
Послу США вручили ноту после заявлений сенатора Грэма о Путине.
Профессора Университета Чикаго потребовали изгнать из вуза за «антиукраинскую идеологию»
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Профессора американского университета, политолога и специалиста по международным отношениям Джона Миршаймера, автор теории наступательного реализма и исследования о влиянии израильского лобби в США, просят уволить из вуза, обращение поступило от инициативной группы студентов Университета Чикаго.
«Отменить Миршаймера» хотят за «поддержку Путинизма», «антиукраинскую идеологию» и «распространение российской дезинформации», сообщает Telegram-канал «Политообозреватель».
Это случилось после того, как издание The New Yorker опубликовало интервью с Джоном Миршаймером с заголовком «Почему Джон Миршаймер винит США в кризисе на Украине».
Отмечается, что политолог не изменил свое мнение сейчас и продолжает выступать с убеждениями, которых придерживался годами.
«Когда разразился кризис (на Украине в 2014 году), нам надо было на кого-то свалить вину за происходящее. И, конечно, себя мы винить не собирались. Мы обвинили русских. Мы придумали эту сказку про агрессию России по отношению к Восточной Европе, про то, что Путин помешан на создании «большой России» или даже на воссоздании Советского Союза», – говорил эксперт.
Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее цель – помочь народу Донбасса, который столкнулся с геноцидом, а также демилитаризация Украины.
В Сети высмеяли перепутавшего Россию с Украиной Байдена
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден спутал Россию и Украину, комментируя российскую военную спецоперацию, и вызвал бурную реакцию пользователей Сети.
Короткий ролик, где Байден выступил с речью и сказал «как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны», опубликован в Telagram-канале «360».
Комментаторы в Сети мгновенно отреагировали на оговорку американского лидера. «Быть того не может, чтобы 81 млн американцев выбрал в президенты это», – передает РИА «Новости» слова пользователя Seven Wonders.
Другой пользователь заметил, что «обожает уроки географии от нашей администрации».
«Первая тысяча оговорок Байдена смешила. Сейчас уже стыдно», – заявил jeff Scarpino.
«Я не с первого раза уловил про Россию и Украину, потому что зациклился на фразе «ничего подобного не было со Второй мировой». Извините? Он был в подвале с 2001 года???» – прокомментировал Duco Darling.
Белый дом анонсировал новые антироссийские санкции
Президент США Джо Байден намерен объявить о новых санкциях против России из-за спецоперации по защите Донбасса, сообщили в Белом доме.
«Президент объявит о действиях, направленных на то, чтобы продолжать привлекать Россию к ответственности за ее неспровоцированную и необоснованную войну против Украины», — говорится в документе, передает РИА «Новости».
Выступление запланировано на 10.45 по местному времени (18.45 мск).
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
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Цены на бензин в США достигли исторического максимума
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Розничные цены на бензин в США достигли во вторник исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон, сообщила Американская автомобильная ассоциация.
Цена обычного неэтилированного бензина в среднем по стране достигла 4,173 доллара за галлон (3,785 литра), что является самым высоким значением за все время наблюдений, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что стоимость бензина в европейских странах стала стремительно расти. Международный валютный фонд заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран.
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
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В США допустили запрет на импорт нефти из России
Палата представителей США рассматривает возможность запрета импорта нефти и энергоресурсов из России, заявила спикер палаты Нэнси Пелоси.
«Палата в настоящее время изучает (возможность введения – прим. ВЗГЛЯД) строгого законодательства, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики. Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоресурсов в Соединенные Штаты, аннулирует нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией и станет первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию», – цитирует заявление Пелоси RT.
Между тем, по данным агентства Киодо, власти Японии ведут переговоры с США и странами Европы о запрете на поставки нефти из России, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне событий на Украине считает необходимым выработать общую европейскую энергетическую стратегию, предназначенную для снижения зависимости от поставок энергоресурсов из России.
США задумались об интеграции Прибалтики в систему ПВО НАТО
Соединенные Штаты запросили у компаний предварительные предложения о возможности поставки систем ПВО Литве, Латвии и Эстонии и их интеграции в систему противовоздушной обороны НАТО.
В запросе отмечается, что он сделан с целью изучения рынка и планирования дальнейших действий. Система ПВО должна также иметь возможность противодействия беспилотникам, пишет РИА «Новости».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.
До того генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. В среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не ведет войну с Россией, но в сложившейся ситуации поддерживает Украину.
В свете последних событий президент России Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной как участие в военных действиях, закрытие неба будет иметь колоссальные последствия в том числе и для Европы.
Госдеп призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей
Европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы хотим обеспечить широкую доступность энергоносителей», – цитирует РИА «Новости» госсекретаря США.
По его словам, в настоящее время есть значительная не только возможность, но и необходимость «окончательно избавиться от зависимости от российских энергоносителей, потому что Россия использует их как оружие».
Он отметил, что на это потребуется «некоторое время», а учитывая изменение климата, необходимо продвижение вперед в использовании возобновляемых источников энергии.
Ранее президент Германского промышленного союза (BDI) Зигфрид Руссвурм заявил, что эмбарго на поставку энергоресурсов из России угрожает Германии и Евросоюзу.
До этого депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил: если Евросоюз в санкционной политике пойдет еще дальше и решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для него катастрофой.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. Он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам.
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Блинкен объяснил нежелание НАТО устанавливать бесполетную зону над Украиной
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Госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.
«Мы говорили по поводу бесполетной зоны ранее, и для ясности повторю, что все наши усилия нацелены на скорейшее окончание этой войны, этих страданий. Чего мы не хотим, так это ее расширения, расширения на наши страны, нашу собственную территорию», – сказал он в ходе визита в Латвию, сообщает РИА «Новости».
В свою очередь глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс попросил о постоянном размещении войск НАТО (в частности, США) в стране.
«Конечно, мы много говорили о дальнейшем усилении восточного фланга НАТО, усилении безопасности стран Балтии... Мы считаем необходимым в условиях текущей ситуации, чтобы войска НАТО, в частности, США находились здесь постоянно», – сказал Ринкевичс на совместной пресс-конференции с Блинкеном.
Он также заявил, что нужно «снижать зависимость» от российских энергоносителей.
«Одинаково важны как оборона, так и энергия. Я думаю, мы все понимаем, что нам нужно работать, речь не только о Латвии, Литве или Эстонии, речь обо всем Европейском союзе, он един. Мы должны работать, чтобы снизить зависимость от российского газа и нефти», – сказал Ринкевичс.
По его словам, с Блинкеном обсуждались меры, которые можно предпринять для этого.
В субботу президент России Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной как участие в военных действиях, закрытие неба будет иметь колоссальные последствия в том числе и для Европы.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат Североатлантического альянса. Столтенберг также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
Boeing решил приостановить закупки титана у России
Американская компания Boeing сообщила о приостановке покупки титана из России и закрытии технических отделов в Москве и Киеве.
Компания объявила о приостановке закупки титана и перестала посылать запчасти для самолетов российским авиаперевозчикам, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Как сообщил генеральный директор корпорации Дмитрий Осипов ТАСС, производитель титана ВСМПО-АВИСМА планирует переориентировать сбытовую политику с рынка США на другие рынки и направления.
«Нам искренне жаль, что приостановлен контракт с нашим многолетним партнером. Наблюдая за ситуацией в стране и мире, мы были готовы к подобному развитию событий, и у корпорации есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков. Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления. Сфера применения титана достаточно широка - от медицины до бытовой и пищевой промышленности. Мы умеем быстро адаптироваться, и, уверены, наши уникальные технологические разработки в сфере производства и обработки титановых сплавов всегда будут востребованы на других рынках. Мы уже работаем в этом направлении», – сказал Осипов.
В самой компании Boeing агентству сообщили, что у корпорации накоплены значительные запасы титана. Как утверждает газета, компания идет на этот шаг, опасаясь последствий для отрасли в случае введения ответных экономических санкций Москвой после ограничений со стороны Запада.
В России работает самый крупный производитель титана в мире – «ВСМПО-АВИСМА». В 2021 году был подписан контракт, согласно которому предприятие стало основным поставщиком титана для всех новых гражданских самолетов Boeing Commercial Airplanes (777X), а также для уже существующих моделей (737, 787, 777).
«ВСМПО-Ависма» обеспечивает около 30% всех мировых поставок титана.
В 2020 году на предприятии заявляли, что американские санкции «ВСМПО-АВИСМА» не повлияют на производственный процесс.
YouTube удалил основной и резервный каналы «Соловьев Live»
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Видеохостинг YouTube удалил основной и резервный каналы «Соловьев Live», сообщил журналист и автор проекта Владимир Соловьев.
«YouTube удалил основной и резервный каналы проекта «Соловьев Live», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.
«Уже через 5 часов мы выйдем в прямой эфир Соловьев Live. Выйдем несмотря на войну, которую проекту объявил YouTube и Google. Ссылку на YouTube трансляцию мы разместим непосредственно перед эфиром», – также написал журналист, прикрепив к сообщению ссылки на трансляции на других площадках. По данным канала, на конец февраля количество его подписчиков составляло 1 млн.
«Соловьев Live» – авторская политическая программа журналиста и ведущего Владимира Соловьева. В субботнем прямом эфире с ним выходят новости и размышления, прямые включения корреспондентов, обсуждение повестки с экспертами.
Напомним, 24 февраля в связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. В их числе оказались министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации президента России Антон Вайно, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, журналисты: руководитель RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев.
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