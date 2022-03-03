МИД нашел позитив в антироссийских санкциях

В условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, которыми надо пользоваться, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Нас невозможно изолировать полностью... Конечно, условия будут, наверное, для нас ужесточаться, но будут и открываться внутренние возможности, которыми надо пользоваться», – передает РИА «Новости» слова замминистра во время онлайн-выступления на Красноярском экономическом форуме.

Больше внимания в связи с этим будет уделяться развитию регионов Сибири, подчеркнул Панкин.

По его словам, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления экономического давления Запада.

«Если ужесточать ситуацию вокруг России и наших внешнеэкономических связей, грубо говоря, поставить на «hold» (удержание) или какое-то тотальное эмбарго ввести, во-первых, это сделать не так легко, всегда есть возможности и обходные пути – у нас все-таки есть контрагенты и страны, которые понимают, что происходит в реальности. Но даже в этих условиях пострадают мировая экономика и глобальные экономические процессы», – передает ТАСС слова замминистра.

Ранее в четверг цена газа в Европе обновила исторический максимум и достигла 2280 долларов.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.