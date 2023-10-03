Винер заявила о непринятии нейтрального статуса российских спортсменов

Tекст: Кристина Цыцура

«Я недавно была на Дальнем Востоке, и я думаю, кстати, что мы туда должны перебираться постепенно, там все наши дружественные страны. Думаю, мы будем идти к тому, чтобы наш флаг продолжал подниматься дальше», – передает РИА «Новости» ее слова.

По ее словам, флаг и гимн должен быть у спортсменов, а белая форма равносильна сдаче. «Наши спортсмены разделены красной линией, идет охота на волков и щенков», – отметила Винер и призвала защищать российских спортсменов.

Президент федерации добавила, что не понятно, зачем ехать на соревнования, если там не будет ни одного болельщика, кто поднимет флаг и будет скандировать гимн.

Винер напомнила, что Генассамблея IPC частично приостановила членство Паралимпийского комитета России. Произошедшее Винер назвала «обыкновенным фашизмом».