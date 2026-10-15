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Банк России запретил физлицам переводить криптовалюту на «холодные» кошельки
Центробанк ввел прямой запрет для физических лиц на осуществление переводов цифровой валюты на собственные некастодиальные кошельки, говорится в разъяснениях регулятора.
Российские физические лица больше не смогут переводить криптовалюту на собственные «холодные» кошельки. Об этом говорится в официальных разъяснениях регулятора, передает ТАСС.
«Нет, перевод цифровой валюты физическим лицом на некастодиальный кошелек в соответствии с частью 9 статьи 31 Федерального закона № 282-ФЗ не разрешен», – отмечается в документе Банка России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Центробанк допустил появление «окрашенных» криптокошельков.
Регулятор решил ограничить риски банковских вложений в криптовалюты.
Летом Банк России рассказал о разрешении переводить криптовалюту за рубеж.