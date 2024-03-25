  • Новость часаФранция после атаки на «Крокус Сити Холл» повысила уровень террористической угрозы до максимального
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    МИД Польши решил потребовать объяснений у России из-за «ракетного инцидента»
    Сербский политолог: В Югославии США заложили фундамент для своего поражения в будущем
    Медведев назвал главной целью России отомстить причастным к теракту в «Крокусе»
    Арестованы четверо обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле»
    Трое подростков из «Крокуса» спасли десятки людей
    Названо уточненное число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»
    Президент Таджикистана обсудил с Путиным теракт в «Крокус Сити Холле»
    ВСУ потеряли за сутки свыше тысячи солдат
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    0 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    16 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Провокатор ФБР стал автором версии о фиксации ИГ на России

    Далеко не каждый может невооруженным глазом увидеть фиксацию ИГ на России в последние два года, да и вообще хоть как-то оценить ее деятельность без дополнительных подсказок от ФБР.

    5 комментариев
    25 марта 2024, 08:58 • Общество

    Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие

    Сверхтяжелые бомбы ФАБ-3000 позволят армии России решать новые задачи в зоне СВО

    Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие
    @ mil.ru

    Tекст: Андрей Резчиков

    В России возобновился массовый выпуск трехтонных фугасных бомб ФАБ-3000, которые ранее применялись против укреплений боевиков в Афганистане. Менее мощные боеприпасы этого семейства помогли российской армии освободить Авдеевку. Модернизация ФАБов модулем планирования и коррекции изменила баланс сил на линии боевого соприкосновения. Для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам?

    В Нижегородской области с февраля налажено массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000. Также многократно увеличился выпуск авиабомб ФАБ-500, в два раза – производство ФАБ-1500. Младшей в семействе остается ФАБ-250, которая содержит 140 кг взрывчатки. О наращивании производства стало известно в ходе недавнего визита министра обороны Сергея Шойгу в Нижегородскую область.

    На самом предприятии, название которого в Минобороны уточнять не стали, работа ведется круглосуточно, установлен трехсменный график. С 2022 года количество персонала выросло более чем на 1,1 тыс. человек. За два года было реконструировано, модернизировано и введено в строй более 45 тыс. кв. метров производственных площадей. Объем производства расширен за счет расконсервации мощностей, технического перевооружения и модернизации оборудования.

    Напомним, фугасные авиабомбы (ФАБ) – советские авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса, то есть взрывной волны. Они обладают наиболее мощным и универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. В ФАБ-3000 около 1400 килограммов взрывчатого вещества. Ее носителем является дальний бомбардировщик Ту-22М3, который также может нести более мощную бомбу – ФАБ-5000. Но самой крупной остается ФАБ-9000 – по мощности взрыва она уступает только ядерной бомбе, однако сейчас это скорее музейный экспонат.

    Прочный корпус изделия позволяет проникать в грунт или в препятствия типа межэтажных перекрытий зданий и сооружений. ФАБ-3000 сбрасывают с высоты до 16 километров, при падении достигается скорость до 1200 км/ч. Отечественная армия активно применяла бомбы ФАБ-3000 только в Афганистане против боевиков. По данным еженедельника «Звезда», ФАБ-3000 уничтожает цель в круге диаметром около 35 метров. Живая сила противника получает контузию в радиусе 160 метров.

    По мнению западных экспертов и украинских военных, авиабомба ФАБ-1500 с УМПК (универсальным модулем планирования и коррекции) изменила баланс на линии боевого соприкосновения. Благодаря модулю бомбу можно сбрасывать на расстоянии 70 километров до цели, поэтому бомбардировщик остается недосягаемым для средств ПВО противника. Украинская оборона в Авдеевке, где ВСУ создали за последние годы мощнейший укрепрайон, пала под натиском наступления ВС РФ, которые взяли Авдеевку в том числе благодаря бомбам ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК.

    В экспертной среде также отмечают, что фугасные авиабомбы прежде всего предназначены для уничтожения объектов тыла и коммуникаций, военно-промышленных и энергетических объектов, боевой техники и живой силы противника.

    «По востребованности вооружения можно судить о тактике и даже изменениях стратегии. Запрос на такие мощные ФАБы означает, что речь будет идти о разрушении серьезных инженерных сооружений ВСУ. Как показал опыт Авдеевки и местного коксохима, а ранее «Азовстали» в Мариуполе – для ведения боевых действий нужны более разрушительные бомбы», – считает Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке.

    «Наши военные в Авдеевке достигли максимального успеха. Но не исключено, что именно после авдеевской операции появился запрос на более мощные авиабомбы, – продолжил эксперт. – Как говорил наш президент, нужно увеличивать мощность и точность, чтобы достичь успеха. Вот этим мы сейчас и занимаемся». 

    О том, что ВСУ укрепляют линии обороны и строят дополнительные подземные защищенные укрепления, напоминает Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. «Но это только одна из целей для ФАБ-3000. С их помощью будет вестись борьба против коммуникаций, будут разрушаться мосты – если такое решение будет принято. Все эти задачи требуют более мощных авиабомб. Это же оружие будет эффективным для нанесения ударов по скоплениям железнодорожных составов, автоколоннам, военным городкам, промышленным и военным предприятиям, где производится оружие и военная техника», – полагает эксперт. 

    «ФАБ-3000 нужно использовать против хорошо бетонированных и заглубленных целей. Как правило, это стратегические объекты. Украина долго готовилась к этому конфликту, построила мощные укрепления. Самые важные объекты оказались под землей – это центры управления и связи, командные пункты. Даже обычные передовые штабы Украина старается хорошо забетонировать. В последнее время на фронте появилось много высокоточных средств поражения, и единственное спасение – это толстый слой бетона», – отмечает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    После установки УМПК на авиабомбы их точность и дальность «выросла радикально», добавляет Козюлин.

    Он убежден, что ФАБ-3000 нужно применять только с модулем планирования и коррекции. «Такой дорогой и материалоемкий боеприпас нужно наводить, а не просто сбрасывать. В какой-то мере это замена тактического ядерного боеприпаса в части поражения хорошо защищенных объектов. Те же мосты проектируются с запасом десятикратной прочности. Если нужно, чтобы мост выдерживал сто тонн, то проектируют конструкцию, способную выдержать тысячу тонн. Уничтожить такой мост – сложная задача. Но с помощью ФАБ-3000 и УМПК такую задачу можно решить», – уверен Козюлин.

    По мнению авторов Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», во время СВО массовое производство ФАБ-3000 «имеет смысл только в сочетании с УМПК». «А лучше всего даже с пороховым ускорителем. Причины ровно те же, по которым российская авиация давно уже не применяет в ходе спецоперации авиабомбы свободного падения. Значит, смеем предположить, УМПК для ФАБ-3000 (и Ту-22М3) уже имеется или как минимум в процессе разработки», – говорится в посте.

    Как отметили аналитики, Ту-22М3 стандартно несет две ФАБ-3000 свободного падения, но из-за УМПК, который увеличивает габариты бомбы, самолет сможет брать только один боеприпас такого диаметра. «Ту-22М3 может брать на борт (в теории) 42 ФАБ-500 или восемь ФАБ-1500. Выглядит мощнее всего лишь одной «трехтонки», правда? Иначе говоря, перед нами – уникальное оружие для тоже в значительной мере уникального носителя. Значит, и цели будут для этого оружия выбираться соответствующие. Какие? Те, которые никак невозможно взять бомбами меньшего калибра. Например, мосты через Днепр», – предположили эксперты.

    Главное
    На здании «Крокуса» появилась проекция «Летят журавли»
    Бывший советник Пентагона заявил о причастности ЦРУ и MI6 к теракту в «Крокусе»
    В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при массированной ракетной атаке
    Террористы в «Крокусе» снимали свои зверства на видео
    Командующий сухопутными войсками Украины пожаловался на травлю сотрудников военкоматов
    Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы бомбардировщиками США
    Путин поставил свечу за упокой погибших в «Крокусе»

    Как Россия возместила триллионный ущерб от подрыва «Северных потоков»

    Подрыв «Северных потоков» стоил российскому бюджету более триллиона рублей потерянных доходов от экспорта газа в прошлом году, посчитали в ФТС. Даже санкции против нефтяной отрасли принесли бюджету меньший ущерб. Несмотря на это, бюджету удалось справиться. Чем удалось компенсировать такие потери? Подробности

    Перейти в раздел

    Офис Зеленского мешает украинцам скорбеть вместе с Россией

    В Россию поступают слова соболезнований со всех концов света, кроме Украины. Там теракт в «Крокус Сити Холле» стал поводом для гнусных шуток и злорадства. Но не все так просто, подчеркивают эксперты. Киевские власти попросту запретили своим гражданам выражать солидарность с Россией. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие

    В России возобновился массовый выпуск трехтонных фугасных бомб ФАБ-3000, которые ранее применялись против укреплений боевиков в Афганистане. Менее мощные боеприпасы этого семейства помогли российской армии освободить Авдеевку. Модернизация ФАБов модулем планирования и коррекции изменила баланс сил на линии боевого соприкосновения. Для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон готовит против России полк, спасший Наполеона

    Если верить утечкам во французских СМИ, президент Франции уже выбрал конкретный полк, который должен будет отправиться на Украину для «противостояния России». Чем знаменита эта воинская часть, участвовавшая еще в наполеоновском вторжении в Россию, каким оружием она оснащена и почему у нее проблемы с набором солдат? Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»

    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участников атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Популярность Шольца выросла. Почему?

      Рейтинг партии канцлера ФРГ Олафа Шольца неожиданно начал расти, а рейтинг оппозиции в лице партии бывшего канцлера Ангелы Меркель, наоборот, падает. Социологи считают, что это связано с Россией и с тем, что Шольц все-таки видит «красные линии».

    • Списка «спонсоров войны» больше нет

      Власти Украины отказались от так называемого списка спонсоров войны и аннулировала его. Речь идет о компаниях, которые отказались сворачивать свой бизнес в России. Почему Украина больше не имеет к ним претензий?

    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............