  • Новость часаУ летевшего к МКС корабля «Союз МС-25» не запустились двигатели
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Крымский мост получает поддержку с севера
    Боррель попросил Макрона перестать пугать людей
    Шольц объявил доходы от российских активов «бесхозными»
    Начато объединение газопроводов «Сила Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток
    Украинский беспилотник сбит в Белгородской области
    Макрон в частной беседе заявил о скором падении Украины
    Премьер Эстонии призналась в «политическом суициде»
    В НАТО призвали Киев не поддаваться пессимизму
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Слова Макрона делают участие россиян в Олимпиаде непатриотичным

    Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто в Европе России друг, кто враг, а кто так

    Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.

    2 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад подкрепляет русофобию ложью

    Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.

    17 комментариев
    21 марта 2024, 17:10 • Новости дня

    В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000

    В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
    @ Соцсети

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В феврале 2024 года на предприятии ОПК в Нижегородской области началось массовое производство авиабомб ФАБ-3000 массой три тонны, об этом доложили министру обороны Сергею Шойгу в ходе его визита на завод, сообщило Минобороны.

    Многократно выросло производство авиабомб ФАБ-500, в два раза выросло производство ФАБ-1500, а в феврале организовано массовое производство ФАБ-3000, доложили главе министерства, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Расширена номенклатура артиллерийских боеприпасов. С 2023 года объем производства современных артиллерийских и авиационных средств поражения вырос пятикратно.

    На самом предприятии работа ведется круглосуточно, установлен трехсменный график. С 2022 года количество персонала выросло более чем на 1,1 тыс. человек.

    Шойгу также проверил производство артиллерийских боеприпасов на предприятии ОПК, где выпускают и ремонтируют артиллерийский комплекс «Гиацинт». На этом заводе начато строительство нового цеха сборки боеприпасов.

    После проверки министр провел рабочее совещание с руководством ведомства и гендиректорами предприятий. Он отметил, что объем производства комплектующих к артиллерийским боеприпасам вырос почти в 22 раза. При этом 75% комплектующих восстанавливается, что позволяет поддерживать высокий уровень поставки снарядов в зону СВО.

    20 марта 2024, 09:25 • Новости дня
    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием

    Советник Шойгу: США и НАТО создают ментальный театр военных действий

    Советник Шойгу рассказал о театре военных действий с принципиально новым оружием
    @ Robert Michael/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в своей статье для журнала «Арсенал Отечества» заявил, что США и НАТО начали формировать «ментальный театр военных действий» с принципиально новыми видами оружия.

    По словам Ильницкого, содержание и характер военных действий претерпевают радикальные изменения. Захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее контроля над территорией, передает РИА «Новости» его заявление.

    «Военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», – подчеркнул Ильницкий.

    Он также сообщил, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в ведущих научных и военных центрах США и НАТО, таких как Гарвардский и Принстонский университеты, Центре инноваций НАТО, командовании по гражданским делам и психологическим операциям армии США и других.

    Ранее президент Владимир Путин заявлял, что часть западных элит не хочет иметь по соседству такую огромную страну, как Россия, и думает о том, что ее было бы лучше разделить на части.

    Коментарии (11)
    20 марта 2024, 08:49 • Новости дня
    Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
    Спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams
    @ Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Разведчики группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший» сообщили, что в условиях боя добрались до подбитого в селе Бердычи танка Abrams и сняли видео изнутри.

    Задача бойцов заключалась в осмотре танка и сборе информации для командования.

    По словам Лешего, подойти к танку было непросто из-за близости позиций ВСУ, беспилотников-камикадзе и артиллерийского обстрела, передает РИА «Новости».

    Изай рассказал, что группа спецназа прикрывала их с Лешим подход к Abrams. Он залез внутрь танка и достал необходимые образцы, а Леший контролировал воздушную обстановку.

    Военный отметил, что выдвинуться решили посреди дня, поступили «дерзко и нагло», поскольку расстояние около 50 метров до танка было открытым полем. «Пришлось бежать что есть силы, чтобы не попасть под открытый огонь пулеметчика», – рассказал Изай.

    Напомним, 26 февраля в районе Авдеевки российские военные уничтожили первый американский танк Abrams, переданный ВСУ. Новую видеозапись уничтожения танка с помощью БПЛА опубликовали в Telegram. На кадрах видно, как дрон попадает в корму башни.

    Коментарии (5)
    19 марта 2024, 02:59 • Новости дня
    В Польше упал американский разведывательный беспилотник MQ9 Reaper

    Беспилотник MQ9 Reaper Вооруженных сил США совершил «экстренную посадку» в Польше в ненаселенной местности

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper ВВС США совершил экстренную в районе города Мирославец посадку после потери связи при выполнении плановых учений в Польше, сообщило генеральное командование Вооруженных сил страны.

    «Приземление произошло в соответствии с процедурами на охраняемой ненаселенной территории», – передает сообщение командования ТАСС.

    Отмечается, что инцидент произошел 18 марта после 23 часов (01:00 мск 19 марта). Состояние упавшего аппарата не раскрывается. Место падения беспилотника оцепили спецслужбы, которые ведут расследование.

    Ранее сообщалось, что российские системы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник над Воронежем. Пострадавших и существенных последствий на земле нет.

    Коментарии (12)
    21 марта 2024, 09:38 • Новости дня
    Британия испытала меняющее «боевое пространство» оружие
    Британия испытала меняющее «боевое пространство» оружие
    @ British Defence Ministry/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия испытала лазерную систему Dragonfire, которая, по словам военных, «коренным образом изменит боевое пространство», сообщили СМИ.

    Долгое время лазерные установки оставались экспериментальными, но развитие гражданских технологий, особенно оптоволоконной связи, сделало их производство более доступным, передает РИА «Новости».

    В США лазеры уже устанавливают на бронетранспортеры Striker и эсминцы, а в Великобритании планируют использовать их для защиты от дронов и минометных снарядов.

    Главное преимущество лазерного оружия – его дешевизна. Один выстрел из Dragonfire стоит менее 10 фунтов стерлингов, что делает его гораздо более экономичным, чем традиционные системы ПВО.

    Украина уже выразила готовность испытать Dragonfire в реальных боевых условиях, но у Лондона пока нет таких планов.

    Другие страны, такие как Израиль, также ведут разработки лазерного оружия.

    Ранее издание Newsweek сообщило, что британское лазерное оружие дальнего действия Dragonfire находится в стадии исследования и разработок, власти не планируют размещать его на Украине.

    Напомним, в январе в Британии сообщили об успешном испытании лазерного оружия.

    Коментарии (42)
    19 марта 2024, 06:18 • Новости дня
    Под Марьинкой сдались в плен почти два десятка украинских солдат

    В плен сдались почти два десятка украинских солдат под Марьинкой

    Tекст: Денис Тельманов

    Почти два десятка военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады вооруженных сил Украины сдались в плен подразделениям Южной группировки войск ВС РФ в районе села Георгиевка под Марьинкой, сообщил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

    «В районе Георгиевки наши штурмовики взяли в плен большую группу военнослужащих украинской армии, которых отправили на подкрепление. Всего 18 человек», – приводит ТАСС сообщение Гагина.

    Отмечается, что украинцы пытались провести ротацию сослуживцев и оказались в ловушке. Однако группу солдат засекли при помощи средств воздушной разведки, дали подойти, а затем ударили из тяжелой артиллерии. В результате погибли четверо украинских военных, еще пятеро получили ранения.

    После этого командир группы принял решение о сдаче в плен. Он вышел на связь с российскими войсками с просьбой сберечь жизни личного состава.

    Коментарии (10)
    20 марта 2024, 07:57 • Новости дня
    Говорящие по-польски военные приехали охранять промпредприятие в Харькове

    Говорящие по-польски военные приехали охранять промпредприятие в Харькове, сообщил подполковник ЛНР Андрей Марочко

    Tекст: Денис Тельманов

    Говорящие по-польски военные прибыли на территорию промышленного предприятия в Харькове, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

    «На территорию промышленного предприятия в Харькове на гражданском автобусе приехали около 30 военнослужащих с оружием. Бойцы общаются между собой на польском», – сказал Марочко РИА «Новости».

    Он отметил: подразделение прибыло, чтобы взять под охрану предприятие, сменив украинскую военизированную охрану. При этом ранее на том же предприятии были обнаружены системы ПВО западного образца, подчеркнул Марочко.

    Коментарии (18)
    21 марта 2024, 14:34 • Новости дня
    Эксперт назвал слабые места британского лазерного комплекса Dragonfire

    Военный эксперт Климов: Использование лазерных систем приведет к переосмыслению роли дронов в боевых действиях

    Эксперт назвал слабые места британского лазерного комплекса Dragonfire
    @ Dstl/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Потенциально лазерные системы способны сделать уничтожение дронов и ракет более быстрым и дешевым процессом. Однако данные установки требуют колоссальных энергетических затрат. Стоимость их содержания в настоящий момент превышает возможную пользу на поле боя, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее в Британии провели испытания лазерного комплекса Dragonfire.

    «Dragonfire представляет собой лазерную систему, призванную дополнить, а в перспективе и заменить имеющиеся у НАТО комплексы ПВО. Разговоры о революционности данной разработки не лишены смысла. Однако, на мой взгляд, речь в большей степени идет не о конкретной британской модели, но о новом типе вооружений в целом», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Лазерные системы – крайне перспективные орудия, над созданием которых трудятся все великие державы. Эти установки способны существенно изменить практику противодействия БПЛА и ракетам противника. Они эффективно поражают оптико-волоконные компоненты атакующей техники, выжигая их быстрым и точным зарядом», – отмечает собеседник.

    «В лазерных системах предусмотрен особый тип наведения – поиск объекта по бликам. Это значительно снижает требования к операторам установок. Новейшие модели могут находить цель в автоматическом режиме. При этом залп орудия происходит в разы быстрее, чем запуск ракеты из традиционных комплексов ПВО», – считает он.

    «Тем не менее главная проблема лазерных систем заключается в дороговизне их обслуживания. Не исключаю, что инженеры, работавшие над Dragonfire, могли использовать более дешевые компоненты для создания самой установки. Однако ее питание все равно должен обеспечивать мощный источник энергии», – указывает эксперт.

    «Низкая стоимость залпа компенсируется высокой ценой поддержания батареи. Если данная проблема будет решена и лазерные системы начнут использоваться военными массово, то это приведет к кардинальным переменам на поле боя. Работа классических БПЛА и ракет будет серьезно осложнена», – акцентирует собеседник.

    «Начнется очередной виток в противостоянии «щита и меча». Конструкторам дронов придется внедрять системы защиты от выжигания технической «начинки» аппарата. Это повлияет на конечную стоимость устройств. Тем не менее в перспективе обходные пути противодействия лазерным комплексам будут найдены», – резюмирует Климов.

    Ранее в Британии была испытана лазерная система Dragonfire. Об этом сообщают РИА «Новости». По словам военных, данный комплекс способен «коренным образом изменить боевое пространство». Долгое время этот тип вооружений оставался экспериментальным, но развитие гражданских технологий позволило сделать его производство более доступным.

    В настоящий момент на лазерные системы в Пентагоне возлагают большие надежды. Традиционные комплексы ПВО малоэффективны против небольших беспилотников. Некоторые модели данной сферы вооружений уже устанавливают на эсминцы. Также планируется оснащение бронетранспортеров Striker.

    Первый прототип системы Dragonfire был представлен общественности еще в 2017-м. Комплекс уже успел пройти тестирования в январе этого года. Нынешние испытания прошли на ракетном полигоне на Гебридских островах. Установка «тренировалась» сбивать беспилотники различных типов и минометные снаряды.

    Несмотря на то что характеристики орудия засекречены, министерство обороны Британии утверждает, что разработка способна поражать «любые видимые цели». Главным преимуществом называют дешевизну залпов – один выстрел стоит менее десяти фунтов стерлингов. Интересно, что офис Зеленского уже заявил о желании испытать модель в действии на поле боя.

    Однако Лондон отрицает возможность передачи лазерных систем Украине. Аналогичными разработками занимаются и другие страны. Известно, что Израиль создает  комплекс «Железный луч», однако опыта его применения в военных столкновениях Тель-Авив до сих пор не имеет.

    В России также имеются собственные разработки в сфере лазерных вооружений. Одной из них является «Пересвет». Предполагается, что он войдет в состав противоспутникового комплекса РФ.

    Коментарии (12)
    19 марта 2024, 12:27 • Новости дня
    Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ
    Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Герой России адмирал Александр Моисеев назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ России.

    Военачальника в новой должности впервые официально представили на Дне моряка-подводника в Кронштадте, передает ТАСС.

    Ранее экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал в отставке Владимир Комоедов назвал достоверными сообщения в СМИ о назначении командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева на должность врио главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ).

    Коментарии (12)
    20 марта 2024, 03:52 • Новости дня
    Инновационные «костюмы-невидимки» доставили на передовую СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские подразделения на передовой получили новейшие маскировочные «костюмы-невидимки», делающие человека незаметным для оптических приборов в светлое и темное время суток.

    Костюм эффективно маскирует человека за счет новых материалов и усовершенствованной конструкции. Он помогает как в темное время – от работающих в ИК-диапазоне приборов, так и в светлое время суток от обычных средств наблюдения, сообщили ТАСС в в компании-разработчике HiderX.

    Изделие обладает повышенными камуфлирующими характеристиками за счет того, что размывает силуэт. Подобный эффект был достигнут за счет применения особой структурированной ткани и ее дополнительной обработки.

    Новые изделия уже были переданы спецподразделению на линии боевого соприкосновения, однако работа по совершенствованию костюма продолжается.

    При этом усовершенствованная конструкция обеспечивает удобство и маневренность при разного рода перемещениях – перебежках, передвижении ползком и т.д. Это позволяет расширить сферу применения.

    Новый костюм также подходит для групп, осуществляющих долгие переходы по труднопроходимой местности,  выполняющих задачи в городской застройке, отметили в HiderX.

    Коментарии (7)
    20 марта 2024, 05:48 • Новости дня
    Система ПВО ликвидировала БПЛА над Энгельсом в Саратовской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские беспилотники были ликвидированы силами противовоздушной обороны над Энгельсом в Саратовской области, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

    «Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно», – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет.

    Ранее сообщалось, что ПВО сбила в Белгородской области 11 целей, пострадавших нет.


    Коментарии (11)
    20 марта 2024, 09:34 • Новости дня
    Глава Rheinmetall предложил Европе подумать о возведении «Железного купола»

    Глава Rheinmetall Паппергер предложил Европе подумать о строительстве ПРО по типу «Железного купола»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейским странам стоит работать над созданием системы противоракетной обороны (ПРО) по типу «Железного купола» в Израиле. Такое мнение выразил директор германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Financial Times.

    По его словам, Европе нужно найти решение, схожее с «Железным куполом», тем более, что проект строительства системы ПВО малого радиуса действия уже рассматривался в рамках германской инициативы «Небесный щит» (European Sky Shield, ESSI), передает ТАСС.

    Меджу тем шеф другого европейского оборонного предприятия, чье имя не приводится, заявил, что Европа имеет все возможности для строительства полноценной противовоздушной обороны, но нужно определиться, использовать их или нет. Как пишет FT, слова Паппергера согласуются с курсом стран ЕС, наращивающих оборонные расходы, опасаясь якобы возможной угрозы со стороны России.

    Ранее европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро заявил, что Европе не хватит денег для создания общеевропейской системы ПВО.

    Коментарии (8)
    20 марта 2024, 05:24 • Новости дня
    Российские минометчики уничтожили артиллерийские расчеты ВСУ возле Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты 120-мм минометов группировки «Запад» поразили украинских артиллеристов в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны.

    «Расчеты 120-мм минометов «Сани» уничтожили минометные и артиллерийские расчеты украинских террористических формирований в приграничных районах Курской области», – говорится в сообщении Минобороны.

    В ведомстве отметили, что такие упреждающие удары по украинским диверсионным группам позволяют срывать преступные планы боевиков.

    В оборонном ведомстве отметили, что расчет работает в режиме «кочующего орудия». Цели для поражения поступают от разведчиков, а корректировка огня проводитсяс помощью дронов.

    Ранее сообщалось, что в Белгороде и Белгородском районе система противовоздушной обороны сбила 11 целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками незначительно повреждена кровля и выбиты окна в складском помещении на территории промпредприятия.

    Коментарии (2)
    19 марта 2024, 06:40 • Новости дня
    ВСУ атаковали белгородский поселок Горьковский, есть погибший

    Житель поселка Горьковский погиб в ходе удара ВСУ по Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки ВСУ на белгородский поселок Горьковский погиб человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В результате атаки дрона-камикадзе в Горьковском погиб мирный житель», – написал Гладков в Telegram-канале. Он принес соболезнования родным и близким погибшего.

    Губернатор добавил, что еще два человека получили ранения, загорелись два дома и автомобиль. В 11 домах были выбиты окна и повреждены фасады.

    Кроме того, пять домов пострадали в селе Гора-Подол. В селе Головчино выбиты окна и посечены окна в двух домовладениях.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских дронов пострадали два человека.

    Коментарии (4)
    18 марта 2024, 22:20 • Новости дня
    Двух дагестанцев заочно арестовали за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

    Двух дагестанцев заочно арестовали за участие в боевых действиях на стороне Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Советский районный суд Махачкалы заочно арестовал двоих жителей Дагестана, которые совершили государственную измену, принимая участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

    «С момента их фактического задержания обвиняемые будут заключены под стражу», – приводит слава Мамаевой ТАСС.

    Она отметила, что УФСБ России по Республике Дагестан объявило их в международный розыск.

    В 2012 и 2017 годах обвиняемые, являясь гражданами России, перебрались на Украину и вступили по своей инициативе в ряды ВСУ, где продолжают воевать по сегодняшний день.

    Ранее в Общественной палате Дагестана сообщили, что в госпитале Севастополя от полученных в ходе боев ранений скончался командир 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота Магомедали Магомеджанов.

    Коментарии (0)
    19 марта 2024, 01:17 • Новости дня
    Средства РЭБ перехватили беспилотник над Воронежем

    Над Воронежем системы радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства радиоэлектронной борьбы перехватили украинский беспилотник над Воронежем, сообщил глава региона Александр Гусев.

    «Системами РЭБ над Воронежем перехвачен БПЛА самолетного типа», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что по оперативной информации, пострадавших и повреждений на земле нет, однако в регионе сохраняется режим авиационной опасности.

    Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила над Брянской областью два украинских Ту-141 «Стриж». Попытка террористической атаки ВСУ была предотвращена в 18.00 мск 17 марта.

    Коментарии (0)
    Главное
    Названа дата второй попытки запуска корабля «Союз МС-25» на МКС
    Словения объявила сотрудника российского посольства персоной нон грата
    Финляндия решила выделить 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины
    Генерал Люфтваффе спрогнозировал войну РФ и ФРГ после передачи ракет Taurus Киеву
    СМИ: Россия и Китай договорились с хуситами о безопасном проходе судов
    Стали известны зарплаты Головина и Кузяева в чемпионате Франции
    Кологривый извинился за дебош в баре и согласился с приговором

    Западные фантазии об отказе от нефти и газа терпят крах

    Стратегия энергетического перехода и отказа от нефти и газа терпит неудачу, вынесли вердикт в одной из крупнейших нефтяных компаний Saudi Aramco. То, что Запад хочет отказаться от традиционных углеводородов, не означает, что мир последует за ним. Западу придется посмотреть правде в глаза. Какие пять ошибок он не замечает? Подробности

    Перейти в раздел

    США сделали России оскорбительно несвоевременное предложение

    Вашингтон, перерезавший почти все линии контактов с Москвой, вдруг предложил ей начать стратегический диалог по контролю за вооружениями. Причем предложил публично – на полях ООН, где такому развитию событий многие рады. Это ловушка для России или шанс на восстановление хотя бы таких отношений с США, которые подстрахуют мир от начала ядерной войны? Подробности

    Перейти в раздел

    «Одной из наших лучших вязальщиц 103 года»

    Когда видишь, насколько нужно то, что ты делаешь, это окрыляет. Хочется помогать еще больше, насколько это возможно, говорит представитель волонтерского движения «Шьем для наших» Анна Родичева. В интервью газете ВЗГЛЯД она рассказала, как устроена раскинутая по стране сеть добровольцев, помогающих участникам СВО швейной работой. Подробности

    Перейти в раздел

    США с помощью Румынии меняют баланс сил у границ России

    Соединенные Штаты нашли «способ обойти ограничения на проход кораблей через Босфор и Дарданеллы». По крайней мере, именно так аналитики оценивают планы Пентагона построить очередную военную базу, на этот раз прямо в зоне ответственности российского Черноморского флота. Но это не единственная цель создания такого форпоста США в регионе. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

    • Плохие новости для Украины от Трампа

      Консервативная коалиция, которая образовалась вокруг Дональда Трампа и уже контролирует Палату представителей США, готова помогать Украине только в долг. Эту новость привез Владимиру Зеленскому в Киев старый враг России Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Впрочем, для России тоже есть плохие новости.

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............