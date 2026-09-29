  • Новость часаВ Кремле допустили подготовку Китаем встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
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    Как Европа сгубила прибалтийское рыболовство
    Импичмент Санду поддержала почти половина парламента Молдавии
    Глава Росатома подарил Пашиняну первую генсхему армянской АЭС
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    Додик на встрече с Путиным в Кремле выразил поддержку целям СВО
    Движение поездов в Брянской области восстановили после атак ВСУ
    БПЛА поразил сухогруз с военным имуществом для ВСУ
    Россия заняла десятое место в мире по потреблению кофе
    Стоимость испанской визы для россиян превысила 10 тыс. рублей
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    11 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    37 комментариев
    29 сентября 2026, 19:16 • Новости дня

    Премьер Чехии заявил о готовности отправить две бригады в Прибалтику

    Премьер Чехии Бабиш заявил о готовности послать две бригады в Прибалтику

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что республика готова направить две механизированные бригады в страны Прибалтики в случае их вооруженного конфликта с Россией.

    Чехия готова направить две механизированные бригады на помощь странам Прибалтики в случае нападения со стороны России. Премьер-министр Андрей Бабиш по итогам разговора с президентом Петром Павелом пояснил, что республика намерена действовать активно и выполнить обязательства по пятой статье Североатлантического договора. Глава кабмина добавил, что более подробные данные от спецслужб скрыты под грифом секретности, передает ТАСС.

    Во вторник посольство России в Бельгии предупредило НАТО об опасности безответственного курса в отношении Калининградской области, который повышает риск прямого вооруженного столкновения. Дипломаты указали, что альянс ведет масштабную кампанию для раздувания мифа о российской угрозе и распространяет ложные данные о якобы планах Москвы атаковать Прибалтику до 2029 года.

    В дипмиссии подчеркнули отсутствие у Москвы мотивов для боевых действий против прибалтийских стран, однако напомнили о готовности использовать все средства для защиты российской территории. Президент Владимир Путин ранее называл заявления о подготовке нападения на Европу провокацией и дезинформацией, направленной на обман собственного населения.

    Ранее в Чехии стартовали третьи по счету учения Drone Shield 2026, направленные на испытание беспилотников и систем противодействия им с участием компаний с Украины.

    Президент Чехии Петр Павел потребовал жесткого ответа НАТО на действия России в Прибалтике.

    28 сентября 2026, 21:23 • Новости дня
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    Лихачев сообщил о создании ядерных вооружений на новых физических принципах
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжит развивать ядерные вооружения с новыми характеристиками и на новых физических принципах, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с президентом Владимиром Путиным

    «Вы хорошо знаете все наши проекты как в части поддержки, так и развития «ядерного щита», «ядерного меча», создания ядерных вооружений с новыми качествами, на новых физических принципах. Эта работа будет продолжена», – подчеркнул руководитель госкорпорации, передает «Интерфакс».

    По его словам, ядерно-оружейный комплекс также обеспечивает устойчивую передачу технологий в гражданское производство. С прошлого года к его задачам добавились космические проекты.

    «Это буксир - мощная мегаваттного класса ядерная установка и лунная атомная электростанция», – сообщил глава госкорпорации.

    Лихачев отдельно обратил внимание на интерес абитуриентов к работе в отрасли. Конкурс в группу физического факультета МГУ по тематике ядерно-оружейного комплекса составил 70 человек на место.

    «Люди сознательно идут работать в города ядерно-оружейного комплекса со всеми имеющимися там ограничениями», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    Весной руководитель госкорпорации рассказал о личном контроле главы государства за созданием вооружений на новых физических принципах.

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    29 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву

    При ударе по Киеву применили «Цирконы»

    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву
    @ Petersburg Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на вторник ВС России осуществили мощный ракетный удар по Киеву, в котором звучали взрывы и сирена воздушной тревоги, согласно сообщениям украинских СМИ и пабликов.

    «Мощный ракетный удар нанесён по Киеву: взрыв у Рады и пожары после «Цирконов». Выпущены уже не менее шести гиперзвуковых «Цирконов». Известно о двух попаданиях в Киеве, одно попадание в Жулянах. Дрон взорвался в районе Верховной Рады», – сообщает Max-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Там добавили, что Киев и область продолжают атаковать «Герани», также идет атака реактивных БПЛА на Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее, 28 сентября российские войска поразили военные объекты в Одессе и Измаиле, а также поразили цеха производства беспилотников ВСУ.

    Кроме того, ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.


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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    29 сентября 2026, 16:13 • Новости дня
    При крушении самолета Ту-95 в Амурской области погибли шесть человек
    При крушении самолета Ту-95 в Амурской области погибли шесть человек
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Амурской области во время учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Ту-95, в результате погибли шесть членов экипажа, сообщили в Минобороны.

    Самолет упал в безлюдной местности. По предварительной информации, один человек получил травмы и был эвакуирован в медицинское учреждение, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    Полет проходил без боекомплекта. Для расследования обстоятельств происшествия к месту катастрофы направилась комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре военный самолет разбился у американской авиабазы в Германии.

    В июне в американском Вашингтоне рухнул военный самолет, вызвав лесной пожар.

    В 2025 году министр внутренних дел Грузии прибыл на место крушения военного самолета Турции.

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    28 сентября 2026, 21:19 • Новости дня
    Путин: Запугать россиян и победить Россию невозможно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с руководством политических партий назвал россиян крепкими и мужественными людьми, которых невозможно победить.

    Очереди на избирательных участках в очередной раз доказали, что в России живут мужественные и грамотные люди, заявил глава государства. По его словам, граждане прекрасно понимают, что происходит вокруг страны.

    «И стало понятно, что запугать таких людей не удастся и победить таких людей, такую страну невозможно, а поэтому победа, безусловно, будет за нами», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава государства заявил, что прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с лидерами политических партий.

    В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил Путина с успешным проведением выборов.

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    28 сентября 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин иронично отреагировал на предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова спикеру Госдумы Вячеславу Володину взять «лево руля» во время встречи с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.

    На встрече глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал спикеру палаты Вячеславу Володину взять «лево руля» для получения поддержки коммунистов, передает РИА «Новости».

    «Ну, хождение налево не всегда приветствуется», – ответил на предложение российский лидер.

    В ответ Зюганов со смехом заметил, что имел в виду другое. Президент согласился с ним, добавив, что установившийся в парламенте стиль работы, судя по всему, приветствуется руководством компартии.

    Выборы в Госдуму девятого созыва состоялись с 18 по 20 сентября. По их итогам в нижнюю палату парламента прошли представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один кандидат от «Родины» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой, а также заявил об особой роли «Единой России» в укреплении государства.

    Президент поддержал предложенный ЕР принцип распределения постов в Госдуме и кандидатуру Володина на пост председателя нижней палаты парламента.

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    28 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    Режим ЧС и день траура объявлены после пожара на заводе в Ярославской области

    Режим ЧС и день траура объявлены в Ярославской области

    Tекст: Катерина Туманова

    В Переславль-Залесском округе Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации после крупного пожара на предприятии, унесшего жизни 14 человек, 30 сентября в регионе объявлено днем траура, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    «Принято решение о введении регионального режима ЧС в Переславль-Залесском округе. На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли представители правительства области, Следственного комитета, полиции и МЧС. Создан оперативный штаб», – сообщил он в Max-канале.

    Евраев уточнил, что открытое горение локализовано, пожарные проливают помещения. При этом большая часть села из-за пожара осталась без электричества.

    «Специалисты сейчас подвозят генераторы, чтобы восстановить работу социальных объектов. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение», – добавил он.

    Губернатор заявил, что 30 сентября в регионе объявляется днем траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа.

    «От себя и от лица правительства области выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших», – написал глава региона.

    В день траура в Ярославской области приспустят государственные флаги, а учреждениям культуры и СМИ рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

    В селе Кубринск, где произошел пожар, продолжают работать 200 специалистов и 23 единицы техники.

    В МЧС вечером понедельника сообщили, что число погибших при пожаре на заводе по производству пиротехники увеличилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при пожаре на производстве пиротехники под Ярославлем погибли пять человек. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после пожара. Власти Ярославской области пообещали помочь семьям погибших.

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    28 сентября 2026, 22:10 • Новости дня
    Россия предупредила НАТО о готовности защищать Калининград всем арсеналом

    Россия предупредила НАТО о готовности защищать Калининград

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские дипломаты из посольства России в Бельгии предостерегли Североатлантический альянс от попыток блокады Калининградской области, подчеркнув готовность Москвы задействовать все виды вооружений для защиты территории.

    Дипломаты подчеркнули, что действия НАТО увеличивают вероятность прямого вооруженного конфликта, передает ТАСС. При этом у Москвы нет планов нападать на страны Прибалтики. Однако в случае попыток изолировать российский регион будут задействованы все необходимые силы.

    «В условиях проводимой руководством и странами – членами блока агрессивной линии посольство довело до Международного секретариата НАТО и МИД Бельгии наши принципиальные подходы», – говорится в заявлении дипломатического представительства.

    Российская сторона призвала НАТО отказаться от провокационных шагов и эскалационных заявлений. В посольстве выразили крайнюю озабоченность действиями альянса в отношении Калининградской области, которая является неотъемлемой частью России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД сообщал, что НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда. Песков заявил, что Россия предпринимает необходимые шаги для защиты Калининградской области в ответ на призывы НАТО усилить военные учения у границ региона.

    Ранее у границы Калининградской области заметили самолеты НАТО и Британии.

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    28 сентября 2026, 20:58 • Новости дня
    Глава Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград»

    Лихачев: Атомный ледокол «Ленинград» планируется спустить на воду в ноябре

    Глава Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о планах спустить на воду новый российский атомный ледокол «Ленинград» в ноябре 2026 года.

    Ожидается, что спуск судна состоится в ноябре текущего года. Об этом руководитель госкорпорации рассказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Лихачев пригласил главу государства принять участие в торжественном мероприятии. По его словам, присутствие президента станет большой честью как для строителей ледокола, так и для моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    В начале месяца российский лидер заявил о планах пополнения флота тремя новыми атомными ледоколами.

    Весной в России начались испытания новейшего катера для ледокольного флота.

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    29 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин наградил актрису Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    Путин наградил актрису Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    @ Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин удостоил народную артистку РСФСР Аллу Демидову ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Демидову Аллу Сергеевну», – говорится в документе.

    Помимо подписания указа, президент направил поздравительную телеграмму в честь юбилея, сообщила пресс-служба Кремля. «Уважаемая Алла Сергеевна! Примите мои поздравления с юбилеем… Вас отличает творческая смелость, стремление к постоянному поиску, новаторству и, конечно, преданность лучшим традициям отечественного искусства», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Российский лидер подчеркнул, что выдающиеся качества позволили актрисе добиться профессионального признания, уважения коллег и искренней любви публики. Он также назвал именинницу человеком безграничного таланта, посвятившим жизнь служению культуре, и отметил успехи в режиссуре и литературе.

    Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Алла Демидова отмечает во вторник 90-летие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент вручил орден «За заслуги в культуре и искусстве» режиссеру Алле Суриковой.

    В июле Владимир Путин подписал указ о награждении Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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    28 сентября 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин пообещал ответить на давление на российскую атомную отрасль

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым заявил, что Россия будет сама оказывать воздействие в ответ на попытки давления на отечественную атомную отрасль.

    Руководитель госкорпорации рассказал, что коллектив намерен до конца года добиться новых рекордных результатов в экономике и реализации производственных проектов. По его словам, «Росатом» последовательно ставит перед собой все более сложные задачи, передает «Интерфакс».

    «Что важно, мы постоянно повышаем планки наших целей. То, что еще вчера казалось нам таким труднодоступным, сегодня кажется неамбициозным, и мы повышаем сами себе эту планку», – сказал Лихачев. Он поблагодарил наблюдательный совет за поддержку и выразил уверенность, что внешнее давление не помешает дальнейшему развитию госкорпорации.

    «Сейчас такой период, когда мы будем двигаться вперед, и чем крепче нас будут давить, тем выше у нас будет результат, я в этом абсолютно уверен», – заявил глава «Росатома».

    «Мы сами всех будем давить», – ответил Путин.

    Президент поздравил Лихачева и коллектив госкорпорации с профессиональным праздником и пожелал им успехов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Алексеем Лихачевым.

    Глава государства отметил хорошие результаты и перспективы предприятия.

    Руководитель Росатома назвал сроки спуска на воду атомного ледокола «Ленинград».

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    29 сентября 2026, 05:23 • Новости дня
    Диетолог назвала идеальные продукты для защиты клеток от старения

    Диетолог Богданова рассказала о пользе ликопина в томатах и арбузах

    Tекст: Катерина Туманова

    Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова раскрыла секреты правильного употребления продуктов с ликопином для защиты клеток от старения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

    Диетолог рассказала, что ликопин защищает клетки от старения и нейтрализует свободные радикалы. Этот природный органический пигмент придает красный цвет овощам и фруктам.

    «В нашем организме ликопин не синтезируется, мы можем получить только с едой. Он очень термостабильный. Витамины в большинстве своем нестабильны: при термической обработке они утрачиваются, а ликопин только улучшает свои свойства», – пояснила специалист радио Sputnik.

    По ее словам, пигмент в большом количестве содержится в томатах, арбузах и гуаве.

    Эксперт подчеркнула, что ликопин является жирорастворимым веществом. Для максимального усвоения к томатам следует добавлять орехи, сыр или масло.

    Суточная норма в пять миллиграммов содержится в одной столовой ложке томатной пасты, 100 граммах арбуза или 150-200 граммах свежих помидоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета. Эндокринолог назвала здоровье кишечника главным условием крепкого иммунитета. Диетолог Соломатина предупредила об опасности тыквы.


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    29 сентября 2026, 18:37 • Новости дня
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    @ кадр из видео

    Украина «немного проворонила» появление у России реактивных беспилотников с высокой скоростью полета, заявил депутат Верховной рады от партии «Голос» Сергей Рахманин. По его словам, украинская ПВО готовилась противодействовать аппаратам, летящим медленнее и на меньшей высоте.

    Рахманин сообщил, что «Герань-4» и «Герань-5» входят в зону действия украинской противовоздушной обороны на высоте более семи километров. При этом малая ПВО эффективно сбивала обычные дроны на высоте до пяти километров, сообщает издание «Страна».

    Депутат отметил, что новые российские аппараты развивают скорость 450–600 км в час, и украинские перехватчики не могут их догнать. Применение других средств поражения, по его словам, упирается в то, что сбивать такие цели «либо очень дорого, либо ракет нет».

    Парламентарий пояснил, что главная трудность заключается не столько в создании подходящего реактивного перехватчика, сколько в налаживании массового выпуска. Производство должно быть экономически оправданным, а сам перехватчик – стоить дешевле цели. По приведенным им данным, сертифицированные сейчас Украиной модели обходятся в 45–100 тыс. долларов. Рахманин назвал такие расходы «очень дорогой историей».

    Оценивая перспективы защиты украинских объектов, парламентарий допустил значительные разрушения. «Все (объекты на Украине) уничтожены не будут. К сожалению, значительная часть будет уничтожена. Насколько значительная? Будет зависеть от того, насколько нам помогут партнеры», – заявил он.

    Рахманин также указал на разницу в производственных возможностях двух стран. По его словам, Россия располагает как минимум двумя крупными производствами реактивных двигателей и способна увеличивать объем их изготовления. На Украине такие мощности тоже есть, но они меньше, поэтому расширять выпуск сложнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе «Герани» ударили по складу с дронами в Чернигове. В июне Минобороны России сообщило об уничтожении «Геранями» склада дронов ВСУ под Сумами. В июне удар дронов «Герань» уничтожил пункт управления ВСУ в ДНР.

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    29 сентября 2026, 17:33 • Новости дня
    Россия заняла десятое место в мире по потреблению кофе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия вошла в десятку мировых лидеров по объему выпитого кофе, при этом абсолютное первенство досталось жителям США и Бразилии, следует из данных Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO).

    По итогам завершившегося кофейного года Россия заняла десятую строчку в мировом рейтинге потребителей этого напитка, передает РИА «Новости». Жители страны выпили 4,37 млн мешков кофе, что на 1,7% меньше показателей 2020 года. В среднем на одного россиянина приходится 1,8 кг кофе в год.

    Абсолютными лидерами рейтинга стали США и Бразилия, потребившие 24,6 млн и 23,5 млн мешков соответственно. В пятерку также вошли Германия, Япония и Индонезия. Всего в мире за прошедший год выпили 180,6 млн мешков кофе, каждый из которых весит 60 кг.

    Наибольший рост потребления с 2020 года зафиксирован в Китае – на 13,8%. При этом больше всего кофе на душу населения пьют в Люксембурге, где на одного жителя приходится 19,85 кг в год. В лидерах по этому показателю также оказались Мальдивы, Финляндия, Андорра и Норвегия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российский бизнес нарастил закупки кофейных зерен из Нидерландов почти на 40%.

    За первые четыре месяца 2026 года Россия заработала почти 100 млн долларов на поставках растворимого кофе за рубеж.

    При этом весной страна более чем вдвое сократила импорт бразильского кофе.

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    29 сентября 2026, 03:17 • Новости дня
    Мирошник: Делегации в Женеве задали вопрос о сроках наказания Украины

    Мирошник: Делегации в Женеве спросили о сроках наказания Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители международных делегаций в Женеве заинтересовались сроками привлечения Украины к ответственности после ознакомления с доказательствами преступлений Киева, которые в ходе выступления представил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник рассказал о реакции международных делегаций на предоставленные доказательства преступлений Киева, когда дипломат выступил в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

    «У меня был час, чтобы в деталях рассказать о ситуации, которая есть на Украине с народовластием. А также я отреагировал на выступление министра иностранных дел Украины, который позволил себе просто откровенно врать (о ситуации в Алешках – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Мирошник «Вестям».

    Дипломат добавил, что предъявил участникам встречи видео- и фотоматериалы, после чего последовала знаковая реакция.

    «Они на самом деле отреагировали очень простым вопросом: когда Украина понесет ответственность за совершаемые преступления?» – сказал Мирошник.

    Он подчеркнул, что часть государств и организаций адекватно оценивают происходящее и ждут привлечения Киева к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил о планах раскрыть в ООН преступления Киева, а также отметил, что Запад не понимает, как ядерный терроризм Украины угрожает и ему.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках.

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    29 сентября 2026, 16:17 • Новости дня
    The Atlantic: Трамп одобрил план ослабления антироссийских санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поддержал план своего спецпосланника по Белоруссии Джона Коула, который предполагает смягчение санкций против России в обмен на освобождение заключенных, сообщил журнал The Atlantic.

    Инициатива направлена на достижение выгодных сделок для США по закупке российской нефти, дизельного топлива, редкоземельных металлов и других товаров, передает ТАСС со ссылкой на The Atlantic.

    По данным издания, Джон Коул ранее представил этот подход применительно к Белоруссии, а получив одобрение Трампа, предложил использовать его и с Россией. Коул отметил, что экономическое взаимодействие и компромиссы способствуют нормализации отношений и приближают мир.

    Сообщается, что инициатива пока находится на ранней стадии. При этом журналисты полагают, что она может вызвать недовольство среди украинцев, европейцев и даже некоторых сторонников Трампа в Конгрессе США. Ожидается, что Коул будет координировать действия со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение Дональда Трампа о контроле над вооружениями.

    В понедельник Трамп потребовал от Киева сократить удары по российским объектам.

    На прошлой неделе президент США подписал закон о санкциях против России.

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