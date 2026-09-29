Премьер Чехии Бабиш заявил о готовности послать две бригады в Прибалтику

Tекст: Вера Басилая

Чехия готова направить две механизированные бригады на помощь странам Прибалтики в случае нападения со стороны России. Премьер-министр Андрей Бабиш по итогам разговора с президентом Петром Павелом пояснил, что республика намерена действовать активно и выполнить обязательства по пятой статье Североатлантического договора. Глава кабмина добавил, что более подробные данные от спецслужб скрыты под грифом секретности, передает ТАСС.

Во вторник посольство России в Бельгии предупредило НАТО об опасности безответственного курса в отношении Калининградской области, который повышает риск прямого вооруженного столкновения. Дипломаты указали, что альянс ведет масштабную кампанию для раздувания мифа о российской угрозе и распространяет ложные данные о якобы планах Москвы атаковать Прибалтику до 2029 года.

В дипмиссии подчеркнули отсутствие у Москвы мотивов для боевых действий против прибалтийских стран, однако напомнили о готовности использовать все средства для защиты российской территории. Президент Владимир Путин ранее называл заявления о подготовке нападения на Европу провокацией и дезинформацией, направленной на обман собственного населения.

Ранее в Чехии стартовали третьи по счету учения Drone Shield 2026, направленные на испытание беспилотников и систем противодействия им с участием компаний с Украины.

Президент Чехии Петр Павел потребовал жесткого ответа НАТО на действия России в Прибалтике.