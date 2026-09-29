Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.12 комментариев
Глава Минобороны Украины отменил визит в Европу из-за проблем с ПВО
Министр обороны Украины Хмара отменил поездки в Европу из-за проблем с ПВО
Министр обороны Украины Евгений Хмара отменил запланированные визиты в Германию и Норвегию из-за ухудшения ситуации с противовоздушной обороной в стране.
Министр обороны Украины Евгений Хмара отменил поездки в Германию и Норвегию в связи с обострением ситуации вокруг противовоздушной обороны страны, передает Ura.ru.
Источники в украинском Минобороны уточнили, что переговоры о поставках вооружений, запланированные в рамках этих визитов, состоятся в альтернативных форматах.
Депутат Верховной рады от партии «Голос» Сергей Рахманин заявил, что Украина «немного проворонила» появление у России реактивных беспилотников с высокой скоростью полета.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече министров обороны стран Евросоюза решила призвать их передать Киеву ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.
Издание «The Washington Post» пишет, что Киев превращается в прифронтовой город, потому что способных перехватывать скоростные дроны систем ПВО у ВСУ нет и не предвидится.