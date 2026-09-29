Глава Минобороны Украины отменил визит в Европу из-за проблем с ПВО

Министр обороны Украины Хмара отменил поездки в Европу из-за проблем с ПВО

Tекст: Вера Басилая

Министр обороны Украины Евгений Хмара отменил поездки в Германию и Норвегию в связи с обострением ситуации вокруг противовоздушной обороны страны, передает Ura.ru.

Источники в украинском Минобороны уточнили, что переговоры о поставках вооружений, запланированные в рамках этих визитов, состоятся в альтернативных форматах.

Депутат Верховной рады от партии «Голос» Сергей Рахманин заявил, что Украина «немного проворонила» появление у России реактивных беспилотников с высокой скоростью полета.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече министров обороны стран Евросоюза решила призвать их передать Киеву ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot.

Издание «The Washington Post» пишет, что Киев превращается в прифронтовой город, потому что способных перехватывать скоростные дроны систем ПВО у ВСУ нет и не предвидится.