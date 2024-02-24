Новое оружие дает России выход из позиционного тупика в ходе спецоперации

Tекст: Алексей Анпилогов

После начальных успехов Вооруженных сил России в ходе первого этапа СВО, который условно завершился с выводом российских соединений с севера Украины, борьба вдоль линии соприкосновения приобрела позиционный характер. Вторая половина 2022 года и весь 2023-й прошли в тяжелой позиционной борьбе. Несмотря на локальные успехи Украины под Харьковом и Херсоном и России в районе Артемовска, общая линия фронта проявила за это время завидную стабильность.



Особенно ярко проблема позиционного тупика проявилась во время неудачного украинского наступления лета-осени 2023 года, когда огромная концентрация сил, масштабные поставки западной военной техники и вооружений, длительные программы подготовки личного состава ВСУ не привели ни к каким значимым успехам Украины на поле боя. Около 20 бригад ВСУ, которые должны были рассечь российские оборонительные позиции в Запорожской области и пройти до самого Азовского моря, увязли в локальных боях за полдесятка небольших сел.



При этом более 160 тыс. солдат и офицеров ВСУ, составивших безвозвратные потери Украины в ходе наступления 2023 года, были растрачены практически бесцельно, ибо российские потери в обороне были кратно меньше. Так что название «русский Верден» небольшое село Работино в Запорожской области получило совсем не зря.



Причины тупика



Среди причин такой ситуации на фронте были названы несколько новых особенностей современных войн, наиболее ярко проявившихся именно в ходе СВО. Во-первых, обе стороны конфликта обеспечили надежное «закрытие неба» вдоль всей линии боевого соприкосновения. Действия российской фронтовой авиации были в значительной степени ограничены как унаследованной Украиной от СССР системой ПВО, так и новыми, масштабными поставками западных зенитных комплексов – начиная от ПЗРК типа «Стингер» и заканчивая ЗРК «Пэтриот».

Для действий же самой Украины закрытие неба носило практически тотальный характер. За все время СВО украинская авиация отличилась только пусками западных крылатых ракет воздушного базирования Scalp/Storm Shadow, которые происходили в основном из глубины украинской территории. Роль украинской авиации на поле боя, вдоль линии соприкосновения может быть описана как околонулевая.





Во-вторых, массовое применение БПЛА-разведчиков сделало поле боя практически «прозрачным» еще в начале СВО. Столь же массовый приход на поле боя в 2023 году барражирующих боеприпасов типа «Ланцет» и FPV-дронов ближнего радиуса действия перевел борьбу артиллерийский систем в предельно напряженный режим. БПЛА-разведчики позволили оперативно выявлять позиции вражеской артиллерии, а барражирующие боеприпасы и FPV-дроны стали дополнительным фактором поражения.

В итоге четкого победителя в контрбатарейной борьбе в 2023 году так и не нашлось. Обе стороны сохранили мощь своей артиллерии и могли эффективно использовать ее борьбе с сосредоточением и маневром противника.



Что такое УМПК?

УМПК – относительно простое дополнение к обычным свободнопадающим бомбам. Концептуально это повторение американской идеи управляемой планирующей бомбы JDAM, когда к обычной бомбе крепится модуль планирования – небольшой «самолетик», который может осуществлять маневр к цели, получая данные спутниковой навигации и рассчитывая траекторию захода на цель. Сразу вслед за сбросом бомбы с УМПК пиропатрон выбрасывает из модуля крылья, превращая сборку в неказистый, но крепко скроенный небольшой планер.

Чем выше находится самолет-носитель, тем на большее расстояние может планировать авиабомба. При высоте сброса более 10 км такой горизонтальный маневр может осуществляться на очень солидное расстояние – до 50-60 км. Это позволяет бомбардировщику не заходить в зону действия фронтовой ПВО противника.

В американском варианте JDAM модуль планирования устанавливается еще на заводе и даже при удивительной для ВПК США дешевизне – итоговый результат все равно стоит порядочно, в несколько раз дороже самой бомбы. В российском же варианте УМПК нет ничего лишнего: на фотографиях предстает достаточно грубо выглядящая прямоугольная цельносварная конструкция, которая цепляется к бомбе на стальных хомутах. Монтаж производится уже на аэродроме.

Это позволяет делать и применять УМПК сотнями и тысячами в месяц. По сообщениям Минобороны, в пике битвы за Авдеевку ВКС России применяли до 460 бомб с модулями УМПК в сутки. Совершенно невообразимая цифра даже для ВВС США или других стран НАТО.

В русском варианте модуль планирования – эта голая эффективность, без прикрас и без «распила» бюджетов. Много, быстро, дешево и надежно. Суровая русская инженерная школа тотальной войны за выживание.

Можно ли сравнить артиллерию и авиацию?

Авиация на поле современного боя представляет собой гораздо более гибкий инструмент, нежели артиллерия. Любая артиллерийская система, даже самоходная, ограничена скоростью колесной/гусеничной базы или тягача по шоссейной дороге. В действительности же эти скорости еще ниже, так как последние километры пути проходят по грунтовым дорогам, а то и вовсе по тотальному бездорожью.

Кроме того, проблему представляет логистика артиллерии: применение дальнобойных артиллерийских и РСЗО-систем значительно отдалило от линии соприкосновения основные склады артиллерийского снабжения, которые теперь находятся минимум в 100-200 км от полевых позиций артиллерии. Дальнейшее снабжение приходится вести колесным автотранспортом, с тем же ограничениями по пропускной способности дорожной сети и неподготовленного ландшафта.

В случае же авиации боевой радиус фронтовых бомбардировщиков позволяет снабжать их боеприпасами непосредственно по железной дороге, без промежуточных складов, на аэродромах базирования. Кроме того, авиация может практически мгновенно концентрировать удары в произвольной точке фронта, тогда как для артиллерии нужен долгий процесс переброски и сосредоточения.

Главное преимущество авиации – это именно возможность маневрировать огневым воздействием, обрушивать многие сотни и даже тысячи бомб за день на узкий сектор фронта. Возможность по решению командования создавать «местность смерти» в любом месте по твоему выбору. Сегодня – здесь, а завтра – в другом месте, в тысяче километров от первого.

Ну и, наконец, значительно отличается мощность авиабомбы и артиллерийского снаряда. Если в стандартном осколочно-фугасном артиллерийском снаряде калибра 152-мм находится около 7 кг взрывчатого вещества (ВВ), то в самой маленькой авиабомбе ФАБ-250 – уже 122,5 кг.

Нетрудно посчитать, что даже по количеству ВВ авиабомба превосходит артиллерийский снаряд в 17,5 раз. Не говоря уже о том, что многие цели, например, заглубленные бункеры или бетонированные огневые точки можно поразить только авиабомбой – любой артиллерийский обстрел против таких целей малоэффективен.

Таким образом, если посчитать работу российской авиации во время битвы за Авдеевку в виде артиллерийских выстрелов, то получится, что 460 авиабомб (даже если все они были небольшими ФАБ-250) были эквивалентны 8 тыс. стандартных 152-мм артиллерийских выстрелов. Учитывая то, что часть бомб, сброшенных на позиции ВСУ в Авдеевке, были ФАБ-500 и даже ФАБ-1500, речь может идти и об эквиваленте 10-12 тыс. артиллерийских выстрелов в сутки.

Неудивительно, что под таким мощнейшим воздействием с небес украинский фронт в Авдеевке, которая была самым мощным укрепрайоном ВСУ в Донбассе, просто рухнул. Сегодня, в день второй годовщины начала спецоперации, на наших глазах рождается оружие победы. Судя по всему, это будут именно авиабомбы с УМПК.