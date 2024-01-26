  • Новость часаПоставки приоритетных образцов вооружений в российские войска выросли в пять раз
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Бракованные чешские электрички заставили Латвию с благодарностью вспомнить СССР
    Американист: Противоречия Байдена с южными штатами накалились до предела
    Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО»
    Опубликованы кадры с места крушения Ил-76
    В Москве приступили к расшифровке черных ящиков Ил-76
    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики
    В России спрогнозировали вывод войск США из Сирии
    Посол США пригрозил Венгрии рычагами влияния
    Эксперт объяснила планы украинских депутатов сложить полномочия
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    38 комментариев
    26 января 2024, 13:56 • Новости дня

    Минобороны заявило о кратном росте производства вооружений и боеприпасов

    Глава Минобороны Шойгу заявил о кратном росте производства вооружений и боеприпасов

    Tекст: Александра Юдина

    Модернизация и расширение производственных мощностей предприятий ОПК в стране позволили нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов в прошлом году в несколько раз, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    По его словам, благодаря эффективной работе ведомства и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов, передает ТАСС.

    Так, этому поспособствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда. Кроме того, на многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием.

    Шойгу заверил, что военная техника и средства поражения своевременно поступают в зону спецоперации, своевременно наращивая боевые возможности российских военных.

    Ранее глава Минобороны отметил успешное применение управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиационных бомб в ходе спецоперации.

    24 января 2024, 08:18 • Новости дня
    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля Эрдану на заседании СБ ООН по Газе

    Лавров жестко ответил постпреду Израиля на Совбезе ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу ответил на выпад израильского дипломата Гилада Эрдана в адрес России.

    Эрдан в ходе своего выступления раскритиковал Иран и обвинил его в поставках оружия России, которое якобы используется в ходе СВО на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что обвинения в адрес России прозвучали «заученной скороговоркой», а между тем наша страна проводит спецоперацию против нацистского режима в Киеве.

    «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

    Вместе с тем Лавров призвал «не позволить похоронить» решение ООН о создании Палестинского государства, как это произошло в свое время с Минскими соглашениями, достигнутыми в 2015 году и единогласно одобренными Совбезом ООН. Министр призвал не допустить повторения подобных преступных действий в отношении палестинского народа.

    Иран ранее заявлял, что никогда не поставлял России БПЛА и ракеты для использования на Украине.

    Коментарии (64)
    25 января 2024, 19:53 • Новости дня
    СМИ: Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы

    Журналист Time Шустер рассказал, как Запад предлагал Зеленскому скрыться за границей перед началом СВО

    СМИ: Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы
    @ Global Look Press via ZUMA Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные лидеры в день выступления президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по международной безопасности до начала СВО призвали Владимира Зеленского остаться за границей и начать формировать правительство в изгнании, заявил журналист Time Саймон Шустер.

    Подробности предложения Запада Шустер опубликовал в книге об украинском президенте The Showman («Шоумен»), пишет РБК.

    В книге Шустера говорится, что Зеленский якобы воспринял со злостью предложение Запада бежать с Украины, у него создалось впечатление, что союзники его бросили так же, как и во время его первых переговоров в ноябре 2019 года с президентом России Владимиром Путиным в Париже. По словам Шустера, Зеленский тогда ему сказал, что не может доверять никому из своих союзников на Западе. В ответ на предложение не возвращаться Зеленский ответил: «Я позавтракал в Киеве. И поужинаю там же».

    Шустер пишет, что перед своей речью в Мюнхене Зеленский встретился с американскими политиками во главе с вице-президентом Камалой Харрис, которые ему сообщили о «неизбежности вторжения». По словам журналиста, украинские власти не верили американским разведчикам, но решили использовать эту возможность, чтобы получить от Запада оружие.

    Зеленский заявил, что США следовало бы ввести против России экономические и финансовые санкции и передать Киеву ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые самолеты и зенитные батареи, но Харрис посчитала такие предложения неприемлемыми.

    Журналист также пишет, что в Мюнхене многие западные союзники были уверены в неизбежности поражения Украины и предлагали заключить сделку Киеву и Москве на условиях России, посредником вызвался выступить канцлер Германии Олаф Шольц, который до этого встречался с Путиным в Москве.

    Зеленский понимал, что вступить в НАТО в ближайшие годы Киев не сможет, и был готов пойти на компромисс по этому вопросу, но отдавать территории он не хотел, утверждает журналист.

    Ранее Шустер рассказал о жизни президента Украины в бункере в первые месяцы после начала российской спецоперации.

    Коментарии (42)
    25 января 2024, 00:18 • Новости дня
    Российские бойцы скрытно зашли в тыл ВСУ в Авдеевке через подземную трубу

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные добровольческой бригады «Ветераны» зашли в тыл подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории базы «Царская охота» в Авдеевке через подземную трубу, сообщили в Добровольческом корпусе.

    Как указали в Telegram-канале Добровольческого корпуса, данный объект российские разведчики обнаружили еще год назад, но все это время подробности операции и ее подготовка держались в тайне. Отмечается, что военные выпиливали проходы в трубе, заглушая звуки от своих работ интенсивным артиллерийским и минометным обстрелом украинских позиций.

    В корпусе сообщили, что первая попытка оказалась неудачной, поскольку военным не хватило кислорода и пришлось делать дополнительные вентиляционные шурфы, но затем произошло половодье, которое затопило трубу.

    Сейчас, по данным Добровольческого корпуса, «Ветеранам» удалось достичь задуманного. Благодаря успешной операции военные вышли в тыл противника и отрезали большую часть укреплений ВСУ под Авдеевкой, взяв при этом в плен группу украинских бойцов, говорится в сообщении.

    Ранее украинские военные пожаловались, что российский спецназ уже «ходит» по Авдеевке.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска на сегодня находятся в 16 км от Донецка в сторону Авдеевки и в 33 км – в сторону Марьинки.

    Коментарии (17)
    25 января 2024, 12:53 • Новости дня
    Офицер ВСУ по ошибке пришел «с инспекцией» в российское подразделение

    «Российская газета»: Офицер ВСУ по ошибке пришел «с инспекцией» в российское подразделение и оказался в плену

    Tекст: Ольга Никитина

    Командир штурмовой группы с позывным Лева рассказал о том, как российским военным удалось тихо и незаметно проникнуть в тыл противника в лесу, в результате чего в российский плен попал украинский офицер.

    Лева рассказал, что его группа получила задание проникнуть в тыл противника и занять участок леса вместе с обустроенным там опорным пунктом. Бойцы, по его словам, сработали настолько слаженно, что отряды ВСУ, находившиеся поблизости, ни о чем не догадались. В захваченный блиндаж вскоре явился офицер вооруженных сил Украины, командир подразделения, которое раньше его занимало. Он направлялся для «инспекции», но оказался в российском плену, пишет «Российская газета».

    «Он не ожидал нас увидеть – пришел вольготно: один, без охраны, с пистолетом», – рассказал Лева, отметив, что поначалу офицер принял российских военных за украинцев, которые вышли из повиновения, а потому «стал кричать» и «хвататься за оружие».

    Офицера утихомирили и отправились в разведку в направлении, откуда пришел украинец. В окопе с огневой точкой находились от пяти до десяти боевиков ВСУ. «Потрепали им нервы немножко: постреляли, покидали гранаты, – и оттянулись. Взяли еще людей, вернулись. Применили немного слаженности, чуть боевого духа и запрыгнули в окоп», – рассказал Лева, добавив, что с противником было покончено.

    Ранее российские танкисты рассказали, как уничтожили из закрытой позиции замаскированный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении.

    Коментарии (7)
    24 января 2024, 13:38 • Новости дня
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    Военкор Коц: Катастрофа Ил-76 откладывает возвращение российских пленных домой
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Согласование обмена пленными – долгий и сложный процесс, который может затянуться на несколько месяцев. Падение Ил-76 откладывает возвращение наших парней домой на неопределенный срок. При этом Киев будет всячески раскачивать инцидент в подконтрольных медиа. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный корреспондент Александр Коц. Ранее в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, перевозивший украинских военнопленных.

    «К сожалению, крушение Ил-76 не позволит многим российским парням поскорее вернуться домой из украинского плена. Переговорный процесс по данному направлению всегда сложен. Согласование списков, обсуждение деталей передачи людей – все это решается на протяжении долгих месяцев», – сказал Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды».

    «Учитывая полную недоговороспособность офиса Зеленского, любой обмен всегда воспринимался в качестве маленькой победы. Текущий процесс был сорван в результате катастрофы, которая, скорее всего, случилась по вине нашего противника», – отмечает он.

    «В связи с этим никакой реакции со стороны офиса Зеленского мы до сих пор и не увидели. Они наверняка продумывают способы раскачки произошедшего в подконтрольных медиа, чтобы выставить виноватой Россию», – акцентирует собеседник.

    «Очевидно, что инцидент откладывает перспективу возвращения наших парней в лучшем случае на несколько месяцев. Назвать даже примерные сроки согласования всех деталей с украинской стороной практически невозможно. Однако руководство России наверняка приложит максимум усилий, чтобы ускорить этот тяжелый процесс», – резюмирует Коц.

    Ранее в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы.

    Самолет потерпел крушение около 11:00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментариев по катастрофе. «Пока не могу ничего сказать, это достаточно свежая информация, будем сейчас с ней разбираться», – ответил он на просьбу прокомментировать данные.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО Украины. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Украинские СМИ со ссылкой на источники в генштабе также сообщали, что трагедия с Ил-76 – это «работа ВСУ». Примечательно, однако, что после сообщений о военнопленных на борту одно из изданий отредактировало новость, убрав упоминание об ответственности страны.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой. Он также предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.

    Коментарии (23)
    23 января 2024, 14:49 • Новости дня
    Испанский военкор рассказал о растущих на Украине кладбищах боевиков ВСУ

    Испанский военкор Эспиноса: Ежедневно на Украине появляются десятки новых могил боевиков ВСУ

    Испанский военкор рассказал о растущих на Украине кладбищах боевиков ВСУ
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская сторона несет огромные, очень серьезные потери, кладбища, на которых захоронены боевики ВСУ, становятся все шире с каждым днем, рассказал побывавший в стране испанский военный корреспондент Хавьер Эспиноса.

    Эспиноса в подкасте El Mundo рассказал, что кладбища растут в таких городах, как Харьков, Днепропетровск и подконтрольном киевским боевикам Запорожье.

    «С каждым разом видно, как они расширяются, ежедневно появляются  десятки новых могил», – приводит его слова РИА «Новости».

    Немецкие СМИ писали ранее, что вооруженным силам Украины приходится оставлять некоторые позиции на фронте из-за критической нехватки солдат.

    Коментарии (20)
    24 января 2024, 14:38 • Новости дня
    Рогов объяснил переброску техники ВСУ под Херсон

    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Около Снигиревки ВСУ готовят мобилизованных и выстраивают оборону

    Рогов объяснил переброску техники ВСУ под Херсон
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ перебрасывают в Снигиревку солдат и технику, чтобы подготовить оборону на правом берегу Днепра. Кроме того, в этот район привозят мобилизованных, чтобы они привыкли к обстрелам и их можно было отправить на другие участки фронта. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее жители Николаева сообщили о переброске техники ВСУ в сторону Херсона.

    «Снигиревка – крупный логистический хаб для живой силы и техники противника. ВСУ перебрасывают туда ресурсы для решения нескольких задач. Во-первых, таким образом Украина готовит мобилизованных. Правобережье Днепра – это сравнительно безопасный район, где солдаты могут привыкнуть к обстрелам. Потом новобранцев отправляют на другие участки фронта», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Я не думаю, что ВСУ собираются в скором времени форсировать Днепр в Херсонской области. Сюда отправляются подразделения, которые не готовы к таким действиям. Более того, некоторые солдаты могут отказаться выполнять такой приказ, боясь попасть в ситуацию, схожую с Крынками. Однако противник в состоянии использовать ресурсы, чтобы подготовить оборону и попытаться «окопаться» в этом районе», – отмечает собеседник.

    «Для недопущения такого сценария Россия уже активно наносит удары по складам ВСУ в Снигиревке. Кроме того, нашим войскам необходимо атаковать и технику противника на марше. Это помешает выстраиванию оборонительного рубежа и сократит численность живой силы», – заключил Рогов.

    Ранее жители Николаева сообщили, что в сторону подконтрольного Украине Снигиревского округа Херсонской области направляется большое количество военной техники ВСУ. «Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», – сказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

    По его словам, также в Николаеве слышны звуки учений с близлежащих полигонов. Барбашов пояснил, что там проходит подготовка новых подразделений ВСУ и их интенсивное обучение. Он отметил, что Снигиревка превращена в транспортно-логистический хаб и в узловой пункт мобильной обороны побережья Днепра.

    Помимо этого, в Снигиревском округе представители украинской власти изымают у жителей частную строительную технику, в округе активно строят мосты для облегчения переброски техники ВСУ вдоль Днепра.

    Напомним, на Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ на правом берегу Днепра противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», сообщает Telegram-канал Минобороны.

    Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что интенсивность действий Вооруженных сил Украины в районе Крынок Херсонской области уменьшилась благодаря принятым мерам российских военнослужащих.

    Коментарии (7)
    25 января 2024, 19:20 • Новости дня
    Военный рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе
    Военный рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский военнослужащий с позывным «Бабай» из Челябинска, участвующий в боевых действиях на Украине в составе Южной группировки, рассказал, как подстрелил из автомата три украинских FPV-дрона и увернулся от четвертого.

    Во время штурма позиций украинской армии группа ВС России подверглась атаке дронов-камикадзе, рассказал «Бабай», передает РИА «Новости».

    По словам бойца, три из них он сумел подстрелить и сбить из своего автомата, а от четвертого пришлось уворачиваться. «Четвертый (дрон) летел, я в него попал, но как я попал, он (начал падать), ударился об землю и разорвался», – рассказал военнослужащий.

    Инструктор «Ураган», тренирующий уральских мобилизованных в зоне специальной военной операции, рассказал, что после инцидента с дронами сослуживцы подарили «Бабаю» шеврон «Легенда», который боец теперь носит на груди.

    «Бабай» – человек со стальным характером. Он сопоставил опасность, поразил три квадрокоптера, четвертый чуть не поразил его. Но он нашел в себе силы, увернулся, спровоцировал на ложное (движение) и соответственно ушел от этого (от дрона). У нас многие бойцы умеют ориентироваться в обстановке, но он уникален тем, что три квадрокоптера свел на нет», – отметил «Ураган».

    Ранее российский штурмовик с позывным «Бабай» рассказал, как вместе с сослуживцами взял позицию украинских военных под Донецком.

    Коментарии (10)
    23 января 2024, 15:21 • Новости дня
    Российский военный рассказал о взятии в плен шестерых солдат ВСУ

    Командир боевой машины Денис Шамалюк рассказал, как взял в плен шестерых солдат ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Получивший орден Мужества командир боевой машины сержант Денис Шамалюк рассказал, как будучи раненым взял в плен шестерых украинских солдат.

    По его словам, завязался ближний стрелковый бой, после чего колонна остановилась, российский боец занял позицию с левой стороны дороги, побежал к подвалу, а затем сел и начал наблюдать за выходом из него, передает РИА «Новости».

    «Начался массированный артиллерийский обстрел, в результате чего я попытался открыть дверь в подвал, чтобы укрыться там. Я крикнул: «Есть кто? Выходи!» Раздался голос: «Не стреляйте, у нас раненый». Я занял позицию, когда они начали открывать дверь, там оказалось шесть украинских военнослужащих. Я им отдал приказ сдать оружие, они начали выкидывать оружие», – рассказал Шамалюк.

    Также сержант сообщил, что вывел украинских военных наружу, где раненому солдату ВСУ оказали помощь, а самого российского бойца отвезли в медсанбат.

    «Спасибо командиру взвода, который очень быстро оказал мне помощь: самый первый пришел, наложил жгут и сам лично отвез меня в ближайший медбат. Дело шло на минуты, можно сказать, он спас мне жизнь, большое спасибо. Если, Егор Юрьевич, вы меня видите – вам большое спасибо!» – отметил военнослужащий.

    Ранее в Минобороны России рассказали, как подразделения тульских десантников из состава группировки войск «Южная» при поддержке авиации и артиллерии освободили населенный пункт Веселое в ДНР, взяв ряд бойцов ВСУ в плен.

    Коментарии (8)
    24 января 2024, 12:55 • Новости дня
    Стало известно о задержании сотрудницы РАН в Петербурге за поддержку Украины

    «Фонтанка»: Сотрудницу РАН в Петербурге задержали за поддержку Украины после обращения студента СПбГУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Студент СПбГУ из Донецка, который работает с молодежью в Санкт-Петербурге, обратился в правоохранительные органы с заявлением в отношении 45-летней сотрудницы Института прикладной астрономии РАН, высказывавшейся в поддержку Киева, пишут СМИ.

    Самому студенту 22 года. Он сообщил полиции, что во время разговора с ним сотрудница Института прикладной астрономии РАН выразила поддержку Украине. Кроме того, на рюкзаке у женщины был шеврон в виде сине-желтого флага размером пять на три сантиметра, пишет «Фонтанка».

    Известно также, что после начала спецоперации сотрудница РАН подписывала открытое письмо против боевых действий на Украине.

    По информации издания, женщину задержали вечером вторника у станции «Владимирская». В ее действиях усматривается нарушение, предусмотренное административной статьей о публичной дискредитации ВС России, говорится в публикации.

    Обратившийся с заявлением студент, по информации газеты, выступает на различных мероприятиях в качестве спикера. Высшее образование он получил в Донецке, отправился на фронт добровольцем, после чего демобилизовался и поступил в СПбГУ, где изучает международные отношения.

    Коментарии (109)
    25 января 2024, 12:30 • Новости дня
    Политолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76

    Политолог Скачко: Украинское государство не способно взять ответственность за трагедию с Ил-76

    Политолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Длительное отсутствие реакции со стороны Украины говорит о причастности ВСУ к крушению Ил-76. В своем стремлении отрицать очевидное Зеленский напоминает Леонида Кучму во время инцидента с самолетом «Сибирь». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский прокомментировал крушение российского Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту.

    «Цель заявлений Зеленского – убедить общественность в полном отсутствии вины Украины. Собственно, для этого он и упоминает ГУР, которое якобы должно выяснять обстоятельства гибели военнопленных. Уверен, что это ведомство до последнего будет пытаться доказать, что ВСУ били по самолету, в котором перевозились боеприпасы», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Зеленский демонстрирует типичное поведение, которое свойственно украинскому руководству еще со времен Леонида Кучмы. Напомню, именно при этом президенте силами местных военных был сбит российский самолет «Сибирь». Правительство «братского» государства до последнего отрицало причастность к случившемуся», – считает собеседник.

    «Однако тогда, под давлением неопровержимых доказательств, Украина все-таки признала свою вину. Неспособность согласиться с очевидным, искренне раскаяться в собственных ошибках – все это признаки слабых лидеров, для которых репутация в информационном поле играет куда более важную роль, чем моральная составляющая», – подчеркивает эксперт.

    «Несмотря на то что Зеленский выбрал традиционную для Украины тактику «отрицания очевидного», косвенным подтверждением вины его офиса можно считать и длительное отсутствие какой-либо реакции на произошедшее. Скорее всего, ему пришлось целый день согласовывать приемлемую позицию по катастрофе с западными политиками», – уточняет он.

    «Действия украинского руководства подставили США и ЕС. Фактически Вашингтон и Брюссель снабжают вооружением государство, открыто нарушающее Женевскую декларацию о терроризме. Такой взгляд на события не понравится западной публике, поэтому отнекиваться от причастности к катастрофе с Ил-76 будет не только Украина, но и ее покровители», – резюмирует Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский прокомментировал крушение российского Ил-76 с военнопленными ВСУ на борту. По его словам, в настоящее время ГУР занимается выяснением судьбы солдат, находившихся на самолете. Он также поручил министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров об имеющихся данных. Зеленский подчеркнул, что страна будет настаивать на «международном расследовании».

    «Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно», – прокомментировал слова Зеленского пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его мнению, Украина совершила чудовищный акт, который «не поддается пониманию».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия стала следствием внутриполитической борьбы неонацистских элит. «Эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО», – указал он.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО ВСУ. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Списки граждан, подлежащих обмену, были согласованы за три дня до катастрофы, отметила в своем Telegram-канале главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Кроме того, она опубликовала полный перечень солдат ВСУ, находившихся на борту самолета в момент крушения. Издание «Фонтанка» собрала информацию об этих людях.

    В связи с трагедией Россия запросила срочное заседание СБ ООН. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленных. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

    Между тем Франция, занимающая пост председателя СБ ООН, отказалась назначить срочное заседание. Как отметил в своем Telegram-канале зампостпреда РФ при организации, данное поведение объясняется потребностью Парижа дать «своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего».

    При этом на фоне трагедии верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости отправки Украине системы запуска ракет большой дальности.

    Коментарии (12)
    24 января 2024, 18:48 • Новости дня
    Российские военные продвинулись к западу от Кременной в ЛНР
    Российские военные продвинулись к западу от Кременной в ЛНР
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы продвинулись к западу от города Кременная в ЛНР, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.

    Он уточнил, что российские военные продвинулись от Кременной в направлении села Ямполовка в ДНР, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожском регионе.

    Коментарии (5)
    24 января 2024, 16:51 • Новости дня
    Политолог: Украина не умеет признавать трагические преступления своих сил ПВО

    Политолог Скачко: Украина никогда не раскаивалась в авиакатастрофах, учиненных ее военными

    Политолог: Украина не умеет признавать трагические преступления своих сил ПВО
    @ DPA/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    На счету украинских военных не один инцидент с крушением самолетов. Вспомним малазийский рейс МН-17 или рейс авиакомпании «Сибирь». Добиться извинений или хотя бы признания вины от любых властей Украины всегда было трудно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными.

    «Украина давно превратилась в государство, не способное признать ответственность за собственные ошибки или преступления. Ее системы ПВО не один раз давали осечки. Вспомним ситуацию с падением ракеты ПВО в Польше. Несколько граждан союзного по отношению к офису Зеленского государства погибли. Никаких извинений принесено не было», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    «Еще более ужасающая ситуация – удар по малазийскому самолету МН-17. Около трех сотен пассажиров были принесены в жертву на алтарь тогда еще набиравшего силу майдановского запала. До сих пор в произошедшей трагедии пытаются обвинить Москву. На мой взгляд, поведение украинских политиков находится за гранью добра и зла», – подчеркивает собеседник.

    «Даже времена «крепкой дружбы» государств были омрачены трагедиями. В 2001 году Украина во время учений сбила самолет авиакомпании «Сибирь» и до последнего отрицала собственную вину. Тогда Москве удалось прижать администрацию Кучмы – были обнародованы радиопереговоры с пилотом, в котором подтверждалась ответственность украинской стороны», – отмечает он.

    «Украина крайне неохотно извинилась за это происшествие и даже заплатила определенную сумму семьям погибших. Однако добиться этого удалось с помощью беспрецедентного давления. Теперь мы имеем дело с крушением Ил-76, на котором перевозились пленные ВСУ. Обстоятельства трагедии еще только предстоит установить», – подчеркивает эксперт.

    «Однако ждать извинений и оправданий от офиса Зеленского не стоит. Сейчас местные военные попытаются создать красноречивый инфоповод, способный отвести глаза населения от неудач на полях СВО и во внешней политике. Трагедия с Ил-76 как раз может послужить этой цели», – резюмирует Скачко.

    Ранее в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и три сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал. В данный момент на территории инцидента проводятся следственные мероприятия.

    Самолет потерпел крушение около 11:00 мск. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил, что трагедия стала следствием внутриполитической борьбы неонацистских элит. «Эти тризубые уродцы для сохранения своей власти будут с легкостью убивать своих военнослужащих и военнопленных, чему научились за 700 дней СВО», – указал он.

    Депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет с пленными был сбит ПВО Украины. «Руководство Украины прекрасно знало о готовящемся обмене, прекрасно знало, как военнопленные будут доставляться. Ил-76 сбит тремя ракетами Patriot или Iris-T», – сказал он.

    Украинские СМИ со ссылкой на источники в генштабе также сообщали, что трагедия с Ил-76 – это «работа ВСУ». Примечательно, однако, что после сообщений о военнопленных на борту одно из изданий отредактировало новость, убрав упоминание об ответственности страны.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой. Он также предложил разобраться, какие ракеты или пусковые установки были использованы.

    Коментарии (5)
    26 января 2024, 12:12 • Новости дня
    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики

    Политолог Скачко: Попытки Украины обвинить Россию в крушении Ил-76 так же неправдоподобны, как и слова о самообстреле Донбасса в 2014 году

    Политолог: Версия Украины о крушении Ил-76 не выдерживает критики
    @ ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина пытается обелить себя и Запад, поэтому хочет свалить вину за крушение Ил-76 на Россию. Офис Зеленского не может отрицать удар по самолету, поэтому решил заявить, что Москва сама спровоцировала атаку. Однако эта версия не выдерживает критики. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал украинский политолог Владимир Скачко. Ранее Россия назвала бредовым выступление Украины по теме сбитого Ил-76 в ООН.

    «Версия Украины, представленная на заседании Совбеза ООН, типичная ложь во спасение своей уже давно запятнанной репутации. Не сомневаюсь, что Франция изначально перенесла встречу, чтобы офис Зеленского смог придумать «отмазку» получше. Кроме того, это заявление призвано обелить Запад. Если выяснится, что самолет был сбит иностранными ракетами, то Европа и США станут соучастниками преступления», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Вместе с тем Украина не может отрицать, что она сбила Ил-76, поэтому заявляет, что Москва сама спровоцировала удар. Однако эта версия не выдерживает никакой критики. ВСУ сбили борт над территорией России. Это все равно, что целенаправленно ударить человека, а затем обвинить в случившемся его самого», – отмечает собеседник.

    «Но Украина не первый раз не хочет брать на себя ответственность за свои деяния и обвиняет в них Россию. В частности, крушение Ил-76 можно поставить в один ряд с историями о Донбассе, который в 2014 году якобы обстреливал сам себя. Напомню, Киев тогда неоднократно обвинял в этом республики», – подчеркивает он.

    «Более того, Украина и дальше продолжит совершать провокации и обвинять в них Россию. Это нужно для того, чтобы испортить нашу репутацию в глазах других стран. Также офис Зеленского будет пытаться подтолкнуть Кремль к ответным действиям, чтобы вновь возложить вину на Москву. Поэтому нам нельзя поддаваться на подобные вызовы», – резюмировал Скачко.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что выступление представителя Украины на заседании Совбеза ООН по теме сбитого российского Ил-76 было параноидальным и бредовым. «Установка, которую моя коллега получила, – продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», – отметил он.

    Напомним, зампостпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин в своем выступлении пыталась утверждать, что ответственность за гибель украинских пленных якобы несет Россия, так как она должна была обеспечивать безопасность на своей территории. Кроме того, по ее словам, Москва не предоставила данные о числе транспортных средств, маршрутах и средствах перевозки пленных. Также дипломат назвала военно-транспортные самолеты «легитимной военной целью».

    Между тем Россия призвала государства – члены Совбеза ООН осудить атаку на Ил-76 в Белгородской области. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что членам СБ ООН и руководству организации следует осудить «этот и все другие террористические акты киевской хунты». По его словам, в этой ситуации молчание только укрепляет уверенность «коррумпированного диктаторского режима Зеленского».

    Напомним, в Белгородской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Как сообщили в Минобороны РФ, всего на борту находились 74 человека. Из них – 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в регион для обмена. Кроме них на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих, уточнили в ведомстве.

    «Пилот смог увести горящий Ил-76 от домов деревни Яблоново, борт упал в поле», – сообщило Минобороны. На место ЧП выехала комиссия Воздушно-космических сил для установления причин катастрофы. Никто из местных жителей не пострадал.

    Самолет потерпел крушение около 11.00 мск в среду. Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе и заявил, что срочно направляется на место событий.

    Позже в военном ведомстве подчеркнули, что самолет был поражен при помощи зенитного ракетного комплекса, находящегося в селе Липцы Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет. Также на месте крушения были найдены черные ящики самолета, которые были переданы следствию.

    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Украина самостоятельно подтвердила свою причастность к крушению. Он также отметил, что офис Зеленского не мог не знать о планирующемся обмене пленными. При этом он подчеркнул, что России не важна готовность западных стран поверить Москве.

    Коментарии (17)
    25 января 2024, 17:04 • Новости дня
    Военкор Коц объяснил приговор убийце Татарского

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Александр Коц считает, что приговоренная к 27 годам колонии за теракт в петербургском кафе и убийство военкора Владлена Татарского Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов), заслуживает более строгого наказания.

    В своем Telegram-канале Коц напомнил, что пункт «б» ч. 3 ст. 205 УК предполагает пожизненное заключение, но женщинам в России его не назначают, максимальное наказание для них – 35 лет колонии за особое преступление, которым, по мнению военкора, является совершенное Треповой.

    «Трепова не просто убила известного человека. Во-первых, она сделала это в интересах нашего военного противника, по его заданию и при его прямом участии. Во-вторых, она заранее планировала переметнуться к противнику после совершения теракта. В-третьих, помимо убийства Владлена Татарского, она покалечила несколько десятков человек», – пишет Коц.

    Военкор рассказал, что Юрий Гусев ослеп после взрыва, он был на оглашении приговора. По его словам, чувствует он себя бодро, но потерял зрение и привыкает к новой жизни. Врачи пытаются вернуть зрение Гусеву, но шансов нет. Он рассказал, что от него зависят дети, мать и жена.

    По словам Коца, у другого пострадавшего Геннадия была трепанация черепа и разрыв барабанной перепонки, он до сих пор не восстановился, как и большинство раненых в том кафе. «Мы решили выразить единство со страной и пришли в одинаковых худи с триколором. Мы представляем Россию, в отличие от подсудимой, которая представляла другое государство», – заявил Геннадий в суде.

    Коц подчеркивает, что у таких как Трепова, не должно быть возможности выйти по УДО.

    Ранее суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии. В последнем слове Трепова заявила, что у нее «не было ненависти» к Татарскому и она «не желала ему смерти». По словам девушки, она не знала, что в статуэтке, подаренной ей военкору, была взрывчатка, а думала, что там спрятано прослушивающее устройство. Обвинение просило приговорить девушку к 28 годам колонии со штрафом 800 тыс. рублей.

    Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля прошлого года, тогда погиб журналист Владлен Татарский и пострадали десятки человек.

    Коментарии (10)
    Главное
    Выживший в Афганистане пилот опроверг слухи о 1,2 млн долларов на борту Falcon
    Министр обороны Германии оценил риск «нападения России» на НАТО
    Во Франции заявили об «огромной провокации» ЕК против фермеров
    Миллиардер из России стал крупнейшим налогоплательщиком Британии
    Музыкантов «Би-2» приговорили к штрафу в Таиланде
    Россиян предупредили о росте цен на корм для кошек и собак
    Актера сериала «Слово пацана» внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

    Как газ пойдет через Украину без контракта

    Словакия начала договариваться с Украиной о том, чтобы продолжить получать российский газ после окончания транзитного договора с Газпромом в этом году. Завершение соглашения – не приговор. Транзит может быть продолжен даже без него. Как это возможно и что может помешать? Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными

    «Актом безумного варварства» назвали в МИД России новое преступление, совершенное ВСУ. На этот раз ПВО Украины не просто сбила российский военно-транспортный самолет, но вместе с тем уничтожила собственных сограждан – украинских военнопленных. У трагедии может быть и циничная политическая подоплека. Подробности

    Перейти в раздел

    Бракованные чешские электрички заставили Латвию с благодарностью вспомнить СССР

    Грандиозный скандал разворачивается в Латвии. Руководство местной железнодорожной компании вынуждено было подать в отставку из-за бракованных электричек, поставленных Чехией. Хваленое европейское качество спасовало там, где десятилетиями успешно работали поезда советского производства. Что же произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Словаки передумали вредить Украине

      Встреча премьер-министров Украины и Словакии в Ужгороде как будто заставила Братиславу поменять свою позицию. Прежде Роберт Фицо критиковал финансирование Украины за счет ЕС и клялся не поставлять ей оружие. Теперь звучат совсем другие обещания. Словакия даже хочет вступления Киева в Евросоюз. Что же произошло?

    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

    • Когда Германия выйдет из ЕС

      Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

    Перейти в раздел

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............