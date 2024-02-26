Освобождению Авдеевки способствовали три ключевых решения

Tекст: Евгений Крутиков

Авдеевка оставалась последним рубежом украинской обороны, фронт перед которым не менялся с 2014 года. Этот укрепрайон можно было назвать едва ли не самым мощным из всех подобных сооружений, возведенных ВСУ в Донбассе. Авдеевку недаром сравнивали с Артемовском, на освобождение которого ушло много месяцев. В военно-экспертном сообществе считалось, что и штурм Авдеевки будет продолжаться долгое время.



Время действительно было потрачено, но не на штурм как таковой – взятие собственно городской застройки и промышленных зон заняло фактически три дня, – а на подготовительную и отвлекающую фазу разработанной российскими военными операции. «Генеральным штабом была спланирована эта работа, подготовка к ней [шла] c осени прошлого года», – говорит об этом министр обороны Сергей Шойгу.

Планирование и подготовка операции проводились в обстановке строжайшей секретности. Однако сегодня, по результатам операции и по сообщениям в открытых источниках, можно с большой вероятностью рассказать о том, что именно в этот план было включено российским командованием и как он был в итоге реализован.

Во-первых, был определен конкретный вид вооружений, ставший главной ударной силой наступающих российских частей и соединений, – фугасные авиабомбы (ФАБ) с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК). Штурм Авдеевки вообще стал первой столь крупной войсковой операцией с приоритетным использованием данного вида оружия.

«Была поставлена задача сосредоточить там (в Авдеевке – прим. ВЗГЛЯД) максимальное количество оружия, которым мы можем работать по площадям с большой точностью, – говорил об этом Сергей Шойгу. – И мы к какому-то моменту достигли уровня, когда у нас было 460 таких ударов в сутки. <…> Примерно 200 тонн каждые сутки ложилось фактически с точностью 8–10 метров. По такой 500-килограммовой бомбе 8–10 метров – представляете себе?»





Приоритетное использование авиабомб в данном случае связано прежде всего с тем, что только оружие подобной разрушительной силы способно сломить и многометровые бетонные укрепления, и моральный дух обороняющихся. Каждая бомба находила конкретную цель с заранее разведанными координатами. Затем вступала в дело артиллерия, уничтожая менее укрепленные цели. После этого в бой шли пехотные штурмовые отряды, окончательно зачищающие и занимавшие соответствующий участок.

Координация работы трех этих видов вооруженных сил на каждом отдельном участке фронта является виртуозной штабной работой. Именно поэтому, во-вторых, главные усилия российского командования были направлены на налаживание управления и координации войск, особенно по линии штурмовики – артиллерия – авиация.

Авдеевская операция наглядно показала, насколько в современной войне важны планирование и оперативное управление в режиме реального времени. Командование ВС РФ в итоге смогло создать единую систему управления не только отдельно взятой группировкой, выделенной для штурма Авдеевки, но и между включенными в нее родами войск.

В-третьих, были предприняты специальные меры для того, чтобы запутать, обмануть и дезинформировать ВСУ. Российское командование перехитрило противника. В частности, были созданы две штурмовые фланговые группировки, угрожавшие сомкнуться западнее Авдеевки и отрезать ее от снабжения целиком. Особенно угрожающе для ВСУ выглядела северная группировка, доходившая на пике продвижения до Бердычей – небольшого населенного пункта западнее коксохимического завода.

Противник воспринял именно это движение как основной удар российских войск с целью создания «котла» и главную для себя угрозу. Снимавшиеся с других участков линии соприкосновения резервные части ВСУ перебрасывались именно на фланги обороны.

Украинское командование рассматривало вариант контрнаступления из района Торецка, чтобы ударить по северному флангу российских штурмовых групп, но ВСУ так и не удалось создать в Торецке ударный кулак. Командование ВСУ ставило себе в заслугу тот факт, что фланговые группировки ВС РФ в течение двух месяцев не двигались с места. ВСУ казалось, что они скованы, а в целом российское наступление на Авдеевку захлебнулось.

Однако на самом деле командование ВС РФ намечало для основного удара совсем другое, неожиданное для украинских войск направление. Пока противник растрачивал резервы на сдерживание фланговых группировок ВС РФ, российские войска создавали условия для нанесения разрезающего удара по центру вытянутого вдоль железной дороги города в одном из его наиболее узких мест. Подразделения российских войск приближались к самой Авдеевке, занимая расположенные вокруг небольшие высоты, лесопосадки и старые карьеры.

К началу 2024 года позиции ВС РФ вплотную приблизились к укрепрайонам ВСУ, представлявшим из себя классические железобетонные укрепления с круговой системой обороны. Например, укрепление под названием «Зенит» (бывшая база ПВО) было построено в виде правильного прямоугольника, и для его постройки туда после 2016 года ВСУ пригнали целый железобетонный завод (еще один стационарный завод был в самой Авдеевке).

ВСУ воспринимали их как неприступные как минимум при атаке в лоб, и на это были весомые основания – в укреплениях находился опытный гарнизон, зарытый в землю и имеющий значительные запасы боеприпасов и продовольствия. ВСУ считали, что российские войска не будут атаковать на данном направлении, потому что это бессмысленно и безнадежно.

Однако благодаря дерзкой операции «Труба» российским штурмовым группам удалось буквально за одну ночь занять и «Зенит», и ряд других укрепленных пунктов в Авдеевке. Операцию эту отметил лично Верховный главнокомандующий: «[Отряд «Ветераны»] провел... уникальную операцию, пройдя по трубе на юг Авдеевки, зайдя в тыл противнику почти на 3,5 км и развернув там... существенный плацдарм». Этот неожиданный удар стал в итоге ключом к взламыванию всей обороны противника в Авдеевке и его бегству с позиций.

Таким образом, придуманная российскими полководцами военная хитрость заключалась в своеобразной «двухходовке». На первой стадии противник был втянут в бои с фланговыми группировками, опасаясь полного окружения, а на второй был осуществлен дерзкий прорыв напрямую в центр города.

Освобождение Авдеевки влечет за собой целый ряд важных последствий. Прежде всего снизится опасность и интенсивность террористических обстрелов Донецка артиллерией ВСУ. Появится возможность восстановления нормальной логистики всей донецкой городской агломерации. Высвободится крупная наступательная группировка Российской армии.

Российским войскам в настоящий момент стратегически важно продолжить давление на противника, который пытается зацепиться за новую оборонительную линию. Владимир Путин уже подчеркнул, что наступление «нужно развивать. Развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным и личным составом, и вооружением, и техникой, и боеприпасами».

В ходе освобождения Авдеевки мы в каком-то смысле увидели обновленный образ Российской армии. Усовершенствована командно-штабная система, налажена взаимосвязь между родами войск, причем до такой степени, что командиры штурмовых групп могут самостоятельно наводить артиллерию и авиацию. Новые виды вооружений стали особенно действенным инструментом на поле боя. Улучшена контрбатарейная работа. Все это суммарно дает все основания полагать, что уже в ближайшие недели мы можем увидеть новые успешные операции российских Вооруженных сил.