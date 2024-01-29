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    29 января 2024, 16:50 • Общество

    Как российские разведчики совершили подземную атаку у Авдеевки

    Правда и победа
    Как российские разведчики совершили подземную атаку у Авдеевки

    Tекст: Матвей Мальгин

    Уникальная наступательная операция была проведена российскими подразделениями. Всего лишь за сутки был освобожден мощный укрепрайон противника на юге Авдеевки – пригорода Донецка. Чтобы проникнуть в тыл противника, была использована особая военная хитрость.

    Авдеевка – это часть огромной Донбасской агломерации. Город, с 2014 года превращенный ВСУ в грандиозный укрепрайон, оснащенный бункерами, лифтами для бронетехники, залитый бетоном. Фактически это колоссальная крепость площадью в десятки квадратных километров. В его подземельях до сих пор, спустя почти два года после начала спецоперации, находится крупный гарнизон ВСУ – более 10 тыс. человек.

    Именно здесь расположены боевые позиции артиллерийских батарей ВСУ, регулярно устраивающих террористические обстрелы Донецка, до которого по прямой всего несколько километров. Но значение Авдеевки для ВСУ этим не ограничивается. Авдеевский гарнизон оказывает давление на весь Донбасс. Отсюда происходят диверсионные вылазки. Он сковывает значительную часть усилий российских войск на данном отрезке фронта. И, наконец, служит для киевского режима одним из символов милитаристской пропаганды.

    Неудивительно, что с самого начала спецоперации Авдеевка стала одной из целей российского наступления. Однако продвижение идет крайне медленно. В силу мощности укреплений город приходится отвоевывать буквально метр за метром, здание за зданием. К концу 2023 года Российская армия взяла Авдеевку в полукольцо. Одним из рубежей украинской обороны до последнего времени оставалась территория бывшей турбазы «Царская охота». Именно здесь в конце января и случились события, которые попадут в учебники военных учебных заведений по всему миру.

    Как готовилась подземная операция

    Пока неизвестно имя того человека, который первым – еще более года назад – заметил объект, который в итоге стал ключом ко взлому украинской обороны в районе «Царской охоты». И не только заметил, но и понял, как именно им воспользоваться.

    Ключом к обороне противника стала обыкновенная подземная чугунная труба диаметром около метра и длиной около двух километров.

    Она была проложена здесь еще с советских времен для дренажных целей – слива воды во время паводков. Строили ее, судя по всему, в 1970-е годы, когда заселялись дачные и садовые товарищества, расположенные вокруг. Труба была в плохом состоянии, захламлена мусором и полузатоплена. Неподготовленное проникновение было сопряжено с угрозой жизни бойцов.

    Поэтому на начальном этапе в трубу спускались наиболее опытные разведчики, включая командиров подразделений. При том, что специфических навыков подземных работ ни у кого из них не было, поскольку нет и особых подразделений, предназначенных для подземной войны. Это слишком редкий способ ведения боевых действий.

    Проверка состояния трубы заняла несколько месяцев. Первые проникновения в лаз опытные командиры проводили в одиночку и доходили до конца трубы, чтобы проложить и обеспечить маршрут.

    На протяжении длительного времени разведчики днем и ночью, стоя по пояс в ледяной воде, исключительно ручным трудом расчищали вход в трубу. Отказ от механизмов был связан с соблюдением режима тишины. Расстояние до украинских позиций было небольшое, и звуки механических работ могли быть услышаны. По этой же причине «шумовое прикрытие» создавала российская артиллерия, обрабатывая позиции ВСУ вокруг «Царской охоты» в те часы, когда разведчики работали в трубе. Помимо прочего, необходимо было обеспечить в трубу доступ кислорода и вентиляцию.

    Первая попытка провести штурмовую группу через трубу оказалась неудачной. Почти перед выходом на поверхность выяснилось, что в трубе по-прежнему не хватает кислорода, и потребовалось проделывать дополнительные вентиляционные шурфы. Осенью 2023 года трубу затопило дождями. Чтобы лед не заблокировал проход, воду пришлось откачивать. И только к январю 2024 года все обстоятельства сложились благоприятно для проведения операции по выходу в тыл противника.

    Удар в тыл противника

    В ночь на 19 января передовой отряд разведчиков в 150 человек друг за другом в полной тишине прополз по расчищенной трубе, пробил выход наружу и внезапно появился из-под земли за спинами врагов. Были устранены дозорные, охранение и наблюдательные посты противника. Гарнизон «Царской охоты», а также несколько отрядов ВСУ в ближайших лесопосадках и в дачном поселке оказались в мини-котлах и в большинстве своем сдались без сопротивления. Лес западнее «Царской охоты», где располагались другие крупные силы противника, был отрезан от основной зоны обороны и зачищен позднее.

    В операции участвовала целая группа подразделений разных родов войск. Саперы обеспечивали инженерные работы. Разведчики обеспечивали скрытность. Артиллеристы открыли огонь в точно оговоренный срок, не дав опомниться атакованному противнику.

    Вторым эшелоном, вслед за разведчиками, шли добровольцы бригады «Ветераны» из подразделений «Пятнашка» и «Оплот». «Ветераны» развили атаку, войдя в городскую черту Авдеевки. Эти действия не позволили противнику организовать контратаку.

    Сегодня, по результатам успешной реализации, о ней можно рассказывать открыто. Тем более что видеозапись прохода через трубу стремительно распространилась по профильным Telegram-каналам.

    Потеря «Царской охоты» и так называемой «Скотоваты» (дачного поселка южнее опорного пункта) была настолько быстрой, что даже спустя сутки после завершения операции командование ВСУ не могло достоверно оценить произошедшее. Только 20 января противник был вынужден признать потерю укрепрайона. В результате оборона ВСУ рухнула на одном из ключевых для обороны Авдеевки участков. Соседние укрепрайоны ВСУ, сравнимые с «Царской охотой» по степени защищенности (т. н. «Чебурашка» на перекрестке дорог и бывшая советская база ПВО), оказались под угрозой удара российских войск.

    Три обстоятельства обусловили успех операции. Во-первых, тщательное планирование, в том числе в части межвидового взаимодействия. Сочетание максимальной дерзости замысла и тщательности подготовки. Во-вторых, внезапность и скорость реализации. И наконец, в-третьих, сила духа российских солдат, рискнувших совершить прорыв в чрезвычайных условиях.

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