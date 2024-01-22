Украинские военные пожаловались, что российский спецназ уже «ходит» по Авдеевке

«РВ»: Украинские военные в Авдеевке рассказали, что российский спецназ зашел в город

Tекст: Вера Басилая

Боевик 3-й нацистской бригады ВСУ «Дацик» жалуется, что российский спецназ спокойно ходит по Авдеевке. По его словам, это «не к добру», пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Украинский волонтер Жанна Шидина, которая постоянно находится в городе, назвала очень плохой для ВСУ ситуацию в Авдеевке. По ее словам, «хуже всего в восточной части».

«Основной удар из Каменки и в направлении «Царская охота».Кто знает, что это за локация, тот понимает всю серьезность и критичность ситуации», – цитируют волонтера военкоры.

Накануне появились сообщения о значительном прорыве российских войск на юге Авдеевки.

Ранее в декабре прошлого года главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Вооруженные силы Украины могут покинуть Авдеевку через два-три месяца.