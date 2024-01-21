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    21 января 2024, 19:12 • Общество

    Как Россия ответит ВСУ на теракт в Донецке

    Взятия Авдеевки поможет отодвинуть ВСУ от Донецка

    Как Россия ответит ВСУ на теракт в Донецке
    @ Виктория Веленская/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Донецке, погибли 25 человек. Россия призвала международное сообщество осудить теракт и пообещала поднять эту тему в Совбезе ООН. Для предотвращения ударов по Донецку необходимо отодвинуть противника подальше на запад. Российские силы взяли мощный опорный пункт ВСУ на бывшей базе отдыха «Царская охота», а также, по некоторым данным, вошли в Авдеевку. Почему закрепление в Авдеевке имеет важное значение для безопасности Донецка, и какова будет здесь тактика российских сил?

    В воскресенье утром ВСУ нанесли удар по рынку в микрорайоне Текстильщик в Донецке, в итоге погибли 25 человек, еще 20 получили ранения, из них двое детей, они находятся в состоянии средней тяжести, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, в их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей.

    Известно, что по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

    Москва решительно осуждает обстрел рынка и призывает международное сообщество осудить этот теракт, заявили в МИД РФ. В сообщении на сайте ведомства говорится, что стремление Запада нанести России «стратегическое поражение руками украинских марионеток, подталкивает киевский режим к все более безрассудным шагам, включая терроризм».

    В ведомстве указали, что молчание ответственных правительств и международных структур «будет означать негласное одобрение» произошедшего. В МИД отметили, что с территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма, поэтому необходимо достигать все цели и задачи СВО.

    Удары украинских военных по Донецку и участие Запада в этом станут предметом обсуждения в Совета безопасности ООН, в которых примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров, заявила представитель ведомства Мария Захарова.

    Власти ДНР уже много раз призывали отодвинуть ВСУ от Донецка, чтобы прекратить ракетные обстрелы, и нынешнее продвижение российских сил на Донецком направлении свидетельствует о том, что Россия начала добиваться успеха.

    Так, в воскресенье военнослужащие российской Южной группировки войск расширили серую зону и заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта, приводит РИА «Новости» слова командира группы спецназа, выполняющей задачи на этом направлении. «Грубо говоря, противник будет отходить, а мы будем перемещаться в его сторону», – добавил военный.

    Также, российские военнослужащие отразили две атаки украинских штурмовых групп – 47-й механизированной и 5-й штурмовой бригад – на донецком направлении и нанесли поражение пяти украинским бригадам около Кирово и Клещеевки. ВСУ потеряли более 300 солдат, сообщили в Минобороны РФ.

    Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что ударами бомбардировочной авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем российские войска поразили пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ районах Новомихайловки и Константиновки.

    По его словам, в течение суток ВС РФ пресекли шесть попыток усиления противником передовых позиций в районах Старомайорского и Новомихайловки. Артиллерией группировки, барражирующими припасами «Ланцет», FPV-дронами уничтожены гаубицы М-777 и FH70 в районах Курахово и Времевки, сообщает «Звезда».

    Кроме того, артиллерия поразила бойцов и технику 81-й аэромобильной, а также 22-й, 24-й, 28-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часова Яра в ДНР. ВСУ потеряли убитыми и ранеными около 320 человек, шесть пикапов, гаубицу «Мста-Б», а также пушку Д-20.

    Военкор Алексей Живов пишет, что ВС РФ зашли в саму Авдеевку. «По Авдеевке работает какая-то наша военная элита. Такого очень давно не было. Пишут, что в Авдеевку зашли с трех точек», – указывает он в своем Telegram-канале «Живов Z».

    Важным является и взятие российскими силами бывшей базы отдыха «Царская охота» в районе Авдеевки, где ВСУ организовали мощный опорный пункт. «Наши войска совершили настоящий подвиг. Под прикрытием тумана они подошли к мощнейшему «опорнику», который был ключевым в данном районе. Наши войска совершили бросок и выбили противника с этого «опорника», – сообщает блогер Юрий Подоляка. По его словам, главной ударной силой в этой операции были добровольцы в том числе формирований «Оплот» и «Пятнашка».

    «Наши войска продолжают развивать успех в южной части Авдеевки и у противника на этом участке фаза кризиса вполне может превратиться в фазу агонии. Если нашим частям удастся сейчас дожать потрепанные части ВСУ в этой части города, то им ничего не останется, как бросив все уходить на север. Следующие сутки-двое здесь будут критическими», – пишет он в своем Telegram-канале.

    Взятие «Царской охоты» – это очень серьезный тактический успех, подтверждает военный эксперт Юрий Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad. «Бывшая база отдыха «Царская охота» взята нашими воинами в результате беспрецедентно дерзкой операции, которая Голливуду даже присниться не могла. «Вы даже не представляете, задачу какой сложности решили лучшие воины этой планеты и всех соседних», – подчеркнул он.

    Помимо этого, по его словам, «противник подтверждает дальнейшее продвижение российских войск в Георгиевке на Марьинском направлении» – на западной окраине Донецка.

    «После того, как мы заняли «Царскую охоту», резко ухудшилось положение подразделений ВСУ, которые обороняют зенитно-ракетную часть ПВО на самом южном фасе Авдеевского укрепрайона. Теперь они попали в кольцо, мы перерезали этой группировке все снабжение, и жить им осталось недолго. Более того – те части ВСУ, которые чуть ранее прорвались и взяли под контроль Донецкую фильтровальную станцию, тоже рискуют оказаться в кольце. И потенциально мы можем уничтожить на донецком участке фронта две крупные группировки», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «Ну и плюс ко всему, мы постепенно продвигаемся в Первомайском, это юго-восточный фланг Авдеевского направления. Продвижение идет вдоль левого берега прудов по направлению к Невельскому. Благодаря этому мы создаем буфер безопасности для наших частей, которые будут штурмовать укрепления ВСУ в районе поселка Северное», – подчеркнул он.

    «Похожие события происходят и к северу от Авдеевки, где мы продолжаем бои в Степовом, но основные силы перебросили севернее – к Новокалиново. Так мы обезопасили фланг для наступления через Степовое на Бердычи. В целом, как я вижу, поступательно идет подготовительная фаза к более масштабным и решительным действиям российских сил, которые планируются на февраль», – указал собеседник.

    «Логика подсказывает, что, скорее всего, российское командование будет навязывать украинским подразделениям городские бои в самой Авдеевке. Город – это естественное укрытие. Наступать пехотой по пристреленной местности сложно, потому что по ним работают кассетные боеприпасы, а наступать техникой сложно, потому что по ней работают FPV-дроны. Плюс ко всему, там все очень тщательно заминировано», – пояснил военкор Федор Громов.

    «К примеру, в свое время Евгений Пригожин брал Бахмут не охватом, кольцо не было замкнуто. То есть там были именно бои в городской черте, лобовые штурмы. Как показывает практика, успешное взятие Бахмута и Соледара – это история, как раз, про бои в городской застройке. К тому же, в самой Авдеевке у ВСУ не слишком много сил, а снабжение весьма затруднено», – напомнил собеседник.

    «К тому же, вчера самый, наверное, известный военкор украинской стороны Юрий Бутусов написал: если ВС РФ зацепятся в Авдеевке, то потом ВСУ придется отправить туда в 10 раз больше сил и средств, чтобы продлить сопротивление как можно дольше. Бутусов указал: «Тогда потери вырастут на порядок, и будет уже слишком поздно». Также он раскритиковал Зеленского за прорыв обороны», – указал эксперт.

    «Кстати, ранее Зеленский посещал Авдеевку и обещал группировке усиление и пополнение. Так что, есть ощущение, что украинское командование может сделать из Авдеевки очередной символ своей борьбы. В таком случае, туда отправят все, что у ВСУ есть под рукой. Но при таком раскладе украинские подразделения на других направлениях будут хронически недополучать живую силу и технику, и ВС РФ вполне могут отодвинуть ВСУ от Донецка», – подчеркнул спикер.

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