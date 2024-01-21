Захарова: Удар ВСУ по Донецку станет главной темой заседания СБ ООН

Tекст: Валентина Григоренко

Как указала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», главными темами обсуждения на Совете Безопасности ООН станут удары по мирным гражданским объектам в Донецке, бесчеловечные, нацеленные на убийство мирных жителей, и участие Запада в этом, «вот тех самых как бы цивилизованных, в виде наемников, которые работают в пользу Киева против мирных граждан», передает ТАСС.

Она подчеркнула, что на данный момент российская делегация вылетает в Нью-Йорк.

Ранее в МИД России заявили, что Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт.

В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке со стороны украинских военных погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.