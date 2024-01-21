В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?9 комментариев
Захарова: Удар ВСУ по Донецку станет главной темой заседания СБ ООН
Удары украинских военных по Донецку и участие Запада в этом станут предметом обсуждения на мероприятиях Совета Безопасности (СБ) ООН, в которых примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Как указала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», главными темами обсуждения на Совете Безопасности ООН станут удары по мирным гражданским объектам в Донецке, бесчеловечные, нацеленные на убийство мирных жителей, и участие Запада в этом, «вот тех самых как бы цивилизованных, в виде наемников, которые работают в пользу Киева против мирных граждан», передает ТАСС.
Она подчеркнула, что на данный момент российская делегация вылетает в Нью-Йорк.
Ранее в МИД России заявили, что Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт.
В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после обстрела рынка в микрорайоне Текстильщик в Донецке со стороны украинских военных погибли 25 человек, еще 20 получили ранения.