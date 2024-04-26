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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Банк России принял решение в очередной раз сохранить ключевую ставку на уровне 16%, следует из данных регулятора.
На сайте ЦБ указано, что совет директоров принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.
Как уточнили эксперты, возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее.
В феврале Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя высокая ставка Центрального банка является временной мерой.