ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Tекст: Ольга Никитина

В сообщении регулятора говорится, что «инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким».

Внутренний спрос, по оценке ЦБР, по-прежнему значительно опережает возможности расширения производства товаров и услуг.

В Банке России выразили уверенность, что проводимая политика в сфере денежно-кредитного регулирования «закрепит процесс дезинфляции в экономике».

Сообщается, что цель вернуться к 4-процентной инфляции в 2024 году и сохранение показателя на этом уровне «предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике». В декабре-январе рост цен с учетом сезонности снизился до 6,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные ЦБ.

Рост российской экономики на 3,6% в 2023 году, как признает Банк России, оказался выше, чем прогнозировалось. При этом возвращение экономики к сбалансированному росту «займет продолжительное время», говорится в заявлении.

Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже никак не отреагировал на решение Банка России. Доллар торгуется на уровне 92,68 рубля (+0,47%), евро – 99,48 рубля (+0,18%). Юань остается на отметке предыдущего закрытия, составляя 12,738 рубля, передает ТАСС.