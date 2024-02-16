Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?11 комментариев
Путин назвал нынешнюю высокую ставку ЦБ временной мерой
Президент России Владимир Путин надеется, что нынешняя высокая ставка Центрального банка является временной мерой. Об этом он заявил на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности.
«В условиях подъема ключевой ставки Центрального банка, конечно, нам нужны специальные механизмы. Надеюсь, это временная мера по борьбе с инфляцией, и мы добьемся в ближайшее время ключевых показателей, тех, которые мы перед собой ставим – и правительство, и Центральный банк», – передает его слова ТАСС.
Путин добавил, что на данный момент необходимы точечные меры поддержки, особые механизмы поддержки промышленности». «И такие механизмы у нас есть, в том числе кластерная инвестиционная платформа», – сказал глава государства.
Напомним, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%.