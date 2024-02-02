Пожилой мужчина напал с ножом на фигуриста Дикиджи в метро в Петербурге

Пожилой мужчина приставил нож к горлу фигуриста Дикиджи в метро в Петербурге

Tекст: Антон Антонов

Сам Дикиджи рассказал в Telegram, что его «чуть не зарезали в метро». Дикиджи заявил: «Нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже – и все». Фигурист сообщил, что с ним «все в порядке», он пришел в полицию написать заявление.

Татауров подтвердил, что «состояние у Влада нормальное, порезов нет». Он рассказал, что «пожилой мужчина в неадеквате был, то ли выпивший». «Непонятно, по какой причине нападение произошло. Владислав оттолкнул его, когда он приставил нож к горлу, и вышел из вагона. Мужчину сейчас ищет полиция», – приводит его слова ТАСС.

Пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что «в полицию поступило сообщение от гражданина о том, что в вагоне метрополитена неизвестный, ударив его по голове, потребовал уступить ему место, при этом угрожая ножом», передает РИА «Новости».

Региональный главк МВД не приводит персональных данных пострадавшего, но источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о нападении на Дикиджи.

Дикиджи 19 лет. В декабре он стал серебряным призером чемпионата России. Спортсмен выиграл два этапа Гран-при России.