Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.0 комментариев
Работа контрольно-пропускного пункта «Рафах» остановлена
Движение транспорта через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на юге сектора Газа остановлено. Кроме того, не осуществляется доставка гуманитарной помощи.
Израильские военнослужащие, по информации канала Al Jazeera, начали штурм КПП, передает ТАСС.
По данным телеканала Al Mayadeen, израильские войска при поддержке тяжелой техники вошли с палестинской стороны на территорию КПП «Рафах», после этого работа была полностью остановлена.
Ранее сообщалось, что в результате ударов Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа погибли пять человек, еще несколько получили ранения.