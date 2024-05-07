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    Марин Ле Пен защитила ядерное оружие от Макрона
    НАСА назвало Шепарда первым космонавтом
    Россия будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия
    Актрисе Ильюхиной отказали в роли повзрослевшей Маши из «Ворониных»
    Госдеп США сделал заявление по ядерным учениям России
    ВС России приступили к зачистке Кисловки в Харьковской области
    Определена дата встречи Путина с Пашиняном
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Китай и Россия сыграют в игру на раскол Европы

    Первым в топку экономической войны с КНР американцы бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может быть недостаточно для того, чтобы страны ЕС предали гегемона.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Чем смешны убеганты

    «Популяризатор науки» считает, что именно из средств от ее лекций в Европе можно будет составить бюджет нового государства в Монголии. Теперь вы понимаете, каков уровень государственного мышления у людей, которые на Болотной кричали «Мы здесь власть!».

    20 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Средней Азии придется играть по новым миграционным правилам

    В Бишкеке в Душанбе жалуются на резкое ужесточение контроля за въезжающими гражданами этих стран в Россию. Гастарбайтеров тщательно проверяют на пунктах пропуска, и многих отправляют обратно.

    17 комментариев
    7 мая 2024, 06:58 • Новости дня

    Президент Кубы отправился в Россию с рабочим визитом

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель вылетел в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает президентская администрация Кубы.

    В ходе визита Диас-Канель обсудит с российским руководством приоритетные темы двусторонней повестки дня, передает ТАСС.

    Отмечается, что кубинская делегация примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и мероприятиях по случаю Дня Победы.

    Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что 9 мая Владимир Путин проведет переговоры с президентом Кубы.

    6 мая 2024, 08:40 • Новости дня
    Военкоры сообщили о первых потерях французского Иностранного легиона в зоне СВО
    Военкоры сообщили о первых потерях французского Иностранного легиона в зоне СВО
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Информацию о прибытии легионеров на Украину подтвердили военкоры, участники подполья и военные эксперты. По их данным, французские солдаты, набранные из 3-го пехотного полка Иностранного легиона, были развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.

    Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

    Кроме того, издание ссылается на военного эксперта Владислава Шурыгина, который рассказал о том, что в лесничестве на южных подступах к Часову Яру завязался стрелковый бой, в котором русские десантники столкнулись с группировками иностранных наемников из числа французов и немцев. При этом в публикации отмечается, что «новые» наемники больше походили на кадровых военных НАТО, а не фрилансеров из западных стран, которые ранее прибывали на Украину, чтобы заработать.

    Шурыгин сообщил, что если информация о том, что российские десантники вступили в бой именно с кадровыми французами, подтвердится, то это будет означать, что 5 мая французские силы понесли первые настоящие потери, которые составили до семи человек.

    При этом, как отмечает издание, военкор Евгений Лисицын со ссылкой на свои источники пишет о том, что в зоне СВО были «аннулированы» около ста наемников из Франции.

    Официальных сообщений от Минобороны России на этот счет пока не поступало.

    Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен в статье для Asia Times заявил, что Франция направила солдат Иностранного легиона в районы Донбасса.

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    6 мая 2024, 20:40 • Новости дня
    НАСА назвало Шепарда первым космонавтом
    НАСА назвало Шепарда первым космонавтом
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американское космическое агентство НАСА приписало первый пилотируемый полет в космос астронавту из США Алану Шепарду.

    Соответствующая публикация появилась в одном из официальных аккаунтов агентства в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) – паблике Космического центра имени Линдона Джонсона. Это американский ЦУП, который также занимается разработкой космических кораблей и планированием пилотируемых полетов.

    В посте НАСА говорится о том, что 63 года назад Алан Шепард вошел в историю, отправившись в космос в качестве пилота миссии «Меркурий-Редстоун-3». Там же указано, что «это был первый в истории пилотируемый полет в космос».

    Напомним, первый в истории пилотируемый полет в космос 12 апреля 1961 года осуществил советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток». Полет продолжался 108 минут и закончился успешной посадкой.

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    6 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    Госдеп США сделал заявление по ядерным учениям России
    Госдеп США сделал заявление по ядерным учениям России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон не видит повода корректировать готовность своих ядерных сил, заявили в Госдепартаменте США после объявления Москвой ракетных учений.

    В ведомстве добавили, что американская сторона также не наблюдает готовность России применить ядерное оружие, передает РИА «Новости».

    Напомним, Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения, в рамках которого планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.

    Военный эксперт Александр Бартош в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал учения с тактическим ядерным оружием четким сигналом Западу.

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    6 мая 2024, 19:18 • Новости дня
    Названы лидеры стран, которые посетят парад Победы в Москве

    Лидеры восьми стран посетят парад Победы в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау посетят парад Победы 9 мая в Москве, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев не смогут приехать на мероприятие, добавил Ушаков, передает телеканал «Звезда».

    Он также сообщил, что 9 мая состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

    Говоря о гостях на инаугурации Путина, которая состоится 7 мая, Ушаков сообщил, что на ней не будет иностранных гостей, поскольку мероприятие носит внутригосударственный характер. На мероприятии будут присутствовать представители дипмиссий аккредитованных в России стран, добавил он.

    Ранее сенаторы рассказали о приглашении на инаугурацию президента.

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    6 мая 2024, 16:25 • Новости дня
    Летчик-бомбардировщик предупредил о рисках при появлении в небе украинских F-16
    Летчик-бомбардировщик предупредил о рисках при появлении в небе украинских F-16
    @ U.S. Air Force/Airman 1st Class Aaron Montoya

    Степень угрозы от самолетов F-16 будет отличаться от типа боеприпасов, которые дадут Украине для подвески на этих истребителях, рассказал Telegram-каналу «Взгляд человека в лампасах» командир экипажа российского Су-34.

    «Самая очевидная –  JDAM. Это та же самая наша УМПК, только по-американски. Украина их уже применяет на МиГ-29. Но она же и самая безобидная», – объяснил военный летчик.

    «Следующая по степени опасности – ракеты «воздух-воздух» AIM-120 с дальностью до 180 километров. Даже с расстояния пуска 110-120 километров это будет существенной угрозой для наших бомбардировщиков и истребителей прикрытия», – уточнил он в беседе с Telegram-каналом «Взгляд человека в лампасах».

    Наиболее опасной, по мнению пилота, является ракета AGM-158 JASSM «воздух-поверхность» с дальностью полета 560 километров.

    «Вот эта штука будет посерьезней даже Storm Shadow. F-16 может тащить две таких ракеты. Представьте, если втихую Киеву поставят сотню таких «джазмов», и залп, пущенный с десятка F-16, полетит по Крымскому мосту. Вот это будет серьезное испытание для нашей ПВО», – заключил летчик-бомбардировщик.

    Ранее командир Су-34 назвал возможные места дислокации украинских F-16.

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    6 мая 2024, 18:25 • Новости дня
    МИД: Россия будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия
    МИД: Россия будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские учения по применению нестратегического ядерного оружия следует рассматривать в контексте заявлений с Запада и его дестабилизирующих действий, размещение американских ракет РСМД означает, что Россия имеет право на соответствующий зеркальный ответ, начиная с создания аналогов, заявил МИД. А самолеты F-16 на Украине Россия будет воспринимать как носителей ядерного оружия.

    Речь идет об открыто заявляемой поддержке и оказании прямого содействия прямым террористическим актам против России, проводимым киевским режимом с использованием западного оружия, отметило ведомство на своем сайте.

    Целью ударов украинской армии зачастую становятся гражданские объекты, но это не смущает спонсоров Киева, которые толкают его на новые преступления. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон и представители других столиц НАТО напрямую заявляют, что Украина может наносить удары западным оружием по российской территории, напомнили в российском дипведомстве.

    С недавних пор на украинской территории используются американские ракеты ATACMS, они также способны поражать цели в глубине России. США «открыто и явно» встали на путь размещения в разных регионах мира наземных комплексов с ракетами средней и меньшей дальности, которые ранее запрещал Договор о РСМД.

    Вашингтон, разрушив российские предложения по поддержанию этого договора, намеренно развалил это соглашение, которое являлось одной из опор международной безопасности.

    США после этого начали испытывать ракеты этого класса и начали формировать подразделения с региональной привязкой, а также приступили к проработке вопроса о соответствующей инфраструктуре. В Европу и страны Азиатско-Тихоокеанского региона ввозятся соответствующие комплексы якобы «на время проведения учений с союзниками». Теперь полным ходом идет «обкатка» таких систем, подчеркнул МИД.

    Россия оставляет за собой право реагировать зеркально на появление американских наземных РСМД, это будет означать прекращение действия одностороннего российского моратория на размещение таких систем вооружений. Кроме того, Россия начала доработку и производство аналогичных ракетных комплексов, этот процесс «не займет много времени» с учетом проведения ранее объявленных НИОКР.

    «В ближайшее время ожидается появление на украинском ТВД многофункциональных самолетов F-16 американского производства. Как неоднократно указывалось с российской стороны, мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного», – говорится в сообщении ведомства.

    МИД отмечает, что самолеты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых совместных ядерных миссиях НАТО.

    «Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолеты, будем воспринимать их как носителей ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию», – заявляет МИД. 

    В заявлении МИД отмечается, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности направления на Украину французских и других натовских военных «не может не поражать своей безответственностью».

    В западной прессе также появились сообщения о появлении французских наемников из «Иностранного легиона» на Украине. «Это трудно воспринимать иначе как проявление готовности и намерения вступить в прямую вооруженную конфронтацию с Россией, что означало бы лобовое военное столкновение ядерных держав», – подчеркнули в МИД.

    Эти и другие действия членов НАТО указывают, что альянс осознанно ведет к эскалации украинского кризиса в сторону открытого военного столкновения этого военного блока с Россией. Агрессивное стремление НАТО подорвать российскую безопасность набирает обороты. Гарантированная защита суверенитета и целостности страны является наивысшим приоритетом российской политики в области военной безопасности, в том числе в аспекте ядерного сдерживания.

    Указанные выше оценки стали основой для решения о военных учениях с задействованием сил ядерного сдерживания, которые «призваны стать отрезвляющим сигналом Западу и его марионеткам в Киеве». Мероприятие должно «остудить горячие головы в западных столицах» и помочь осознать возможные катастрофические последствия создаваемых ими рисков, заключили в МИД.

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    6 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Генштаб по поручению Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия
    Генштаб по поручению Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ, заявили в Минобороны.

    В сообщении военного ведомства в Telegram говорится, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота. Маневры, как ожидается, начнутся в ближайшее время.

    В ходе учения, сообщили в МО, будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

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    6 мая 2024, 17:23 • Новости дня
    МИД предупредил Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины

    МИД России: Ответом на удары по России британским оружием станут любые объекты и техника этой страны

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси предупрежден, что ответом на удары Киева британским оружием по России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами, заявило Министерство иностранных дел России.

    В заявлении МИД говорится, что Россия рассматривает слова министра иностранных дел России Дэвида Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации, а также возрастающей вовлеченности Лондона в конфликт на Украине. Кейси предупредили, что ответом на применение британского оружия против России могут стать любые объекты и техника Великобритании как на Украине, так и за ее пределами.

    Также сообщается, что британского посла призвали задуматься о том, что катастрофические последствия для Лондона неизбежны из-за «враждебных шагов». Кроме того, Кейси было предложено незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания Кэмерона.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что британскому экс-премьеру Дэвиду Кэмерону неизвестно чувство раскаяния.

    Во время посещения Киева Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России.

    Россия начала подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. Решение принято на фоне агрессивной риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по территории России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, остудит ли это пыл западных политиков.

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    6 мая 2024, 17:40 • Новости дня
    ЕС отреагировал на ядерные учения России
    ЕС отреагировал на ядерные учения России
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    ЕС призвал Россию к деэскалации напряженности после объявления Москвой ракетных учений, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    Стано также назвал действия России «безответственными», передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле, объясняя подготовку ВС России к предстоящим ядерным учениям, отметили, что западные представители заявляли о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, чем провоцировали новый, беспрецедентный виток напряженности.

    Коментарии (39)
    6 мая 2024, 12:32 • Новости дня
    Кремль объяснил необходимость ядерных учений

    Песков: Ядерные учения станут ответом на обострение Западом ситуации на Украине

    Кремль объяснил необходимость ядерных учений
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные представители заявляли о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, чем провоцировали новый, беспрецедентный виток напряженности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя подготовку ВС России к предстоящим ядерным учениям.

    Действия со стороны Запада требуют от России особого внимания и особых мер, передает ТАСС слова представителя Кремля.

    В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что подготовка к учениям началась на фоне призывов «хора безответственных негодяев из числа западной политической элиты» к отправке на Украину своих войск.

    По словам Медведева, отправка западных сил на территорию «бывшей Украины» повлечет прямое вступление их стран в войну, на что России придется ответить, причем не на украинской территории.

    «В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит, 10. Наступит мировая катастрофа», – предрек Медведев.

    Напомним, Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения, в рамках которого планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.

    Коментарии (22)
    6 мая 2024, 14:17 • Новости дня
    На Украине сравнили российскую бомбу с землетрясением
    На Украине сравнили российскую бомбу с землетрясением
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Удар российской бомбы, сброшенной с самолета ВКС России, был сравним с землетрясением.

    «Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение», – заявил начальник следственного управления в Моначиновке Сергей Болвинов украинскому изданию «Страна».

    Он подчеркнул, что оружие такой мощности было использовано против ВСУ впервые, передает RT.

    Ранее в Минобороны сообщали, что ВКС России нанесли ракетный удар по пусковой установке ЗРК IRIS-T немецкого производства в районе Островерховки Харьковской области.

    Коментарии (25)
    6 мая 2024, 14:22 • Новости дня
    ЕС допустил удар Украины по Крымскому мосту «в рамках самообороны»
    ЕС допустил удар Украины по Крымскому мосту «в рамках самообороны»
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз не исключает возможности нанесения Украиной удара по Крымскому мосту, рассматривая это в контексте права на самозащиту, заявил представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано.

    Он отметил, что для ЕС понятно, что «Украина борется за свое выживание и имеет законное и международно признанное право на самозащиту», передает ТАСС.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на возможный удар по Крымскому мосту.

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    6 мая 2024, 21:43 • Новости дня
    США решили признать Путина следующим президентом России
    США решили признать Путина следующим президентом России
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты не будут представлены на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, но признают его российским лидером, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    «Нет, у нас не будет представителя на его инаугурации», – отметил Миллер. На вопрос, «бойкотируют ли США инаугурацию», он отвечать не стал, передает ТАСС.

    По его словам, США не рассматривает президентские выборы в России как «свободные и справедливые», но признают Путина в качестве российского лидера, пишет РИА «Новости».

    Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что руководители всех аккредитованных в Москве дипломатических представительств приглашены на инаугурацию президента России.

    Напомним, что инаугурация президента Владимира Путина назначена на 7 мая. В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что инаугурация Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами», о них проинформируют позднее.

    Коментарии (17)
    6 мая 2024, 21:08 • Новости дня
    Актрисе Ильюхиной отказали в роли повзрослевшей Маши из «Ворониных»
    Актрисе Ильюхиной отказали в роли повзрослевшей Маши из «Ворониных»
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Стало известно, что 20-летняя Мария Ильюхина, известная по роли Маши Ворониной в популярном сериале «Воронины», не будет сниматься в продолжении проекта. На эту роль продюсеры сериала выбрали другую актрису – Карину Орлову.

    Ильюхина выразила недовольство таким решением в своих социальных сетях, назвав его предательством. Она посетовала, что вложила в роль «всю свою любовь и душу», а создатели сериала «перечеркнули» все это, передает «СтарХит».

    В съемочной группе сериала пояснили, что Ильюхину приглашали на пробы, но она не подошла на роль повзрослевшей Маши. «Сценарий, который «слили» актрисе, прислали ей официально в рамках подготовки к пробам», – отметил инсайдер в беседе с изданием.

    Кроме того, продюсеры подчеркнули, что спин-офф «Ворониных» является самостоятельным проектом, а не прямым продолжением сериала. В новой истории акцент будет сделан на Маше Ворониной и ее молодом человеке. Первая серия спин-оффа будет посвящена памяти Бориса Клюева, исполнителя роли Николая Петровича Воронина.

    Ильюхина не согласна с таким объяснением. Она считает, что ее не предупредили о готовящемся проекте и просто заменили. В Сети высказывают разные предположения о причинах замены. Некоторые полагают, что это связано с недавними родами Ильюхиной. Другие связывают кадровую перестановку с отсутствием у Ильюхиной актерского образования.

    Карина Орлова, выбранная на роль повзрослевшей Маши Ворониной, имеет небольшой актерский опыт. Она снялась в двух короткометражных фильмах, сыграла эпизодическую роль в сериале «Пять минут тишины. Море и горы» и работает в театре.

    В 2020 году на 77-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист России Борис Клюев.

    Коментарии (11)
    6 мая 2024, 14:42 • Новости дня
    Стало известно о ликвидации именитого трио ВСУ

    Военкор: В зоне СВО уничтожены «герои» ВСУ «Броня», «Гуцулка» и «Малюк»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска в зоне СВО ликвидировали знаменитых украинских боевиков Александра Луковца с позывным «Броня», Оксану Демчук («Гуцулка») и Андрея Сидора («Малюк»), сообщил военкор Руслан Татаринов.

    Согласно данным Татаринова, большинство боевиков уничтожили под Работино. Сидор, он же «Малюк», носил звание капитана, был командиром роты и уничтожен вместе с подразделением ударом российского РСЗО «Град». Служившая в штурмовой бригаде Оксана Демчук  ликвидирована противотанковой управляемой ракетой в Стельмаховке, пишет «Российская газета».

    Ранее «Грады» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ у границы с Белгородом.

    Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ в апреле теряли до тысячи человек ежесуточно.

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    Владимир Путин поручил начать подготовку учений ракетных соединений Южного военного округа, ВКС и сил ВМФ. Российские военные будут отрабатывать применение нестратегического ядерного оружия. Решение принято на фоне агрессивной риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по территории России. Смогут ли ядерные учения остудить пыл западных политиков? Подробности

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    • Зеленский в розыске. Что это значит?

      МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

    • Еще одна причина провалов ВСУ

      На Западе нашли еще одну причину того, почему украинский фронт начал сыпаться, а российская армия с каждым днем занимает новые территории. Причина, впрочем, традиционная: коррупция. Причем ниточки тянутся к «зеленому кардиналу» Украины Андрею Ермаку.

    • Грузия пошла против Запада

      Власти Грузии планируют все-таки утвердить местный аналог закона об иностранных агентах, несмотря на угрозы со стороны Запада и оппозиции, которая обещает повторить в стране «революцию роз». Судя по всему, власти действительно напуганы. Именно поэтому и принимают такой закон.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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