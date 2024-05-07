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    Из трех вариантов «плана Трампа по Украине» России подходят два
    НАСА назвало Шепарда первым космонавтом
    Россия будет воспринимать самолеты F-16 на Украине как носителей ядерного оружия
    Актрисе Ильюхиной отказали в роли повзрослевшей Маши из «Ворониных»
    Госдеп США отреагировал на объявление о ядерных учениях России
    Си Цзиньпин твердо ответил на требования Макрона надавить на Россию
    Израиль нанес удары по городу Рафах в секторе Газа на границе с Египтом
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Нужно ли отгородиться от Центральной Азии

    Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Китай и Россия сыграют в игру на раскол Европы

    Первым в топку экономической войны с КНР американцы бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может быть недостаточно для того, чтобы страны ЕС предали гегемона.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Чем смешны убеганты

    «Популяризатор науки» считает, что именно из средств от ее лекций в Европе можно будет составить бюджет нового государства в Монголии. Теперь вы понимаете, каков уровень государственного мышления у людей, которые на Болотной кричали «Мы здесь власть!».

    20 комментариев
    7 мая 2024, 08:50 • Новости дня

    В Пекине призвали предотвратить разрастание конфликта на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    В действующих политических условиях важно не допустить разрастания конфликта на Украине, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

    По его словам, боевые действия полномасштабной эскалации затягиваются, самое важное сейчас – восстановить мир по украинскому вопросу, передает РИА «Новости».

    Посол подчеркнул, что Пекин всегда занимал объективную и беспристрастную позицию, предлагая мирный диалог и перемирие.

    Ханьхуэй добавил, что Пекин находится в содействии с РРР, Украиной, а также международным сообществом по содействию мирным переговорам для урегулирования украинского конфликта.

    Посол напомнил о четырех принципах формулы мира председателя КНР Си Цзиньпин и «челночной дипломатии» спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй для прекращения огня и боевых действий.

    Ранее председатель Китая Си Цзиньпин твердо ответил Западу после «просьб» президента Франции Эммануэля Макрона надавить на Россию.

    6 мая 2024, 17:23 • Новости дня
    МИД предупредил Британию о возможности ударов по ее военным объектам за пределами Украины

    МИД России: Ответом на удары по России британским оружием станут любые объекты и техника этой страны

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси предупрежден, что ответом на удары Киева британским оружием по России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами, заявило Министерство иностранных дел России.

    В заявлении МИД говорится, что Россия рассматривает слова министра иностранных дел России Дэвида Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации, а также возрастающей вовлеченности Лондона в конфликт на Украине. Кейси предупредили, что ответом на применение британского оружия против России могут стать любые объекты и техника Великобритании как на Украине, так и за ее пределами.

    Также сообщается, что британского посла призвали задуматься о том, что катастрофические последствия для Лондона неизбежны из-за «враждебных шагов». Кроме того, Кейси было предложено незамедлительно самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания Кэмерона.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что британскому экс-премьеру Дэвиду Кэмерону неизвестно чувство раскаяния.

    Во время посещения Киева Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России.

    Россия начала подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. Решение принято на фоне агрессивной риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по территории России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, остудит ли это пыл западных политиков.

    Коментарии (33)
    6 мая 2024, 12:32 • Новости дня
    Кремль объяснил необходимость ядерных учений

    Песков: Ядерные учения станут ответом на обострение Западом ситуации на Украине

    Кремль объяснил необходимость ядерных учений
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные представители заявляли о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, чем провоцировали новый, беспрецедентный виток напряженности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя подготовку ВС России к предстоящим ядерным учениям.

    Действия со стороны Запада требуют от России особого внимания и особых мер, передает ТАСС слова представителя Кремля.

    В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что подготовка к учениям началась на фоне призывов «хора безответственных негодяев из числа западной политической элиты» к отправке на Украину своих войск.

    По словам Медведева, отправка западных сил на территорию «бывшей Украины» повлечет прямое вступление их стран в войну, на что России придется ответить, причем не на украинской территории.

    «В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит, 10. Наступит мировая катастрофа», – предрек Медведев.

    Напомним, Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения, в рамках которого планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.

    Коментарии (22)
    6 мая 2024, 14:22 • Новости дня
    ЕС допустил удар Украины по Крымскому мосту «в рамках самообороны»
    ЕС допустил удар Украины по Крымскому мосту «в рамках самообороны»
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз не исключает возможности нанесения Украиной удара по Крымскому мосту, рассматривая это в контексте права на самозащиту, заявил представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано.

    Он отметил, что для ЕС понятно, что «Украина борется за свое выживание и имеет законное и международно признанное право на самозащиту», передает ТАСС.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на возможный удар по Крымскому мосту.

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    6 мая 2024, 13:05 • Новости дня
    В Кремле объяснили объявление в розыск украинских политиков

    Песков: Украинских политиков объявили в розыск в рамках расследований преступлений Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    МВД объявило в розыск украинских политиков – нынешнего президента Владимира Зеленского и экс-президента Петра Порошенко – в рамках расследований преступлений киевского режима, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что есть большой массив информации о преступлениях Киева, которую собирают российские следователи, передает ТАСС.

    «В рамках этого ведется работа. Пока больше мне нечего сказать», –заключил Песков.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленского объявили в розыск по уголовной статье только сейчас.

    Коментарии (5)
    6 мая 2024, 17:01 • Новости дня
    Политолог оценила шансы арестовать экс-главу МВД Украины Арсена Авакова

    Политолог Шеслер предположила, из-за чего МВД России объявило в розыск Арсена Авакова

    Политолог оценила шансы арестовать экс-главу МВД Украины Арсена Авакова
    @ Nazar Furyk/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Экс-министр МВД Украины Арсен Аваков курировал националистические батальоны и, скорее всего, причастен к трагедии в одесском Доме профсоюзов. И это не единственные грехи, за которые российские правоохранители могли объявить экс-чиновника в розыск, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Россия объявила Авакова в розыск.

    «Зеленский после прихода к власти старался избавиться от людей, которые были у власти при Порошенко. Это привело к конфликту с Аваковым (внесен в список экстремистов и террористов) и отставке последнего. Сейчас бывший министр, что называется, ушел в тень. Но у него остались связи, бизнес и рычаги влияния на процессы в стране. В частности, он пытается воздействовать на медийное поле через аффилированные с ним каналы», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «У бывшего министра МВД огромное число грехов, за которые он мог быть объявлен в розыск. В частности, он может нести ответственность за трагедию 2 мая в Одессе. Кроме того, Аваков курировал одиозные националистические батальоны. Экс-чиновник также блокировал для граждан России на Украине возможность голосования в консульствах и посольстве», – отмечает собеседница.

    «Так или иначе, Москва четко дает понять – мы стремимся привлечь к ответственности не только тех представителей украинской власти, которые сейчас на виду, но и людей, совершавших преступления ранее. Правда, необходимо признать, что шансов арестовать Авакова на данный момент не так много. Например, если он уедет в Европу или США, оттуда экс-чиновника не выдадут. Но и Россия не остановится», – резюмировала Шеслер.

    Ранее Россия объявила в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова. По какой именно статье Уголовного кодекса ведутся следственные мероприятия пока не сообщается. Кроме того, в октябре прошлого года экс-министр уже был внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

    Также на прошлой неделе МВД России объявило в розыск Владимира Зеленского, экс-президента Украины Петра Порошенко, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, а также бывшего и.о. министра обороны Украины Михаила Коваля.

    Напомним, глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обвинил Авакова в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Именно экс-министр МВД, по мнению политика, обеспечивал доставку исполнителей к месту трагедии.

    Кроме того, в организации массового убийства противников государственного переворота, по словам Медведчука, участвовали экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям также привлекли экс-руководителя Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского. Помощник последнего руководил действиями исполнителей на месте, за что позднее был назначен губернатором Одесской области.

    Коментарии (6)
    6 мая 2024, 21:56 • Новости дня
    Одного из руководителей госохраны Украины заподозрили в госизмене

    Высокопоставленного сотрудника управления госохраны Украины задержали по подозрению в госизмене

    Одного из руководителей госохраны Украины заподозрили в госизмене
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник департамента управления государственной охраны Украины, отвечающего за безопасность высших должностных лиц страны, полковник Андрей Гук задержан по подозрению в госизмене.

    Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Гука 5 мая, он подозревается в передаче иностранным спецслужбам секретных данных об охраняемых лицах, в том числе о президенте, пишет украинское издание «Страна», передает ТАСС.

    Также сообщается о задержании еще одного сотрудника управления, подозреваемого в пособничестве Гуку. В СБУ пока не прокомментировали задержания.

    Ранее на Украине за шпионаж задержали сотрудников стратегического предприятия.

    Коментарии (2)
    6 мая 2024, 12:17 • Новости дня
    В СВР заявили об активизации усилий США по поиску альтернативы Зеленскому
    В СВР заявили об активизации усилий США по поиску альтернативы Зеленскому
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США активизировали усилия по поиску альтернативы президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

    Там добавили, что Зеленский полностью утратит легитимность после истечения срока его президентских полномочий 20 мая.

    «Зеленский явно начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» жителей Украины», – указали в СВР, передает ТАСС.

    При этом США все равно, кто именно будет главой Украины, главное, чтобы он мог продолжать конфликт с Россией «до последнего украинца».

    По вопросу смены Зеленского США поддерживают негласный контакт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участь Зеленского однозначно предрешена.

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    6 мая 2024, 18:54 • Новости дня
    Си Цзиньпин: Китай не создавал кризис на Украине и не является его стороной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пекин не является ни создателем украинского кризиса, ни его стороной, но он все это время вел активную работу над содействием мирному урегулированию, заявил глава КНР Си Цзиньпин.

    «Китай не создавал украинский кризис и не является его стороной. Все это время Китай энергично работал над содействием мирным переговорам», – сказал Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, его слова приводит МИД КНР, передает РИА «Новости».

    Китайский лидер подчеркнул, что «объективная и справедливая позиция Китая и его конструктивная роль» широко признаны мировым сообществом. Он также отметил, что Пекин готов к контактам с соответствующими сторонами.

    Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай совместно с Францией и другими партнерами намерен искать пути решения конфликта на Украине.

    Коментарии (19)
    6 мая 2024, 17:09 • Новости дня
    Венгрия отказалась «отправлять на смерть» украинцев

    Венгрия отказалась выдавать Украине ее военнообязанных граждан

    Венгрия отказалась «отправлять на смерть» украинцев
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгрия не будет выдавать Украине ее военнообязанных граждан и не позволит отправить их на смерть, заявил венгерский вице-премьер Жолт Шемьен.

    По его словам, Венгрия не будет выдавать Украине военнообязанных граждан и выяснять, подлежит ли человек призыву или нет, передает РИА «Новости». Шемьен добавил, что, основываясь на элементарной гуманности, Будапешт не позволит отправить их на смерть.

    Ранее в МИД Украины подтвердили информацию о распоряжении не оказывать консульские услуги военнообязанным гражданам за рубежом.

    Тем временем на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненными проявлениями расстройств психики. В Киеве начали мобилизацию мужчин старше 50 лет.

    Коментарии (7)
    6 мая 2024, 11:07 • Новости дня
    Боррель предложил производить оружие на Украине

    Боррель: Оружие нужно производить на Украине, чтобы сократить транспортные расходы

    Боррель предложил производить оружие на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оружие для Киева желательно производить на территории Украины с финансированием ЕС и участием европейских фирм, чтобы сэкономить на транспортных расходах, заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на форум оборонной промышленности ЕС и Украины.

    По его словам, по возможности оружие должно производиться на Украине при помощи фирм ЕС, что позволит сэкономить на логистике, передает ТАСС.

    Боррель добавил, что страны Евросоюза должны поставлять Киеву средства для защиты промышленности и средства для расширения производства.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные высокоточным оружием ударили по предприятиям ВПК, производившим ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.

    Коментарии (13)
    6 мая 2024, 21:48 • Новости дня
    Гладков подтвердил гибель семи человек после атаки дронов ВСУ

    Гладков подтвердил, что в результате атаки дронами в Борисовском районе погибли семь человек

    Гладков подтвердил гибель семи человек после атаки дронов ВСУ
    @ Булкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Ольга Иванова

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в результате воздушной атаки дронами в Борисовском районе погибли семь мирных жителей.

    Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что шесть мирных жителей погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на машины ГК «Агро-Белогорье» в Белгородской области.

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    6 мая 2024, 14:49 • Новости дня
    Мужчина попытался сбежать с Украины в женском платье

    Мужчина в женском платье попытался пересечь границу Украины под видом сестры

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские пограничники задержали 44-летнего мужчину, который пытался незаконно выехать из страны в Румынию, переодевшись в женщину.

    Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, при прохождении паспортного контроля мужчина предъявил документ, удостоверяющий личность его сестры. При этом он был одет в женское платье и до последнего момента настаивал на том, что является гражданкой Украины, передает ТАСС.

    Ранее в реке Тиса на границе Украины и Румынии были обнаружены тела двух мужчин, которые пытались таким образом избежать мобилизации.

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    7 мая 2024, 07:59 • Новости дня
    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    New York Times: Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Стремление французского президента Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина «надавить» на Россию по украинскому вопросу не привело к ощутимым результатам, пишет The New York Times.

    Отмечается, что Си Цзиньпин твердо выступил против критики страны за дружеские отношения с Россией, подчеркнув, что он выступает против перекладывания ответственности за украинский кризис на третьи страны, передает «Газета.Ru».

    Также китайский лидер отметил, что Пекин не стоял у истоков конфликта на Украине и не является одной из сторон.

    По мнению издания, это «сердитое замечание» адресовано США.

    Коментарии (0)
    6 мая 2024, 20:59 • Новости дня
    Китай поддержал идею олимпийского перемирия

    Китай и Франция выступили за перемирие на время Олимпиады в Париже

    Китай поддержал идею олимпийского перемирия
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай поддерживает инициативу об олимпийском перемирии на время летних Олимпийских игр в Париже, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    Си Цзиньпин заявил, что сегодняшний мир неспокоен, как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная держава, Китай намерен вместе с Францией по случаю Олимпийских игр в Париже выступить с инициативой о приостановке огня и боевых действий на время Игр, передает ТАСС.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении предложить России установить режим прекращения огня на Украине на время ОИ. Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что Москва и Париж не ведут переговоры о перемирии на Украине на время Олимпийских игр.

    Напомним, в январе 2023 года ВС России объявили рождественское прекращение огня. Однако ВСУ продолжили обстрелы. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил тогда, что рождественское перемирие со стороны России рассматривается как попытка выиграть время на перегруппировку войск.

    Коментарии (2)
    6 мая 2024, 20:10 • Новости дня
    Российские ПВО сбили семь РСЗО Vapmire над Белгородской областью

    Минобороны: Российские системы ПВО сбили семь РСЗО Vapmire над Белгородской областью

    Российские ПВО сбили семь РСЗО Vapmire над Белгородской областью
    @ REUTERS/Sigit Pamungkas

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, сообщили в Министерстве обороны России.

    Российскими средствами ПВО семь реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

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