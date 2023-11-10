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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

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    10 ноября 2023, 23:39

    Международная федерация гимнастики объявила критерии допуска россиян

    Международная федерация гимнастики выработала критерии допуска россиян на соревнования под эгидой организации

    Tекст: Антон Никитин

    Международная федерация гимнастики (FIG) разработала критерии допуска российских и белорусских атлетов на соревнования под эгидой организации, сообщается в документах.

    Согласно документам, до соревнований будут допущены только индивидуальные атлеты. При этом представителям стран будет запрещено использование национальной символики, а также символики национальных федераций и олимпийских комитетов стран. До участия в соревнованиях могут быть допущены только те атлеты, которые не высказывались в поддержку спецоперации на Украине (в том числе не выражали одобрение военных действий России в социальных сетях посредством репостов или пересланных сообщений) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности, передает ТАСС.

    Кроме спортсменов до участия в соревнованиях могут быть допущены главы делегаций, тренеры, врачи и физиотерапевты. Российские или белорусские государственные служащие и официальные лица не могут быть приглашены или аккредитованы на любые мероприятия под эгидой FIG, а также не могут быть заявлены в качестве вспомогательного персонала.

    Для получения статуса индивидуального нейтрального спортсмена атлет должен подать платную заявку в FIG. Оплата рассмотрения заявки ложится полностью на плечи атлета. FIG примет решение о допуске в течение 30 дней. В случае несогласия с решением заинтересованная национальная федерация имеет право в течение десяти дней обжаловать решение FIG в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

    В начале октября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила о непринятии нейтрального статуса российских спортсменов.

    10 ноября 2023, 09:20
    Стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления

    Figaro: Маневр российских сил в Херсонской области разрушил план контрнаступления ВСУ

    Стало известно, как Россия сорвала «День Д» украинского контрнаступления
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы Украины планировали 6 июня, в начале своего «контрнаступления», нанести главный удар в Херсонской области, переправившись через Днепр, однако российская сторона нарушила эти планы, заявил французским СМИ украинский штурмовик Степан.

    Степан рассказал газете Le Figaro, что «русские знали» о намерении ВСУ переправиться через Днепр и «кое-что предприняли», в итоге планы украинской стороне пришлось спешно менять. «Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда», – приводит его слова РИА «Новости».

    Основной удар украинского «контрнаступа», по словам Степана, должен был прийтись на Херсонскую область. ВСУ планировали перекрыть доступ в Крым. Украинская сторона, как рассказал военнослужащий, собиралась начать действовать к «Дню Д» – дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.

    «Это должно было стать знаком для армии [президента Украины Владимира] Зеленского, ориентированного на союз с Западом», – сказал штурмовик по поводу провалившегося плана ВСУ.

    Французские СМИ писали ранее, что с начала российской спецоперации в феврале 2022 года вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

    Коментарии (27)
    10 ноября 2023, 01:22
    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти

    Первый замглавы минфина США Адейемо заявил о желании Запада увеличить издержки России при экспорте нефти

    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада хотят предпринять меры, которые должны увеличить издержки России при экспорте нефти, сообщил первый замглавы минфина США Уолли Адейемо.

    Адейемо заявил, что усилия направлены на соблюдение существующего лимита цен на экспортируемое Россией топливо. Также планируется предпринять дополнительные меры, которые должны «увеличить издержки для России» и снизить ее «доход», который Москва может использовать для финансирования специальной военной операции на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    На Западе хотят «переключиться просто с доходов, которые представляли собой потолок» в 60 долларов за баррель, и «сконцентрироваться на затратах» России, так как «прибыль – это доходы за вычетом расходов», сказал Адейемо. По его словам, на Западе хотят, чтобы «у России было как можно меньше прибыли»

    Адейемо также заявил, что страны Запада оказывают давление на Китай, добиваясь того, чтобы он не предоставлял России материальную поддержку в проведении специальной военной операции.

    Напомним, хотя Россия продает свою нефть Urals выше санкционного потолка цены, Запад не спешит корректировать санкции, поскольку не желает признавать, что те опять не работают. Wall Street Journal пишет, что газовые и нефтяные поступления в бюджет России в октябре выросли более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

    Коментарии (8)
    10 ноября 2023, 06:58
    Российский разведчик рассказал о ликвидации француза-диверсанта в ходе СВО

    Российский разведчик рассказал об уничтожении украинской ДРГ и ее французского командира

    Tекст: Антон Антонов

    Боец российской разведывательной бригады «Днепр» рассказал, как спецназ ликвидировал украинскую диверсионно-разведывательную группу, в которой был француз – предположительно, командир ДРГ.

    Разведчик рассказал, что «один раз видел француза» в составе украинской диверсионной группы. Как заявил российский военный, тот «умирая, говорил по-французски». Разведчик предположил, что это был офицер и командир ДРГ, хотя наверняка установить не смогли – вся украинская группа была уничтожена, передает РИА «Новости».

    Напомним, наемник из США Мэттью Вандайк заявил, что на Украине в рядах ВСУ погибло много американцев. По его словам, около 510 американцев были убиты, еще несколько сотен человек получили ранения.

    Коментарии (8)
    10 ноября 2023, 03:24
    Российским снайперам для работы в зоне СВО переданы новейшие винтовки Raptor

    Партия новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor передана российским военным для работы в зоне СВО

    Российским снайперам для работы в зоне СВО переданы новейшие винтовки Raptor
    @ BespokeGun/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Российским военным для работы в зоне специальной военной операции на Украине передана партия новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor, сообщил Ярослав Табольский – гендиректор компании BespokeGun, которая разработала и производит Raptor.

    Табольский сообщил, что военные получили винтовки под патрон .338 Lapua Magnum, с которыми вскоре вернутся на передовую. В каждый комплекс входят винтовка, боеприпас, тюнинг, прицелы, они индивидуально подобраны для каждого снайпера.

    Как пояснил Табольский, передаваемые партии небольшие, поскольку «каждая винтовка в индивидуальной комплектации», но «это все серийные изделия», передает РИА «Новости».

    Raptor Tactical .338 LM уже используется в зоне СВО. Винтовка может эффективно поражать цели на расстоянии до 1850 метров, весит оружие без дополнительных приспособлений 7,1 кг. Учитывая кучность стрельбы в пределах 0,3 MOA (стремится к 0,1 MOA), опытный снайпер может дважды попасть буквально в одну точку.

    В августе холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) представил на форуме «Армия» новую разработку – снайперскую винтовку калибра 12,7 мм «Астарта». Год назад Минобороны подписало контракты на поставку новых снайперских винтовок Чукавина в войска.

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    10 ноября 2023, 14:12
    Силы России продвинулись у Вербового и Работино
    Силы России продвинулись у Вербового и Работино
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения отразили атаки ВСУ на Ореховском направлении и в результате контратак продвинулись вперед у Работино и Вербового, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на Ореховском направлении ВСУ провели атаки в направлении Копани, Работино и Вербового, все они были отбиты, при этом ВС России в Работино и Вербовом пошли в контратаку, продвинувшись на пару сотен метров, передает ТАСС.

    Он добавил, что на Ореховском направлении российская авиация утром нанесла массовый удар фугасными бомбами с унифицированными модулями планирования и коррекции по украинским силам.

    Ранее Рогов рассказал, что российские силы подбили танк ВСУ при отражении атаки на Вербовое.

    Коментарии (5)
    10 ноября 2023, 19:04
    Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины

    Небензя: Более 5 млн человек прибыло с Украины в Россию с начала спецоперации

    Названо число переехавших в Россию с начала СВО жителей Украины
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С момента начала специальной военной операции российские регионы приняли более 5 млн добровольно выехавших в Россию жителей Украины и республик Донбасса, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совбеза ООН по формуле Аррии.

    Дипломат отметил, что среди 5 млн выехавших в Россию жителей Украины более 730 тыс. детей, которые прибыли вместе с родителями или другими родственниками, только 2 тыс. детей среди них – воспитанники детдомов ДНР и ЛНР, которые приехали в Россию с руководителями и воспитателями, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины, который им разрешает перемещаться по внутренним паспортам.

    Коментарии (7)
    10 ноября 2023, 03:30
    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону

    После визита в Казахстан Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону

    Путин посетил штаб Вооруженных сил в Ростове-на-Дону
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа, его сопровождали руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что президент посетил штаб Вооруженных сил, завершив официальный визит в Казахстан. Путин ознакомился с новыми образцами военной техники, а также заслушал доклады о ходе специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону. Предыдущий визит состоялся в октябре.

    Коментарии (18)
    10 ноября 2023, 17:48
    Роту группировки «Днепр» представили к наградам за мужество

    Минобороны: Роту группировки «Днепр» представили к наградам за героизм и мужество

    Роту группировки «Днепр» представили к наградам за мужество
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Сергей Шойгу представил военнослужащих роты группировки «Днепр» к государственным наградам за героизм и мужество, которые они проявили во время отражения атаки ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, сообщает российское оборонное ведомство.

    В сообщении Минобороны указано, что за мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу представил к награде командира подразделения и военнослужащих роты, передает ТАСС.

    Личный состав роты под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожил большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили военных ВСУ при попытках высадиться на островах около Херсона.

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    10 ноября 2023, 20:23
    Экс-разведчик США призвал генералов ВСУ свергнуть Зеленского

    Экс-разведчик Риттер: Генералы ВСУ должны свергнуть Зеленского, чтобы сохранить территории

    Экс-разведчик США призвал генералов ВСУ свергнуть Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские генералы должны сместить президента Украины Владимира Зеленского, чтобы остановить конфликт в стране и сохранить оставшиеся территории, в том числе Одессу и Харьков, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media обратился к генералам ВСУ, посоветовав им «взять пистолет и сделать что-нибудь с Зеленским». По словам разведчика, убивать его не надо, просто свергнуть, передает РИА «Новости».

    Как заявил Риттер, свержение Зеленского могло бы не только сохранить жизни людей, но и позволило бы оставить Одессу, Харьков и Днепропетровск за Украиной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине является опасностью для НАТО, которая может сделать альянс более уязвимым.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия победит и обязательно освободит Одессу и Киев в ходе спецоперации на Украине.

    Коментарии (6)
    10 ноября 2023, 14:22
    Песков назвал «искупление кровью» на поле боя путем к помилованию преступников
    Песков назвал «искупление кровью» на поле боя путем к помилованию преступников
    @ Игорь Иванко/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    Осужденные, участвующие в СВО, искупают свою вину кровью, действуя в штурмовых бригадах под пулями, под снарядами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Поводом для вопроса о помиловании преступников после их участия в СВО стали публикации в СМИ о помиловании Владислава Канюса, который был осужден за убийство студентки Веры Пехтелевой в Кузбассе в 2020 году.

    Песков напомнил, что для помилования существует известная процедура – принятие решений соответствующими комиссиями разного уровня, вплоть до федерального, после чего документы направляются президенту, передает ТАСС.

    Он добавил, что «вторым путем к помилованию» может послужить искупление преступления кровью на поле боя.

    Напомним, обвиняемый в убийстве своей бывшей девушки Владислав Канюс раскаялся в содеянном и принес извинения родственникам убитой Веры Пехтелевой.

    Из показаний подсудимого следует, что с Верой Пехтелевой он познакомился в октябре 2016 года. В 2019 году молодые люди начали жить вместе, но начались бытовые конфликты, и Вера переехала в студенческое общежитие.

    12 января 2020 года она приехала в бывшую квартиру, чтобы забрать вещи, молодые люди выпили, после чего подсудимый предложил девушке снова сойтись, однако она ему отказала.

    После этого между обвиняемым и девушкой произошла драка, он задушил ее шнуром от утюга.

    Ранее военный историк-медиевист и писатель Клим Жуков раскритиковал идею привлечения заключенных к участию в спецоперации.

    Коментарии (18)
    10 ноября 2023, 07:58
    Украинские беспилотники перехвачены над Крымом и Тульской областью

    Минобороны сообщило о перехвате украинских беспилотников над Крымом и Тульской областью

    Украинские беспилотники перехвачены над Крымом и Тульской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью дежурными силами ПВО два украинских беспилотника перехвачены над Крымом, еще один сбит над Тульской областью, сообщило Минобороны России.

    Минобороны уточнило в Telegram, что для попытки террористических атак киевский режим использовал беспилотники самолетного типа.

    Накануне украинский дрон сбросил три кассетных боеприпаса на маслодельный завод в приграничном районе Курской области. Утром 7 ноября российская ПВО перехватила над Крымом и Черным морем 17 украинских БПЛА.

    Коментарии (2)
    10 ноября 2023, 21:34
    Разведка Эстонии заявила о переходе инициативы в Донбассе к российским военным

    Эстонские разведчики пришли к выводу о переходе инициативы в Донбассе к российским военным

    Разведка Эстонии заявила о переходе инициативы в Донбассе к российским военным
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разведывательный центр сил обороны Эстонии заявил о переходе инициативы в Донбассе к российским военным, на боевые действия оказывает внимание распутица, сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

    Представители разведки отмечают, что Вооруженные силы России продолжают атакующие действия в ДНР и ЛНР, и пришли к выводу, что российские военные перехватили инициативу в Донбассе, передает ТАСС.

    По оценке эстонских экспертов, из-за распутицы в течение месяца или двух будет затруднено передвижение тяжелой техники и бронемашин, и обе стороны «постараются усилить свои позиции» до зимы.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ситуация на передовой заметно улучшилась, российские войска продвигаются вперед.

    Коментарии (10)
    10 ноября 2023, 08:44
    Российский боец: ВСУ фосфором уничтожают Кинбурнский заповедник

    Российский боец: ВСУ намерено уничтожают Кинбурнский заповедник белым фосфором

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские боевики прицельно наносят удары по заповеднику в районе Кинбурнской косы, применяя там фосфорные снаряды и кассетные боеприпасы, сообщил боец российской разведывательной бригады «Днепр».

    «Фосфор. Фосфором жгли. Это на Кинбурнской косе», – сообщил он РИА «Новости».

    Украинские военные, по его словам, частенько выжигают лес, пытаясь раскрыть позиции российских сил и потом «обрабатывать артиллерией».

    «Бывает так, что кидают фосфор, люди могут, допустим, побежать, а они начинают закидывать артиллерией», – рассказал российский военнослужащий, отметив, что ВСУ «выжигают очень много и очень сильно», хотя там был заповедник.

    В результате применения ВСУ фосфора, «зажигалок» и «кассет» заповеднику и животным в нем наносится непоправимый ущерб, добавил боец.

    В июне поступали сообщения, что лес в заповеднике на Кинбурнской косе в Херсонской области загорелся после обстрелов ВСУ.

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    10 ноября 2023, 07:34
    ВСУ потеряли до 160 человек на Краснолиманском направлении

    Глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Савчук сообщил о потере ВСУ до 160 человек и трех танков

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины потеряли до 160 военных, три танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две гаубицы М777, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении у Серебрянского лесничества нанесено поражение штурмовым группам спецназа ВСУ. Артиллерия и авиация нанесли удары по восьми районам скопления украинских солдат и техники. Кроме того, ПВО сбила два беспилотника ВСУ у Кременной. Российская бомбардировочная авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам украинских войск у Серебрянки, передает РИА «Новости».

    Напомним, артиллеристы Вооруженных сил России накрыли огнем позицию ВСУ в Херсонской области и уничтожили более 40 украинских боевиков.

    Коментарии (0)
    10 ноября 2023, 11:06
    Силы России уничтожили ангар с техникой ВСУ на Херсонском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединения группировки «Днепр» за последние сутки уничтожили на Херсонском направлении ангар, где размещались более десяти автомобилей, а также более 40 военнослужащих ВСУ, сообщил представитель оперативных служб Херсонской области.

    По его словам, на Херсонском направлении были уничтожены ангар с вооружением и военной техникой одного из подразделений ВСУ, выведены из строя 11 единиц автотехники, потери ВСУ составили десять человек убитыми и 14 ранеными. Также поражено место скопления живой силы противника возле Приднепровского и Крынок, потери ВСУ в живой силе составили 18 человек убитыми, передает ТАСС.

    В островной зоне уничтожена гаубица Д-30 вместе с боекомплектом и трое военнослужащих. На Каховском направлении силы России уничтожили место временной дислокации ВСУ с 14 военнослужащими, девять солдат ВСУ ранены.

    В течение ночи украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в Алешках, Голой Пристани, Кардашинке, Каховке, Крынках, Новой Каховке и Раденске, выпустив 27 снарядов из ствольной артиллерии.

    Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.

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