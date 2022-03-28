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Байдена призвали набрать новых советников
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Президент США Джо Байден выпадами против российского лидера Владимира Путина может заметно усложнить диалог с Москвой по всем темам, главе американской администрации нужны новые советники, говорится в редакционной статье Wall Street Journal.
Издание отмечает, что «почти весь мир, включая собственных советников Байдена раскритиковал его за оплошность во время речи в Варшаве», в которой он сказал, что Путин «не может оставаться у власти». Привычка Байдена «искажать свою собственную политику», что он допустил трижды в ходе недавней поездки в Европу, по мнению издания, особенно опасна в нынешних условиях международного кризиса, передает ТАСС.
Издание советует президенту США пригласить в администрацию некоторых высокопоставленных консерваторов и республиканцев, чтобы получать больший спектр мнений и советов по международным вопросам, в чем он «отчаянно нуждается». Как отмечает издание, госсекретарь США Энтони Блинкен верно советовал Байдену не уходить полностью из Афганистана, но глава Белого дома послушал советников от «либеральных интернационалистов», которых, как утверждается в статье, в команде американского лидера большинство.
Издание выразило сомнение, что Байдену «было мудро открыто выступать за смену режима» в России, и отмечает, что это россиянам решать вопросы в своей стране. Высказывания Байдена в Варшаве в свою очередь «должны быть подкреплены не только риторикой». США и Западу в целом, по мнению издания, нужно срочно восстановить и укрепить доверие к своим военным и дипломатическим средствам сдерживания. Поэтому советники-«ястребы» в команде Байдена более способны послать миру, а также противникам США, такой сигнал.
Издание также обратилось к читателям с просьбой прекратить призывать редакцию потребовать отставки Байдена, с которым Америке «жить еще три года». Издание отмечает, что в случае отставки руководить страной будет Камала Харрис, которая «за последние 14 месяцев не смогла продемонстрировать даже минимальные знания или способности для работы». Поэтому Байдену, пишет издание, нужно наращивать оборону и действовать с большим дипломатическим реализмом, чтобы противостоять серьезным рискам, которые придут в дальнейшем.
Ранее Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Скабеева наглядно на одной картинке показала эффект от санкций
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Телеведущая Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале инфографику, на которой показала как отразились вводимые санкции против России на рейтингах Владимира Путина и Джо Байдена.
На изображении видно, что рейтинг российского лидера вырос с 66,5% до 79,6%. Рейтинг его американского коллеги наоборот упал с 43% до 40%. Данные приведены за период февраль-март 2022 года. Инфографика опубликована в Telegram-канале Ольги Скабеевой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как рейтинги западных политиков стремительно начали падать после начала ввода санкций против Москвы на фоне спецоперации на Украине.
В США после решения о запрете экспорта российской нефти резко подорожал бензин, что разу ударило по рейтингу президента Джо Байдена, а также губернаторов, связанных с правящей Демократической партией. Всего за месяц – с февраля по март рейтинг президента США упал на четыре пункта, с 44 до 40%, а антирейтинг вырос с 51 до 54%.
Пострадал и рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца. Снижение показателей доверия происходило параллельно с ростом цен на газ на биржах.
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На Украине раскритиковали «историческую» речь Байдена
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Украинские журналисты, политики и бизнесмены неоднозначно восприняли речь президента США Джо Байдена, которую он произнес после завершения своего европейского турне. Украинцы не поняли, что же было «исторического» в речи главы Белого дома и чем он может помочь Киеву.
«Может ли кто-нибудь мне объяснить: в чем «историчность» вчерашней речи Байдена и чем она поможет воюющей Украине?» – приводит слова экс-нардепа Игоря Мосийчука «Страна.ua».
В свою очередь журналист Иван Яковина назвал речь Байдена «очень слабой». «Если бы он деловито и спокойно перечислил вооружения, которые через пару дней получит Украина – это было бы дело. А так – вода и пустота», – написал он.
«Речь Байдена циничная. Основана на интересах США и самого Байдена на ноябрьских выборах в Палату представителей. Гибнущие украинцы для Дяди Сэма всего лишь инструмент международной политики, а не личная трагедия», – считает бизнесмен Сеяр Куршутов.
Также пользователи Сети связали уничтожение ВС России базы горючего в районе Львова с речью Байдена. «Понятно, почему именно Львов стал сейчас мишенью Путина. Это красноречивая пощечина президенту США, который именно в тот момент находился в каких-то 10 минутах полета ракет от атакованного Львова», – заявило командование воздушних сил Украины.
Напомним, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожили крупную базу горючего в районе Львова.
В субботу Байден в ходе пресс-конференции заявил, что россияне не враги США, а НАТО – «сугубо оборонительный альянс». По словам Байдена, введенные против России санкции беспрецедентны по масштабу, якобы «высасывают силу» и возможность укреплять военный потенциал. Байден считает, что российская экономика сократится вдвое из-за западных санкций и не будет входить в 20 крупнейших в мире. Байден заявил, что против России ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.
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Воюющие под Киевом американские наемники рассказали, что делает их день «прекрасным»
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В Сети появились кадры, где американские наемники, находящиеся под Киевом, рассказывают об окружающей их обстановке и вещах, которые веселят и делают их день «прекрасным».
На видеозаписи видно, что целый отряд в полном вооружении находится в районе под Киевом. На чистом английском наемники рассказывают о том, что происходит вокруг.
«У нас здесь горящие здания, оружие, ракеты и много других веселых вещей, которые сделают этот день прекрасным», – передает Рен-ТВ их слова.
Ранее стало известно, что планировавшие поездку на Украину наемники из Франции начали сомневаться в своей идее во время прохождения ускоренного курса обучения. «У меня такое впечатление, что если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и, что это будет бесполезно», – высказался один из бойцов.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
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В Кремле ответили на новые оскорбления Байдена в адрес Путина
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Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость», – прокомментировал представитель Кремля очередные высказывания американского президента, передает ТАСС.
По его словам, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации США. «Надо себе отдавать отчет в этом», – подчеркнул Песков.
Он также выразил удивление тем, что обвинения в адрес главы российского государства звучат из уст президента США Джо Байдена, призывавшего бомбить Югославию.
«Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей», – уточнил Песков.
Напомним, что президент США Джо Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о российском лидере Владимире Путине.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
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Байден произнес странную речь перед военными США в Польше
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Американский президент Джозеф Байден в ходе выступления перед военнослужащими США в Польше произнес несколько неоднозначных фраз, на них обратили внимание в русскоязычной блогосфере.
«Вы сами [все] увидите, когда окажетесь там (на Украине – прим. ВЗГЛЯД). Увидите их женщин... Как молодые люди останавливают чертов танк [руками]», – процитировал Байдена Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии». Встреча траслировалась в эфире телекомпании Fox News.
Он не уточнил, когда именно американские военнослужащие окажутся на территории Украины.
Уже после выступления Байдена представитель Белого дома заявил, что американский лидер «ясно дал понять, что мы не направляем войска США в Украину, и в этой позиции нет никаких изменений».
Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину.
Сам Байден еще в начале российской спецоперации также заявлял, что войска США не будут воевать с Россией на Украине.
Украинский президент Владимир Зеленский выступал с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия рассматривает любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной как участие в военных действиях, закрытие неба будет иметь колоссальные последствия в том числе и для Европы.
Напомним, Джозеф Байден известен и другими своими странностями в поведении. На них намекал и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Никто не говорит, например, о том, что есть люди, у которых явно выражены признаки старческой деменции или которые уже находятся на пути к старческому маразму. Никто не вспоминает дедушек, которые падают на трапах самолета, которые не могут найти правильное направление, чтобы выйти к своему офису, и идут куда-то в кусты», – приводили слова Медведева РИА «Новости».
Ранее Байден оговаривался во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, перепутав, какая из стран – Россия или Германия – угрожает Украине «военным вторжением».
Во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН.
В сентябре американский лидер во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».
В августе американский лидер допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане, перепутав название города и забыв вопрос журналиста.
В середине марта 2021 года он трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. 1 апреля он вновь споткнулся на трапе самолета.
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Представитель Индии обличил лицемерие американского профессора
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«Америка сейчас находится не в том положении, чтобы притворяться опекуном демократии и прав человека», – заявил индийский журналист Арнаб Асвами в интервью с американским политологом Чарльзом Купчаном.
«У США нет морального права говорить о том, должен ли мир сплотиться для давления на Россию, поскольку сама Америка – автор худших злодеяний в мире», – заявил главный редактор индийского Republic TV Арнаб Асвами.
Так он в прямом эфире ответил профессору Чарльзу Купчану – старшему научному сотруднику американского Совета по международным отношениям на слова о том, что «две трети наций сплотились против России, большая часть мира объединяется против России, и что Индия тоже должна слезть с забора».
«Вы и Обмана в 2011 вмешались в зарождавшуюся гражданскую войну в Ливии. Использовали НАТО и Лигу арабских государств, затянув войну на десятилетие. Вы разожгли вооруженные конфликты в Ираке, Сирии, Йемене. Вы убили тысячи людей. Вы управляете заливом Гуантанамо. К тому же, Индия – это большая страна, а не ваш сателлит», – подчеркнул журналист.
Он призвал собеседника не диктовать Индии сценарий поведения. «Где были ваши ценности в первые два месяца американского вторжения в Ирак? 7186 мирных жителей Ирака стали прямыми жертвами войны. Это ваши ценности?», – возмутился Асвами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Китай, Индия, Бразилия и Мексика не станут плясать под дудку США. По его словам, на международной арене «есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием «глобальной деревни» под руководством «шерифа» из Америки.
«Я думаю, что это те страны, которые вовсе не возьмут под козырек, если что-то им Дядюшка Сэм скажет сделать. Нужно сказать, что и Россия отнюдь не относится к числу стран, которые были бы готовы взять под козырек», – добавил он.
В свою очередь, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский напомнил, что санкции против России не поддержали ни Африка, ни вся Латинская Америка, включая Мексику, ни Азия, причем, не только Индия, но и Пакистан, пишет «Свободная пресса».
В начале нынешнего месяца на Генассамблее ООН Индия оказалась в числе воздержавшихся государств от принятия резолюцию, осуждающей действия Вооруженных сил РФ на Украине.
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Эксперт объяснила отказ Байдена говорить о территориальной целостности Украины
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«Байден отлично понимает, что Украина в нынешнем виде уже не будет существовать. И поэтому он ищет возможность возложить ответственность на Киев, – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Джо Байден заявил, что вопрос территориальных уступок Украины зависит от решений Киева.
«Я уверена, что прежняя Украина перестанет существовать как государство», – отметила руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. По ее словам, лучшим вариантом для Москвы было бы создание территориального образования, интегрированного с Россией.
«В зависимости от настроения людей, эти регионы могут стать частью России или дружественным государственным образованием. Но это уже точно будет не государство Украина», – подчеркнула Шеслер. Она также выразила уверенность в том, что Москва не согласится отдать часть территорий другим государствам, которые уже намекнули о своих претензиях на земли Украины.
«Польша или Венгрия могут заявлять какой угодно интерес к территориям Западной Украины или Закарпатью, но для России крайне невыгодно, чтобы там сохранялся «гнойник», который потом вновь расползется на всю территорию Украины. А этот «гнойник» обязательно будут подпитывать и поляки, и США, и весь коллективный Запад», – полагает собеседница.
Что же касается вопроса о самостоятельном решении территориальных вопросов между Киевом и Москвой, Шеслер призвала не обольщаться словами Джо Байдена. По ее словам, сейчас Запад пытается найти выход из сложившейся ситуации в контексте неудач на украинском направлении.
«Байден отлично понимает, что Украина в нынешнем виде уже не будет существовать. И поэтому он ищет возможность возложить ответственность на Киев за то, что происходит на Украине», – продолжила собеседница. Кроме того, эксперт уверена, что враждебность по отношению к России со стороны США и стран НАТО постоянно растет, поэтому не стоит ждать отмены или ослабления санкций, а также прекращения антироссийской риторики.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что во время выступления на пресс-конференции в Брюсселе американский президент Джо Байден предложил Киеву самостоятельно решать территориальные вопросы с Москвой. «Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины, – ответил он на вопрос, следует ли, по его мнению, Киеву «уступить какие-либо украинские территории для прекращения огня», передает ТАСС. Байден также подчеркнул, что не участвует в переговорах между Украиной и РФ.
Напомним, после начала спеоперации на Украине киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми.
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США и ЕС собрались помешать России использовать цифровые валюты
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США и Евросоюз намерены тесно сотрудничать для недопущения использования Россией цифровых валют с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Мы намерены объявить о более тесном сотрудничестве в борьбе с незаконным использованием цифровых активов, включая их неправомерное использование для уклонения от многосторонних санкций (…)», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа, опубликованного по итогам саммита США и Еврокомиссии в Брюсселе.
В своем заявлении США и ЕС также подтвердили намерение активно развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности «посредством различных действий», включая оказание поддержки правительству Украины «в обеспечении его киберустойчивости и киберзащиты до борьбы со злоупотреблением виртуальными валютами».
Кроме того, США и ЕС условились создать совместную рабочую группу «для решения неотложных задач ЕС в сфере энергетической безопасности и ускорения перехода» к использованию экологически чистой энергии.
Накануне лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о планах США при участии Европы ограничить доступ России к криптовалютам.
В среду вице-премьер Александр Новак поддержал легализацию майнинга в России, назвав вопрос своевременным. 21 февраля Минфин внес в кабмин законопроект о регулировании криптовалют. 8 февраля кабмин утвердил концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют в России. В январе Минфин выступил против запрета криптовалют, предложив ввести регулирование их обращения с целью защищать интересы россиян.
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Байден озвучил планы «избавления» Европы от российского газа
Евросоюз обеспечат объемами газа, позволяющими отказаться от российских поставок «задолго до 2030 года», заявил американский президент Джозеф Байден.
«Сегодня мы достигли договоренности о совместном плане действий по достижению общей цели – будущего с экологически чистой энергетикой. Эта инициатива сфокусирована на двух ключевых вопросах. Первый – помочь Европе уменьшить ее зависимость от российского газа как можно скорее. Второй – сократить спрос на газ в целом», – цитирует Байдена ТАСС.
По его словам, для этого нужно в 2022 году обеспечить поставки в ЕС в дополнительном объеме на 15 млрд кубометров СПГ.
«И в то время как ЕС принимает меры для того, чтобы отказаться от закупок российского газа задолго до 2030 года, ЕС также работает над тем, чтобы обеспечить рыночный спрос для дополнительных 50 млрд кубометров СПГ из США ежегодно к 2030 году», – указал глава Белого дома.
Также Байден в ходе выступления озвучил заявление о «создании совместной группы по уменьшению зависимости Европы от российского ископаемого топлива».
Сопредседателями группы станут представители Белого дома и Еврокомиссии, она займется «обеспечением энергобезопасности Украины и ЕС при подготовке к следующей зиме и в последующем, оказывая в то же время поддержку ЕС в реализации цели – покончить с зависимостью от российского ископаемого топлива».
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
МИД пообещал ответ на каждый враждебный шаг США
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Болезненная для США реакция последует на каждый враждебный шаг Вашингтона, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Американцам давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Захарова подчеркнула, что в последнее время американские представители пытаются снять с себя ответственность за близкое к полному разрыву состояние российско-американских отношений.
«Видимо, в Вашингтоне считается нормальным высылать по выдуманным поводам российских дипломатов, отбирать чужую собственность, а попросту говоря, ее воровать, закрывать наши дипломатические представительства, а потом лицемерно изумляться, почему «дерзкие русские» платят той же монетой, делая больно американским дипмиссиям в России», – добавила Захарова.
Захарова отметила, что Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств и готова договариваться на равных, но США делают все, чтобы еще больше осложнить работу российских загранучреждений.
«Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго «на равных», при условии встречного движения, признаки которого в Вашингтоне не просматриваются даже под увеличительным стеклом», – говорится в комментарии Захаровой.
Напомним, ряд западных стран ввели санкции против Москвы в ответ на начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Обсуждение по поводу введения новых санкций до сих пор продолжается.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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Трамп: Байден убил американскую мечту
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Нынешний американский лидер Джо Байдена убил американскую мечту, заявил экс-президент США Дональд Трамп перед своими сторонниками на митинге в городе Коммерс (штат Джорджия).
«Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев», – цитирует РИА «Новости» Трампа.
Политик обвинил Байдена в высокой инфляции и росте цен на автомобильное топливо. По его словам, действующий глава Белого дома убил «американскую мечту».
Трамп отметил, что ситуация вокруг Украины не развивалась бы нынешним образом, если бы США возглавлял он, а не Байден, которого он назвал «сонный сукин сын».
Ранее журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман в авторской статье заявил, что президенту США Джо Байдену в условиях нынешнего кризиса следует воздержаться от неподготовленных комментариев, в которых он часто допускает неточности и оговорки.
В субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в России.
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Вучич выразил обеспокоенность заявлением Байдена о Путине
Резкие заявления президента США Джозефа Байдена в адрес президента России Владимира Путина говорят о продолжении и развитии геополитического конфликта, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.
По словам Вучича, он знает Байдена как весьма осторожного человека, который очень хорошо готовится к публичным выступлениям.
«В нашем первом разговоре с ним, а позднее познакомился с ним и лично, понял, что у него есть команда, которая его исключительно готовит. Если он что-то сказал, он сказал это неслучайно… Вчерашнее заявление Байдена было важнее любого другого, потому что мы должны готовится к длительной борьбе и войне, и это меня обеспокоило», – цитирует РИА «Новости» Вучича.
Он отметил, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе в данном контексте подтверждает обоснованность озабоченности.
Ранее в субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США Джо Байдену решать, кто будет находиться у власти в России.
Напомним, что президент США Джо Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о российском лидере Владимире Путине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
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СМИ: Байден объявил себя спасителем Европы и «обманул» ее
Президент США Джо Байден объявил себя спасителем Европы от энергетической зависимости от России, но быстро увеличить поставки сжиженного природного в ЕС будет непросто, пишет газета Politico.
Байден заявил, что Вашингтон готов помочь Евросоюзу избавиться от зависимости от российского топлива. При этом Соединенные Штаты и Европа поставили цель дополнительно поставить на европейские рынки 15 млрд кубометров газа – это 40% от общего потребления газа в ЕС.
Однако, по словам высокопоставленного американского чиновника, поставить такой объем сырья будет очень не просто: придется убеждать Азию отказываться от уже забронированных поставок, чтобы отправить СПГ в Европу, передает РИА «Новости».
По мнению Международного энергетического агентства, если ЕС затянет пояса и будет как можно скорее внедрять возобновляемые источники энергии, зависимость от российского газа удастся сократить только на треть в этом году, а не на две трети, как полагает Брюссель.
Ранее президент США Джо Байден обсудил в Варшаве с польским лидером Анджеем Дудой санкции против России, поддержку усилий Европы, направленных на сокращение зависимости от российских энергоносителей, и оборонное сотрудничество двух государств.
Напомним, президент США по итогам переговоров с ЕС пообещал избавить Евросоюз от российского газа «задолго до 2030 года».
ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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Лавров: России объявили гибридную, тотальную войну
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Против России объявлена тотальная война, Запад не скрывает, что цели его политики состоят в том, чтобы задушить и уничтожить российскую экономику, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании правления Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
Лавров заявил, что России «объявили настоящую гибридную войну, «тотальную войну» – этот термин, которая использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать», передает ТАСС.
«Цели не скрываются, они декларируются публично – разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику и Россию в целом», – указал он.
Министр подчеркнул, что на фоне «санкционного беспредела» все «ценности, которые нам западные наши коллеги постоянно проповедовали, имею в виду свободу выражения мнений, рыночную экономику, неприкосновенность частной собственности, презумпцию невиновности – всем этим ценностям грош цена», передает РИА «Новости».
«Международная обстановка накалилась до предела, по сути дела мы наблюдаем кульминацию той политики сдерживания России, которую проводил Запад в течение длительного времени», – сказал он.
По словам министра, «апогеем русофобской линии стала поддержка Вашингтоном и Брюсселем (...) киевского режима».
При этом Лавров подчеркнул, что речь об изоляции России не идет, самоизолироваться страна не будет, а продолжит работать с союзниками: «У нас в мире много друзей, союзников, партнеров, огромное количество объединений, в которых Россия работает со странами всех континентов, и мы будем продолжать это делать».
Ранее страны ЕС пригрозили ужесточением санкций против России и Белоруссии. До этого лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России и пресечь любые попытки Москвы обойти введенные ограничения.
Лавров назвал санкции налогом на независимость. Он также отметил, что санкции всегда только укрепляли Россию. В МИД также подчеркивали, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций будут открываться новые внутренние возможности.
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В Китае назвали «семь грехов» США в ситуации с Украиной
Соединенные Штаты строят из себя «силы добра», однако в одной только ситуации на Украине они совершили семь «грехов», пишет китайская газета Global Times.
Автор статьи считает, что Вашингтон остается привержен менталитету холодной войны, что усугубляет глобальный раскол. «Произошло пять расширений НАТО на восток. Видя, как альянс шаг за шагом посягает на пространство безопасности, Россия, как и любая другая страны, не могла не опасаться быть загнанной в угол. В этом смысле конфликт между Россией и Украиной – это печальный пример того, как менталитет холодной войны привел к вспышке на европейском континенте», – передает РИА «Новости» суть статьи.
Как отмечается в издании, действия Белого дома вызывают недовольство геополитических игроков и это подрывает мир на планете. В частности, он упрекнул Штаты в попытке «привязать» к себе Европу. «Интересы Украины и Европы ничего не значат. Связи между Европой и Россией должны быть прерваны. И тогда Европе не к кому было бы прибегнуть, кроме как к своему американскому союзнику», – пишет Global Times.
В статье подчеркивается, что США манипулируют информацией и запускают фейки о ситуации на Украине, поддерживают гегемонию доллара в трудные времена для мировой экономики и занимаются созданием военно-биологических лабораторий на постсоветском пространстве.
«Изображая себя «защитниками» прав человека, США на самом деле сыграли свою роль в войнах и хаосе во многих частях мира. В Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии «универсальные ценности» принесли беспорядок и трудности. США не перестанут раздувать пламя в украинском кризисе. Они обучали и экипировали украинских военных до кризиса. Они предлагали прямые поставки оружия Украине и возглавили кампанию давления на Россию с самого начала кризиса», – отметил публицист.
По мнению автора публикации, Вашингтон использует военные конфликты для отвлечения внимания от внутренних проблем.
Ранее американский президент Джозеф Байден в ходе выступления перед военнослужащими США в Польше произнес несколько неоднозначных фраз. «Американский президент Джозеф Байден в ходе выступления перед военнослужащими США в Польше произнес несколько неоднозначных фраз, на них обратили внимание в русскоязычной блогосфере», – сказал он.
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