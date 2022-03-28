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Шольц ответил на вопрос о стремлении НАТО сменить власть в России
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НАТО не преследует цель смены власти в России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала ARD, комментируя заявления американского президента Джо Байдена в Польше.
«Это не является целью НАТО или американского президента», – приводит утверждение канцлера ТАСС. «Мы долго говорили [c Байденом] в Белом доме. Мы оба едины во мнении, что это не предмет и не цель политики, которую мы преследуем», – добавил Шольц.
По словам канцлера ФРГ, целью должно быть «некое соглашение между Россией и Украиной, между президентом [Украины Владимиром] Зеленским и президентом [России Владимиром] Путиным». Отвечая на вопрос ведущей, допустил ли Байден «опасную ошибку» при выборе формулировки, канцлер сказал: «Нет. Полагаю, он сказал то, что сказал».
Шольц также заявил, что Германия хотела бы распространения демократии в мире, но бороться за свободу в каждой отдельной стране должны ее граждане.
Ранее Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Скабеева наглядно на одной картинке показала эффект от санкций
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Телеведущая Ольга Скабеева разместила в своем Telegram-канале инфографику, на которой показала как отразились вводимые санкции против России на рейтингах Владимира Путина и Джо Байдена.
На изображении видно, что рейтинг российского лидера вырос с 66,5% до 79,6%. Рейтинг его американского коллеги наоборот упал с 43% до 40%. Данные приведены за период февраль-март 2022 года. Инфографика опубликована в Telegram-канале Ольги Скабеевой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как рейтинги западных политиков стремительно начали падать после начала ввода санкций против Москвы на фоне спецоперации на Украине.
В США после решения о запрете экспорта российской нефти резко подорожал бензин, что разу ударило по рейтингу президента Джо Байдена, а также губернаторов, связанных с правящей Демократической партией. Всего за месяц – с февраля по март рейтинг президента США упал на четыре пункта, с 44 до 40%, а антирейтинг вырос с 51 до 54%.
Пострадал и рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца. Снижение показателей доверия происходило параллельно с ростом цен на газ на биржах.
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В Кремле ответили на новые оскорбления Байдена в адрес Путина
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Личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость», – прокомментировал представитель Кремля очередные высказывания американского президента, передает ТАСС.
По его словам, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации США. «Надо себе отдавать отчет в этом», – подчеркнул Песков.
Он также выразил удивление тем, что обвинения в адрес главы российского государства звучат из уст президента США Джо Байдена, призывавшего бомбить Югославию.
«Ведь это человек, который в свое время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей», – уточнил Песков.
Напомним, что президент США Джо Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о российском лидере Владимире Путине.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
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Байден произнес странную речь перед военными США в Польше
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Американский президент Джозеф Байден в ходе выступления перед военнослужащими США в Польше произнес несколько неоднозначных фраз, на них обратили внимание в русскоязычной блогосфере.
«Вы сами [все] увидите, когда окажетесь там (на Украине – прим. ВЗГЛЯД). Увидите их женщин... Как молодые люди останавливают чертов танк [руками]», – процитировал Байдена Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии». Встреча траслировалась в эфире телекомпании Fox News.
Он не уточнил, когда именно американские военнослужащие окажутся на территории Украины.
Уже после выступления Байдена представитель Белого дома заявил, что американский лидер «ясно дал понять, что мы не направляем войска США в Украину, и в этой позиции нет никаких изменений».
Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не будет отправлять войска на Украину.
Сам Байден еще в начале российской спецоперации также заявлял, что войска США не будут воевать с Россией на Украине.
Украинский президент Владимир Зеленский выступал с жесткими выпадами в адрес НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия рассматривает любые попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной как участие в военных действиях, закрытие неба будет иметь колоссальные последствия в том числе и для Европы.
Напомним, Джозеф Байден известен и другими своими странностями в поведении. На них намекал и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Никто не говорит, например, о том, что есть люди, у которых явно выражены признаки старческой деменции или которые уже находятся на пути к старческому маразму. Никто не вспоминает дедушек, которые падают на трапах самолета, которые не могут найти правильное направление, чтобы выйти к своему офису, и идут куда-то в кусты», – приводили слова Медведева РИА «Новости».
Ранее Байден оговаривался во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, перепутав, какая из стран – Россия или Германия – угрожает Украине «военным вторжением».
Во время выступления на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Байден перепутал Соединенные Штаты и ООН.
В сентябре американский лидер во время переговоров забыл имя премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и был вынужден назвать политика «парнем с противоположной стороны».
В августе американский лидер допустил несколько ошибок во время брифинга по ситуации в Афганистане, перепутав название города и забыв вопрос журналиста.
В середине марта 2021 года он трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. 1 апреля он вновь споткнулся на трапе самолета.
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Эксперт объяснила отказ Байдена говорить о территориальной целостности Украины
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«Байден отлично понимает, что Украина в нынешнем виде уже не будет существовать. И поэтому он ищет возможность возложить ответственность на Киев, – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Джо Байден заявил, что вопрос территориальных уступок Украины зависит от решений Киева.
«Я уверена, что прежняя Украина перестанет существовать как государство», – отметила руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины. По ее словам, лучшим вариантом для Москвы было бы создание территориального образования, интегрированного с Россией.
«В зависимости от настроения людей, эти регионы могут стать частью России или дружественным государственным образованием. Но это уже точно будет не государство Украина», – подчеркнула Шеслер. Она также выразила уверенность в том, что Москва не согласится отдать часть территорий другим государствам, которые уже намекнули о своих претензиях на земли Украины.
«Польша или Венгрия могут заявлять какой угодно интерес к территориям Западной Украины или Закарпатью, но для России крайне невыгодно, чтобы там сохранялся «гнойник», который потом вновь расползется на всю территорию Украины. А этот «гнойник» обязательно будут подпитывать и поляки, и США, и весь коллективный Запад», – полагает собеседница.
Что же касается вопроса о самостоятельном решении территориальных вопросов между Киевом и Москвой, Шеслер призвала не обольщаться словами Джо Байдена. По ее словам, сейчас Запад пытается найти выход из сложившейся ситуации в контексте неудач на украинском направлении.
«Байден отлично понимает, что Украина в нынешнем виде уже не будет существовать. И поэтому он ищет возможность возложить ответственность на Киев за то, что происходит на Украине», – продолжила собеседница. Кроме того, эксперт уверена, что враждебность по отношению к России со стороны США и стран НАТО постоянно растет, поэтому не стоит ждать отмены или ослабления санкций, а также прекращения антироссийской риторики.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что во время выступления на пресс-конференции в Брюсселе американский президент Джо Байден предложил Киеву самостоятельно решать территориальные вопросы с Москвой. «Это в полной мере решать Украине. Нельзя говорить об Украине без участия Украины, – ответил он на вопрос, следует ли, по его мнению, Киеву «уступить какие-либо украинские территории для прекращения огня», передает ТАСС. Байден также подчеркнул, что не участвует в переговорах между Украиной и РФ.
Напомним, после начала спеоперации на Украине киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми.
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Байден озвучил планы «избавления» Европы от российского газа
Евросоюз обеспечат объемами газа, позволяющими отказаться от российских поставок «задолго до 2030 года», заявил американский президент Джозеф Байден.
«Сегодня мы достигли договоренности о совместном плане действий по достижению общей цели – будущего с экологически чистой энергетикой. Эта инициатива сфокусирована на двух ключевых вопросах. Первый – помочь Европе уменьшить ее зависимость от российского газа как можно скорее. Второй – сократить спрос на газ в целом», – цитирует Байдена ТАСС.
По его словам, для этого нужно в 2022 году обеспечить поставки в ЕС в дополнительном объеме на 15 млрд кубометров СПГ.
«И в то время как ЕС принимает меры для того, чтобы отказаться от закупок российского газа задолго до 2030 года, ЕС также работает над тем, чтобы обеспечить рыночный спрос для дополнительных 50 млрд кубометров СПГ из США ежегодно к 2030 году», – указал глава Белого дома.
Также Байден в ходе выступления озвучил заявление о «создании совместной группы по уменьшению зависимости Европы от российского ископаемого топлива».
Сопредседателями группы станут представители Белого дома и Еврокомиссии, она займется «обеспечением энергобезопасности Украины и ЕС при подготовке к следующей зиме и в последующем, оказывая в то же время поддержку ЕС в реализации цели – покончить с зависимостью от российского ископаемого топлива».
В среду президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
Российский полковник: Польша разработала план вторжения на Украину
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Предложение Польши направить миротворцев НАТО на Украину связано с планами Варшавы вернуть себе как минимум Львовскую область, у страны уже имеется соответствующий план вторжения, заявил бывший офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Польша исторически обижена на Россию, она решила, что наступил момент, когда можно рассчитаться с Россией за притеснения прошлого столетия. В 1939 году мы отторгли земли, которые Варшава считает своими, так называемые восточные кресы [территорию западной Украины, западной Белоруссии и Литвы, входивших в состав Польши с 1918 по 1939 годы]. Польские власти считают, что может вернуть их состав страны. Именно для этого планируется эта миротворческая миссия», – передает слова полковника Ura.Ru.
Матвийчук заявил, что Варшава разработала план вторжения на территорию Украины, но Россия не позволит этого сделать. Польшу он назвал страной-агрессором, испытывающим неприязнь к России. Военный отметил, что в качестве ответа на границе с Польшей можно устроить глубоко эшелонированные пограничные посты.
Напомним, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий предложил в ходе заседания альянса отправить на Украину миротворцев, но генсек НАТО Йенс Столтенберг 24 марта заявил, этого делать никто не будет, чтобы избежать войны с Россией.
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Вучич выразил обеспокоенность заявлением Байдена о Путине
Резкие заявления президента США Джозефа Байдена в адрес президента России Владимира Путина говорят о продолжении и развитии геополитического конфликта, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.
По словам Вучича, он знает Байдена как весьма осторожного человека, который очень хорошо готовится к публичным выступлениям.
«В нашем первом разговоре с ним, а позднее познакомился с ним и лично, понял, что у него есть команда, которая его исключительно готовит. Если он что-то сказал, он сказал это неслучайно… Вчерашнее заявление Байдена было важнее любого другого, потому что мы должны готовится к длительной борьбе и войне, и это меня обеспокоило», – цитирует РИА «Новости» Вучича.
Он отметил, что обострение ситуации в Нагорном Карабахе в данном контексте подтверждает обоснованность озабоченности.
Ранее в субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США Джо Байдену решать, кто будет находиться у власти в России.
Напомним, что президент США Джо Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о российском лидере Владимире Путине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что личные оскорбления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
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СМИ: Байден объявил себя спасителем Европы и «обманул» ее
Президент США Джо Байден объявил себя спасителем Европы от энергетической зависимости от России, но быстро увеличить поставки сжиженного природного в ЕС будет непросто, пишет газета Politico.
Байден заявил, что Вашингтон готов помочь Евросоюзу избавиться от зависимости от российского топлива. При этом Соединенные Штаты и Европа поставили цель дополнительно поставить на европейские рынки 15 млрд кубометров газа – это 40% от общего потребления газа в ЕС.
Однако, по словам высокопоставленного американского чиновника, поставить такой объем сырья будет очень не просто: придется убеждать Азию отказываться от уже забронированных поставок, чтобы отправить СПГ в Европу, передает РИА «Новости».
По мнению Международного энергетического агентства, если ЕС затянет пояса и будет как можно скорее внедрять возобновляемые источники энергии, зависимость от российского газа удастся сократить только на треть в этом году, а не на две трети, как полагает Брюссель.
Ранее президент США Джо Байден обсудил в Варшаве с польским лидером Анджеем Дудой санкции против России, поддержку усилий Европы, направленных на сокращение зависимости от российских энергоносителей, и оборонное сотрудничество двух государств.
Напомним, президент США по итогам переговоров с ЕС пообещал избавить Евросоюз от российского газа «задолго до 2030 года».
ЕС настаивает на введении нефтяного эмбарго в отношении Москвы. Германия же предостерегла от этого шага из-за роста цены на энергоносители в Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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Песков: Не Байдену решать, кто будет находиться у власти в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США Джо Байдену решать, кто будет находиться у власти в России.
«Не Байдену это решать. Президента России выбирают россияне», – передает ТАСС слова Пескова, прокомментировавшего высказывания Байдена во время выступления в Варшаве.
Ранее в субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России.
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Байден: Россияне не враги США
Президент США Джо Байден заявил, что россияне не враги США, добавив, что утверждения о планах НАТО дестабилизировать Россию не соответствуют действительности, это «сугубо оборонительный альянс».
«Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги», – сказал на пресс-конференции в Польше Байден, который завершает свое европейское турне, передает РИА «Новости».
Байден также отметил, что Кремль стремится изобразить расширение НАТО как империалистический проект, нацеленный на дестабилизацию России. «Ничто из этого не является правдой. НАТО – сугубо оборонительный альянс», – добавил он.
По его словам, силы США в Европе не для конфликта с Россией, а для защиты НАТО.
«Даже не думайте об этом. Ни единого дюйма территории НАТО. У нас есть священное обязательство, согласно статье 5 (устава НАТО – прим. ВЗГЛЯД), защищать каждый дюйм территории НАТО в полную силу наших коллективных возможностей», – уточнил Байден.
Трансляцию его выступления вел Белый дом.
Ранее сообщалось, что Байден обсудил в Варшаве с польским лидером Анджеем Дудой санкции против России, поддержку усилий Европы, направленных на сокращение зависимости от российских энергоносителей и оборонное сотрудничество двух государств и принципы коллективной безопасности НАТО.
В субботу стало известно, что президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу принял участие во встрече в Варшаве с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым.
Напомним, Байден находится с визитом в Европе. По итогам переговоров с ЕС он пообещал избавить союз от российского газа «задолго до 2030 года».
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СМИ рассказали о желании Байдена ввести «налог на миллиардеров»
Президент США Джо Байден, как ожидается, предложит ввести минимальный подоходный налог в размере 20% для американских домохозяйств, стоимостью более 100 млн долларов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
При этом, отмечает телеканал, более половины поступлений придется на домохозяйства стоимостью более одного миллиарда, в следующие десять лет новый налог может принести 360 млрд долларов. «Благодаря этому минимальному налогу богатейшие американцы не будут платить по налоговой ставке ниже, чем у учителей и пожарных», – передает РИА «Новости» пояснения к документу.
Ожидается, что соответствующее предложение будет официально обнародовано в понедельник.
Ранее журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман в авторской статье, опубликованной на сайте издания, заявил, что президенту США Джо Байдену в условиях нынешнего кризиса следует воздержаться от неподготовленных комментариев, в которых он часто допускает неточности и оговорки.
Байден: Экономика России сократится вдвое из-за западных санкций
Президент США Джо Байден считает, что российская экономика сократится вдвое из-за западных санкций и не будет входить в 20 крупнейших в мире.
«Экономика на пути к тому, чтобы сократиться вдвое в предстоящие годы... Она вскоре не будет даже среди 20 крупнейших в мире», – сказал он, выступая с речью в Варшаве в завершении своего европейского турне, передает РИА «Новости».
Байден добавил, что до начала событий на Украине экономика России была 11-й по размерам в мире.
По его словам, Европа должна избавиться от энергетической зависимости от России, Вашингтон готов в этом помочь. «Мое послание остальной Европе заключается в том, что новая битва за свободу уже сделала кристально ясными несколько вещей. Во-первых, Европа должна избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива, и мы, США, готовы помочь», – уточнил Байден.
Он напомнил, что накануне в Брюсселе обнародовал план увеличения поставок сжиженного природного газа из США для замещения части импорта из России.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что против России ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.
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Байден назвал санкции против России самыми тяжелыми в истории
Президент США Джо Байден заявил, что против России ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.
«Введены самые тяжелые карательные санкции в мировой истории. И последуют еще больше», – передает его слова РИА «Новости». Трансляция велась на сайте Белого дома.
Об этом американский лидер заявил в ходе совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой в городе Жешув недалеко от польско-украинской границы.
При этом Байден также заявил о необходимости наращивать гуманитарную помощь Украине. «Мы должны продолжать наращивать эту помощь в тесной координации с правительством Украины», – сказал он.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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Политолог указал на падение рейтингов западных политиков-русофобов
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На Западе все меньше тех, кто горит желанием продолжать экономическую войну с Москвой. На это указывает падение рейтингов европейской и американской правящей верхушки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. По его мнению, рядовые американцы и европейцы начинают чувствовать на себе тяготы, вызванные антироссийскими карательными мерами.
«В США после решения о запрете экспорта российской нефти резко подорожал бензин. Цена подскочила с 2,5–3 долларов за галлон (3,8 литра) до рекордных 5–6 долларов. Это сразу ударило по рейтингу президента Джо Байдена, а также губернаторов, связанных с правящей Демократической партией, и других политиков», – отметил директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
Всего за месяц – с февраля по март рейтинг президента США упал на четыре пункта, с 44 до 40%, а антирейтинг вырос с 51 до 54%. Таковы данные соцопроса, который служба Ipsos провела в конце недели. По оценке социологов, американское общество недовольно тем, что Белый дом, увлекшись геополитикой – и в том числе украинским вопросом, – забыл об экономике, отметил Григорьев.
«В Западной Европе также растет недоверие к правящим политикам, – заметил собеседник. – В частности, в Германии ухудшение отношения к канцлеру Олафу Шольцу стало следствием роста цен на газ, который почувствовало на себе большинство населения. Власти в ответ советуют теплее одеваться, реже пользоваться горячей водой и сделать послабее отопление. Конечно, такой подход также не лучшим образом сказывается на рейтинге немецких властей», – продолжил Григорьев.
Добавим, что падение рейтинга Шольца фиксировалось еще в начале февраля – с 60% в январе до февральских 43%. Снижение показателей доверия происходило параллельно с ростом цен на газ на биржах: напомним, что по результатам недавних торгов цена за 1 тыс. кубометров превысила 1,4 тысячи долларов.
«Что касается Франции, где из-за санкций у фермеров возникли проблемы с поставкой удобрений из России, тоже падает рейтинг правящей верхушки, решившей принять участие в экономической войне с русскими», – отметил Григорьев. К слову, личный рейтинг Эммануэля Макрона на какое-то время подрос (с 36% в феврале до 42% в начале марта) в момент активных переговоров президента Франции с российским лидером Владимиром Путиным. Однако к концу марта показатель доверия Макрону вновь упал до 39%.
В целом снижение рейтингов ведущих политиков ЕС вызвано тем, что «европейцы озабочены не только ростом цен на энергоносители, но и угрозой дефицита продуктов на прилавках магазинов, а также общей дороговизной и началом рецессии на фоне санкционной войны», отметил Григорьев.
Очевидно, что попытки американских и европейских политиков настроить общественное мнение своих стран против Москвы потерпевают неудачу, полагает эксперт. «Русофобски настроена только правящая верхушка, журналисты и некоторые деятели культуры, которые примкнули к кампании против России. Население этих стран, конечно, находится под воздействием пропаганды. Но постепенно количество тех, кто готов во вред себе устраивать экономический поединок с русскими, становится меньше», – резюмировал Григорьев.
Добавим, что согласно опросу FIFG-Tribune, 73% французов выступают против введения французских войск на Украину, поскольку это может привести к столкновению с Россией. Рост цен на товары первой необходимости вызывает падение популярности национальных лидеров даже в тех странах, которые традиционно ведут антироссийскую политику. В частности, личный рейтинг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона упал до рекордной отметки в 24%, при этом 45% опрошенных социологами британцев считают, что глава кабинета должен уйти в отставку.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что ключевые министры Британии погорели на «русской теме». Бен Уоллес – самый популярный министр (возглавляет оборонное ведомство), которого прочили в премьеры, пострадал от российских пранкеров Вована и Лексуса. Этот «точечный удар» может стоить ему обрыва в стремительно взлетавшей карьере.
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Байден с ошибками и оговорками выступил на завершении европейского турне
Президент США Джо Байден во время речи в Польше, где завершает европейское турне, не смог выговорить «Мариуполь» и ошибся в оценке курса рубля.
«По крайней мере, какая-то помощь поступает в центральные украинские города. Но не в Метрополь... Извините... Не в Мариуполь», – сказал Байден в речи, которую транслировал Белый дом.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тыс. человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
Затем президент США вновь допустил оговорку, на сей раз заявив, что из-за введенных против России западных санкций один американский доллар якобы стал равняться «200 российским рублям», отмечает РИА «Новости».
«В результате наших беспрецедентных санкций рубль почти немедленно превратился в щебень (rubble – щебель, булыжник – Прим. ВЗГЛЯД). Российская экономика – и это правда, между прочим, предлагает один американский доллар за 200 российских рублей», – сказал на пресс-конференции в Польше Байден.
Между тем российский рубль на протяжении последних пяти рабочих дней укреплялся к доллару, к концу недели курс американской валюты опустился на Московской бирже до 96 рублей.
По словам Байдена, введенные против России санкции беспрецедентны по масштабу, якобы «высасывают силу» и возможность укреплять военный потенциал.
Ранее в ходе пресс-конференции Байден заявил, что россияне не враги США, а НАТО – «сугубо оборонительный альянс».