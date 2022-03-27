Байдена призвали не комментировать без подготовки острые темы

Журналист газеты The Wall Street Journal Джеймс Фриман в авторской статье, опубликованной на сайте издания, заявил, что президенту США Джо Байдену в условиях нынешнего кризиса следует воздержаться от неподготовленных комментариев, в которых он часто допускает неточности и оговорки.

По словам журналиста, «мы все были бы в большей безопасности, если бы Байден придерживался подготовленных заявлений по таким темам, как, например, оружие массового уничтожения». «Байдену следует постараться как можно меньше выступать на публике во время международного кризиса», – передает ТАСС слова автора. При этом он отметил, что Конституция США в принципе не накладывает на президента обязательств выступать с какими-либо речами или давать неподготовленные комментарии.

Фриман пояснил, что нисколько не преуменьшает важности публичных выступлений официальных лиц. «Но конкретно этот избранный чиновник явно не справляется с задачей», – подчеркнул он, отметив, что не готов давать оценок психическому здоровью или умственным способностям Байдена в сравнении с другими мировыми лидерами.

В качестве примера допущенных Байденом оговорок Фриман привел его январское заявление о возможности более сдержанной реакции США в случае «незначительного вторжения» России на Украину. Кроме того, журналист обратил внимание на слова Байдена о готовности США дать «соразмерный ответ» в случае применения российскими военными химического оружия на Украине, о чем американский лидер заявил в минувший четверг. Впоследствии помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан вынужден был на брифинге пояснить, что «у США нет намерений применять химическое оружие ни при каких обстоятельствах».

«Многие из нас будут уверены в том, что президент пребывал в замешательстве и не понимал, что говорит, что лишь добавляет ему поводов избегать отклонений от подготовленных заявлений в это опасное время, – продолжил Фриман. – Конечно, президентское молчание не может стать стратегией на долгую перспективу, но прямо сейчас миру не нужны очередные оговорки Байдена по таким важным с точки зрения последствий темам, как оружие массового уничтожения».

Ранее в субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США решать, кто будет находиться у власти в России.