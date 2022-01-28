Самый влиятельный телеведущий США подыгрывает России

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28 января, пятница  |  Последнее обновление — 18:19  |  vz.ru
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Дорогая нефть и слабый рубль принесут сверхдоходы

Уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля выгодно России Максим Богодвид/РИА Новости
Российская экспортная марка нефти Urals стала стоить дороже 92 долларов за баррель впервые с осени 2014 года. Она даже обогнала в цене эталонную марку нефти Brent, что необычно. Более того, рублевая стоимость нефти впервые достигла 7 тыс. рублей, чего никогда прежде не было. Такое уникальное сочетание дорогой нефти и слабого рубля крайне выгодно России, а вот для экономики США это несет опасность. Подробности...
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НАТО предложило России обменять мир на войну

Российская техника и военнослужащие на военной базе РФ в Южной Осетии Григорий Сысоев/РИА Новости
Североатлантический альянс наконец-то ответил на требование Москвы «собирать манатки» и отойти на рубежи 1997 года. Встречное условие НАТО к российским войскам – уйти на рубежи 1991 года из Грузии, Молдавии, Украины, то есть покинуть Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию, Крым. Тем самым альянс поступил в духе советских карикатур на себя же – подменил требование мира требованием войны.  Подробности...
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«Собачий холод». Откуда пошла эпидемия нападений собак

Якутск. Пункт передержки бездомных животных Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Трагедии в Забайкалье, где в поселке Домна от нападения стаи собак погибла семилетняя девочка, предшествовала схожая трагедия в Якутске. Жертвой нападения собак стала 53-летняя Сардана Слепцова, доцент Северо-Восточного федерального университета. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Якутске, где еще до трагедии пытались решить, как сделать, чтобы федеральный закон, защищающий бесхозных животных, в первую очередь обеспечил безопасность людей. Подробности...
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Зачем западного обывателя пугают «возрождением СССР»

Интеграция на постсоветском пространстве принесет выгоду всем ее участникам Алексей Даничев/РИА Новости
«Российское вторжение на Украину» – это, по мысли западных СМИ и политиков, лишь средство. А цель – «возрождение СССР». Именно об этом, если верить регулярно звучащим на Западе заявлениям, якобы мечтает российское руководство. Откуда взялись подобные подозрения, почему Советским Союзом до сих пор пугают западного обывателя и к чему на самом деле стремится Москва? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Кризис вокруг Украины остановил расширение НАТО

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европа не проголосует за возможное вступление Украины в НАТО – причем, вероятно, такую позицию займут уже не одна–две страны, а большинство европейских государств. Аналогичным голосование будет по Молдавии и Грузии. Подробности...

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Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
У либерально-левой общественности весьма популярны идеи декриминализации секса с несовершеннолетними. Газета USA Today объяснила, что кто-то рождается женщиной, кто-то геем, а кто-то негром или педофилом. Что тут поделаешь. Подробности...
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Десять причин читать Валентина Катаева

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
28 февраля (1897) родился Валентин Катаев. Безусловно великий писатель. Белогвардеец, депутат Верховного совета, полковник Красной армии, человек с уникальной биографией. Подробности...
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Самый влиятельный телеведущий США подыгрывает России

    Такер Карлсон зовет Америку назад, к здравому смыслу
    		   28 января 2022, 18:00
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Российские телеканалы стали часто цитировать своего коллегу с Fox News – Такера Карлсона, малоизвестного у нас человека, которого знает почти вся Америка. Карлсон дает для этого хорошие поводы: сейчас это самый влиятельный в США критик политики Байдена в отношении России. Почему Карлсон столь дружелюбен к нам и как мы могли бы это использовать?

    «Мы должны просто доверять нашему президенту в каждом решении, которое он принимает».

    Так «кумир поколения», певица Бритни Спирс ответила в 2003 году на вопрос о своем отношении к войне в Ираке, тем самым закрепив в скрижалях свой образ «тупой блондинки». Ей даже присудили антипремию «Золотая малина» за «худшую женскую роль второго плана» на основании того, что этот кусок интервью попал в документальный антибушевский фильм «Фаренгейт 9/11».

    С тех пор прошло почти 20 лет (и, кстати, лишь в конце 2021-го суд снял с 39-летней певицы опеку со стороны отца), представители «поколения Бритни» начисто позабыли, что она - их кумир, а человек, задавший мисс Спирс тот сакраментальный вопрос, вошел в список журнала Time «100 самых влиятельных людей мира» в категории «политические лидеры». Пояснение гласит, что речь идет о «возможно, самом влиятельном консерваторе Америки», который «формирует систему убеждений миллионов».

    Влиятельного консерватора зовут Такер Карлсон - и в России о нем знают только специалисты по США, но это ненадолго. Его фамилию и нашу страну стали слишком часто называть в одном предложении.

    «В мой офис сейчас звонят люди, которые говорят, что следят за Такером Карлсоном и расстроены тем, что мы не поддерживаем Россию в ее угрозах вторжения на Украину, и которые хотят, чтобы я поддерживал «разумные» позиции России», - жалуется в Твиттере член Палаты представителей от Нью-Джерси Том Малиновский.

    Так кто же этот красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом рассвете сил? Он сын пропагандиста (отец руководил «Голосом Америки*» в советское времена и организовывал спецвещание на Кубу), а сам без изысков - просто журналист, причем ничем, кроме журналистики, в жизни своей не занимался, разве что участвовал в шоу «Танцы со звездами», где вылетел в первом туре вместе с партнершей - профессиональной танцовщицей из Москвы Еленой Гриненко.

    Это не единственный контекст, связывающий Карлсона с Россией. Минувшим летом он заявил о слежке со стороны Агентства национальной безопасности, которое вскрыло его электронную почту (это якобы подтвердил связавшийся с Карлсоном агент АНБ). Вскоре после этого информация из переписки была слита в СМИ и не куда-нибудь, а в Axios – ресурс, традиционно использующийся аппаратом Демпартии для информационных войн. Из переписки следовало, что Карлсон претендовал на интервью с Владимиром Путиным, что было подано ресурсом как личная заинтересованность Карлсона в том, чтобы почаще защищать в своих эфирах Россию и понравиться тем самым ее президенту.

    Карлсон парировал: желание журналиста взять интервью у главы важного государства - это естественно и нормально, а вскрывать личную почту - преступление, вдвойне опасное, если совершается органами государственной власти. В итоге, с учетом ровной репутации Карлсона как законопослушного патриота, «разоблачительный» скандал по токсичной «русской теме» только добавил ему популярности.

    Начиная с лета 2020 года, ежедневная авторская программа Tucker Carlson Tonight («Сегодня вечером с Такером Карлсоном») на Fox News – самое популярное общественно-политическое шоу Америки со средней аудиторией более чем в 5 млн человек. Но этим его влияние не ограничивается.

    По информации The New York Times, Карлсон сыграл существенную роль в том, что президент Дональд Трамп отказался от нанесения ударов по Ирану и уволил с поста советника по нацбезопасности Джона Болтона, который отстаивал идею таких ударов. В окружении Трампа всё это категорически отрицают, но не могут отрицать того, что Трамп иногда смотрел шоу Карлсона, а Карлсон разнес идею Болтона в пух и прах. 

    «Агрессивный пацифизм» - это одно из наиболее приятных и общественно полезных свойств нашего героя, вызванное его психологической травмой. Будучи довольно последовательным республиканцем, голосующим на выборах по принципу «лучше вор, чем идеалист», в 2003 году Карлсон поддержал авантюру президента Буша с войной в Ираке – и горько раскаялся в этом всего через год, гораздо раньше, чем многие другие:

    «Это полный кошмар, это катастрофа. Мне стыдно, что я пошел против своих собственных инстинктов, поддержав эту войну».

    С тех пор он последовательный противник интервенций – того, чтобы США тратили жизни и деньги где-то на дальних берегах (не важно, где - в Сирии, Иране или на Украине), руководствуясь интересами узких групп внутри элиты. К примеру, по версии Карлсона, за истерикой вокруг «скорого вторжения России на Украину» стоят военно-промышленные корпорации Америки.

    Впрочем, его фирменный прием не вскрывать подноготную, а подсвечивать беспомощность позиции оппонента.

    «Что произойдет, если мы не защитим Украину? – вопрошает он у сенатора-республиканца от Айовы Джони Эрнст. – Тогда дети в Айове заговорят по-русски?»

    Умение спорить, заострять, гиперболизировать, эффектно подать свою позицию как нонконформистскую и почти рыцарскую - всё это в числе причин популярности Карлсона. И развенчивание республиканских политиков, кстати, тоже – при всем своем выраженном консерватизме, Карлсон пытается оставаться надпартийным журналистом, «голосом народа», который в своих книгах раздает на серьги «и вашим, и нашим», а называет эти книги «Корабль дураков» или «Политики, партизаны, паразиты».

    Но (и это стоит наконец-то подчеркнуть, потому что в рассказе о Карлсоне это главное) в число причин его популярности в Америке не входит то, что он критикует Вашингтон с как бы пророссийских позиций. Тут вообще никаких иллюзий не должно быть: Такеру Карлсону глубоко наплевать на Россию и ее видение мира так же, как и в России всем было наплевать на Карлсона до начала исторических торгов с США вокруг Украины

    Его единственная забота - интересы Америки, как он их понимает. Конфликтовать с ядерной державой из-за какой-то Украины, подталкивая эту ядерную державу к союзу с коммунистическим Китаем, – это, по его мнению, то, что интересам Америки противоречит.

    Звучит вполне убедительно, не так ли? За это Карлсона в Демпартии и не любят, хотя в основном не за это. Национал-эгоизм с опорой на традиции - вот то, что сделало его «нерукопожатным» в либеральных кругах, о чем бы он ни рассуждал – о BLM, феминизме или миграции. Однако отказ брендов от рекламы в его шоу только укреплял имидж неподкупного нонконформиста – и стал очередным фактором, сумма которых сделала Карлсона «самым-самым» сразу в нескольких категориях.

    После инаугурации нового президента его политическое шоу стало единственным, чьи рейтинги не падали, а росли - все консерваторы стали слетаться, как мотыльки, на излучаемый Карлсоном свет. В основном это пенсионеры (они – главный телезритель и в США тоже), которых пугает «новая этика», но и многие другие из числа тех, кому не нравится Джо Байден - в условиях, когда рейтинг крайне непопулярного президента продолжает падать, рейтинг программы его самого яркого критика не может не расти. 

    Все это происходит в условиях небывалого кризиса доверия американцев к традиционным медиа. Они помнят, какую войну без правил СМИ устроили президенту Трампу, они видят, как беззастенчиво опекают они же президента Байдена, – и не верят больше либеральным СМИ, переключаясь на Карлсона, который всегда готов идти против мейнстрима, потому что это его фишка.

    Куда это приведет Карслсона в дальнейшем не знает никто, но в американских СМИ обсуждались варианты чрезвычайные, вплоть до претензии журналиста на Белый дом как кандидата в президенты от Республиканской партии (кстати, Карлсон родился и вырос в Сан-Франциско – самом, как считает молва, либеральном городе Америки, где республиканцы рождаются только у туристов из Техаса).

    Радетелю «американской мечты» мечтать о таком было бы вполне логично (и в каком тогда интересном свете предстанет та реплика певицы Спирс!). А о том, мечта это или «новый тренд», можно будет судить по выборам во Франции, где на пост президента серьезно (но уже менее серьезно, чем месяц назад) претендует Эрик Земмур – политический комментатор и писатель, как Карлсон, который так же, как Карлсон, умеет спорить и убедительно критикует нынешнюю политику Запада в отношении России. 

    Несмотря на разницу между Францией и США, Земмур и Карлсон действительно похожи. Как минимум – у них одни и те же враги, не скованные гражданством из-за претензий на глобальное влияние.

    Посмотрим, что сможет против них Земмур с личными достоинствами и сильными сторонами, как у Карлсона (впрочем, американец еще и трезвенник). Если ничего не сможет, будем считать, что интерес к журналистам как политикам продиктован в основном тем, что их коллеги – другие журналисты за них болеют.

    А в реальности - ну пять миллионов зрителей, ну шесть. Да пусть даже пятьдесят – у некоторых звезд Инстаграмма и Тик-тока их все равно гораздо больше, а лидерами влиятельнейших стран мира по-прежнему часто становятся те, о чьем существовании до выборов знали только родные и близкие.  

    Если «глубинное государство» так сильно, как утверждает Такер Карлсон, с Такером Карлсоном оно как-нибудь справится.       

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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