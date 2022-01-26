Лондон предложил на роль диктатора Украины негодного кандидата

Благодаря заявлению МИД Великобритании украинский политик из третьего ряда Евгений Мураев проснулся знаменитым на весь мир. Теперь его сватают в главы правительства Украины в случае, если она, как обещают англосаксы, будет оккупирована российской армией. Почему именно Мураев назначен на роль «пророссийского диктатора» и кому это может быть выгодно?

Нужно выделить это особо: Форин-офис стал первым западным учреждением, который за два месяца информационной артиллеристской обработки наконец-то объяснил, а с какой собственно целью Россия готовит масштабное вторжение на Украину, зачем оно ей? Американские чиновники пророчат это вторжение в ежедневном режиме, но задать им такой вопрос напрямую журналисты почему-то стесняются.

По версии МИД Великобритании, итогом российской военной операции станет создание «пророссийского правительства Украины», которое будет держаться на русских штыках. Названо даже имя того, кто это правительство возглавит - лидер украинской партии «НАШИ» Евгений Мураев. Также в «оккупационный орган власти» должны войти Николай Азаров, Сергей Арбузов, Андрей Клюев, Владимир Сивкович и другие высокопоставленные чиновники периода Виктора Януковича. Все они, за исключением Мураева, ушли из политики и, по совокупности данных, находятся сейчас в России, а на Украине объявлены в розыск.

Эта версия многое нам говорит и о Форин-офисе, и о британской разведке. Работающие там «специалисты по России» явно специализируются по реалиям середины XX века или вдохновляются книжками об оных.

Потому что со времен венгерского восстания Москва не использует такую практику установления дружественных к себе режимов, чтоб завести в другую страну на танке своего куусинена в качестве главы правительства. Даже в Чехословакии 1968-го всё было гораздо сложнее.

В истории РФ подобного не было вообще ни разу, этот навык нами полностью утерян, британская разведка нам нагло льстит.

Даже в таких зависимых от России гособразованиях как Абхазия и Южная Осетия бывало, что побеждали на президентских выборах совсем не те кандидаты, которых поддерживала Москва - и ничего, как-то сработались. МИД РФ не лукавит, когда говорит, что готов работать с любой законной властью в любой стране. Это внешнеполитический принцип, которому РФ не изменяет.

Вот США - те да, практикуют завоз куусиненов на танках. Например, в Афганистане и Ираке. В Ираке более удачно, чем в Афганистане, но положительным этот опыт не считает, кажется, уже никто в мире, включая самих американцев.

Это далеко не единственное обстоятельство, из-за которых британская теория вызывает не сомнение даже, а смех. При этом существует как минимум более реалистичная версия происходящего, которая объясняет всё или почти всё.

На фоне многочисленных провалов Белого дома и Госдепа во внутренней и внешней политике (в первую очередь, в том же Афганистане) администрации растерявшего популярность Джо Байдена срочно понадобилась какая-нибудь победа. Но желательно не дорогая и «ястребиная», как победа в войне, а демократическая, дипломатическая, «голубиная» - такая, когда войну предотвращают.

Так политтехнологи демократов изобрели «скорое нападение России на Украину», которое «еще можно предотвратить». Предполагалось, что американцы покажут единство в рядах союзников и согласуют с ними пакет «сверхжестких санкций» на случай, если сказка станет былью.

То есть Москву вынудили доказывать, что она не верблюд, в условиях, когда на Западе ей хронически не доверяют. Хитро, ничего не скажешь. А когда война не состоится, можно будет записать это в свою заслугу как инициатора шумихи и суперсанкций, раздав друзьям и союзникам медальки с голубем мира и надписью «За недопущение российской агрессии в Украине».

В пользу этой версии говорит то, что сами же украинские власти на первом этапе информационной провокации опровергали американцев, подчеркивая, что не видят сиюминутной угрозы со стороны российских войск. До сих пор позиция президента, министра обороны и секретаря СНБО такая, что «агрессия идет с 2014 года», но сейчас нет причин для того, чтобы впадать в панику.

В СМИ Украины даже появились статьи о том, что администрация Владимира Зеленского «в шоке» от администрации Джо Байдена, поскольку из-за американской мистификации украинские рынки начало лихорадить - инвесторы выводят активы, опасаясь скорой войны.

Но особая подлость ситуации в том, что американцы своими руками создали условия, из-за которых война действительно может начаться.

Во-первых, обстоятельства определили великое искушение Зеленского к тому, чтобы разжечь новый конфликт именно сейчас. Во-вторых, западные партнеры США (в том числе, Британия) начали спешно накачивать Украину оружием, что не может закончиться хорошо просто по определению.

В-третьих, в американском дуракавалянии, в искушении Зеленского и в оружейных поставках на Украину российское руководство видит неиллюзорную угрозу для российской безопасности. И вся ситуация может быть трактована ею, как подготовка к военной провокации в Донбассе, которую уже договорились свалить на Москву.

Если у кого-нибудь сдадут нервы, быть беде.

А пока что «правительство Евгения Мураева» - плод разнузданного креатива, спровоцированного американскими политтехнологами. По данным Sky News, заявление Форин-офиса основано на информации именно американских спецслужб, а не британских. То есть тех же примерно людей, которые выдумали российское вторжение.

Однако это не означает того, что фамилия Мураева, названная каким-то «источниками», всплыла в этой истории совершенно случайно.

Диктатор из Харькова

Американцы сами объясняли миру, что с политтехнологиями бывает так, когда хвост начинает вилять собакой, а мистификация диктовать политику мистификаторам. Те «источники», которые вбросили фамилию Мураева, могли преследовать собственную цель.

Например, заявление британцев грозит стать началом нового этапа зачистки политического пространства Украины. В деле строительства диктатуры (а Зеленский строит на Украине личную диктатуру) от крупных целей со временем неизбежно переходишь к мелким - к таким, как Мураев, яркий оппозиционный политик с рейтингом около 5%. Не исключено, что за «номинированием» его разведкой на должность «пророссийского диктатора» последуют санкции от СНБО или даже арест.

Однако «вбросить» фамилию Мураева могли и по заказу самого Мураева. Тут мы вступаем на зыбкую почву теории заговора, но если Белому дому и Форин-офису можно, то почему нам нельзя?

Собственно, кто такой Мураев и его партия «НАШИ»? Если максимально упрощать, это один из осколков бывшей Партии регионов Виктора Януковича. После госпереворота в 2014 году люди беглого царя попытались собраться в «Оппозиционный блок» (ОБ), но это оказалось однократной акцией - вскоре блок затрещал по швам, разделившись на ОБ и «Оппозиционную платформу - За жизнь» (ОПЗЖ).

Бойкого экономиста Мураева мотало туда-сюда - из ОБ в «За жизнь», из «За жизнь» опять в ОБ - и в какой-то момент домотало до попадания в «черный список» МИД России. Внесен он туда не за русофобию и не за «ястребиную» позицию по Донбассу или Крыму, а в рамках попытки Москвы повлиять на расклад сил на Украине.

Официально наш МИД на это не претендует и категорически возражает, когда чем-то подобным занимаются другие страны в третьих странах, но Украина - исключительный случай. Опять же, если США и ЕС можно влиять на ее внутреннюю политику, вводя санкции против неугодных деятелей, почему России нельзя делать то же самое?

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Абсолютно достоверно про наши санкции против Мураева известно только одно: он попал в «черный список» одновременно с двумя десятками других членов ОБ, кто при первом расколе голосовал за исключение из партии Юрия Бойко - будущего кандидата в президенты, у которого очень хорошие отношения с Москвой и с главой политсовета ОПЗЖ, неформальным лидером партии, кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком

То есть выглядит все так, что Медведчук нажаловался России на Мураева и прочих, объявив их спойлерами «настоящего» пророссийского проекта на Украине - ОПЗЖ. Но даже в том случае, если это было с его стороны сведением личных счетов, по сути Медведчук оказался прав, что подтвердили две кампании по выборам в Верховную Раду подряд: ОБ не смог преодолеть избирательный барьер, но голосов у ОПЗЖ отъел. Точно так же кандидат в президенты от ОБ Александр Вилкул, в пользу которого снялся Мураев, не смог составить серьезной конкуренции Юрию Бойко.

Сейчас ОБ при смерти, его главный «кошелек» - Ринат Ахметов - уже заявил, что будет создавать новую коалицию, в которую почти неизбежно войдут и «НАШИ» Мураева - энергичного, но мутного 45-летнего политика, который при Януковиче возглавлял Змиёвскую районную госадминистрацию, нажил некоторый капитал и даже обзавелся собственным телеканалом под названием «НАШ».

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В условиях, когда Медведчук посажен Зеленским под домашний арест, на Украине объявлен новый тендер для сил, претендующих на поддержку из России. И Мураев очень хочет этот тендер выиграть или, как минимум, избавиться от персональных российских санкций. Он очень старается.

Будучи депутатом Рады, он голосовал за целый ряд явно антироссийских инициатив. Но если посмотреть многочисленные интервью Мураева на телеканале «НАШ», он как будто специально пытается понравиться Москве, комментируя в ее ключе особо болезненные темы - Победа, Донбасс, русский язык, НАТО, МВФ, влияние США на Украине. И это все за вычетом многочисленных выпадов против президента Зеленского, которому обещан «плохой конец».

Другой пример: само название партии Мураева, которое даже пишется так же, как писалось прокремлевское молодежное движение «НАШИ» - заглавными буквами. «НАШИ» были одним из любимых детищ бывшего первого замглавы АП РФ Владислава Суркова, который до окончательного ухода с госслужбы курировал в той же АП украинское направление. Не его ли внимание пытался обратить на себя Мураев?

Чье-то точно пытался - и пытается до сих пор. Минувшей осенью всю Украину заклеили плакатами с портретом Мураева и подписью «Наш президент». Считается, что это самолюбование оплатил Ахметов, но к чему оно, если важных выборов - хоть президентских, хоть парламентских - в ближайшее время не ожидается? Чтобы заметили. А кто заметил? Не исключено, что именно Россия.

Теперь, когда за него как за кандидата в «пророссийские диктаторы» поручился сам Форин-офис, заметят обязательно - и не только в России. Однако, хочется надеяться, в жизни Мураева это ничего принципиально не изменит. Потому что России он не нужен, а тратить на него ресурсы неразумно.

В легальном политическом пространстве Украины рейтинг в 10% (при нынешнем в 5%) выглядит для Мураева потолком. А если взять политику теоретическую, радикально-экстремальную, то на должность главы Харьковской Народной Республики он просто не согласится, хотя и харьковской формации политик.

Слишком гладок для этого, слишком цивилен, слишком утяжелен многочисленными активами. А вот паразитировать на пророссийском электорате и выцыганивать бонусы у всех, кто готов их дать, - это по-мураевски. И подлинный трагизм ситуации заключается в том, что искусственно громкий голос этого деятеля на его личном телеканале «НАШ» на фоне всеукраинского бардака и деградации частенько звучит, как голос разума. Форин-офису не чета.