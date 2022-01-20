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20 января, четверг  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
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Экономисты продолжают обсуждать заявление бывшего вице-премьера Алексея Кудрина о том, насколько лучше россияне живут сегодня по сравнению с советскими временами. «Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе», – утверждает глава Счетной палаты. Можно ли реально сравнить благосостояние советских и современных российских граждан? Подробности...
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Чем Иран будет соблазнять Россию

Президент Ирана рассчитывает на Россию во многом Sobhan Farajvan/Pacific Press/Sipa USA/Reuters
Проект масштабного стратегического соглашения везет в Москву президент Ирана Ибрагим Раиси. Почему Тегерану так важно наладить торговые связи с Москвой, в чем будут главные сложности в достижении договоренностей о продаже Ирану российских вооружений – и о чем будут говорить лидеры двух стран помимо этого? Подробности...
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Как советский моряк обхитрил фашистский «коридор смерти»

Александр Шабалин стал символом морского боя на катерах общественное достояние
Ровно сорок лет назад скончался человек, ставший легендой советского Военно-морского флота. Александр Шабалин дважды заслужил звание Героя Советского Союза. Почему его катер, несмотря на крохотные размеры, оказался грозным оружием против фашистов – и какие особые черты характера позволили моряку добиться такого успеха? Подробности...
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Американцы спасли Порошенко от «сталинщины»

Порошенко призвал «прихлопнуть крышку рояля Зеленского» Стрингер/РИА Новости
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиненный в государственной измене, освобожден в зале суда. Это стало не только унижением для действующего президента Владимира Зеленского, но и свидетельством решающего влияния США на руководство Украины. Главный вопрос теперь – что получит Зеленский, согласившись отпустить своего врага и американского партнера. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Будет ли Индия покупать подлодки у России

Максим Климов
Максим Климов, капитан 3 ранга в запасе, военный эксперт
Какими бы хорошими ни были «ноги» подводной лодки, главным продолжают оставаться «кулаки» – реальные возможности оружия, средств защиты и обнаружения. То, что в первую очередь определяет победу в подводной войне. И именно здесь у России есть решающее преимущество перед иностранными конкурентами: антиторпеды. Подробности...

Россия и США ведут дипломатическую «разведку боем»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже если переговоры об общих параметрах европейской безопасности окажутся сравнительно успешными, США вполне могут отправить в бой своих киевских сателлитов просто ради поддержания России «в тонусе» и введения против нее дополнительных санкций. Подробности...
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Как Порошенко еще раз унизил Зеленского

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вот уже несколько месяцев президент России Владимир Путин не спешит выполнять пожелания Киева и вводить войска. Поэтому Владимир Зеленский придумал народу другое развлечение: он дал старт Порошенкиаде, процедуре посадки Петра Порошенко. Подробности...
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    Порошенко призвал «прихлопнуть крышку рояля Зеленского»
    		   20 января 2022, 08:50
    Фото: Стрингер/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиненный в государственной измене, освобожден в зале суда. Это стало не только унижением для действующего президента Владимира Зеленского, но и свидетельством решающего влияния США на руководство Украины. Главный вопрос теперь – что получит Зеленский, согласившись отпустить своего врага и американского партнера.

    Когда Владимир Зеленский еще только баллотировался в президенты, его, профессионального комика, называли «политиком совершенно нового типа». На деле ему досталась роль вполне традиционная, пускай для комика и неожиданная – быть олицетворением «термидора», когда за революционным бардаком и полевой демократией наступает «подмораживание», а полномочия центральной власти увеличиваются до диктаторских

    Таким же политиком был, например, Иосиф Сталин. И как бы странно или смешно это ни звучало, у них с Зеленским есть еще кое-что общее.

    Это нарциссизм, подозрительность и дилетантизм, с точки зрения тех деятелей, кто конкурировали с ними в период становления власти. Как следствие, в области преследования своих оппонентов и Сталин, и Зеленский поступали особенно жестко и нагло – так, что политики старой традиции переглядываются и переспрашивают друг у друга: «А что, так можно было?!». Так было нельзя и не принято, но они взяли и сделали.

    И у того, и у другого сам механизм репрессий базировался на институте, который не был предусмотрен основным законом страны, но вдруг получил абсолютные полномочия в том, чтобы казнить и миловать. У Сталина это так называемое узкое руководство с «расстрельными списками» и знаменитые «тройки». У Зеленского – карманный СНБО, где вводят санкции против частных лиц и компаний, которые нельзя оспорить в суде, и составляют «перечень олигархов», поражая включенных в него в гражданских правах. 

    Другой пример, еще более яркий и показательный. Фактические лидеры крупнейших оппозиционных партий Украины – глава «Европейской солидарности» Петр Порошенко и глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук – проходят обвиняемыми по одному уголовному делу, оставаясь политическими антагонистами (первый теперь «националист», второй как бы «пророссийский»).

    Если к их компании присоединят еще и экс-главу МВД Арсена Авакова, также перешедшего в оппозицию, получится до смешного точный аналог так называемого Третьего московского процесса 1938 года, когда «подпольный антисоветский троцкистско-бухаринский блок» (он же «право-левый») и бывшего главу НКВД Генриха Ягоду вместе судили за шпионаж, терроризм, убийство Горького и покушение на Ленина.

    Дело против Порошенко и Медведчука, которое также называют «угольным», содержит столь же абсурдные формулировки вроде «финансирование терроризма» и «государственная измена». Речь при этом идет о покупке угля у предприятий, оставшихся по ту сторону Донбасса, которая больше не считает себя Украиной. Поступить так Киев заставила нужда (энергетическая), и идет к тому, что Зеленский сам вынужден будет совершить аналогичное «преступление».

    Аналогии между Зеленским и Сталиным можно искать и дальше (например, покушение на своего «бухгалтера» Сергея Шефира Зеленский потом вполне может использовать так же, как Сталин «дело Кирова»), но все равно они чисто публицистические. Сегодня важнее не совпадения, а отличия между ними. Чего Сталин, в отличие от Зеленского, точно не смог бы – это настолько опозориться.

    Никто на Украине не сомневался, что обвинение против Порошенко – это политический заказ с самого верха, но развенчание врага превратилось в фарс с демонстративным унижением действующего главы государства. 

    Сперва казалось, что Зеленский получит свое и продемонстрирует стране и миру «несгибаемую волю». Прокуратура требовала посадить экс-президента под арест с колоссальным залогом, но суд, куда Порошенко явился сам, затягивал с решением о мере пресечения, а потом перенес заседание на двое суток. Это тоже довольно старый ход, позволяющий сбить волну протеста: многочисленные активисты, собравшиеся препятствовать доставке Порошенко из суда в СИЗО, к этому времени вынуждены были бы разъехаться, благо многие из них с Западной Украины и жить им в Киеве негде.

    Однако в итоге Порошенко просто отпустили под личное поручительство, обязав сдать загранпаспорт. Это одновременно указало на административное бессилие Зеленского в его войне с оппонентом, чья партия уже обходит по популярности пропрезидентскую «Слугу народа», и дополнительно подсветило абсурдный характер «преступления века».

    В схеме, которую рисует следствие, Порошенко – главный организатор, а Медведчук в лучшем случае связной, и получается так, что «связной» уже несколько месяцев сидит под арестом, а «руководитель преступной группы», которая «финансировала терроризм», празднует свое освобождение в ресторане

    Почему вышло так, как вышло, не сомневается, кажется, никто.

    Внутри Украины сейчас есть только одна организация, которая может отвесить президенту, метящему в диктаторы, столь ошеломительную оплеуху – это посольство США.

    На Западе неоднократно намекали, что дело против Порошенко им не по нраву. Есть основания считать, что в Вашингтоне к Зеленскому накопилось множество претензий, а что вообще не поддается сомнению, это хорошие личные отношения Порошенко с Джо Байденом и огромный опыт общения с ним – нынешний президент США курировал Украину в администрации Обамы и, по собственному признанию, разговаривал с ее лидером «сутки напролет».

    Кроме того, именно благодаря Порошенко удалось замять дело против компании Burisma, где сын Байдена Хантер числился в совете директоров. А долг платежом красен.

    Неизвестно, объяснял ли Зеленский американцам, что, отпуская их подопечного, будет выглядеть круглым дураком, но именно им он теперь и выглядит. Явно желая минимизировать этот эффект и сменить тему, президент выступил с обращением к нации, призвав не поддаваться страху на фоне предсказаний о «вторжении российской армии» и пообещав «год без войны».

    Обещаниям этим, кстати, верить нельзя. В 2008 году Михаил Саакашвили (и тоже в видеообращении) пообещал Южной Осетии устойчивый мир за несколько часов до начала военного вторжения. Именно поэтому наиболее важное обстоятельство всех этих хитросплетений между Зеленским, Порошенко и американцами – это вопрос о решающем доводе последних.

    Одно дело, если президенту формально суверенной страны просто пригрозили, например, коррупционными разоблачениями. После того, как Зеленский посмел влезть во внутрипартийные распри США и начал подзуживать оппозицию против «слишком мягкого в отношении России» Байдена, было опубликовано так называемое досье Пандоры, более всех дискредитировавшее именно Зеленского. 

    И совсем другое дело, если в обмен американцы удовлетворили какую-нибудь зеленскую «хотелку», касающуюся поставок оружия, санкций против России и/или новой войны. Войны, которой сейчас опасаются в Донбассе и от ожидания которой лихорадит рынки. Войны, которая, как может казаться Зеленскому, принесет ему выгоду

    Если он на такую войну действительно решится, аналогий со Сталиным станет еще больше – вспомнят и про финскую кампанию, и про Северную Буковину. Но финал подобной авантюры окажется для Зеленского совершенно другим – и неизбежно печальным для Украины.

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