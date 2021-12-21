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Кто уничтожил новейший корабль ВМФ России

Пожар стал сильным ударом по кораблестроительной программе ВМФ РФ Александр Гальперин/РИА Новости
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Зеленскому придется повторить «преступления Порошенко»

Зеленский сводит с Порошенко последние счеты Vadim Ghirda/AP/ТАСС
Генпрокуратура Украины подробно рассказала, почему, с ее точки зрения, бывший президент страны Петр Порошенко – изменник, а также главарь и спонсор террористических организаций. Ирония в том, что именно такими «преступными действиями» Порошенко спасал Украину от энергетического коллапса. Как такое произошло и почему Зеленский должен как можно скорее делать то же самое? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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    Зеленскому придется повторить «преступления Порошенко»

    Зеленский сводит с Порошенко последние счеты
    		   21 декабря 2021, 12:42
    Фото: Vadim Ghirda/AP/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Генпрокуратура Украины подробно рассказала, почему, с ее точки зрения, бывший президент страны Петр Порошенко – изменник, а также главарь и спонсор террористических организаций. Ирония в том, что именно такими «преступными действиями» Порошенко спасал Украину от энергетического коллапса. Как такое произошло и почему Зеленский должен как можно скорее делать то же самое?

    Предновогодние дни – время, когда даже взрослым хочется верить в чудеса. В то, что можно, как на утреннике в детском саду всей группой прогнать злую Бабу-ягу. И праздник будет спасен.

    В конце прошлой недели на Украине похожим образом «прогнали» Порошенко: Государственное бюро расследований сделало вид, что пытается вручить ему «підозру» (подозрение в совершении преступления – по сути повестка). А Порошенко в ответ сделал вид, что у него куча дел. И с мгновенно разлетевшейся в мемах* фразой «Поехали, ... твою мать!», укатил в аэропорт.

    Для чего всё это делает Зеленский – понятно. Проблем море, рейтинг катится под откос. Самое время наконец-то взять за мягкое Порошенко, которого для этого и держали столько времени на выпасе. А если глубже копнуть?

    «Это на Новый год!»

    Итак, 20 декабря Генпрокуратура Украины выдвинула Порошенко обвинение в государственной измене. На то, что дело – заказуха и «липа», указывает в том числе и то, что подозрение подписано не генпрокурором Венедиктовой (она в командировке), а ее замом: классическая постановка для таких случаев. Но штука тут в том, что подозрение – «липа» только по форме. 

    В частности, вместе с Порошенко «крепят» Виктора Медведчука, экс-министра энергетики Владимира Демчишина и бизнесмена Сергея Кузяру. Как в «Джентльменах удачи»: «Чем больше сдадим, тем лучше».

    По сути Порошенко обвиняют в организации/содействии поставок угля с неподконтрольных территорий. По форме – в госизмене, создании террористической организации и финансировании терроризма. И за это Порошенко остается винить только себя. Это при нем СБУ научилась клепать дела собкорам российских СМИ на Украине, обвиняя их в сепаратизме и финансировании террористов.

    Наконец, главное: всё это правда. Порошенко действительно причастен к таким схемам поставок. Вот только уже много лет ни для кого это не новость.

    Как казаки с врагами торговали

    Еще с января 2015 года между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР начал действовать специальный режим торговли («перемещение товаров через линию разграничения»). Режим действовал до 15 марта 2017 года, но к этой дате мы еще вернемся. Вокруг этой торговли в украинских СМИ наворочено много пафосной мути. Возникшей в основном от непонимания специфики экономики Донбасса, а также толкования событий в Донбассе как «российско-украинской войны». 

    По состоянию на 2014 год половина украинских ТЭС потребляла уголь марок «А» и «Т», добывавшихся на территории республик. Линия разграничения прошла по живому. Шахта на территории республик, а энергию она получает с Украины. Луганская ТЭС – на украинской территории, а уголь она получает из республик. Сплошь и рядом такое.

    Устроить Донецку и Луганску «козью морду» Киев мог. Но только ценой не меньших проблем для себя. И осенью 2014 года в Киеве это поняли. Не так давно СБУ предупредила украинцев о риске веерных отключений электроэнергии и перебоев с теплом. Но веерные отключения Украина пережила уже в сезон 2014/2015 годов. Правда, тогда обошлись лайт-версией: без света сидели сельские районы Центральной Украины, жители столицы об отключениях узнавали разве что из СМИ. Еще один момент – логистика. Угля нужно много: даже в 2018 году Украина купила у России 15 млн тонн угля на сумму 1,8 млрд долларов. Через порты на пике на Украину можно протащить 0,5 млн тонн в месяц. Задачка для начальной школы.

    Об этом еще в 2016 году говорил покойный Александр Захарченко: «Без нашего угля Украина не выживет, как и без российского газа. Сейчас у них, по-моему, есть около 2 млн тонн запаса, а необходимо 3,5 млн тонн. Они уже физически не успеют это всё набрать. Не потому, что не могут купить. Купить украинские власти могут. Деньги есть, они купят. А вот логистика не пропустит…». Так что Порошенко в той ситуации сделал единственно разумный шаг: сохранил поставки угля украинским ТЭС. Одновременно их начали переделывать под уголь других марок. 

    Блокада

    Однако в начале 2017 года Порошенко угодил в свою же волчью яму: нацистам из батальонов «Айдар» и «Донбасс» надоело смотреть на составы с углем, идущие в направлении Украины. Они заблокировали торговлю. А Порошенко после недолгих раздумий решил оседлать ситуацию и легализовал блокаду, махнув рукой на энергобаланс. Близились выборы, и тема торговли с «сепаратистами» становилась неудобной. К тому же сам уголь всё равно шел. Просто теперь его везли под видом российского и…белорусского. 

    Объем импорта из России в 2018 году мы указали выше. Для сравнения: в 2016 году весь (а не только российский) импорт угля был в 10 раз ниже – 1,3 млн тонн. В том числе за счет поставок из ЛДНР, ведь они не считались импортом. И наоборот, после начала угольной блокады статистика фиксирует резкий всплеск импорта из РФ.

    Ну то есть, смотрите: Россия уголь продает, Украина покупает. Активно покупает, даже несмотря на высокие цены 2021 года. Шахты в Донбассе тоже работают. Куда же идет этот уголь? Вариантов немного: на Украину; в другие страны; в Россию, замещая в балансе поставки из Ростовской и Кемеровской областей; или всё перечисленное. Хотя чудес в экономике не бывает. С точки зрения логистики везти на Украину ближе и выгоднее. 

    Возвращаясь к обвинениям, выдвинутым Порошенко. Первую половину срока он брал уголь напрямую – чтобы не обвалить украинскую энергосистему. Потом продолжил брать через РФ. Это, кстати, тоже тонкий момент: если уж Украина так вопит о гибридной агрессии, не всё ли равно, у кого уголь покупать? Чем покупка в ДНР так уж отличается от покупки в РФ?

    Зеленский не изменил в этой схеме ничего, разве что спецпошлину в 2020-м ввели. Да, теперь этот уголь считается российским. Однако еще во времена Порошенко министр энергетики Украины Игорь Насалик открыто признавал, что не может поручиться за его (угля) происхождение. 

    Посадить можно, что потом?

    И последнее. В свое время Порошенко решил, что отбрехаться за торговлю с «сепаратистами» он как-нибудь сумеет. Зря что ли у него два телеканала и куча политблогеров на зарплате? А вот отбрехаться за темные замерзающие города будет куда тяжелее.

    Вооружившись этим знанием, хотелось бы понять образ мыслей его преемника. Ведь сегодня Украине грозит совсем не повторение декабря 2014 года, когда жители сел вокруг Киева без света недельку сидели. Все будет гораздо хуже.

    Уже в ноябре Украина запросила импорт электроэнергии у Белоруссии и России: 900 МВт и 2,2 ГВт соответственно. Даже до морозов. Сегодня энергосистема Украины еще не развалилась лишь потому, что «Энергоатом» включил все 15 блоков АЭС.

    Причина такого дефицита мощности – нехватка угля у ТЭС и ТЭЦ. Уже к ноябрю вынужденно простаивали 90% (!) тепловых блоков. А из 3,5 млн тонн запасов угля, с которыми положено встречать отопительный сезон, у станций сегодня осталось 500-550 тыс. тонн. Такого не было вообще никогда, кроме, может быть, самых хмурых 1990-х. Более того, как стало известно из недавнего обращения СБУ, у некоторых станций (Дарницкая ТЭЦ Киева, обеспечивает теплом два района города) угля нет вообще. Конечно, всегда можно топить газом, но при текущих ценах это то же самое, что топить гривнами.

    Возбудить дело против Порошенко можно. Можно его даже в СИЗО закрыть. Там ему и место, вряд ли кто это оспорит. Только как Зеленский потом объяснит украинцам, что вместо аврального спасения энергетики он весь декабрь за Порошенко с повесткой бегал?

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