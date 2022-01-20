Политолог: Зеленский пытается успокоить испугавшихся новостей о войне инвесторов

Целью обращения Зеленского было отвлечь внимание граждан от фигуры Порошенко, только что «обыгравшего» президента в суде, а заодно – остановить панические процессы в экономике, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник. Ранее президент Украины выступил с видеообращением, посвященным «угрозе вторжения» российской армии.

«Это попытка уладить ситуацию в обществе и в экономике, показать уверенность в своих силах, показать, что политические позиции Киева неизменны, ситуация контролируется. Другой целью было отвлечь внимание граждан от фигуры Порошенко, только что «обыгравшего» Зеленского в суде», – считает руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.

«Кроме того, это выступление – определенный сигнал западным партнерам. Оно прозвучало сразу после встречи Зеленского с главой Госдепа США Блинкеным. В речи президента есть определенные «шпильки» в сторону Запада, там сквозит призыв: «Помогите нам не словами, а делами!», – добавил собеседник.

«Последние заявления западных политиков спровоцировали на Украине панические процессы в экономике. Это повлекло за собой девальвацию гривны и отток инвестиций. Своей речью Зеленский пытается с этим бороться», – считает эксперт.

В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу, призвав не поддаваться страху на фоне предсказаний о «вторжении» российской армии. «Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», – сказал Зеленский. Украина, заверил президент, готова к обороне, а гражданам необходимо верить только официальной информации и не паниковать. «Ослабить Украину, чтобы вынудить к уступкам и создать такой фон, чтобы наше «нет» звучало слабее», – объяснил Зеленский цели своих оппонентов. По его мнению, информационный фон вокруг конфронтации с Россией создан искусственно.

Ранее в среду Печерский суд Киева решил не брать под стражу предшественника Зеленского на посту президента Петра Порошенко. Экс-президента отпустили под личное обязательство по первому требованию являться в суд или на допрос. Таким образом, суд избрал политику самую мягкую из возможных мер пресечения. Зеленский не смог посадить Порошенко даже под домашний арест, потому что президент Украины сдался под нажимом американцев. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя вердикт суда.

Позднее Порошенко во время выступления перед своими сторонниками заявил, что «наступило время прихлопнуть крышку рояля». Он намекал на выступление Зеленского в номере «Игра на рояле без рук» 2016 года. «Они снимали клипы в Москве, снимая видосики на Красной площади... Они членом играли на рояле, считая, что это символ культуры Украины», – говорил ранее Порошенко, которого цитировал УНИАН.

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