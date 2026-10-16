«Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.4 комментария
Медведев: Киевская вошь до крови укусила кормящую руку
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал конфликт украинского руководства с американской администрацией, сравнив Владимира Зеленского с вошью, укусившей кормящую руку.
Заместитель председателя Совбеза в своем Telegram-канале прокомментировал конфликт украинского руководства с американской администрацией. «После такого суетливое существо с нелепым именем, почему-то заканчивающимся в английской транскрипции на double «y», должно было бы принять крысиный яд или сожрать лошадиную дозу своего любимого кокса», – написал он.
«Но тварь так труслива, что не решится на подобное. «Человек года» и «новый Черчилль» признан своим бывшим хозяином помехой миру и интересам США. Ведь он до крови укусил кормящую его руку», – отметил Медведев.
«Европейские беспозвоночные уговаривают киевскую вошь запастись терпением, не злить дядюшку Джо и дождаться проигрыша республиканцев на выборах в Конгресс. Они ненавидят Трампа не меньше наркотического насекомого. Но и в этом случае киевских членистоногих ждет обработка ядовитым дустом. Дядя дезинсектор злопамятен и не должен прощать тварь, которая стала одной из важных причин его поражения на выборах», – написал Медведев.
Зампред Совбеза также напомнил слова американского лидера, что украинцы не будут мириться при Зеленском, поскольку тот на самом деле не хочет мира и уже разрушил страну.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг лидеры стран ЕС решили призвать Владимира Зеленского смягчить критику в адрес Дональда Трампа.
Зеленский обвинил американского лидера в предательстве.
В среду посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что высказывания Трампа заставили Зеленского спешно покинуть Киев.