Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом
Захарова объяснила страх людей перед концом света использованием ИИ
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что опасения людей по поводу уничтожения человечества искусственным интеллектом связаны с проникновением нейросетей в повседневную жизнь.
По словам Захаровой, страх перед концом света из-за развития технологий стал массовым явлением, поскольку искусственный интеллект уже вошел в быт большинства людей, передает РИА «Новости».
«Почему в эту сторону начинает развиваться теория апокалиптичности? Потому что искусственный интеллект на ширпотребном уровне, в формате чатов, подсказок уже вошел в жизнь – не могу сказать, что каждого человека, но, в принципе, в жизнь большинства», – сказала Захарова в ходе выступления на II Глобальном цифровом форуме в Москве.
Дипломат отметила, что сейчас повсюду звучат предупреждения о печальном финале для человечества из-за бесконтрольного развития нейросетей. По ее словам, эти прогнозы обычно касаются перспективы появления некоего сверхсильного разума, хотя на самом деле ничего непоправимого пока не произошло.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила об угрозе выхода искусственного интеллекта из-под контроля.
В прошлом месяце разработчик искусственного интеллекта Anthropic указал на экзистенциальную угрозу человечеству.
МИД заявил о росте военно-политических рисков из-за развития нейросетей.