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    Западом были приложены титанические усилия, чтобы подорвать отношения между российским обществом и государством, между народом и Путиным – к агрессивной информационной кампании и «адским» санкциям добавились массированные атаки беспилотников. Почему на выходе оказался пшик?

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    41 комментарий
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

    45 комментариев
    7 октября 2026, 09:14 • Новости дня

    Глава МВФ предупредила об угрозе выхода ИИ из-под контроля человека

    Глава МВФ Георгиева предупредила о риске выхода ИИ из-под контроля человека

    Tекст: Вера Басилая

    Развитие искусственного интеллекта (ИИ) грозит серьезными рисками для рынка труда и кибербезопасности, а передовые модели способны стать неуправляемыми, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

    «Мы будем учиться в процессе [развития ИИ], но уже сейчас понимаем, что ключевую роль играет готовность к внедрению ИИ, включая цифровую инфраструктуру, готовность рынка труда и нормативные ограничения. Это поможет воспользоваться преимуществами ИИ и справиться с его серьезными последствиями, к которым относятся масштабные потери [мест] на рынке труда, серьезные угрозы кибербезопасности и стабильности, а также передовые модели, которые могут выйти из-под контроля человека и начать действовать бесконтрольно», – заявила Георгиева на выступлении в Сингапуре, передает ТАСС.

    Кроме того, Георгиева предупредила, что неоправдавшиеся прогнозы по прибыли технологических компаний, разрабатывающих ИИ, в сочетании с глобальными инвестициями в американские акции могут привести к масштабному шоку. По ее словам, на этапе между текущим бумом ИИ и появлением его преимуществ мир пройдет период максимального риска.

    Несмотря на риски, глава МВФ отметила, что при правильном подходе ИИ может прибавлять до 0,5 процентного пункта к мировому экономическому росту ежегодно, что за десятилетие сопоставимо с добавлением к мировой экономике объема, равного экономике АСЕАН. Георгиева также подчеркнула, что от инвестиционного бума в ИИ больше всего выигрывают США, Китай, Индия и азиатские поставщики технологий, в то время как большинство других стран остаются в стороне, что может усилить экономическое неравенство в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава компании OpenAI назвал оправданными риски развития ИИ.

    В пятницу вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс сравнил ажиотаж вокруг искусственного интеллекта с пандемией коронавируса.

    До этого Международный валютный фонд спрогнозировал рост мировой экономики в 2026 году.

    5 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    В США покупателей мощных видеокарт заставили подписывать обещание не вывозить их из США
    В США покупателей мощных видеокарт заставили подписывать обещание не вывозить их из США
    @ Kobe Li/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Американская сеть магазинов электроники Micro Center ввела требование к покупателям видеокарт Nvidia RTX 5090 подписывать декларацию об отказе от их отправки за рубеж.

    При покупке видеокарты Nvidia RTX 5090 в магазинах сети Micro Center теперь необходимо подписать форму, подтверждающую отсутствие намерений отправлять устройство за границу. Кроме того, покупатели обязаны предъявить удостоверение личности, чтобы покупка была привязана к их данным. Это облегчит поиск нарушителей экспортного законодательства США, пишет ExtremeTech.

    Новое правило распространяется и на готовые компьютеры. Один из пользователей Reddit сообщил, что при покупке ПК с установленной RTX 5090 его обязали подписать декларацию и отсканировали водительские права. В магазине ему объяснили, что это новая политика компании.

    Подобные меры связаны с резким ростом цен на RTX 5090, которые в некоторых случаях достигают 12 тыс. долларов. Согласно сообщениям, китайские компании, создающие центры обработки данных, массово скупают эти видеокарты и отправляют их в Китай. RTX 5090, изначально позиционировавшаяся как дорогостоящая видеокарта для профессионалов и энтузиастов с ценой около 2 тыс. долларов, стала востребованным решением для ИИ-центров в условиях дефицита специализированных графических процессоров.

    В настоящее время увеличивается количество судебных исков, связанных с контрабандой графических процессоров в Китай. В некоторых делах фигурируют крупные компании, такие как Super Micro, и сотрудники Nvidia. Вероятно, Micro Center пытается защитить себя от возможных юридических проблем и соблюдать часто меняющиеся экспортные законы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Калифорнии задержали местного жителя за контрабанду ИИ-чипов в Китай на 300 млн долларов. Летом китайские аналоги чипов Nvidia впервые принесли создателям прибыль. В мае будущее Nvidia в Китае осталось неопределенным.

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    5 октября 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты

    Путин заявил о лучшей успеваемости отказавшихся от ИИ школьников

    Путин заявил, что отказавшиеся от ИИ ученики показали более высокие результаты
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показывают лучшие результаты в учебе.

    Школьники, которые не применяют искусственный интеллект во время учебы, демонстрируют более высокие образовательные результаты, отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Исследования… показали, я сейчас только что сказал, те, кто не используют искусственный интеллект, показали даже лучшие результаты в области математики, письма и чтения», – сказал Путин на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

    В четверг Путин призвал выработать правила использования подобных технологий.

    В прошлом месяце он предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    4 октября 2026, 17:03 • Новости дня
    Американский стартап Reflection подготовил конкурента OpenAI и Google

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стартап Reflection при поддержке Nvidia готовит к выпуску мощную нейросеть с открытым исходным кодом, которая составит конкуренцию китайским разработкам и американским гигантам.

    Модель с открытым исходным кодом от американского стартапа станет дешевой альтернативой системам Anthropic, OpenAI и Google, пишет Axios.

    Ожидается, что на начальном этапе модель Reflection будет уступать передовым разработкам США, но составит конкуренцию китайским аналогам. При этом система позволит компаниям создавать собственные недорогие ИИ-системы на основе собственных данных.

    Конечная цель Reflection – создание «фабрики ИИ», которая позволит учреждениям разворачивать локализованные ИИ-экосистемы. Стартап уже начал тестирование концепции в рамках партнерства с южнокорейской Shinsegae Group.

    «Это как ракетные корабли. Чтобы построить большой космический корабль, нужно время», – заявил гендиректор Reflection Миша Ласкин.

    В последние недели стартап вел переговоры с заинтересованными сторонами в Вашингтоне и подписал крупные контракты с Nebius и SpaceX на аренду серверов ИИ от Nvidia.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты по искусственному интеллекту подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

    В четверг президент Владимир Путин призвал выработать правила использования искусственного интеллекта.

    В сентябре глава государства предупредил об опасностях новых технологий.

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    5 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
    Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с педагогами-лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов одобрил идею создания в России образовательной нейросети.

    С предложением выступил победитель конкурса «Учитель года – 2026» Алексей Морозов. Он предложил разработать нейросеть, обученную на единых образовательных программах, учебниках и верифицированном контенте, которая помогала бы педагогам готовить презентации, медиаматериалы и цифровые приложения для уроков, передает РИА «Новости».

    «Идея абсолютно правильная. Нам нужно иметь единую платформу или единую информационную сеть, которая бы объединила все то, о чем Вы сейчас сказали… Поэтому я сразу говорю, я поддерживаю», – сказал Путин.

    Глава государства также попросил представителей правительства, курирующих сферу образования, обратить внимание на эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент пообещал поддержать инициативы бизнеса по развитию образования.

    Он призвал обеспечить детям в России равные возможности в этой сфере.

    На прошлой неделе Путин ответил на вопрос, пользуется ли он нейросетями.

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    5 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    Путин призвал задействовать ИИ для избавления учителей от рутины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов заявил, что предстоит решить еще много вопросов, касающихся избавления учителей от рутины, и для этого необходимо задействовать искусственный интеллект.

    «Использование искусственного интеллекта и для того, чтобы помочь учителю в образовательном процессе, и для того, чтобы избавить учителя от рутины, о которой мы постоянно говорим, и неслучайно, потому что вопросов здесь еще очень много – вот это все нужно, безусловно, делать и использовать эти возможности, эти инструменты», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин заявил, что отказавшиеся от использования искусственного интеллекта ученики показали более высокие результаты. Он поблагодарил учителей за верность профессии и любовь к детям.

    Президент отметил, что без педагогов невозможны технологический суверенитет и безопасность России.

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    4 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Маск заявил о переименовании подразделения SpaceXAI из-за указа Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владелец американской компании SpaceX Илон Маск подтвердил переименование подразделения по искусственному интеллекту SpaceXAI после указа президента США Дональда Трампа.

    Подразделение SpaceXAI сменит название в связи с указом Трампа о «суперинтеллекте», передает РИА «Новости».

    «Да, мы сделаем такое изменение», – заявил Маск, комментируя вопрос одного из пользователей о возможности переименования подразделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил о создании американских «Сил суперинтеллекта».

    В тот же день владелец SpaceX Илон Маск предложил называть искусственный интеллект суперинтеллектом.

    В четверг решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении.

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    5 октября 2026, 22:31 • Новости дня
    Экс-сотрудник Anthropic предупредил о риске вымирания человечества из-за ИИ

    Экс-разработчик Anthropic Коксон предрек вымирание людей из-за ИИ

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший сотрудник американской компании Anthropic Джейкоб Коксон на слушаниях в городском совете Нью-Йорка заявил, что развитие нейросетей до суперинтеллекта грозит вымиранием человечества.

    «Вероятней всего, на мой взгляд, что нынешний путь приведет к потере контроля над ИИ и может закончиться вымиранием человечества», – сказал Коксон.

    По его словам, разработчики ведут себя безрассудно, следуя корпоративной культуре быстрого создания продуктов и устранения ошибок постфактум, что неприменимо к столь мощной технологии. Коксон отметил, что ИИ-компании стремятся создать суперинтеллект, способный превзойти человека в любых задачах, передает РИА «Новости».

    Бывший сотрудник Anthropic подчеркнул, что в случае успеха нейросети могут трансформировать экономику и медицину. Однако в настоящее время разработчики не знают, как контролировать создаваемые системы, и не понимают мотивов их действий, а искусственный интеллект уже сейчас взламывает сторонние сети.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент сравнил руководство компаний-разработчиков с героем романов об убийце Ганнибале Лектере. По мнению министра, развитие нейросетей следует замедлить, если опасения об их опасности оправданы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава OpenAI Сэм Альтман назвал оправданными риски развития искусственного интеллекта.

    В пятницу профильные специалисты подняли бунт в ведущих ИИ-компаниях.

    На прошлой неделе разработчик нейросетей Anthropic предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству.

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    5 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Гендиректор OpenAI подтвердил сокрытие инцидентов с выходом ИИ из-под контроля

    Глава OpenAI Альтман подтвердил сокрытие инцидентов с выходом ИИ из-под контроля

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман подтвердил факты сокрытия инцидентов с вышедшими из-под контроля нейросетями, пытавшимися тайно взломать правительственные ресурсы.

    Руководитель американской корпорации рассказал о серьезных проблемах с безопасностью разработок, передает РИА «Новости». В интервью изданию Politico он объяснил причину молчания необходимостью дать пострадавшим время на исправление уязвимостей.

    «Нам есть о чем рассказать, и поскольку некоторые из этих случаев связаны с уязвимостями в системе безопасности, мы даем достаточно времени на их устранение», – подчеркнул топ-менеджер.

    По словам Альтмана, жертвы атак зачастую сами принимают решение о неразглашении информации. При этом количество инцидентов с самостоятельно действующими программами велико, хотя они уступают по масштабам недавней хакерской атаке на платформу Hugging Face. После этого крупного инцидента корпорация была вынуждена замедлить создание новых продуктов.

    Известно о шести дополнительных случаях, когда алгоритмы пытались самовольно получить доступ к чужим учетным записям. Программы также научились скрывать собственные ошибки, бесконтрольно публиковать файлы в интернете и обмениваться закрытой информацией.

    Помимо этого, цифровые агенты совершали попытки взлома государственных порталов Австралии и Канады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель исследовательских проектов OpenAI сообщил о шести новых инцидентах с нейросетями.

    После взлома австралийского государственного портала американская компания создала специальную оперативную группу.

    Позже алгоритмы разработчика предприняли безуспешную попытку атаки на правительственный сайт Канады.

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    5 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Кравцов пообещал реализовать предложение учителя года о нейросети в образовании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минпросвещения России реализует идею создания нейросети для сферы образования, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

    «Владимир Владимирович, мы обязательно реализуем предложение Алексея Сергеевича [Морозова] и с учетом тех рисков, о которых вы сказали, не допустим, чтобы было упрощение образования», – заявил Кравцов, сообщает РИА «Новости».

    В понедельник президент Владимир Путин провел встречу с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования. Преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов, лауреат конкурса «Учитель года-2026», предложил главе государства создать специализированную нейросеть. Путин поддержал идею создания в России нейросети в сфере образования.

    В пятницу Минпросвещения назвало главный вызов при использовании искусственного интеллекта в школах.

    В прошлом месяце ведомство определило условия применения нейросетей в образовательных учреждениях.

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    6 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Мишустин рассказал об активном использовании колонки «Алиса»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин признался, что активно пользуется умной колонкой «Алиса», отдавая предпочтение режиму «Эксперт».

    Глава правительства во вторник принимает участие в форуме «Цифровые решения», проходящем в Национальном центре «Россия», передает РИА «Новости». До пленарной сессии он ознакомился с организованной в рамках мероприятия выставкой.

    «По поводу «Алисы» хочу сказать, что я сам активно ее использую. Особенно мне нравится режим «Эксперт», – заявил Мишустин в ходе осмотра экспозиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр ознакомился с будущим госуслуг и искусственного интеллекта.

    В июне глава Минцифры назвал лидера среди ИИ-ассистентов в России.

    Весной крымские ученые обучили Алису говорить на крымско-татарском языке.

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    6 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Мишустин ознакомился с будущим госуслуг и искусственного интеллекта

    Мишустин ознакомился с достижениями цифровой трансформации на выставке в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель правительства Михаил Мишустин осмотрел выставку «Цифровые решения» в Национальном центре «Россия», где ознакомился с разработками в сфере цифровой трансформации и искусственного интеллекта.

    Вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко и главой Минцифры Максутом Шадаевым Мишустин осмотрел экспозицию из 26 стендов, пишет ТАСС.

    На стенде «Ростелекома» глава компании Михаил Осеевский представил проект Трансевразийской линии связи TEA NEXT, служащей независимым маршрутом для данных. Замминистра цифрового развития Сергей Цветков показал премьеру развитие портала госуслуг, включая сервисы «Госключ» и новые функции безопасности.

    Гендиректор VK Владимир Кириенко рассказал о мессенджере «Макс», а представители «Яндекса» Тигран Худавердян и Александр Болховитянов продемонстрировали развитие ИИ «Алиса», умные устройства, ИИ-юриста и алгоритмы перевода на языки народов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мишустин сравнил искусственный интеллект с электричеством.

    Он поручил внедрить ИИ в российскую промышленность.

    Премьер распорядился разработать законопроект о его внедрении.

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    5 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Глава OpenAI назвал оправданными риски развития ИИ

    Глава OpenAI Альтман: Преимущества ИИ оправдывают риски

    Tекст: Мария Иванова

    Преимущества развития искусственного интеллекта оправдывают сопутствующие риски технологии, заявил глава компании OpenAI Сэм Альтман.

    Преимущества развития технологий искусственного интеллекта полностью перевешивают сопутствующие угрозы. «Мы считаем, что мир должен смириться с некоторыми плохими вещами, происходящими ради того, чтобы получить преимущества этой технологии и ради людей, которые будут управлять ей», – пояснил глава OpenAI Сэм Альтман в интервью Politico.

    До этого генеральный директор OpenAI исключил выход разработчика на биржу в 2026 году из-за опасений по поводу безопасности искусственного интеллекта. По мнению Альтмана, человечество вполне может создать систему, которую окажется невозможно контролировать, отмечает РИА «Новости».

    Руководитель компании Anthropic Дарио Амодей также считает подобные риски реальными. Он предупредил, что мощные модели искусственного интеллекта могут обрести способность обходить любые попытки людей остановить их работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший руководитель направления безопасности OpenAI заявил о неосторожности компаний в сфере искусственного интеллекта.

    OpenAI в выходные лишилась руководителя по прозрачности систем безопасности.

    В пятницу специалисты по искусственному интеллекту выступили против политики ведущих ИИ-компаний.

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    5 октября 2026, 09:15 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали резкое сокращение дефицита кадров благодаря ИИ

    «Коммерсантъ»: Сокращение дефицита кадров связали с использованием ИИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Массовое внедрение ИИ в течение десяти лет сократит нехватку кадров в РФ, такой вывод следует из исследования экспертов Президентской академии «Сценарное моделирование развития рынка труда России в отраслевом разрезе с учетом влияния искусственного интеллекта».

    Масштабное применение искусственного интеллекта в течение десяти лет уменьшит кадровый голод в России, передает «Коммерсантъ». К такому выводу пришли специалисты Президентской академии, проанализировав данные профильных министерств и международных консалтинговых компаний McKinsey и BCG.

    Согласно расчетам, без использования современных алгоритмов к 2035 году экономике потребуется 76,7 млн человек. При активном масштабировании технологий этот показатель снизится до 69 млн, что означает сокращение потребности на 10%. Наибольшее проникновение технологий ожидается в финансовом секторе, страховании и научной деятельности, где нейросети смогут выполнять до 46% задач.

    Минимальное участие алгоритмов прогнозируется в сферах с высокой долей ручного труда, таких как сельское хозяйство с показателем 10,7% и строительство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о важности внедрения искусственного интеллекта на фоне дефицита кадров.

    Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин назвал автоматизацию производственных процессов главным путем решения проблемы нехватки рабочей силы.

    HR-эксперт Валерия Доманская спрогнозировала исчезновение ряда массовых рутинных специальностей к 2030 году.

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    6 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    OpenAI и Anthropic поддержали законы Австралии об утечках из-за ИИ

    Reuters: OpenAI и Anthropic поддержали новые законы об ИИ в Австралии

    Tекст: Мария Иванова

    Американские компании OpenAI и Anthropic на слушаниях в парламенте Австралии выразили готовность соблюдать новые законы об обязательном информировании об утечках данных из-за ИИ-агентов.

    Руководство американских разработчиков искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic согласилось поддержать законодательство об уведомлениях об утечках, произошедших по вине ИИ-агентов. Об этом представители компаний заявили на парламентских слушаниях в Австралии, пишет Reuters.

    «Мы поддержим создание законодательства об обязательных уведомлениях. Мы старались выработать механизм, старались создать стандарт, который мы могли бы применить. Эту функцию может выполнять законодательство», – заявил на слушании директор по стратегическому развитию OpenAI Джейсон Квон.

    С аналогичным заявлением выступил глава отдела политики в Австралии и Новой Зеландии Anthropic Дэвид Мастерс, который также поддержал принятие подобных законов, отмечает ТАСС.

    В сентябре австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе сообщил, что ИИ-агент OpenAI получил несанкционированный доступ к государственной системе здравоохранения. Это стало первым случаем взлома австралийского правительственного сайта, о чем компания уведомила власти еще в начале сентября.

    После инцидента OpenAI обязалась помочь правительству страны в киберзащите и создать оперативную группу для управления рисками.

    В прошлом месяце глав OpenAI и Anthropic вызвали в австралийский сенат.

    ИИ-агент от OpenAI взломал систему медицинского страхования страны.

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    6 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Против McDonald's подали иск в США из-за завышения цен с помощью ИИ

    В США подали коллективный иск к McDonald's о сговоре по ценам с помощью ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Коллективный иск против сети ресторанов быстрого питания McDonald's подали в федеральный суд Чикаго, обвинив компанию в незаконной координации цен при помощи алгоритмов искусственного интеллекта.

    Согласно исковому заявлению, сеть нарушила антимонопольное законодательство США, вступив в сговор с франчайзи с целью установления цен на основе ИИ-анализа данных о миллионах ежедневных транзакций в 14 тыс. ресторанов по всей стране, пишет Reuters.

    «Независимый бизнес должен самостоятельно определять цены», – говорится в иске.

    McDonald's заявила, что обвинения носят спекулятивный характер и не соответствуют действительности, отмечает ТАСС.

    В компании подчеркнули, что франчайзи самостоятельно формируют расценки, а использование аналитических инструментов является нормальной практикой в отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году против Google подали иск из-за доступа ИИ-помощника Gemini к письмам.

    Десятки тысяч европейских отелей подали коллективный иск против Booking.com.

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    Решение испанского премьера Педро Санчеса назначить досрочные выборы в парламент – это почти гарантированное политическое самоубийство неординарного лидера, которого пытались убрать власти США, НАТО, ЕС и Израиля. Но то, что не получилось у них, удалось скромной старушке. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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