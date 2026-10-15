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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    8 комментариев
    15 октября 2026, 06:20 • Новости дня

    Машков отказал нейросетям в способности заменить живых актеров

    Машков отказал нейросетям в способности заменить живых актеров
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист России Владимир Машков убежден, что технологии искусственного интеллекта не способны полноценно заменить живых актеров из-за невозможности передать глубокие человеческие эмоции.

    «Искусственный интеллект не настолько совершенен, чтобы воссоздать очень глубокие, тонкие эмоции живого артиста, это невозможно», – сказал Машков РИА «Новости», рассуждая о целесообразности использования нейросетей для «воскрешения» ушедших актеров.

    По мнению народного артиста России, технологии могут служить полезным инструментом в кинопроизводстве. Они способны упростить технические процессы создания фильмов.

    Однако ИИ не должен заменять творческий полет фантазии и подлинное актерское мастерство, подчеркнул Машков. Глубина человеческих переживаний остается недосягаемой для компьютерных алгоритмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Никита Михалков осудил воскрешение актеров через ИИ.

    Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов также выступил против использования дипфейков умерших артистов. А режиссер Бондарчук допустил замену актеров искусственным интеллектом.

    Герман-младший предрек власть ИИ в кинематографе с одной оговоркой.

    15 октября 2026, 04:36 • Новости дня
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    США предлагают Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине, но европейские представители отвергли предложение, выдвинутое переговорщиками Дональда Трампа в ходе встречи в Майами.

    Идея была выдвинута в ходе дискуссий в Майами на прошлой неделе между участниками переговоров Дональда Трампа и официальными лицами с Украины, а также из Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО, пишет Financial Times.

    Американская сторона предложила несколько возможных методов разморозки активов. Один из вариантов предполагает их перевод в новую финансовую структуру специального назначения под контролем Вашингтона.

    Представитель США отметил, что использование замороженных российских активов обсуждалось как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

    Европейские делегаты отвергли этот план, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве, заставив поднять вопросы о намерениях США и их подходе к завершению конфликта.

    Западные союзники заморозили около 260 млрд евро российских государственных активов в 2022 году, при этом большая часть суммы находится в ЕС. Украина получила кредит в размере 45 млрд евро от стран G7 под залог процентов, полученных от иммобилизованных активов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы.

    Дипломат Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

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    15 октября 2026, 03:03 • Новости дня
    Сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции

    Сын экс-депутата ГД Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции

    Сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший депутат Госдумы VI созыва иноагент Дмитрий Гудков, включенный Минюстом в перечень террористов и экстремистов, сообщил о смерти старшего сына Ивана в эмиграции.

    «В нашей семье произошло огромное горе – наш с Соней [Софьей Капковой – прим. ВЗГЛЯД] старший сын Иван добровольно ушёл из жизни. На протяжении многих лет он боролся с тяжёлыми внутренними проблемами, которые, к сожалению, так и не удалось преодолеть», – написал Дмитрий Гудков в Telegram-канале.

    Он попросил не беспокоить семью в ближайшее время и дать возможность пережить эту трагедию. Никаких подробностей больше не приводилось.

    Ивану Гудкову было 20 лет. Его отец в 2021 году покинул Россию из-за обысков по неуплате налогов. Иван жил в эмиграции, к чему адаптироваться у него не получилось. Об этом он рассказал в последнем посте в соцсетях, который оставил в отложенных записях.

    «Если она вышла, то это значит лишь одно – я все же решился», – приводит «Газета.ru» предваряющую пост фразу.

    Иван пишет в посте о ясном понимании того, что единственный способ обрести счастье в эмиграции кроется в ассимиляции и отказе от русской идентичности ради чужой.

    «Но для меня этот путь неприемлем. В моей жизни было два лучших дара: родиться русским и жить в России. И хотя второе внезапно прервалось, право на третье у меня не отнимет уже никто», – приводит слова Ивана о праве умереть русским «Lenta.Ru».

    Отца Ивана, Дмитрия Гудкова, как бывшего участника признанного террористическим «Антивоенного комитета России», созданного по инициативе иноагентов Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова, внесли в официальный перечень экстремистов на фоне обвинений в подготовке вооруженного мятежа.

    В 2025 году сбежавшего из страны оппозиционера официально включили в перечень террористов и экстремистов, а в 2024 году московский суд заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд оштрафовал Дмитрия Гудкова за нарушение правил деятельности иноагента. МВД в 2023 году объявило в розыск экс-депутата Дмитрия Гудкова.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    14 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    @ Ronny Hartmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ландтаг германской федеральной земли Саксония-Анхальт принял резолюцию с требованием немедленно отменить экономические санкции против России и прекратить военную поддержку Украины.

    Ландтаг (региональный парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт ФРГ на внеочередном заседании принял резолюцию, требующую немедленной отмены экономических санкций против России и прекращения военной помощи Украине. Документ, предложенный фракциями «Альтернатива для Германии» (АдГ) и BSW («Союз социальной справедливости и экономического благоразумия»), поддержало большинство депутатов регионального парламента, передает ТАСС.

    Резолюция обязывает региональные власти представить мирную инициативу в Бундесрате. В заявлении содержится призыв к отмене финансовых ограничений в отношении Москвы, остановке поставок оружия Киеву и содействию нейтральному статусу Украины. Против инициативы проголосовали представители ХДС, СДПГ, «Зеленых» и Левой партии.

    «Вы ведете политику не для Германии, а для кого угодно в этом мире. Наши деньги должны оставаться нашей стране», – заявил сопредседатель фракции АдГ Ульрих Зигмунд. По его словам, Берлин потратил около 28 млрд евро на украинских беженцев и 23 млрд евро на оружие для Киева в ущерб собственным гражданам.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Саксонии-Анхальт Свен Шульце назвал голосование шоу. Он подчеркнул, что региональный парламент не обладает полномочиями в сфере внешней политики, и пообещал, что кабинет министров изучит принятую резолюцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Мерца в предпочтении Украины интересам граждан Германии. В тот же день в стране сгорел склад с гуманитарной помощью для Киева.

    А в четверг выяснилось, что Берлин потратил треть выделенных на поддержку Украины денег внутри страны.

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    14 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Белоусов проверил испытательную базу ВМФ на Иссык-Куле

    Белоусов проинспектировал испытательную базу ВМФ в Киргизии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минобороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал испытательную базу на озере Иссык-Куль, проверив уровень ее оснащенности.

    Министр обороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы на озере Иссык-Куль. В состав базы входят катера и суда различных проектов, которые готовы к проведению испытаний, сообщает Минобороны.

    Начальник базы доложил министру, что основная задача объекта – проведение серийных испытаний образцов противолодочного вооружения ВМФ России, а также комплексов противоторпедной защиты кораблей и подлодок. В ходе испытаний для контроля и наблюдения в реальном времени применяются современные беспилотники.

    Испытательная база расположена на высоте 1609 метров над уровнем моря. Озеро Иссык-Куль не замерзает круглый год, а его вода близка к морской, что делает условия идеальными для испытаний морского вооружения и водолазного снаряжения. В завершение Белоусов провел совещание с командованием базы, заслушав доклад о текущих и перспективных задачах, ходе проведения испытаний вооружений и развитии инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр обороны Андрей Белоусов прибыл в Киргизию на заседание министров обороны стран СНГ.

    Ранее он поручил обеспечить качественную подготовку фондов Минобороны к зиме. До этого министр заявил о регулярных контактах Минобороны России и Вьетнама.

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    15 октября 2026, 00:24 • Новости дня
    Небензя: Невозможно обсуждать кризис с непризнающими террор Киева странами

    Небензя: Нельзя обсуждать кризис с непризнающими террор Киева

    Небензя: Невозможно обсуждать кризис с непризнающими террор Киева странами
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Серьезное обсуждение урегулирования украинского кризиса со странами, не признающими киевский террор гражданского населения, невозможно, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, указав на регулярное игнорирование преступлений киевского режима.

    «Невозможно серьезно обсуждать урегулирование кризиса (на Украине – ред.) со странами, которые не признают очевидного – Киев терроризирует гражданское население», – цитирует его РИА «Новости» на неформальном заседании СБ ООН по Украине.

    Небензя отметил, что страны Запада продолжают направлять Киев и финансировать его действия. При этом они демонстрируют двойные стандарты и избирательную глухоту, отказываются признавать собственную ответственность за происходящее.

    «Жертвой этой кампании стала и наша Организация, которая всячески уклоняется от документирования преступлений киевского режима, одновременно выдвигая необоснованные обвинения против России», – подчеркнул дипломат.

    По словам Небензи, Россия критикует подходы Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) к украинскому кризису и методологию сбора и обработки данных.

    «Но мы всегда открыты к конструктивному диалогу по этим и другим вопросам. Сегодня от такой возможности УВКПЧ отказалось, и, полагаю, сделано это было намеренно», – констатировал постпред России.

    Небензя особо отметил отсутствие на неформальном заседании СБ ООН по теме «Проливая свет на нарушения международного гуманитарного права и прав человека, остающиеся вне поля зрения в контексте украинского кризиса: разоблачение ВСУ» помощника генсекретаря ООН по вопросам прав человека госпожи Клаудии Фуэнтес Хулио.

    «У помощника генерального секретаря по вопросам прав человека госпожи Клаудии Фуэнтес Хулио не нашлось времени для участия в нашей встрече. В силу необходимости – цитирую – «посетить иное мероприятие за пределами штаб-квартиры». Мы разочарованы решением УВКПЧ приоритезировать иное мероприятие», – подытожил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник назвал абсурдными доклады миссии ООН по правам человека на Украине, а также сообщил о гибели более 9 тыс. мирных граждан от рук ВСУ с 2022 года.

    Диплома также заявил об известных ООН «секретных тюрьмах» Киева, которых никто якобы не замечает.

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    14 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России

    Зеленский заявил о переходе Трампа на сторону России и потере поддержки США

    Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что чувствует себя преданным Вашингтоном, и обвинил президента США Дональда Трампа в поддержке Москвы.

    Глава Украины Владимир Зеленский в эфире программы Piers Morgan Uncensored пожаловался на чувство предательства из-за соглашения США с Россией по поставкам дизельного топлива, пишет «Московский комсомолец».

    «Реально да, реально между нами, но… я имею в виду, это немножко… более сложно, чем просто мои эмоции или мои чувства», – заявил он в ответ на прямой вопрос ведущего. Он подчеркнул, что Киев теряет сильного партнера в лице Соединенных Штатов. После этого Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот якобы перешел на сторону России.

    «Если занимаешь нейтральную позицию, нужно ее и придерживаться, а не переходить на неверную сторону. Я считаю, что советники Трампа ошибаются. Не знаю, кто подталкивает его к неверной стороне. Это не та сторона истории, которая является правильной», – заявил Зеленский.

    Кроме того, он призвал предпринимателя Илона Маска восстановить полноценную работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Трамп при разговоре о выборах на Украине озвучил нормы из конституции.

    Во вторник Кремль ответил на идею американского политика о встрече Владимира Путина и Зеленского. А заявление Трампа о новом лидере Украины там сочли приговором для главы киевского режима.

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    15 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Эксперт заявил о критических потерях ВСУ в запорожском Орехове

    Марочко заявил о критических потерях группировки ВСУ в Орехове

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России разгромили вражеские подразделения в Запорожской области, лишив противника возможности проводить полноценную ротацию и эвакуировать раненых из-за разрушенной логистики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ в запорожском Орехове понесли критические потери под ударами российских военных, перебрасываемые Киевом резервы уже не смогут изменить тяжелую для противника ситуацию на линии соприкосновения.

    «Те подразделения, которые были в Орехове ранее, практически полностью уничтожены. А новые, которые Киев подбрасывает, не способны уже переломить ситуацию на поле боя», – заявил Марочко ТАСС.

    Из-за постоянного огневого контроля логистика украинских войск оказалась парализована. Солдаты лишены возможности использовать транспорт крупнее скутера, поэтому смена личного состава в 99% случаев проходит пешком, а эвакуация пострадавших стала практически невыполнимой задачей.

    По оценке военного эксперта, в подобных условиях остатки сил противника продержатся недолго. Он добавил, что у украинских формирований фиксируется острое истощение запасов вооружения и техники, а бойцы окончательно утратили боеспособность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли новые позиции северо-западнее Орехова. ВКС России поразили пункты управления и дислокации подразделений ВСУ.

    Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

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    14 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    Российская делегация раскрыла число воевавших за ВСУ иностранных наемников

    Жданова: На стороне Украины с 2022 года воевали 20 тыс. иностранных наемников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова заявила, что с 2022 года в боевых действиях на стороне Украины приняли участие не менее 20 тыс. иностранных наемников.

    На стороне Украины с 2022 года воевали не менее 20 тыс. иностранных наемников, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    «С 2022 года на украинской стороне успели принять участие в боевых действиях не менее 20 тыс. иностранных наемников. Российские следственные органы установили личности свыше 4 тыс. «солдат удачи» из более чем 70 стран», – цитирует Жданову ТАСС.

    По словам дипломата, наибольшее число установленных наемников прибыло из США, Британии, Канады и Грузии – более 700 человек из каждой страны. В отношении 1094 боевиков вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, 296 дел переданы в суд, вынесено 243 приговора.

    Жданова также указала, что среди иностранных участников боевых действий на стороне ВСУ много кадровых военных из стран НАТО, большинство из которых действует под прикрытием. Она добавила, что в Польше находятся крупные тренировочные центры, работающие под контролем военных специалистов альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд заочно приговорил воевавшего за ВСУ британского наемника к 14 годам колонии.

    В субботу Следственный комитет отчитался о более 16 тыс. воюющих за украинскую армию иностранцев.

    Также ведомство составило два основных портрета служащих в рядах ВСУ наемников.

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    14 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков

    Российского рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков

    Рэпера Navai задержали в Казахстане по делу о контрабанде наркотиков
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский рэпер Наваи Бакиров, выступающий под псевдонимом Navai, задержан в Казахстане по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков.

    Музыканта остановили в Жамбылской области после пересечения границы со стороны Киргизии, так как в его автомобиле обнаружили запрещенные вещества, передает ТАСС.

    В департаменте полиции региона уточнили, что инцидент произошел 13 октября на пограничном пункте «Кордай».

    При въезде в Казахстан машину исполнителя досмотрели полицейские и сотрудники погранслужбы Комитета национальной безопасности. У россиянина обнаружили и изъяли наркотическое средство.

    В отношении Бакирова возбуждено уголовное дело о покушении на контрабанду наркотиков, ведется досудебное расследование. В настоящий момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

    За контрабанду запрещенных веществ местное законодательство предусматривает различные наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае правоохранительные органы задержали актрису сериала «Клюквенный щербет» по делу о наркотиках.

    В феврале полиция Стамбула задержала известных местных артистов по аналогичным обвинениям.

    В 2024 году российского рэпера Slimus оштрафовали за пропаганду запрещенных веществ в Сети.

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    14 октября 2026, 16:35 • Новости дня
    Соглашения по российским базам в Сирии запланировали подписать до конца года

    МИД: Межправительственные соглашения по базам в Сирии подпишут до конца года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил, что межправительственные соглашения по статусу российских баз в Сирии планируется подписать до конца текущего года.

    Соглашения по базам России в Сирии могут быть подписаны до конца года, заявил замглавы МИД Георгий Борисенко. Он добавил, что российские военные объекты в арабской республике будут находиться в совместном пользовании двух стран. Окончательный статус баз закрепят в новых соглашениях, пишет ТАСС со ссылкой на интервью дипломата телеканалу RTVI.

    «В августе был подписан промежуточный меморандум о трансформации российских военных объектов в совместные российско-сирийские учебно-логистические центры. И сейчас идет подготовка уже конкретных межправительственных соглашений по этим объектам, которые окончательно закрепят их будущий статус», – заявил Борисенко.

    Дипломат выразил надежду на то, что подписание соответствующих межправительственных договоров состоится до конца текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз.

    Ранее Кремль оставлял без комментариев эту тему. А глава МИД Сирии сообщил о пересмотре соглашений с Москвой.

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    14 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Священник объяснил особую ценность Покрова Богородицы для защитников России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Образ Богородицы на протяжении столетий помогал русским воинам сохранять мужество и надежду в самые тяжелые моменты истории, заявил газете ВЗГЛЯД священник Владислав Береговой. По его словам, праздник Покрова объединяет миллионы верующих, которые обращаются к Божией Матери с молитвами о защите, мире и возвращении близких домой.

    «На протяжении столетий воины молились Божьей Матери о защите, об укреплении духа, о силах в самые тяжёлые минуты. Образ Богородицы шёл с русским воинством через все переломные моменты истории. Он стал символом надежды, мужества и уверенности, что даже перед лицом страшных испытаний нельзя терять веру», – подчеркнул священник.

    В основе праздника лежит церковное предание о явлении Богородицы во Влахернском храме Константинополя. Во время всенощного бдения святой Андрей Юродивый и его ученик Епифаний увидели, как она распростерла над молящимися свое покрывало – омофор. Верующие восприняли это как знак заступничества и защиты города.

    Хотя предание связано с Византией, особое распространение праздник получил на Руси. Его установление связывают с князем Андреем Боголюбским в XII веке. По его указу был построен один из древнейших храмов, посвященных Покрову, – храм Покрова на Нерли.

    Береговой также напомнил о почитании Богородицы в Дивееве, которое в православной традиции считается одним из ее земных уделов – мест особого покровительства. «Святые отцы говорят, что Богородица после своего Успения не оставила мир. Стала Заступницей. Ходатаицей. И Ей дана особая благодать – покрывать и спасать землю Русскую», – сказал священник.

    Говоря об исторической памяти, он обратился к событиям Смутного времени и Отечественной войны 1812 года. Береговой напомнил о Казанской иконе Божией Матери, сопровождавшей ополчение Минина и Пожарского, и о молитве русских воинов перед Смоленской иконой накануне Бородинского сражения.

    Священник также пересказал предание о явлении Богородицы Тамерлану во сне, после которого завоеватель отказался от похода на Москву. Отдельно он упомянул рассказ об облете столицы с Тихвинской иконой в 1941 году, оговорив, что историки до сих пор спорят о достоверности этого события.

    Сегодня, продолжил Береговой, к Богородице обращаются семьи участников специальной военной операции.

    «И сегодня, когда наши ребята выполняют боевые задачи в зоне СВО, многие молятся о них. Просят Пресвятую Богородицу сохранить им жизнь, уберечь от опасности, помочь вернуться домой», – отметил он. По словам священника, молитва дает верующим ощущение поддержки и помогает сохранять силы перед лицом испытаний.

    Журналист, обозреватель телеканала «Спас» Андрей Афанасьев отметил особую связь праздника с воинской традицией. «День Покрова Пресвятой Богородицы веками был главным праздником русского воинства: в его честь освящали храмы, о тех событиях вспоминали перед тем, как идти в бой», – рассказал он.

    Афанасьев привел версию предания, согласно которой после явления Богородицы буря разметала корабли осаждавших Константинополь. По его мнению, именно чудо Богородицы привело Россию к православной вере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе эксперты отметили помощь Дмитрия Донского в победах России.

    В мае священник храма Святого равноапостольного великого князя Владимира Алексей Кузнецов рассказал о покровительстве святого Георгия Победоносца русскому воинству. Ранее в РПЦ призвали существенно увеличить число военных священников.

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    14 октября 2026, 16:12 • Новости дня
    Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Азербайджан для участия в форуме Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    Самолет руководителя российской дипломатии приземлился в аэропорту столицы республики, передает ТАСС.

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) служит многонациональной площадкой для решения ключевых региональных проблем и развития сотрудничества между государствами-участниками.

    В состав объединения входят 28 стран, включая Россию, Азербайджан, Китай, Индию, Иран, Египет и Турцию. Статусом наблюдателей обладают США, Белоруссия, Украина, Япония, а также структуры ООН, Лига арабских государств и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Министерство иностранных дел России анонсировало участие Сергея Лаврова в саммите СВМДА в Баку.

    В прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о провале давления Запада на Азию в сфере энергетики.

    Ранее руководитель российской дипломатии обвинил Европу во вмешательстве в отношения Москвы и государств Центральной Азии.

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    14 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    Узбекистан и Россия договорились о контрактах на 4,7 млрд долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник департамента министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Эрвин Тургунов сообщил о подготовке новых совместных проектов и контрактов с Россией на 4,7 млрд долларов.

    Ведомства и компании Узбекистана и России прорабатывают пакет новых инициатив по подготовке новых совместных проектов и контрактов на 4,7 млрд долларов, пишет РИА «Новости».

    «По итогам двух важных мероприятий с Российской Федерацией у нас подписан пакет инициатив практически на 4,7 млрд долларов. Туда входят инвестиционные проекты, туда входят и торговые контракты», – заявил глава департамента министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Эрвин Тургунов.

    На минувшей неделе в Фергане состоялись заседание Совета регионов Узбекистана и России, а также 27-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

    Достигнутые договоренности охватывают практически все промышленные направления, отметил Тургунов. Речь идет об электротехнике, химии, нефтехимии, горно-металлургическом комплексе, машиностроении, транспорте, строительных материалах, легкой и пищевой промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о росте товарооборота России и Узбекистана.

    В прошлом месяце Москва и Ташкент договорились о сотрудничестве в борьбе с коррупцией. Летом две страны создали офис социальных инициатив.

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    14 октября 2026, 13:19 • Новости дня
    В российских вузах приняли меры против генерации дипломных работ с помощью ИИ

    Академик Чубарьян заявил о борьбе с написанием курсовых работ через нейросети

    Tекст: Вера Басилая

    Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил, что в российских высших учебных заведениях начали применять меры против использования ИИ для написания курсовых и дипломных работ.

    По словам Чубарьяна, в российских вузах активно борются с попытками недобросовестных студентов переложить интеллектуальную работу на нейросети, передают «Вести».

    «Сейчас большая проблема в школе, в вузе – искусственный интеллект. Немного это раздуто, но мода есть. Принимаются сейчас меры, чтобы знания были знаниями, а не так чтобы, нажав на кнопку, можно с ИИ сделать курсовую или диссертацию. Основа всего, конечно, знание самих материалов, самой дискуссии», – рассказал Чубарьян.

    Академик также выразил сожаление из-за недостаточного знания русской литературы у современной молодежи. По его словам, многие студенты читают классические произведения, такие как «Анна Каренина», только в кратком изложении, что негативно сказывается в том числе на понимании истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты определили четыре принципа использования ИИ в науке и образовании.

    Летом суд признал незаконным отчисление студентки из-за сгенерированного искусственным интеллектом диплома.

    В прошлом году 11 российских вузов поддержали применение подобных технологий при написании квалификационных работ.

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    14 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Путин заявил об активном внедрении сервисов ИИ в России

    Путин: Россия активно внедряет сервисы на основе искусственного интеллекта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия активно внедряет сервисы, созданные на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности.

    «Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Идет платформизация экономики», – приводит слова Путина ТАСС.

    Глава государства добавил, что координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и ведомственная рабочая группа по платформенной экономике.

    По его словам, российские власти хорошо понимают, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие страны и общества. Путин подчеркнул, что в стране системно и последовательно выстраивается цифровой контур экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах.

    Он назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание главы государства по кибербезопасности.

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