Суд избрал меру пресечения Петру Порошенко по делу о госизмене

Экс-главе Украины Петру Порошенко 19 января Печерский районный суда Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства по делу о госизмене.

Ранее прокуратура требовала арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 млн долларов. Бывший президент пришел со своими адвокатами. Перед входом в суд он выступил перед своими сторонниками, которые митингуют возле здания суда, передает РИА «Новости».

Позже Порошенко прокомментировал решение суда. Он заявил, что никто пока не празднует победу, потому что «безумный сценарий» Владимира Зеленского еще не окончен.

Мера пресечения в виде личного обязательства предписывает Петру Порошенко являться в суд и в правоохранительные органы по делу о государственной измене.

Ранее Печерский районный суд Киева отказал Порошенко в удовлетворении ходатайства, в котором он просил вернуть прокуратуре ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о государственной измене.

В понедельник Порошенко вернулся на Украину, где ему должны были избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Пограничники попытались не впустить Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречали его в аэропорту.

Бывший президент отсутствовал на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года.

Против политика было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.