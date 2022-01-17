Порошенко попытались задержать в аэропорту Киева

Пограничники в аэропорту «Киев» попытались не впустить экс-президента Украины Петра Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны.

Следователи государственного бюро расследований Украины зачитали Порошенко повестку на заседание суда по избранию ему меры пресечения, в которой сказано что он задержан. На пункте паспортного контроля у Порошенко забрали паспорт, передает РИА «Новости».

«Вы являетесь задержанным», – сказал правоохранитель, обращаясь к Порошенко.

При этом депутаты Верховной рады от партии «Европейская солидарность» окружили экс-президента, не подпуская правоохранителей.

Сам Порошенко заявил, что его пытаются не впустить в страну. «Сейчас происходит недопуск меня как гражданина Украины на территорию страны», – сказал он.

По его словам, более десяти минут пограничники не пускали на территорию страну без объяснения причин под предлогом проверки. «Я думаю, это провокация с целью подстрекательства к массовым акциям», – сказал экс-президент.

Ранее неизвестный заявил о минировании аэропортов «Киев» и «Борисполь».

Напомним, Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.

Киевские судьи разрешили задержать Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения, сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.

Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.

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