Порошенко пообещал 17 января явиться в суд

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в понедельник вернется в Киев и посетит Печерский районный суд, куда он вызван для избрания меры пресечения по делу о государственной измене.

«Да, безусловно. Потому что я сообщил судье, что я возвращаюсь 17 числа, это очень важный день, поскольку это начало политического сезона, и я надеюсь, что Зеленский тоже вернется из Буковели (курорт в Ивано-Франковской области), чтобы начать новый политический сезон. Мы обратились в Печерский районный суд и сказали, что, когда назначат заседание, то я появлюсь, и мы очень подробно все расскажем в суде. В суде я буду бороться за Украину, против политически мотивированного преследования», – заявил Порошенко на брифинге в Варшаве, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, экс-президент допустил, что самолет, на котором он будет лететь, могут посадить в другом аэропорту.

Напомним, в Сети распространяется информация, что бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник может прилететь не в Киев, а во Львов, куда первый замглавы партии «Европейская солидарность» Олег Синютка созывает людей.

Киевские судьи в среду разрешили задержать экс-президента Украины Петра Порошенко и доставить его в суд для избрания меры пресечения, сразу после возращения бывшего главы государства из-за границы.

Бывший президент отсутствует на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года. Через три дня после отбытия за границу Порошенко был официально объявлен подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Дело касается поставок угля на Украину из ДНР и ЛНР. Кроме того, сообщалось, что Порошенко стал фигурантом дел о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и о передаче некоего земельного участка. Ранее Порошенко заявлял, что против него было возбуждено в общей сложности 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.

Сообщалось, что 17 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) Украины попыталось вручить Порошенко повестку для предъявления обвинения по уголовному делу о госизмене и содействии терроризму, но бывший президент отказался общаться с силовиками и уехал в аэропорт, откуда отбыл в Турцию. Адвокаты Порошенко и его соратники по «Европейской солидарности» неоднократно заявляли, что заграничный вояж экс-президента был спланирован заранее и не был бегством от правосудия. Отметим, что дату своего возвращения – 17 января – Порошенко обозначил еще неделю назад.