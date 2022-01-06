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Порошенко назвал дату возвращения на Украину
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении вернуться в Киев 17 января. Он утверждает, что собирается явиться в суд и провести встречу с генпрокурором.
«17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от (президента Украины Владимира – прим. ВЗГЛЯД) Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Белоруссии, России и Казахстане», – написал Порошенко в Telegram в четверг.
Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.
Украина объявила новые газопроводы ненужными
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Учитывая, что в 2021 году мощности газотранспортной системы Украины были использованы менее чем на 30%, необходимости в строительстве новых газопроводов в ЕС нет, заявил глава украинской компании «Оператор ГТС» Сергей Макогон.
Макогон сказал, что «уже имеющихся транзитных мощностей достаточно для обеспечения ЕС природным газом в необходимом объеме и нет никакой физической или экономической потребности в строительстве новых газопроводов». По его словам, «надежная и разветвленная ГТС Украины способна обеспечить транзит еще как минимум 100 млрд кубометров газа в европейском направлении», передает РИА «Новости».
Компания сообщила, что в 2021 году доставила в Европу 41,6 млрд кубометров газа – на 25% меньше, чем в 2020 году. При этом «объемы транспортировки газа из Европы на Украину за аналогичный период составили почти 2,6 млрд кубометров, что в шесть раз меньше по сравнению с 2020 годом». Макогон сообщил, что «экспорт газа, включая реэкспорт, составил 2,6 млрд кубометров природного газа»
Напомним, Макогон сообщил, что Газпром в начале нового года снизил транзит газа через Украину до почти двухлетнего минимума – 52,5 мдн кубометров в сутки при забронированных суточных объемах в 109,6 млн.
Захарова сыронизировала над несбыточными обещаниями Запада Украине
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инициативу Германии провести встречу внешнеполитических советников России, ФРГ и Франции по ситуации на Украине.
Захарова напомнила в Telegram, что по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским «с американской стороны была подчеркнута приверженность Соединенных Штатов, их союзников и партнеров принципу «ничего об Украине без Украины». Об этом заявляла пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Переговоры состоялись 2 января, а уже на следующий день, в понедельник, кабмин Германии сообщил, что «встреча внешнеполитических советников России, ФРГ и Франции, посвященная Украине, состоится на этой неделе, конкретная дата будет известна позже».
«Ну как же так», – написала Захарова, добавив смеющийся смайлик.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник пожаловался на игнорирование немцами Киева: по его словам, представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Украины, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично».
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МИД: Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину
Россия не обязана поставлять весь газ в Европу через Украину, заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.
«Если цель только чтобы через Украину качали, то мы не обязаны. Контракты выполняются, даже с превышением на 8-10%», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ. Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укравтогаз» приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще 34 из-за сильного подорожания автогаза.
У протестов в Казахстане нашелся «штаб в Киеве»
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Один из лидеров протестов в Казахстане Мухтар Аблязов связан с Украиной, номера, указанные им в обращении в соцсетях, имеют коды украинских операторов, сообщают СМИ.
Указанные Аблязовым номера появились в Сети еще летом 2021 года, в одном из постов предлагалось контактировать со «штабом в Киеве», на это обратило внимание издание «Страна.ua».
Отмечается, что уже тогда в заявлениях Аблязова шла речь «о планировании и координации акций протеста для «свержения режима Назарбаева».
«Мы будем общаться только узкой группой, причем таких групп мы планируем создать минимум 100-200 в каждом городе. Эти группы будут контактировать только со мной и со штабом в Киеве, что гарантирует конфиденциальность и безопасность», – отмечалось в сообщении.
Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.
Также глава государства ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.
Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.
Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.
Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.
Киевлянка помочилась на памятник Бандере во Львове
На Украине возмутились поступком киевлянки, помочившейся рядом с памятником лидеру «Организации украинских националистов» (ОУН*, запрещена в России) Степану Бандере во Львове, видео с инцидентом опубликовали в соцсетях.
Инцидент, вероятно, произошел в осенний период, но ролик разошелся по Сети недавно, передает «Страна.ua».
Видеозапись была сопровождена надписью «Красная моча атакует проводника украинского народа (невероятное осквернение)», сейчас она уже удалена.
В ролике девушка снимает нижнее белье, садится у памятника и справляет нужду. На фоне видео играет мелодия песни «Батько наш – Бандера». После этого девушка надевает белье и уходит.
В Сети ролик вызвал бурные обсуждения, его вскоре удалили с нескольких ресурсов. Героиня видео начала получать угрозы в свой адрес. Отмечается, что на кадрах – 24-летняя уроженка Киева.
Ранее в январе в Киеве прошел факельный марш в честь 113-й годовщины со дня рождения Бандеры. Он завершился недалеко от здания офиса президента Украины.
На Украине заявили о блокаде поставок угля из Казахстана
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Поставки угля на Украину из Казахстана прекратились, несмотря на контракт, заявил глава украинского министерства энергетики Герман Галущенко.
«Нет, из Казахстана не идет (уголь). Есть заключенный контракт у «Центрэнерго» на 660 тыс. тонн казахского угля в течение отопительного сезона. Но, к сожалению, через соответствующие действия РФ происходит блокировка транзита по российской территории этого угля. Сейчас мы не видим физической возможности получить этот уголь», – цитирует Галущенко РИА «Новости».
Также в среду Галущенко сообщал, что поставки угля на Украину проводятся по графику, до конца отопительного сезона страна получит 1,6-1,8 млн тонн угля.
В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
Президент страны пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет.
В США заговорили об опасности санкций против России и принятия Украины в НАТО
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Введение новых американских рестрикций против России и предоставление Украине вооружений и членства в НАТО не соответствуют интересам США в сфере безопасности, заявила издатель и редакционный директор журнала Nation Катрина ванден Хойвел.
«Воинственные призывы к введению дополнительных санкций [против России], предоставлению Украине дополнительных вооружений и членства в НАТО, к еще более конфронтационному курсу в отношении России представляют все большую угрозу, не способствуют нашей безопасности и не отвечают национальным интересам», – приводит ТАСС комментарий Хойвел, опубликованный на сайте вашингтонской неправительственной организации «Институт за публичную точность».
«Хотя нет сомнений в том, что Россия способствовала напряженности, Запад должен был понимать, что попытка принять Украину в НАТО вызовет глубокие исторические разногласия внутри Украины и усилит озабоченность России. То, что является по сути гражданской войной [на Украине], стало войной (России с Западом – прим. ВЗГЛЯД) через посредников, точкой опасного геополитического сосредоточения», – полагает эксперт.
«Нам необходимо рассуждать трезво и обратиться к дипломатии, чтобы прекратить конфликт, он уже унес жизни более 14 тыс. человек. Не следует заблуждаться: у этого конфликта нет военного решения. Лишь разумный диалог и политическое урегулирование могут позволить Украине встать на путь к долгосрочной стабильности и некому подобию мира», – подчеркнула Хойвел, вице-президент Американского комитета за согласие между США и Россией.
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В прошлый четверг состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе. Как заявили в Белом доме, Байден пригрозил России экономическими мерами в случае «вторжения» на Украину. Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал, что Байден в ходе разговора с Путиным «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
Напомним также, в ноябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «вопросом времени» членство страны в ЕС и НАТО. Между тем президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В конце октября временный поверенный в делах США в Киеве Кристина Квин на конференции «Одесские дебаты» подняла тост за интеграцию Украины в НАТО. Ранее в США заявили о готовности защищать Украину в случае приема в Североатлантический альянс. Между тем председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил гипотетическое принятие Украины в НАТО с объявлением войны России.
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«Укрэнерго» признала единственной причиной простоя ТЭС и ТЭЦ нехватку топлива
На Украине 23 блока и один корпус ТЭС и ТЭЦ не работают только из-за отсутствия топлива, а не из-за ремонта, сообщила компания «Укрэнерго».
Компания подтвердила, что «в аварийном ремонте не находится ни один блок или корпус ТЭС и ТЭЦ». При этом, как следует из «заявок производителей», из-за отсутствия топлива «не могут работать 23 блока и один корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 6,85 ГВт». Общие запасы угля на складах ТЭС составляют 503,3 тыс. тонн, передает ТАСС.
Напомним, еще вноябре «Укрэнерго» сообщала, что лишь три блока государственных ТЭС Украины из 23 несут нагрузку. Однако тогда сообщалось, что из-за отсутствия угля отключены рекордные 14 энергоблоков, а еще шесть находятся в состоянии ремонта.
Экс-глава «Нафтогаза» предсказал новое воровство российского газа Украиной
Украина не сможет обойтись без существенных объемов импорта газа в первом квартале, заявил экс-глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
«Оценки необходимого объема импорта колеблются от 2 до 3 млрд кубометров за указанный период, но уже сейчас очевидно следующее: главным фактором, который определит ситуацию на украинском рынке газа в 2022 году, станет размер ущерба, который мы как государство получим в первом квартале», – приводит его слова интернет-издания ZN.ua, передает РИА «Новости».
По словам Коболева, есть два варианта развития событий. Первый – государству придется изыскать от 2 до 6 млрд долларов в той или иной форме на поддержку крупнейшей государственной компании. Второй – «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов в стране
Коболев отметил, что ущерб по итогам квартала при оптимистичном сценарии развития событий будет только финансовым, речь идет о сумме от 1,5 до 5,3 млрд долларов.
А по второму варианту неизбежен «отбор российского газа из транзитного потока, так как отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным».
«Реакцию россиян на несанкционированный отбор (или, проще говоря, воровство) газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года», – считает он.
Также Коболев исключил вариант возобновления импорта газа напрямую из России этой зимой.
Ранее сообщалось, что Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года.
Захарова объяснила отъезд Цимбалюка из России «синдромом Бабченко-Гордона»
Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила отъезд украинского журналиста Романа Цимбалюка из России «синдромом Бабченко-Гордона».
«Много лет, живя в Москве, кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на все вопросы «Чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим «на передовую»?» отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Захарова назвала сложившуюся ситуацию «синдромом Бабченко – Гордона». «Сопоставимо со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями – коллаборациями Дмитрия Гордона. Не знаю, на кого Рому [Цымбалюка] в его фантазиях меняли, но дело точно было в Припяти», – сыронизировала дипломат.
Накануне Цымбалюк сообщил, что уехал из России, объяснив свое решение якобы существовавшей угрозой «личной безопасности». Цымбалюк объяснил свои страхи тем, что в декабре его якобы вызвали в «прокуратуру Москвы», однако признал, что об этом он узнал из СМИ, а в день вызова его адвокату «кто-то» в прокуратуре «сказал, что они отозвали повестку».
Упомянутый официальным представителем МИД России журналист Аркадий Бабченко, ранее имевший российское гражданство, включен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. С 2017 года Бабченко работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко «застрелили» на лестничной клетке его дома, но на следующий день журналист пришел в СБУ. По версии СБУ, информация об «убийстве» Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. В Киеве был задержан предприниматель – предполагаемый организатор покушения. Осенью 2019 года Бабченко покинул Украину.
Медведчук назвал способ преодолеть энергокризис на Украине
Украине необходимо вместе с Евросоюзом и Россией создать газовый консорциум для бесперебойного транзита голубого топлива из России, сообщил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук.
По его словам, чтобы сохранить газотранспортную систему (ГТС) Украины и предотвратить катастрофу в энергетике, украинским властям необходимо прекратить «политические спекуляции» на теме газа и действовать в интересах граждан, сообщается на сайте политсилы.
Медведчук подчеркнул, что для бесперебойных поставок газа по «реальной цене, без переплат европейским посредникам» следует начать переговоры о поставках российского голубого топлива.
Как отметили в пресс-службе политсилы, необходим «как можно более оперативный старт переговоров» о сохранении транзита топлива из РФ в Европу через территорию Украины.
«Ради бесперебойной прокачки российского голубого топлива по украинской трубе (это позволило бы сохранить газотранспортную систему Украины и обеспечить ей будущее) нужно предметно подойти к теме создания трехстороннего газотранспортного консорциума, разговоры о котором ведутся уже многие годы. Консорциума с участием, помимо Украины, с одной стороны Российской Федерации, которая способна выступить гарантом и обеспечить бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, и с другой стороны Европейского союза, в котором находятся потребители транзитируемого через Украину российского газа», – сказал Медведчука.
Ранее сообщалось, что подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.
Бывший министр внутренних дел Украины генерал-полковник Анатолий Могилев заявил об ужасных перспективах для своей страны из-за ошибок Киева. Могилев напомнил в эфире телеканала UkrLive, что высоких цен на газ в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии. Это, в свою очередь, провоцирует рост безработицы.
Пушков назвал условие прекращения транзита российского газа через Украину
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Воровство российского газа приведет к расторжению контракта с Россией и концу транзита голубого топлива через территорию Украины, заявил сенатор Алексей Пушков.
«Интересный прогноз: Украине придется воровать российский газ, предсказал экс-глава «Нафтогаза» Коболев, а это приведет к расторжению контракта с Россией и концу украинского транзита», – подчеркнул Пушков в своем телеграм-канале.
Накануне экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев предсказал новое воровство российского газа Украиной, выразив мнение, что «отключение украинских потребителей сейчас выглядит нереалистичным». «Реакцию россиян на несанкционированный отбор (или, проще говоря, воровство) газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего транзитного контракта, подписанного в декабре 2019 года», – считает Коболев.
Напомним, к концу декабря минувшего года запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до исторического минимума для этого времени года.
В НАТО созвали внеочередное заседание для обсуждения России и Украины
Внеочередное виртуальное заседание глав МИД НАТО пройдет 7 января, говорится в Twitter официального представителя альянса Оаны Лунгеску.
«В пятницу, 7 января, состоится внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел НАТО. Они обсудят наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности», – цитирует ее РИА «Новости».
Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Боррель и Кулеба отправились на линию соприкосновения в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем отправились на линию соприкосновения в Донбассе.
«В вертолете с Жозепом Боррелем, вылетаем на Луганщину. Первый визит высокого представителя ЕС в Донбасс <…>. Этот визит является знаком единства Украины и ЕС <…>», – написал он в Twitter.
Напомним, сообщалось, что Боррель 4–6 января в ходе визита в Киев подтвердит «твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны Евросоюза и побывает на линии соприкосновения.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
На Украине увидели усталость мирового сообщества от команды Зеленского
Экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что политическая команда, которую привел во власть президент Украины Владимир Зеленский, вызывает «стыд за нацию» у жителей страны и усталость у мирового сообщества.
Политик подчеркнул, что люди, стоящие во главе Украины, не соответствуют своей роли, передает РИА «Новости».
«Все было основано на том человеческом материале, который провел Зеленский, <…> который «из грязи – в князи». <…> Всегда называлась «правящая элита», потому что это были лучшие, это люди, которые доказали своим трудом, что они имеют право (управлять государством). На которых должна ориентироваться страна. Сейчас во власть пришло отребье», – заявил Мураев в эфире телеканала «Наш».
По его словам, действия руководства Украины вызывают у народа чувство стыда.
«Украина – это не Зеленский, не Порошенко и не Янукович. Но, к сожалению, судят по ним нас. И по тем, кого Зеленский привел в парламент. <…> Мы их фамилии потом не вспомним, а общая мировая усталость, общий стыд за нацию… Да, ну стыдно ведь», – добавил Мураев.
Политик подчеркнул, что хотел бы видеть во власти действительно лучших представителей народа Украины.
Ранее заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин выразил мнение, что президент США Джо Байден продемонстрировал негативное отношение к Зеленскому.
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