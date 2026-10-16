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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

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    16 октября 2026, 09:52 • Новости дня

    Глава ФРС США заявил о фундаментальном изменении монетарной политики из-за ИИ

    Глава ФРС США назвал влияние ИИ на монетарную политику фундаментальным

    Tекст: Мария Иванова

    Искусственный интеллект радикально преобразит кредитно-денежную политику финансовых регуляторов, хотя его макроэкономические последствия пока не до конца ясны, заявил глава Федеральной резервной системы США Кевин Уорш.

    Выступая на совещании руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке, Кевин Уорш назвал появление новых технологий самым значительным изменением для американской и мировой экономики. Программы позволят быстрее обрабатывать большие массивы информации и точнее отличать реальные экономические сигналы от искаженных данных, передает РИА «Новости».

    «Не так далеко то время, когда у центральных банков будет буквально под рукой вся информация мира и они смогут использовать новые аналитические инструменты для ее обработки. Я думаю, это фундаментально изменит проведение монетарной политики», – отметил Уорш.

    По его словам, в краткосрочной перспективе новые решения воздействуют на спрос, тогда как положительный эффект для предложения и производительности проявится позднее. При этом последствия внедрения технологий для рынка труда остаются неопределенными, так как влияние на занятость в ближайшие месяцы предсказать сложно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВФ предупредил о нехватке ресурсов для спасения экономики при крахе рынка ИИ.

    В августе президент России Владимир Путин призвал использовать ИИ и роботизацию для решения проблемы дефицита кадров.

    В мае глава Минэкономразвития Максим Решетников раскрыл план преодоления кадрового дефицита в экономике с помощью ИИ.

    15 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Ямпольская сочла бесовщиной воссоздание покойных актеров с помощью ИИ

    Ямпольская назвала бесовщиной воскрешение умерших актеров нейросетями

    Ямпольская сочла бесовщиной воссоздание покойных актеров с помощью ИИ
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник президента России Елена Ямпольская заявила, что попытки воссоздать на экране умерших актеров с использованием технологий искусственного интеллекта являются бесовщиной.

    «Все попытки так называемого воскрешения покойных актеров на экране с помощью искусственного интеллекта, на мой взгляд, – это просто бесовщина», – заявила Ямпольская, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что проблема заключается не в самих технологиях, а в людях, применяющих их для воссоздания образов ушедших артистов. По словам советника президента, созданные на основе прижизненных материалов образы будут помещены в новые обстоятельства и могут действовать так, как сами артисты не захотели бы при жизни.

    Ямпольская подчеркнула, что только сам человек вправе решать, в каких проектах участвовать. «Абсолютно никто, на мой взгляд, ни вдовы, ни дети, ни внуки, никто не имеет права решать за того человека, которого уже нет с нами», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг народный артист России Владимир Машков отказал нейросетям в способности передать глубокие эмоции и заменить живых актеров.

    В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

    В прошлом месяце в Китае появились музыкальные конкурсы с ИИ-артистами.

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    15 октября 2026, 19:38 • Новости дня
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    Путин: С помощью ИИ можно проследить каждую пачку гречки и ее качество
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на форуме «Деловой России» заявил, что технологии искусственного интеллекта позволяют детально контролировать качество товаров на электронных площадках.

    Глава государства во время выступления отметил, что развитие систем больших данных и искусственного интеллекта служит конкурентным преимуществом страны, передает ТАСС.

    «С помощью искусственного интеллекта можно на самом деле проследить каждую пачку гречки и ее качество. Но только этим надо заниматься, и тогда это даст дополнительное мощное конкурентное преимущество нашим производителям и платформенным электронным площадкам», – заявил Путин и добавил, что подобное использование современных технологий является крайне перспективным направлением для бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В начале месяца президент призвал выработать правила использования таких технологий.

    В прошлом месяце глава государства предупредил об опасностях искусственного интеллекта.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    13 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Samsung представила новые технологии памяти для инфраструктуры ИИ

    Yonhap: Samsung показала новые технологии памяти для инфраструктуры ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    На саммите OCP Global Summit 2026 в Сан-Франциско южнокорейская компания Samsung Electronics представила стратегию развития технологий памяти для улучшения инфраструктуры искусственного интеллекта.

    Компания выделила три ключевых направления для повышения производительности ИИ-систем: высокопроизводительная память, технологии расширения на базе Compute Express Link (CXL) и решения для хранения данных с использованием SSD-накопителей следующего поколения, пишет Yonhap.

    Корпоративный вице-президент и руководитель группы разработки приложений Samsung Шим Хо Чжун пояснил, что по мере роста моделей искусственного интеллекта и увеличения объемов данных расширение емкости памяти становится критически важным. По его словам, компания расширяет сотрудничество с глобальными клиентами для оптимизации ИИ-систем с самых ранних этапов разработки.

    На мероприятии Samsung также планирует провести совместную с компанией Advanced Micro Devices (AMD) демонстрацию решения для расширения памяти на базе CXL. Это позволит решить проблему ограничений емкости памяти в существующих вычислительных системах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом компания Samsung впервые за 25 лет уступила титул самой дорогой корейской компании. Весной сотрудники корпорации добились выплаты гигантских премий. В прошлом году предприниматель Илон Маск заявил о помощи Samsung в выпуске чипов для Tesla.

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    13 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Anthropic предрекла превращение ИИ в компьютерные вирусы

    Anthropic: ИИ-модели скоро смогут распространяться как компьютерные вирусы

    Anthropic предрекла превращение ИИ в компьютерные вирусы
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Модели искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшем будущем смогут самостоятельно распространяться по «умной» бытовой технике, заявили исследователи компании Anthropic.

    По словам исследователей, подобное может произойти уже через несколько месяцев, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Anthropic.

    В компании отметили, что обезвредить такой вирусный алгоритм будет крайне сложно, поскольку у него нет единой точки подключения.

    Эксперименты Anthropic показали, что уже сегодня ИИ можно запустить на сети из дешевых телевизионных приставок. При этом модель способна самостоятельно понять, как работает незнакомое оборудование, и взломать его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сооснователь Microsoft Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ в 2027 году.

    В тот же день британские ученые предрекли человечеству вымирание к 2100 году из-за ИИ.

    В прошлом месяце разработчик ИИ Anthropic заявил об экзистенциальной угрозе человечеству со стороны нейросетей.

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    14 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Путин заявил об активном внедрении сервисов ИИ в России

    Путин: Россия активно внедряет сервисы на основе искусственного интеллекта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия активно внедряет сервисы, созданные на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент Владимир Путин на совещании по кибербезопасности.

    «Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта. Идет платформизация экономики», – приводит слова Путина ТАСС.

    Глава государства добавил, что координирующую роль в этой работе играет комиссия при президенте России по искусственному интеллекту и ведомственная рабочая группа по платформенной экономике.

    По его словам, российские власти хорошо понимают, что от активного внедрения цифровых технологий во многом зависит устойчивое развитие страны и общества. Путин подчеркнул, что в стране системно и последовательно выстраивается цифровой контур экономики и социальной сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах.

    Он назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал системное совещание главы государства по кибербезопасности.

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    14 октября 2026, 13:19 • Новости дня
    В российских вузах приняли меры против генерации дипломных работ с помощью ИИ

    Академик Чубарьян заявил о борьбе с написанием курсовых работ через нейросети

    Tекст: Вера Басилая

    Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян сообщил, что в российских высших учебных заведениях начали применять меры против использования ИИ для написания курсовых и дипломных работ.

    По словам Чубарьяна, в российских вузах активно борются с попытками недобросовестных студентов переложить интеллектуальную работу на нейросети, передают «Вести».

    «Сейчас большая проблема в школе, в вузе – искусственный интеллект. Немного это раздуто, но мода есть. Принимаются сейчас меры, чтобы знания были знаниями, а не так чтобы, нажав на кнопку, можно с ИИ сделать курсовую или диссертацию. Основа всего, конечно, знание самих материалов, самой дискуссии», – рассказал Чубарьян.

    Академик также выразил сожаление из-за недостаточного знания русской литературы у современной молодежи. По его словам, многие студенты читают классические произведения, такие как «Анна Каренина», только в кратком изложении, что негативно сказывается в том числе на понимании истории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу специалисты определили четыре принципа использования ИИ в науке и образовании.

    Летом суд признал незаконным отчисление студентки из-за сгенерированного искусственным интеллектом диплома.

    В прошлом году 11 российских вузов поддержали применение подобных технологий при написании квалификационных работ.

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    13 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Путин положительно оценил работу беспилотных грузовиков на трассе «Восток»

    Минтранс доложил Путину о рейсах беспилотных грузовиков в Казахстан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин провел встречу с министром транспорта Андреем Никитиным, который доложил главе государства об успешных испытаниях беспилотных грузовиков на трассе М-12 «Восток» и на дорогах Казахстана.

    Президент Владимир Путин оценил работу беспилотных грузовиков на трассе «Восток» и их испытание на дорогах Казахстана. В ходе встречи с главой государства глава Минтранса Андрей Никитин рассказал о запуске движения беспилотных грузовиков не только между Москвой и Петербургом, но и по трассе М-12 «Восток» вплоть до Челябинска, передает ТАСС.

    «Плюс тогда по вашему поручению мы до Астаны проехали. Он через границу прошел и поехал уже по казахстанским дорогам. Так что в принципе технология работает», – сообщил министр транспорта.

    «Очень хорошо», – отреагировал президент. Стороны также обсудили реализацию инвестиционных проектов в транспортном комплексе, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовку кадров для отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с министром транспорта.

    Ранее в Минтрансе заявили о вхождении России в тройку мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта. Тогда Китай предложил Москве совместно развивать трансграничные перевозки грузов с помощью беспилотников.

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    15 октября 2026, 19:28 • Новости дня
    Путин назвал развитие систем больших данных и ИИ конкурентным преимуществом России
    Путин назвал развитие систем больших данных и ИИ конкурентным преимуществом России
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на форуме общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заявил, что развитие систем больших данных и искусственного интеллекта (ИИ) является значимым конкурентным преимуществом страны.

    Президент Владимир Путин на форуме общероссийской общественной организации «Деловая Россия» назвал развитие систем больших данных и ИИ конкурентным преимуществом России.

    «У нас есть еще одно конкурентное преимущество большое – это развитие систем больших данных и искусственного интеллекта», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В тот же день глава государства назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    В начале месяца в России решили выделить более 35 млрд рублей на развитие ИИ.

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    14 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Народный фронт пригласил всех желающих на всероссийский турнир пилотов БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Международный день воздушного спорта Народный фронт пригласил всех желающих принять участие во всероссийских соревнованиях пилотов беспилотных летательных аппаратов «На высоте!».

    14 октября впервые отмечается Международный день воздушного спорта. В этот день Народный фронт пригласил всех желающих принять участие во всероссийских соревнованиях пилотов БПЛА.

    Соревнования «На высоте!» пройдут в четыре этапа в двух треках: для любителей и профессионалов. С ноября по январь желающие смогут попробовать силы в индивидуальных виртуальных полетах, а с января по июнь 2027 года лучшие пилоты пройдут в межрегиональный этап, сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Народного фронта.

    Завершатся состязания гранд-финалом в июле 2027 года в Московской области. Призовой фонд турнира составляет 10 млн рублей.

    «Я уже занимался гонками дронов, когда в нашем колледже открылся класс Народного фронта. Мне предложили поучаствовать, и я сразу согласился, потому что мне всегда была интересна эта тема», – рассказал участник проекта из Ростовской области студент Никита Бондарев.

    По словам студента машиностроительного техникума Кирилла Ваганова, в будущем он планирует самостоятельно разрабатывать беспилотники для поисково-спасательных операций.

    «Мне кажется, молодёжи нравятся такие соревнования, потому что это всегда новый опыт. Я сам обязательно буду участвовать. Больше всего меня в дронах привлекает возможность с их помощью помогать людям», – поделился Кирилл.

    А инструктор по гонкам дронов из Брянской области Варвара Кирюпина добавила, что соревнования помогают развивать технические навыки и поддерживают интерес молодежи к новым технологиям.

    «Беспилотники уже используются в картографии, геодезии, работе МЧС и других отраслях. Поэтому для ребят это не только спорт, но и возможность найти своё будущее дело», – сказала Кирюпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, проект «На высоте!» стартовал на прошлой неделе в исполкоме Народного фронта. Летом прошлого года фестиваль по гонкам дронов в Петербурге посетили более 1200 человек.

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    15 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Пушков: Искусственный интеллект научился обманывать создателей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Искусственный интеллект приобрел способность обманывать своих операторов и самостоятельно создавать улучшенные модели без контроля человека, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на заседании возглавляемой им комиссии.

    «Новый феномен состоит в том, что искусственный интеллект обманывает своих операторов и своих создателей. В тех случаях, когда ему запрещают использовать определенные алгоритмы для достижения поставленной задачи, он их использует, но говорит, что не использует», – цитирует Пушкова РИА «Новости».

    По его словам, ИИ способен создавать самосовершенствующиеся модели без контроля человека, что делает его процессы непрозрачными.

    Сенатор назвал умение ИИ лгать принципиальным шагом к превращению в «получеловеческое существо», так как способность ко лжи является одной из характеристик человека.

    Он добавил, что обеспокоенность последствиями развития ИИ выше в странах, не участвующих в гонке технологий, поскольку они рискуют стать объектами действия моделей, созданных ведущими государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Марк Цукерберг поддержал идею Дональда Трампа о контроле за искусственным интеллектом.

    Разработчик ИИ Anthropic предупредил об экзистенциальной угрозе человечеству.

    Взлом сайта правительства Австралии нейросетью вскрыл опасную брешь в законодательстве.

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    14 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Песков предупредил о попытках некоторых стран превратить ИИ в оружие

    Песков: Ряд стран пытается использовать ИИ как оружие

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые государства пытаются превратить искусственный интеллект в оружие, и к этому вызову необходимо быть готовыми.

    Тема кибербезопасности стоит на повестке дня все острее, отметил представитель Кремля на брифинге в преддверии совещания по этой теме у главы государства. Технология несет много пользы, однако ряд стран проводит вепонизацию искусственного интеллекта, пишет ТАСС.

    Песков отметил, что технологии искусственного интеллекта несут много добра, несут много выгоды, повышают эффективность, но одновременно с этим, конечно, попытки целого ряда государств использовать эти новые технологии для того, чтобы превратить их в оружие, так называемая вепонизация искусственного интеллекта.

    «Это несет и таит в себе угрозы для целых секторов экономики любой страны, и, конечно же, мы не являемся исключением», – подчеркнул Песков.

    Он заключил, что Россия должна быть готова к этим вызовам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков анонсировал системное совещание президента по кибербезопасности.

    В воскресенье Владимир Путин запланировал проведение этого мероприятия.

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    13 октября 2026, 12:39 • Новости дня
    Microsoft запустила чип Maia 300 в наступление на доминирование Nvidia

    Axios: Microsoft представила ИИ-чип Maia 300 как альтернативу GPU Nvidia

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент подразделения Azure по аппаратным системам и инновациям Microsoft Рани Боркар сообщила, что компания сделает собственный ИИ-чип Maia 300 основной платформой инференса для своих сервисов, усиливая конкуренцию с Nvidia.

    Во вторник Microsoft представила Maia 300 – новое поколение собственного ИИ-ускорителя, который с 2027 года начнут развёртывать в дата-центрах и который станет основной системой инференса для продуктов и сервисов компании, пишет Axios.

    По данным компании, Maia 300 обеспечит на 40% больше ИИ-токенов на мегаватт, чем ведущие системы на базе GPU, а его архитектура минимизирует лишние перемещения данных между чипами и памятью, что становится узким местом по мере усложнения моделей. Основной акцент делается именно на инференс – вычисления для генерации ответов ИИ, спрос на которые быстро растёт.

    Переход Microsoft вписывается в более широкий тренд, когда крупные игроки ИИ стремятся снизить зависимость от Nvidia. Google годами развивает собственные Tensor Processing Unit с версиями, оптимизированными отдельно под обучение и инференс. OpenAI совместно с Broadcom разрабатывает чип Jalapeno, сначала для задач инференса, утверждая, что первый образец уже опережает решения Nvidia на отдельных нагрузках и что создаются его новые поколения.

    Amazon продвигает линейку ИИ-чипов Trainium, которую используют, в частности, клиенты вроде Anthropic, а OpenAI взяла на себя обязательства применять кастомные чипы Amazon в рамках крупного инфраструктурного соглашения. Anthropic в августе подтвердила, что изучает собственные архитектуры чипов, но при этом продолжает полагаться на решения Nvidia, Amazon и других поставщиков; Meta также развивает внутреннюю программу проектирования ИИ-чипов, сохраняя значительные закупки мощностей у Nvidia и конкурентов.

    Несмотря на рост числа конкурентов, Nvidia продолжает наращивать бизнес: её выручка во втором квартале более чем удвоилась до 96 млрд долларов, что отражает общий бум спроса на ИИ-вычисления. Основная часть новых проектов, как и Microsoft, нацелена на рынок инференса с более высокой рентабельностью, тогда как Nvidia сохраняет доминирование в обучении моделей и использует финансовые ресурсы для финансирования инфраструктуры ИИ.

    Рани Боркар отметила, что создание конкурентоспособного ИИ-оборудования требует проектирования целых систем с оптимизацией памяти, сетевой инфраструктуры, программного стека и энергопотребления. «Мы приоритизируем Maia для инференса», – сказала она, назвав этот сегмент крупнейшей и наиболее быстрорастущей возможностью в ИИ и областью, где Microsoft может выделиться по стоимости и эффективности. «Для нас это не стратегия выбора между вариантами. Мы хотим широкую экосистему, одновременно глубоко инвестируя в собственный кремний», – добавила она.

    В то же время планы сделать Maia основной платформой инференса относятся прежде всего к собственным сервисам Microsoft, а не обязательно к сторонним клиентам Azure, таким как OpenAI. Боркар предупредила, что переход займёт годы: масштабные развёртывания Maia 300 начнутся в 2027 году, а выход на многогигаваттный уровень потребует времени, при этом разработчики кастомных чипов всё равно зависят от тех же ограниченных мощностей по производству, продвинутой упаковке и высокоскоростной памяти, что и Nvidia.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле создатель ChatGPT Сэм Альтман выбрал инвестиции Amazon вместо углубления связей с Microsoft. В январе Илон Маск подал в суд на OpenAI и Microsoft, обвинив их в изменении первоначальной миссии проекта. В прошлом году Microsoft получила 27% акций OpenAI, укрепив влияние на экосистему ИИ.

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    15 октября 2026, 13:10 • Новости дня
    Глава МВФ Георгиева назвала искусственный интеллект спасителем мировой экономики

    Глава МВФ: Искусственный интеллект стал главным драйвером мировой экономики

    Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала искусственный интеллект наиважнейшим драйвером современной мировой экономики.

    «Если посмотреть на драйверы, благодаря которым мы держимся и двигаемся вперед, самым важным является искусственный интеллект. Правда, это ставит нас всех в зависимость от поддержания этого энтузиазма», – заявила Георгиева на встрече МВФ и Всемирного банка в Бангкоке, передает РИА «Новости».

    Георгиева отметила, что в текущих условиях экономика «как будто стоит на одной ноге», тогда как остальные ее области не столь сильны.

    «Но что будет, если эта нога задрожит?» – задалась вопросом глава МВФ, не став, однако, делать прогнозы на этот счет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр финансов России Антон Силуанов заявил об ограничении потенциала мировой экономики внешними факторами.

    В тот же день МВФ назвал интеграцию в цепочки поставок ИИ фактором экономического роста.

    Во вторник в фонде предупредили о нехватке ресурсов для спасения экономики в случае краха рынка искусственного интеллекта.

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    14 октября 2026, 11:02 • Новости дня
    МВФ назвал интеграцию в цепочки поставок ИИ фактором экономического роста

    МВФ: Интегрированные в цепочки поставок ИИ экономики растут быстрее всего

    Tекст: Вера Басилая

    Страны, тесно задействованные в цепочках поставок для систем искусственного интеллекта, находятся в экономически выигрышной ситуации, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

    Георгиева заявила, что экономики стран Азии, включая Таиланд, Малайзию, Республику Корея и Сингапур, демонстрируют наилучшие показатели благодаря интеграции в цепочки поставок ИИ, передает ТАСС.

    Также хорошие результаты показывают страны-экспортеры энергоносителей, не затронутые военными конфликтами, добавила глава МВФ.

    При этом государства с низким уровнем дохода и импортеры энергоресурсов принимают на себя наибольший экономический удар. Траектория развития мировой экономики сейчас определяется противоборством спроса на ИИ и негативного энергетического потрясения на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

    Георгиева предупредила о высокой вероятности разочарования на короткой дистанции в эффекте новых технологий, что несет в себе риск «беспорядочной рыночной коррекции». Кроме того, она подвергла резкой критике развитые страны за истощение финансовых буферов и нежелание восполнять бюджетные резервы после пандемии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВФ предупредил о нехватке ресурсов для спасения экономики при крахе рынка ИИ.

    В понедельник Георгиева призвала переосмыслить подход к образованию из-за ИИ.

    В апреле МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС.

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    15 октября 2026, 06:20 • Новости дня
    Машков отказал нейросетям в способности заменить живых актеров
    Машков отказал нейросетям в способности заменить живых актеров
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист России Владимир Машков убежден, что технологии искусственного интеллекта не способны полноценно заменить живых актеров из-за невозможности передать глубокие человеческие эмоции.

    «Искусственный интеллект не настолько совершенен, чтобы воссоздать очень глубокие, тонкие эмоции живого артиста, это невозможно», – сказал Машков РИА «Новости», рассуждая о целесообразности использования нейросетей для «воскрешения» ушедших актеров.

    По мнению народного артиста России, технологии могут служить полезным инструментом в кинопроизводстве. Они способны упростить технические процессы создания фильмов.

    Однако ИИ не должен заменять творческий полет фантазии и подлинное актерское мастерство, подчеркнул Машков. Глубина человеческих переживаний остается недосягаемой для компьютерных алгоритмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Никита Михалков осудил воскрешение актеров через ИИ.

    Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов также выступил против использования дипфейков умерших артистов. А режиссер Бондарчук допустил замену актеров искусственным интеллектом.

    Герман-младший предрек власть ИИ в кинематографе с одной оговоркой.

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