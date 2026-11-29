Tекст: Мария Иванова

Вашингтон готов пересмотреть контроль за поставками высокопроизводительных полупроводников, если информация о попадании самых современных чипов в Китай подтвердится, передает РИА «Новости».

«Что касается самых лучших, новейших чипов, то если некоторые из них действительно попали не в те руки, напрямую или косвенно, через центры обработки данных, то эту проблему, безусловно, необходимо решить, ужесточив контроль, если такая информация подтвердится», – сказал Хассетт каналу CNN.

Директор национальной разведки США Джей Клейтон в воскресенье признал, что Китай мог получить доступ к чипам компании Nvidia. Отставка Дженсена Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания объявила о его уходе на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Ее фирма находится под расследованием Минюста и Минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг называли якобы источником информации для Китая. В МИД КНР обвинения в «китайском шпионаже» по делу Nvidia назвали беспочвенными.

На следующей неделе, как ожидается, Хуанг даст показания на слушаниях в Конгрессе США.

В четверг сообщалось, что Nvidia продавала свои самые передовые чипы компаниям, зарегистрированным в США, но фактически подконтрольным китайским владельцам.

Китайские компании арендовали вычислительные мощности в дата-центрах Юго-Восточной Азии для обхода американских ограничений на передовые чипы.

В среду министр торговли США Говард Латник перевел часть агентов Бюро промышленности и безопасности, занимавшихся предотвращением контрабанды чипов искусственного интеллекта в Китай, в свою личную охрану.