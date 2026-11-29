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США допустили ужесточение экспортных ограничений на чипы
Директор Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассетт заявил, что Соединенные Штаты могут ужесточить экспортные ограничения на поставки высокопроизводительных полупроводников, если подтвердится утечка самых передовых чипов в Китай.
Вашингтон готов пересмотреть контроль за поставками высокопроизводительных полупроводников, если информация о попадании самых современных чипов в Китай подтвердится, передает РИА «Новости».
«Что касается самых лучших, новейших чипов, то если некоторые из них действительно попали не в те руки, напрямую или косвенно, через центры обработки данных, то эту проблему, безусловно, необходимо решить, ужесточив контроль, если такая информация подтвердится», – сказал Хассетт каналу CNN.
Директор национальной разведки США Джей Клейтон в воскресенье признал, что Китай мог получить доступ к чипам компании Nvidia. Отставка Дженсена Хуанга с должности главы Nvidia продлилась всего 11 дней после того, как 12 ноября компания объявила о его уходе на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Ее фирма находится под расследованием Минюста и Минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг называли якобы источником информации для Китая. В МИД КНР обвинения в «китайском шпионаже» по делу Nvidia назвали беспочвенными.
На следующей неделе, как ожидается, Хуанг даст показания на слушаниях в Конгрессе США.
В четверг сообщалось, что Nvidia продавала свои самые передовые чипы компаниям, зарегистрированным в США, но фактически подконтрольным китайским владельцам.
Китайские компании арендовали вычислительные мощности в дата-центрах Юго-Восточной Азии для обхода американских ограничений на передовые чипы.
В среду министр торговли США Говард Латник перевел часть агентов Бюро промышленности и безопасности, занимавшихся предотвращением контрабанды чипов искусственного интеллекта в Китай, в свою личную охрану.