Украину готовят к реваншу Порошенко

Согласно соцопросам, партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко стала самой популярной политической силой на Украине, обогнав «Слугу народа» президента Зеленского и оставив далеко позади пророссийскую оппозицию. Скорее всего, в этом велика заслуга американцев. Означает ли это, что скоро Порошенко возьмет реванш над Зеленским и вернет себе власть?

Социологические опросы Киевского международного института социологии (КМИС) подоспели как никогда вовремя. Они как бы подводят черту под политическим сезоном и фиксируют те изменения в настроениях украинского общества, которые произошли за год.

Если точнее, за тот год, на протяжении которого президент Владимир Зеленский ударными темпами строил свою личную диктатуру. На этом пути он многое уже успел сделать, а теперь можно с уверенностью сказать, что сограждане сделанного не ценили.

Порядка 65% граждан Украины убеждены, что страна идет «не туда», а альтернативного мнения придерживаются лишь 18,6%. При этом ошибочность курса украинцы безошибочно связывают с личностью Зеленского – 58,2% опрошенных против того, чтоб он вообще выдвигал свою кандидатуру на второй президентский срок (что он, вопреки прежним обещаниям, явно намерен сделать).

Что же касается партийных и идеологических предпочтений украинцев, общая картина указывает на то, что общество находится в растерянности. Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшие выходные, в Верховную раду прошло бы рекордное количество партий – девять. При этом пропрезидентская сила «Слуга народа» может претендовать только на 15% голосов.

Напомним, что сейчас эта партия безраздельно контролирует парламент. Последние выборы обеспечили ей беспрецедентно много кресел – 254 из 450. Теперь ни о чем подобном Зеленский не может даже мечтать.

Причины обвала популярности главы украинского государства и его партии газета ВЗГЛЯД уже разбирала (например, здесь и здесь), но сейчас стоит выделить две новых – и очень важных.

Во-первых, на попытки Зеленского «прижать к ногтю» олигархов и запретить им поддерживать своих потенциальных конкурентов олигархи ответили президенту медийной войной, которую он пока что проигрывает. Сейчас популярность главы государства проседает под градом информационных ударов – его начали в ежедневном режиме критиковать и те СМИ, кто раньше придерживался нейтралитета.

Во-вторых, «развод» с Дмитрием Разумковым – бывшим соратником, воспротивившимся строительству зеленской диктатуры, привел к появлению влиятельного спойлера. И «Слуга народа» Зеленского, и «Разумная политика» Разумкова претендуют на один и тот же электорат. Опрос КМИС дает новой партии бывшего спикера Верховной рады 9,9% голосов.

В то же время война президентского офиса с партией «Оппозиционная платформа – За жизнь», одного из лидеров которой – Виктора Медведчука – фактически взяли в заложники , принесла свои плоды. Речь идет об одном из осколков Партии регионов Виктора Януковича, который ориентируется на голоса русскоязычного Юго-Востока Украины, мирное разрешение конфликта в Донбассе и восстановление отношений с Россией. Сейчас эта сила претендует только на 9,2% голосов и занимает только пятую строчку опроса КМИС.

Всего год назад, на фоне первой волны разочарования в политике Зеленского, ОПЗЖ занимала в соцопросах первое место с рейтингом, превышающим 20%. Партию существенно ослабили травля со стороны власти и внутренние скандалы, что также привело к усилению спойлера. Еще один осколок Партии регионов – партия «Наши» Евгения Мураева с почти таким же, как у ОПЗЖ, взглядом на жизнь, но неразрешимыми личными противоречиями с ее лидерами – претендует сейчас на 5,3% голосов.

Ну а лидером опроса КМИС неожиданно стала «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко. «Неожиданно», поскольку эту силу и ее лидера ввиду гигантского антирейтинга успели списать в утиль. Согласно опросу, у прозападных националистов 17,1% поддержки, что более чем в два раза превышает их результат на последних парламентских выборах.

Это логичное следствие войны Зеленского с ОПЗЖ и классика политического противостояния, когда из схватки двух сил выходит победителем третья как наименее пострадавшая в конфликте. Но есть нюанс: киевские политологи, вне зависимости от своего отношения к Зеленскому и Порошенко, в один голос утверждают, что действующему президенту помешал добить президента бывшего охранный ордер от США.

Иначе невозможно объяснить тот факт, почему два десятка (!) уголовных дел, возбужденных против Порошенко и его окружения, лежат без движения и будто позабыты.

Порошенко возглавил страну в период нового экономического дербана и в статусе миллиардера, при этом мало в чем себе отказывал – проводил жесткую политику, которая не всегда была в ладах с уголовным кодексом. Но у этого человека есть многочисленные личные связи в Америке, которые он всегда умело использовал, и вполне логично предположить, что в относительной безопасности его политическая сила все это время находилась исключительно благодаря американцам.

В конце концов, они тоже не заинтересованы в том, чтобы Зеленский полностью реализовался как диктатор и единоличный хозяин Украины. В таких условиях он станет менее управляемым.

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Насколько устойчив тренд с возрождением Порошенко как политика из пепла – покажет время. Но если исходить из текущих социологических раскладов, у проевропейских националистов есть неплохие шансы получить контроль над следующим созывом Верховной рады.

Единолично – вряд ли. Согласно многим другим опросам, Порошенко остается лидером антирейтинга политиков, то есть тем человеком, фамилию которого респонденты называют при ответе на вопрос «за кого вы не будете голосовать ни при каких обстоятельствах».

Но «Европейская солидарность» может стать платформой для сборки коалиции националистически настроенных, прозападных и в то же время «антизеленских» сил. Например, «Батькивщины» Юлии Тимошенко (КМИС дает ей 13,3% популярности), партии «Сила и честь» Игоря Смешко (5,4%), «Украинской стратегии» Владимира Гройсмана (столько же), Радикальной партии Олега Ляшко (5,4%).

Очевидно, что условно пророссийские силы при таких раскладах останутся за бортом и не смогут претендовать на власть, но точкой опоры для Зеленского тоже не станут – все мосты между ними сожжены.

Такой парламент способен сделать жизнь президента Зеленского невыносимой. Сочувствовать ему с российской стороны границы нет ни одной причины – по ряду ключевых вопросов он оказался еще более невыносимым «партнером», чем даже Порошенко. Но есть причины учитывать эти расклады при выработке среднесрочной политики в отношении Украины.

«Наших» там почти не осталось, а те, что все-таки есть, на власть не претендуют. Кто бы ни захватил Банковую и Верховную раду в следующем политическом сезоне, это все равно будут люди, последовательно превращающие Украину в «анти-Россию».

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