Зеленский проигрывает медиавойну с олигархами

Взгляд
29 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:55  |  vz.ru
Разделы

Кому выгодно запустить «Северный поток – 2» без сертификации

Европейцы не скрывают, что хотят поскорее получить российский газ по новой трубе Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Северный поток – 2» может начать работать до завершения сертификации. Тем более, что история знает подобные прецеденты. Как пишет немецкая пресса, в таком случае Газпрому грозит только штраф, который не выглядит серьезно на фоне миллиардных затрат на постройку трубы. Кто заинтересован в столь сомнительном запуске газопровода и каковы могут быть политические и юридические последствия такого решения? Подробности...
Перейти в раздел…

Таджикистан получил опасную проблему у афганской границы

Хотя бунт на Памире продолжается уже несколько дней, таджикский спецназ пока выжидает Петр Ковалев/ТАСС
Несколько дней в одном из регионов Таджикистана – Горном Бадахшане – не стихают акции протеста. Несмотря на то, что первые выстрелы уже прозвучали, армия в ситуацию пока не вмешивается. Отголоски протеста докатились до Москвы – здесь приезжие из Таджикистана вышли к посольству своей страны. Что происходит в Таджикистане и чем внутренний конфликт среднеазиатской республики может быть опасен для России? Подробности...
Перейти в раздел…

«Билет в один конец». Почему шахтеры продолжают погибать

После трагедии в шахте «Листвяжная» Кузбасс погрузился в траур Александр Кряжев/РИА Новостии
Трагедии на шахтах были, есть и будут, пока в горном деле задействован человеческий фактор, считают шахтеры – ветераны Кузбасса. В том числе и с шахты «Листвяжная», куда приехал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД после трагедии, унесшей жизни 51 горняка и спасателя. Подробности...
Перейти в раздел…

Отказ от советского наследия загнал Эстонию в энергетический кризис

В Эстонии биржевые цены на электроэнергию этой осенью установили несколько рекордов REUTERS/Ints Kalnins
Резкий рост цен на электроэнергию наблюдается прямо сейчас в Эстонии. По стране уже разносятся слухи о предстоящих веерных отключениях. А ведь с советского времени энергетика Эстонии была успешна и очень устойчива. Что же произошло и какое отношение к грядущему кризису имеют экологические инициативы Евросоюза? Подробности...
Перейти в раздел…

«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский проигрывает медиавойну с олигархами

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Владимир Зеленский выглядит и ведет себя так, будто уже проиграл будущую схватку за власть. Всего несколько недель назад обсуждалось то, как Зеленский будет идти на второй срок, сейчас же речь идет о том, как президенту досидеть до конца первой каденции. Подробности...

Третья мировая война уже идет

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Сегодня не работают никакие апелляции к нормам международного права. Разумные аргументы и доводы также не действуют. Приходится признать, что прежнего миропорядка де-факто уже нет. Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Нет такой цели – просто сказать правду

Юлия Лемарк
Юлия Лемарк, Сценарист,режиссер и продюсер
Блогера обидели, он рыдает в кадре – это прогрев аудитории. Комик шлет всех на три известные буквы – это чтобы попасть на аудиодорожку в TikTok. Шоумен говорит, что День Победы переоценен – это провокация, чтобы поднять индекс цитируемости. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Острый кризис в Турции

Расизм в русском балете

Обсуждение: 5 комментариев

Молдавию отключают за неуплату

Перейти в раздел…

Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
Подробности...

Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
Подробности...

В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
  • Уменьшились

  • Увеличились

  • Остались на прежнем уровне
Как часто на вашем столе присутствует красная икра?
  • Каждый день

  • Не каждый день, но регулярно

  • Изредка, по праздникам

  • Никогда
Где должен быть похоронен Сталин?
  • У Кремлевской стены

  • В мавзолее с Лениным

  • С супругой на Новодевичьем кладбище

  • На родине в Грузии
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Рябков назвал формат предстоящих переговоров Путина и Байдена
    В Кремле рассказали о мерах в связи со штаммом «омикрон» Погребинский оценил шансы Китая отсудить у Украины 4,5 млрд долларов за «Мотор Сич» Германия отвергла санкции США против «Северного потока – 2» Стало известно об отмене Универсиады в Люцерне из-за штамма «омикрон»
    Центр Гамалеи перечислил меры профилактики «омикрона» В Германии отреагировали на требование Украины вернуть ноты Баха «Адмирал Горшков» выполнил пуск «Циркона» на дальность более 400 км ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в Тверской области
    Противники вакцинации атаковали Макаревича за пост в Facebook В Кремле отреагировали на предложение Эрдогана стать посредником между Россией и Украиной Стрелявшему в сторону Донбасса украинскому журналисту пообещали госохрану В макете гранаты в Коломне обнаружили записку с посланием к проститутке

    Главная тема


    Британии больше нечем пугать Россию

    «факты на стол»


    Лукашенко: Ясно, на чьей стороне будет Белоруссия в войне в Донбассе

    стратегическая авиация


    Авиаэксперт объяснил отличие нового Ту-160М от советского «Белого лебедя»

    советская школа


    Бывший главный тренер израильских гимнасток перешла в сборную России

    Видео

    борьба с коронавирусом


    Как омикрон-штамм повлияет на Россию

    балет «Щелкунчик»


    «Культура отмены» дошла до сокровищ русской культуры

    Казачий круг


    Старообрядцы отвергли западные корни русской демократии

    бывший ссср


    Атаку на русский язык в Киргизии приурочили к выборам

    «Билет в один конец»


    Почему шахтеры продолжают погибать

    расовые проблемы


    Геворг Мирзаян: Американская элита считает, что у преступности есть раса

    стратегические высоты


    Иса Джавадов: Россия и Армения по-разному видят будущее Кавказа

    передел мира


    Тимур Шерзад: Почему Сталин не позволил раздробить Германию

    на ваш взгляд


    Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
    Глеб Простаков

    Зеленский проигрывает медиавойну с олигархами

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		29 ноября 2021, 17:55

    Президент Украины Владимир Зеленский за счет колоссального административного ресурса  – большинства в парламенте, лояльного правительства и возможностью распоряжаться финансовым ресурсом госкомпаний – еще остается самым популярным политиком в стране. При этом он выглядит и ведет себя сейчас так, будто уже проиграл будущую схватку за власть. Если всего несколько недель назад ставился вопрос, как будет Зеленский идти на второй срок, то сейчас речь идет о том, как президенту досидеть до конца первой каденции.

    Самая большая проблема заключается в том, что Зеленский стал проигрывать на собственном поле. Бесконечное политическое шоу, благодаря которому Зеленский пришел во власть и длительное время сохранял высокий рейтинг, дало сбой. Пресс-марафон, который прошел 26 ноября и должен был стать ответом на накопившиеся злободневные вопросы к главе государства, стал настоящим медийным провалом Зеленского – крупнейшим с момента прихода к власти. Именно этот провал может стать началом конца Зеленского и предвестником драматических изменений на Украине.

    По задумке, открытая беседа Зеленского с представителями СМИ, которые открыто его критикуют, должна была развернуть негативный информационный фон вокруг президента на сто восемьдесят градусов и выстрелить против его врагов, во главе которых сейчас стал украинский олигарх номер один Ринат Ахметов и его немаленькая медиаимперия. Причин этого конфликта множество и не все они явные, однако на поверхности лежит довольно мелочный в масштабах страны повод: Зеленский фактически заблокировал выплату 3 млрд грн. (немногим больше 8 млрд. руб.) в счет долгов по зеленому тарифу перед компанией ДТЭК Ахметова. После чего последний развернул свои медиа пушки в сторону президента.

    Не обладая собственным медиа ресурсом (на стороне Зеленского пока играют только телеканалы Игоря Коломойского), Зеленский решил, что сможет переломить ситуацию за счет личного обаяния и нетрадиционных шагов. Предполагалось, что Зеленский в очередной раз выиграет своего рода «конкурс капитанов», где за счет домашних заготовок и искрометного экспромта президент-шоумен в пух и прах разнесет заряженных олигархами журналистов. И помогут ему в этом новые формы подачи материала, новые медиа и армия сетевых ботов, разгоняющих нужные тезисы.

    Но по итогу мероприятия Зеленский не только не добился желаемого, но получил ровно противоположный эффект. Провальными оказались и домашние заготовки, и экспромт. Информационной бомбой, которая должна перебить весь негатив против президента, должно было стать сообщение о готовящемся на 1-2 декабря госперевороте, в который, по словам Зеленского, оказался втянут Ринат Ахметов. Это заявление из уст президента звучало не как пролог к незамедлительному аресту олигарха и показательному суду над зачинщиками насильственной смены власти, а как приглашение к диалогу и попытка заключить пакт о ненападении. Что, конечно же, тут же девальвировало это грозное обвинение, а самого Зеленского выставило человеком, окончательно утратившим связь с реальностью. Тот же Ахметов уже дал понять, что обвинения Зеленского несостоятельны, а конфликт между ними продолжится.

    Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

    Матерый шоумен в ранге президента быстро утратил самообладание, когда представители журналистского сообщества не только задали ему неудобные вопросы, но и вступили в откровенную перепалку, продемонстрировав откровенное неуважение к главе государства. Показательным стал спор Зеленского с главным редактором одного из украинских сайтов Юрием Бутусовым.

    В ходе этого разговора Зеленский был совсем не похож на своего персонажа – главного героя сериала «Слуга народа» Василия Голобородько. В этом эпизоде президент казался обиженным, постоянно гримасничающим, с ужимками, недостойными не только президента, но даже былой звезды КВН. Более того, Зеленский продемонстрировал мелочную мстительность. Уже по завершении пресс-марафона Бутусову выдвинули официальное обвинение в «разжигании агрессивной войны», по которому журналисту светит вполне реальный срок.

    «Черная пятница» 26 ноября стала большим персональным поражением Владимира Зеленского. Президент, обладающий огромным административным ресурсом, оказался абсолютно беспомощным, когда, не рассчитав сил, решил бросить вызов настоящим хозяевам Украины – олигархам. Медийная машина последних обстреливает президента всего несколько последних недель, но произведенный этой информационной кампанией эффект не только лишил Зеленского драгоценных процентов рейтинга, но и продемонстрировал откровенную слабость и неуравновешенность президента. Смена власти на Украине уже в следующем, 2022 году, сейчас выглядит очень вероятным сценарием.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •