Зеленского принесут в жертву ради Майдана

Зеленский и его подчиненные сделали все, чтобы на Украине их начали ненавидеть. Их бездарное управление, которое базируется на иррациональной идеологии, привело к энергетическому кризису и, как следствие, к веерным отключениям электричества впервые за 20 лет. По словам экс-премьера страны Николая Азарова, Украина не готова к зиме. А значит, люди, коммунальное хозяйство, промышленность могут значительно пострадать от морозов – и последствия этого предугадать сложно.

22 января 2006 года в Алчевске Луганской области на одной из сетей магистрального теплопровода произошел порыв труб центральной котельной. Без отопления остались 840 домов, и это в 30-градусный мороз. Тогда журналисты назвали произошедшее «холодомором». А теперь «холодомор» в совокупности с отсутствием электричества грозит всей Украине. Зеленский, когда шел на президентские выборы, обещал остановить войну в Донбассе. Он этого не сделал, более того, за последние месяцы, благодаря деяниям майданных политиков и украинских военных, эскалация конфликта набирает обороты.

Достаточно вспомнить похищение украинскими спецназовцами наблюдателя от ЛНР в СЦКК Андрея Косяка и захват украинскими солдатами села Старомарьевка в «серой» зоне, которое находилось под юрисдикцией ДНР. Кроме того, представители Украины заявляют о боевом применении турецких беспилотников «Байрактар» и американских противотанковых систем «Джавелин». Значительно усилились обстрелы территорий ЛДНР. Также ЗЕ-команда начала использовать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) как инструмент для внесудебных расправ с политическими оппонентами и неугодными телеканалами и сайтами.

Уже всего вышеперечисленного более чем достаточно, чтобы Владимир Зеленский был низвергнут с политического олимпа. Однако это еще далеко не все. Британское агентство Bellingcat опубликовало свое расследование дела псевдовагнеровцев. 29 июля 2020 года в Белоруссии были задержаны 33 человека, которых официальный Минск заподозрил в подготовке государственного переворота. Как выяснилось позже, КГБ Белоруссии вольно или невольно сорвало операцию украинских спецслужб, которые обманом выманили 33 россиян в Белоруссию, предложив им работу военных наемников в Африке. Затем по плану украинской военной разведки, когда самолет Минск – Стамбул с псевдовагнеровцами на борту должен был пролетать над территорией Украины, его намеревались посадить, а несостоявшихся бойцов – арестовать. Украинские спецслужбы подозревали этих людей в том, что ранее они воевали на стороне ЛДНР.

Надо сказать, что в целом в расследовании Bellingcat ничего сенсационного нет. Зато сенсация есть в заявлении бывшего начальника военной разведки Украины Василия Бурбы. Он заявил, что приостановил операцию по приказу главы офиса президента Андрея Ермака, из-за чего задуманное сорвалось. Кроме того, по его мнению, в офисе президента сидит внедренный «крот», работающий на Россию. Теперь на Украине набирает обороты тема зрады (предательства) Ермака. В стране победившего Майдана стала популярной национальная игра – искать предателя, объявлять своих политических оппонентов «агентами Кремля». Вот теперь и Ермака записали в «агенты Путина» или в «шпионы Лукашенко». Отставки главы офиса президента потребовали украинские националисты во время пикета возле канцелярии Зеленского 21 ноября. На это президенту протестующие дали 10 дней.

А теперь посмотрим на некоторые интересные моменты. Во-первых, Bellingcat еще с февраля обещало опубликовать результаты расследования по псевдовагнеровцам. Однако, по информации украинских Telegram-каналов, офис Зеленского, благодаря помощи высокопоставленных чиновников Великобритании, не допускал этого. Но в середине ноября агентство, видимо, получило добро на предание информации гласности. Значит, власть имущие Англии перестали покровительствовать Зеленскому. Во-вторых, Бурба с 2020 года не рассказывал детали провала операции. А тут почти напрямую обвинил в этом Ермака и заявил о «кроте» в канцелярии Зеленского. В-третьих, украинский журналист Савик Шустер сообщил, что все происходящее – это начало конца Зеленского.

А его коллега Дмитрий Гордон сказал, что Зеленский для него умер. Причем летом этого года оба были на шашлыках у Зеленского и с улыбкой фотографировались с президентом. А сейчас в компании экс-премьера Владимира Гройсмана и доктора Евгения Комаровского сфотографировались с экс-главой МВД Арсением Аваковым. Причем все люди на фото держат в руках мечи. Типа это начало похода против Зеленского. Можно к этому относиться, как к очередному шоу, но, например, роль в политических процессах Украины того же Шустера не до конца понятна. Его шоу сыграло немалую роль в формировании Евромайдана, по крайней мере, на первом этапе протестов. Шустер всегда держит нос по ветру и ориентируется на Запад.

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В-четвертых, все это происходит на фоне политического противостояния Зеленского с самым богатым человеком Украины Ринатом Ахметовым. Но Ахметов известен как осторожный человек, который в отношениях с властью на рожон не лезет. И если он решился на конфронтацию с президентом, то значит, получил некие гарантии для своего бизнеса. Кто их мог предоставить? Только могущественные силы с Запада.

Создается устойчивое впечатление, что против Зеленского разворачивается масштабная кампания с целью лишить его трона, и она санкционирована на Западе, а именно – в Вашингтоне. Потому что США, а не Евросоюз – держатель контрольного пакета акций современной Украины. Но зачем это американцам? Ведь они расшатывают майданный режим, вассальный им? Видимо, на Западе пришли к выводу, что Зеленский провалил все что смог, а его правление приведет к падению проамериканского устройства государства. За энергетический кризис кто-то должен ответить. ЗЕ-команда хочет «стрелочником» выставить премьера Дениса Шмыгаля. Но если на Украине начнется «холодомор», Шмыгаль будет слишком мелкой фигурой. А вот если обвинить во всем Зеленского и Ермака, объявить последнего российским шпионом, то теоретически киевский режим может и удержаться у власти. А следующим президентом станет Аваков. Таким образом, Запад уготовил Зеленскому роль сакральной жертвы, чтобы сохранить майданный строй.