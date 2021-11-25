Зеленского принесут в жертву ради Майдана

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25 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 12:48  |  vz.ru
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Газпром начал жестко наказывать неплательщиков за рубежом

Почему Молдавия взялась за старое газовое поведение Вадим Денисов/ТАСС
Молдавия провалила первый же срок платежа, 22 ноября, за поставки газа по новому контракту. Оказалось, что в «Молдовагазе» просто нет денег. Искать их начали только после жесткого ультиматума Газпрома. Ведь остаться без газа в отопительный сезон – катастрофа не только социальная, но и политическая. Среда – последний день для оплаты счета. Если этого не случится, поставки газа в Молдавию прекратятся. Подробности...
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Эксперты ищут идеологию для России

Лучшие «мозговые центры» России решили объединиться для создания новой национальной идеи Юрий Белинский/ТАСС
России необходимо определить национальную идею, отличную от американской и китайской. Ее базисом может стать «консерватизм оптимистов», о котором говорил Владимир Путин. К такому выводу пришли политологи и философы нескольких экспертных клубов, которых собрал Изборский клуб, чтобы вместе обсудить идеологическое ориентиры государства и общества. Подробности...
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Судьба единственного российского авианосца зависит от роботов

Палубный беспилотный заправщик MQ-25 «Стингрей» – пример уже серийного корабельного БПЛА Boeing/YouTube
Всё новые подробности появляются о третьем – перспективном – индийском авианосце, который, предположительно, будет называться «Вишал» («Гигант»). По данным СМИ, ссылающихся на источник в Минобороны Индии, на корабле планируется разместить инфраструктуру для применения беспилотных летательных аппаратов. России эта идея тоже могла бы весьма пригодиться – и вот почему. Подробности...
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Поведение США подпитывает наглость Украины

НАТО регулярно твердит о «российской агрессии», и в то же время приближает свою военную инфраструктуру к российским границам REUTERS/David Mdzinarishvili
Министерство обороны России фиксирует все большую активность натовских военных у российских границ, а в то же самое время в Вашингтоне звучат все более громкие заявления об «американской поддержке Киева» против «российской агрессии». И то и другое, скорее всего, тесно связано между собой, и несет для России угрозу военных действий. Каким именно образом? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Зеленского принесут в жертву ради Майдана

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В последние дни позиции украинского президента Владимира Зеленского оказались значительно ослаблены. Произошло это в результате объективных процессов или против ЗЕ-команды развернута серьезная кампания? Подробности...

Зачем Китаю нужен Афганистан

Олег Качалин
Олег Качалин, политолог
Официально Пекин талибов пока не признал, но первый шаг к этому уже сделан. Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. И это может стать для России серьезным вызовом. Подробности...

Подписчики популярных автоблогеров дождались крови

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Им всё сходит с рук: гонки по дорогам общего пользования, подрезания, хамство, нападение на людей, дрифт чуть ли не на Красной площади. Подробности...
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Молдавию отключают за неуплату

Дети с Украины распространяют террор

Болгария потеплеет к России

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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

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Как часто на вашем столе присутствует красная икра?
  • Каждый день

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Где должен быть похоронен Сталин?
  • У Кремлевской стены

  • В мавзолее с Лениным

  • С супругой на Новодевичьем кладбище

  • На родине в Грузии
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  • Да, всегда внимательно читаю упаковку

  • Нет, не верю во вред ГМО

  • Это невозможно проверить
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    Сергей Миркин

    Зеленского принесут в жертву ради Майдана

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		25 ноября 2021, 12:04

    Зеленский и его подчиненные сделали все, чтобы на Украине их начали ненавидеть. Их бездарное управление, которое базируется на иррациональной идеологии, привело к энергетическому кризису и, как следствие, к веерным отключениям электричества впервые за 20 лет. По словам экс-премьера страны Николая Азарова, Украина не готова к зиме. А значит, люди, коммунальное хозяйство, промышленность могут значительно пострадать от морозов – и последствия этого предугадать сложно.

    22 января 2006 года в Алчевске Луганской области на одной из сетей магистрального теплопровода произошел порыв труб центральной котельной. Без отопления остались 840 домов, и это в 30-градусный мороз. Тогда журналисты назвали произошедшее «холодомором». А теперь «холодомор» в совокупности с отсутствием электричества грозит всей Украине. Зеленский, когда шел на президентские выборы, обещал остановить войну в Донбассе. Он этого не сделал, более того, за последние месяцы, благодаря деяниям майданных политиков и украинских военных, эскалация конфликта набирает обороты.

    Достаточно вспомнить похищение украинскими спецназовцами наблюдателя от ЛНР в СЦКК Андрея Косяка и захват украинскими солдатами села Старомарьевка в «серой» зоне, которое находилось под юрисдикцией ДНР. Кроме того, представители Украины заявляют о боевом применении турецких беспилотников «Байрактар» и американских противотанковых систем «Джавелин». Значительно усилились обстрелы территорий ЛДНР. Также ЗЕ-команда начала использовать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) как инструмент для внесудебных расправ с политическими оппонентами и неугодными телеканалами и сайтами.

    Уже всего вышеперечисленного более чем достаточно, чтобы Владимир Зеленский был низвергнут с политического олимпа. Однако это еще далеко не все. Британское агентство Bellingcat опубликовало свое расследование дела псевдовагнеровцев. 29 июля 2020 года в Белоруссии были задержаны 33 человека, которых официальный Минск заподозрил в подготовке государственного переворота. Как выяснилось позже, КГБ Белоруссии вольно или невольно сорвало операцию украинских спецслужб, которые обманом выманили 33 россиян в Белоруссию, предложив им работу военных наемников в Африке. Затем по плану украинской военной разведки, когда самолет Минск – Стамбул с псевдовагнеровцами на борту должен был пролетать над территорией Украины, его намеревались посадить, а несостоявшихся бойцов – арестовать. Украинские спецслужбы подозревали этих людей в том, что ранее они воевали на стороне ЛДНР.

    Надо сказать, что в целом в расследовании Bellingcat ничего сенсационного нет. Зато сенсация есть в заявлении бывшего начальника военной разведки Украины Василия Бурбы. Он заявил, что приостановил операцию по приказу главы офиса президента Андрея Ермака, из-за чего задуманное сорвалось. Кроме того, по его мнению, в офисе президента сидит внедренный «крот», работающий на Россию. Теперь на Украине набирает обороты тема зрады (предательства) Ермака. В стране победившего Майдана стала популярной национальная игра – искать предателя, объявлять своих политических оппонентов «агентами Кремля». Вот теперь и Ермака записали в «агенты Путина» или в «шпионы Лукашенко». Отставки главы офиса президента потребовали украинские националисты во время пикета возле канцелярии Зеленского 21 ноября. На это президенту протестующие дали 10 дней.

    Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    А теперь посмотрим на некоторые интересные моменты. Во-первых, Bellingcat еще с февраля обещало опубликовать результаты расследования по псевдовагнеровцам. Однако, по информации украинских Telegram-каналов, офис Зеленского, благодаря помощи высокопоставленных чиновников Великобритании, не допускал этого. Но в середине ноября агентство, видимо, получило добро на предание информации гласности. Значит, власть имущие Англии перестали покровительствовать Зеленскому. Во-вторых, Бурба с 2020 года не рассказывал детали провала операции. А тут почти напрямую обвинил в этом Ермака и заявил о «кроте» в канцелярии Зеленского. В-третьих, украинский журналист Савик Шустер сообщил, что все происходящее – это начало конца Зеленского.

    А его коллега Дмитрий Гордон сказал, что Зеленский для него умер. Причем летом этого года оба были на шашлыках у Зеленского и с улыбкой фотографировались с президентом. А сейчас в компании экс-премьера Владимира Гройсмана и доктора Евгения Комаровского сфотографировались с экс-главой МВД Арсением Аваковым. Причем все люди на фото держат в руках мечи. Типа это начало похода против Зеленского. Можно к этому относиться, как к очередному шоу, но, например, роль в политических процессах Украины того же Шустера не до конца понятна. Его шоу сыграло немалую роль в формировании Евромайдана, по крайней мере, на первом этапе протестов. Шустер всегда держит нос по ветру и ориентируется на Запад.

    В-четвертых, все это происходит на фоне политического противостояния Зеленского с самым богатым человеком Украины Ринатом Ахметовым. Но Ахметов известен как осторожный человек, который в отношениях с властью на рожон не лезет. И если он решился на конфронтацию с президентом, то значит, получил некие гарантии для своего бизнеса. Кто их мог предоставить? Только могущественные силы с Запада.

    Создается устойчивое впечатление, что против Зеленского разворачивается масштабная кампания с целью лишить его трона, и она санкционирована на Западе, а именно – в Вашингтоне. Потому что США, а не Евросоюз – держатель контрольного пакета акций современной Украины. Но зачем это американцам? Ведь они расшатывают майданный режим, вассальный им? Видимо, на Западе пришли к выводу, что Зеленский провалил все что смог, а его правление приведет к падению проамериканского устройства государства. За энергетический кризис кто-то должен ответить. ЗЕ-команда хочет «стрелочником» выставить премьера Дениса Шмыгаля. Но если на Украине начнется «холодомор», Шмыгаль будет слишком мелкой фигурой. А вот если обвинить во всем Зеленского и Ермака, объявить последнего российским шпионом, то теоретически киевский режим может и удержаться у власти. А следующим президентом станет Аваков. Таким образом, Запад уготовил Зеленскому роль сакральной жертвы, чтобы сохранить майданный строй.

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