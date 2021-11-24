США берут под контроль атомную энергетику Украины

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Газпром начал жестко наказывать неплательщиков за рубежом

Почему Молдавия взялась за старое газовое поведение Вадим Денисов/ТАСС
Молдавия провалила первый же срок платежа, 22 ноября, за поставки газа по новому контракту. Оказалось, что в «Молдовагазе» просто нет денег. Искать их начали только после жесткого ультиматума Газпрома. Ведь остаться без газа в отопительный сезон – катастрофа не только социальная, но и политическая. Среда – последний день для оплаты счета. Если этого не случится, поставки газа в Молдавию прекратятся. Подробности...
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Российских детей и пенсионеров атакуют из Днепропетровска

Украинские сетевые террористы избрали своими жертвами российских подростков Сергей Коньков/ТАСС
ФСБ предотвратила очередную школьную стрельбу в Казани. Установлено: готовивший расправу подросток действовал по указанию из-за границы. Через соцсети преступление курировал житель Днепропетровщины. В этом же регионе обосновались и кол-центры телефонных аферистов, ворующих деньги с карт российских пенсионеров. Эксперты уверены: атаки на молодежь и пожилых – элементы гибридной войны против России. Подробности...
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Национальность преступников вызвала спор между Чечней и Госдумой

Общество вправе знать национальность преступников, уверены журналисты Алексей Сухоруков/РИА Новости
Чеченские парламентарии внесли в Госдуму законопроект о запрете упоминать в прессе национальность преступников – и тем вызвали острую дискуссию среди депутатов. Одни считают, что нынешняя практика указания этнической принадлежности правонарушителей может привести к росту межнациональной напряженности. Другие полагают, что закон невыполним и в случае принятия породит ряд новых серьезных проблем. Подробности...
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Болгария потеплеет к России

Раньше президент Радев был «русским агентом», теперь стал «надеждой Европы» Srdjan Ilic/PIXSELL/PA Images/ТАСС
В Болгарии наступает новая политическая эра. Эта эра должна быть избавлена от того негатива в адрес России, который отличал болгарскую политику последние 12 лет. Премьер-русофоб Бойко Борисов проиграл парламентские выборы, а его главный враг Румен Радев выиграл президентские. Кто теперь будет управлять Болгарией и что это означает для Москвы? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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США берут под контроль атомную энергетику Украины

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Безответственные решения, принимаемые временщиками во главе стратегических компаний и в правительстве, уже в обозримой перспективе могут сделать Украину крайне взрывоопасной страной в самом прямом смысле этого слова. Подробности...

Общество потребления должно сменить общество ясных идеалов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Вы летите на гребне волны прогресса, уничтожая отставших классиков, Шекспира и Данте, переименовывая мам и пап в родителей номер один и номер два, умножая гендеры и прочее? Флаг вам в руки, а нам спешить некуда. Подробности...
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Современная медицина страдает «рефлексом Земмельвейса»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Консенсус в медицинской науке – это всегда плод огромного количества компромиссов, традиций, политических интересов, коммерческих каких-то историй, чисто культурных предрассудков. Часто консенсус ко всеобщей пользе, но далеко не обязательно. Подробности...
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Дети с Украины распространяют террор

Болгария потеплеет к России

Новую войну ждут к новому году

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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как часто на вашем столе присутствует красная икра?
  • Каждый день

  • Не каждый день, но регулярно

  • Изредка, по праздникам

  • Никогда
Где должен быть похоронен Сталин?
  • У Кремлевской стены

  • В мавзолее с Лениным

  • С супругой на Новодевичьем кладбище

  • На родине в Грузии
Боитесь ли вы употреблять в пищу генно-модифицированные продукты?
  • Да, всегда внимательно читаю упаковку

  • Нет, не верю во вред ГМО

  • Это невозможно проверить
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    Глеб Простаков

    США берут под контроль атомную энергетику Украины

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		24 ноября 2021, 13:15

    За непрекращающейся украинской клоунадой незамеченной прошла одна отнюдь не тривиальная новость. А именно: подписание соглашений между украинским «Энергоатомом» и американской Westinghouse Electric о возведении двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Знаковое на первый взгляд событие в действительности может стать началом крайне опасной авантюры. Управленческий хаос на Украине давно поразил не только ключевые институты власти – правительство, парламент и судебную систему, но и госкорпорации, в том числе упомянутый «Энергоатом». А безответственные решения, принимаемые временщиками во главе стратегических компаний и в правительстве, уже в обозримой перспективе могут сделать Украину крайне взрывоопасной страной в самом прямом смысле этого слова.

    Соглашения фиксируют закупку услуг по проектированию энергоблоков, закупку тренажеров для обучения персонала, а также авансирование производства оборудования. Знаковым эти соглашения являются сразу по нескольким причинам. Во-первых, речь идет о том, что на Украине должны появиться реакторы нового типа (АР1000), которые ранее никогда не использовались и, более того, не сертифицированы в стране. Интересно и то, что реакторы этого типа должны быть установлены на площадках недостроенных 3-го (готов на 75%, возведен каркас) и 4-го (28%, заложен фундамент) энергоблоков АЭС. Эти блоки начинали строиться еще при советской власти, в 1986-87 гг. В настоящий момент оценки состояния этих объектов нет, как нет и оценок того, может ли в принципе американский реактор быть установлен на площадку, которая готовилась под реактор другого типа. Понятно, что принцип «и так сойдет» здесь категорически не применим, но подписанию соглашений это не помешало.

    Во-вторых, совершенно не понятно, зачем эти соглашения самой Украине. Атомная энергетика обеспечивает около 50% всей ее выработки, при этом украинские АЭС недозагружены в силу несбалансированности энергорынка и по причине плохого состояния старых энергоблоков. В январе-феврале 2022 года «Энергоатом» впервые планирует запустить все 15 имеющихся энергоблоков, учитывая грядущий дефицит электроэнергии в стране. На такой мощности украинская атомная энергетика будет работать впервые с 1990 года, и чем закончится этот эксперимент пока не ясно. При этом нынешний энергокризис на Украине вызван в первую очередь дефицитом балансирующих мощностей (теплоэлектростанций), а не источников постоянного тока, какими являются АЭС. Зачем наращивать атомные мощности в условиях нерешенных системных проблем в энергетике, непонятно в принципе.

    Как непонятно и то, за счет чего будут покрываться расходы на гигантскую стройку. Атомная энергетика – ключевой донор всей системы, который удерживает цены на электроэнергию для населения и коммунального сектора от еще большего подорожания. Перманентный долг государства перед «Энергоатомом» не позволяет компании проводить качественные плановые ремонты (что часто приводит к экстренным остановкам энергоблоков), не говоря уже о начале реализации куда более важного проекта по выведению из эксплуатации отработавших срок установок. Кредитование проекта по возведению новых энергоблоков потребует еще большего повышения цен на электроэнергию и тепло для населения, тогда как уровень неплатежей в стране и без того зашкаливает.

    Зато вполне понятно, зачем этот проект Westinghouse. Компания, которая еще несколько лет назад принадлежала японской Toshiba, в 2017 году объявила о банкротстве. Причиной стали возросшие обязательства Westinghouse по американским проектам – строительству двух энергоблоков на частных АЭС Virgil C. Summer в Южной Каролине и двух энергоблоков на АЭС Vogtle в Джорджии. Проблемы возникли из-за ошибок в технико-экономических обоснованиях, задержках в строительстве и непомерно раздувшемся бюджете проектов.

    Фото: ООО «Медиа-центр «Голос Подолья»/ТАСС

    Что самое интересное – именно реактор и оборудование с АЭС в Южной Каролине, которые так и не получили разрешений американских регуляторов, и должны быть установлены на Хмельницкой АЭС Украины. Иными словами, в колонию задорого хотят отправить оборудование, от которого отказались в самих США.

    В 2018 году Toshiba продала Westinghouse малоизвестному американскому фонду Brookfield Business Partners, который, как сказано на сайте компании, «владеет и управляет активами». Наряду с энергетикой – это недвижимость, страхование и прочее. По сути, США пролоббировали интересы частной компании, которая не специализируется на атомных проектах, а лишь управляет активами с целью получения прибыли. Подписание соглашения – следствие обещаний, которые президент Владимир Зеленский дал министру энергетики США Дженнифер Гренхольм – единственной представительнице метрополии, которая посетила саммит Крымской платформы – важного для Зеленского русофобского проекта, который в августе этого года не удосужился посетить ни один из лидеров западных «партнеров» Украины.

    По оценкам министра энергетики Украины Германа Глущенко, каждый энергоблок может обойтись Украине примерно в 5 млрд долларов. Понятно, что у Киева таких денег нет, и все будет финансироваться в кредит, который должен предоставить американский Eximbank. Об условиях предоставления этого кредита еще предстоит договориться, но, учитывая, что сейчас вновь зашел разговор об акционировании «Энергоатома», можно предположить, что США поставили условием кредитования вхождение американских компаний в капитал «Энергоатома». Когда это случится, процесс перевода украинской атомной энергетики на американское топливо и строительство новых энергоблоков из бросовых остатков того, что не пригодилось в самих США, станет системным проектом.

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