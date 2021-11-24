США берут под контроль атомную энергетику Украины

За непрекращающейся украинской клоунадой незамеченной прошла одна отнюдь не тривиальная новость. А именно: подписание соглашений между украинским «Энергоатомом» и американской Westinghouse Electric о возведении двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Знаковое на первый взгляд событие в действительности может стать началом крайне опасной авантюры. Управленческий хаос на Украине давно поразил не только ключевые институты власти – правительство, парламент и судебную систему, но и госкорпорации, в том числе упомянутый «Энергоатом». А безответственные решения, принимаемые временщиками во главе стратегических компаний и в правительстве, уже в обозримой перспективе могут сделать Украину крайне взрывоопасной страной в самом прямом смысле этого слова.

Соглашения фиксируют закупку услуг по проектированию энергоблоков, закупку тренажеров для обучения персонала, а также авансирование производства оборудования. Знаковым эти соглашения являются сразу по нескольким причинам. Во-первых, речь идет о том, что на Украине должны появиться реакторы нового типа (АР1000), которые ранее никогда не использовались и, более того, не сертифицированы в стране. Интересно и то, что реакторы этого типа должны быть установлены на площадках недостроенных 3-го (готов на 75%, возведен каркас) и 4-го (28%, заложен фундамент) энергоблоков АЭС. Эти блоки начинали строиться еще при советской власти, в 1986-87 гг. В настоящий момент оценки состояния этих объектов нет, как нет и оценок того, может ли в принципе американский реактор быть установлен на площадку, которая готовилась под реактор другого типа. Понятно, что принцип «и так сойдет» здесь категорически не применим, но подписанию соглашений это не помешало.

Во-вторых, совершенно не понятно, зачем эти соглашения самой Украине. Атомная энергетика обеспечивает около 50% всей ее выработки, при этом украинские АЭС недозагружены в силу несбалансированности энергорынка и по причине плохого состояния старых энергоблоков. В январе-феврале 2022 года «Энергоатом» впервые планирует запустить все 15 имеющихся энергоблоков, учитывая грядущий дефицит электроэнергии в стране. На такой мощности украинская атомная энергетика будет работать впервые с 1990 года, и чем закончится этот эксперимент пока не ясно. При этом нынешний энергокризис на Украине вызван в первую очередь дефицитом балансирующих мощностей (теплоэлектростанций), а не источников постоянного тока, какими являются АЭС. Зачем наращивать атомные мощности в условиях нерешенных системных проблем в энергетике, непонятно в принципе.

Как непонятно и то, за счет чего будут покрываться расходы на гигантскую стройку. Атомная энергетика – ключевой донор всей системы, который удерживает цены на электроэнергию для населения и коммунального сектора от еще большего подорожания. Перманентный долг государства перед «Энергоатомом» не позволяет компании проводить качественные плановые ремонты (что часто приводит к экстренным остановкам энергоблоков), не говоря уже о начале реализации куда более важного проекта по выведению из эксплуатации отработавших срок установок. Кредитование проекта по возведению новых энергоблоков потребует еще большего повышения цен на электроэнергию и тепло для населения, тогда как уровень неплатежей в стране и без того зашкаливает.

Зато вполне понятно, зачем этот проект Westinghouse. Компания, которая еще несколько лет назад принадлежала японской Toshiba, в 2017 году объявила о банкротстве. Причиной стали возросшие обязательства Westinghouse по американским проектам – строительству двух энергоблоков на частных АЭС Virgil C. Summer в Южной Каролине и двух энергоблоков на АЭС Vogtle в Джорджии. Проблемы возникли из-за ошибок в технико-экономических обоснованиях, задержках в строительстве и непомерно раздувшемся бюджете проектов.

Что самое интересное – именно реактор и оборудование с АЭС в Южной Каролине, которые так и не получили разрешений американских регуляторов, и должны быть установлены на Хмельницкой АЭС Украины. Иными словами, в колонию задорого хотят отправить оборудование, от которого отказались в самих США.

В 2018 году Toshiba продала Westinghouse малоизвестному американскому фонду Brookfield Business Partners, который, как сказано на сайте компании, «владеет и управляет активами». Наряду с энергетикой – это недвижимость, страхование и прочее. По сути, США пролоббировали интересы частной компании, которая не специализируется на атомных проектах, а лишь управляет активами с целью получения прибыли. Подписание соглашения – следствие обещаний, которые президент Владимир Зеленский дал министру энергетики США Дженнифер Гренхольм – единственной представительнице метрополии, которая посетила саммит Крымской платформы – важного для Зеленского русофобского проекта, который в августе этого года не удосужился посетить ни один из лидеров западных «партнеров» Украины.

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По оценкам министра энергетики Украины Германа Глущенко, каждый энергоблок может обойтись Украине примерно в 5 млрд долларов. Понятно, что у Киева таких денег нет, и все будет финансироваться в кредит, который должен предоставить американский Eximbank. Об условиях предоставления этого кредита еще предстоит договориться, но, учитывая, что сейчас вновь зашел разговор об акционировании «Энергоатома», можно предположить, что США поставили условием кредитования вхождение американских компаний в капитал «Энергоатома». Когда это случится, процесс перевода украинской атомной энергетики на американское топливо и строительство новых энергоблоков из бросовых остатков того, что не пригодилось в самих США, станет системным проектом.