На Украине начались веерные отключения электричества

Веерные отключения электричества на Украине уже идут, несмотря на заверения властей страны, что они их не допустят и преодолеют энергетический кризис, сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Егор Устинов.

«В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы и все остальное работает на дизельных генераторах. Поэтому ежедневные мантры от власти, что все замечательно и никаких отключений нет – это полный абсурд», – передает ТАСС слова депутата со ссылкой на пресс-службу партии.

Устинов отметил, что из-за дефицита энергии приостанавливают электроснабжение, из-за чего объекты критической инфраструктуры вынуждены переходить на генераторы. Зампред призвал власти Украины ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и отопление, срочно заключить прямые контракты с поставщиками энергоносителей и оказать государственную поддержку угледобывающим предприятиям Украины. «Необходимые для этого законопроекты зарегистрированы в парламенте», – добавил он.

Напомним, в прошлый понедельник мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности веерных отключений электричества на Украине. Тогда же глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупреждал, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко констатировал, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.