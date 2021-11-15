Кличко предупредил киевлян о начале веерных отключений света

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных веерных отключениях электричества. Причем, по его словам, этого не было уже 20 лет, сообщили местные СМИ.

«Если морозы продержатся несколько недель при температуре -15, вероятность веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высока», – передает «Страна.UA» слова Кличко.

Он объяснил, что возможность отключений связана с нехваткой угля и газа у 12 столичных предприятий, производящих тепло и электроэнергию.

«Мы знаем, какая сложная ситуация. Мы знаем, что на сегодняшний день у 12 предприятий, производящих тепло и электроэнергию, недостаточно запасов угля. Мы знаем, что есть недостаточное количество запасов газа в хранилищах», – отметил мэр Киева.

При этом он пообещал, что в украинской столице не вырастут коммунальные платежи.

«Могу говорить четко, что поднятия тарифов для населения не будет, они останутся на том же уровне», – заверил Кличко.

Правда, потом сообщил, что ожидается подорожание продуктов, поскольку цены на них зависят от энергоносителей.

«Если ситуация будет сложной, то в конце зимы это может повлечь рост цен на продукты», – предрек Кличко.

Ранее глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупредил, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев.