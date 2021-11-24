Украина вышла на третье место в мире по долгам перед МВФ

По накопленным долгам перед Международным валютным фондом (МВФ) Украина вышла на третье место, обогнав Аргентину и Египет, заявил сопредседатель фракции в Верховной раде «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.

Бойко указал, что «зависимость Украины от МВФ только увеличивается, и теперь мы третьи в мире, после Аргентины и Египта, по накопленным долгам перед фондом», передает Sputnik «Ближнее зарубежье».

Он подчеркнул, что когда Киев называет очередной кредит от фонда «достижением» и «свидетельством доверия западных партнеров», то обманывает собственных граждан.

По его словам, такие кредиты только доказывают, что в экономике и социальной сфере у страны огромные проблемы, с которыми эта власть уже не способна справиться.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поступление нового транша от МВФ в размере около 700 млн долларов.

В сентябре виртуальная миссия МВФ начала работу на Украине для продолжения обсуждений по вопросам первого пересмотра программы stand-by.

Замглавы национального банка Украины Сергей Николайчук заявлял, что страна рассчитывает получить более 700 млн долларов транша от МВФ по программе stand-by. До этого Зеленский подверг МВФ критике за то, что фонд относится к его стране так же, как и к другим государствам.