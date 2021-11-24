Украина вышла на третье место в мире по долгам перед МВФ

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24 ноября, среда | Последнее обновление — 22:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина начала финансирование строительства стены на границе с Белоруссией
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Им всё сходит с рук: гонки по дорогам общего пользования, подрезания, хамство, нападение на людей, дрифт чуть ли не на Красной площади.
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Безответственные решения, принимаемые временщиками во главе стратегических компаний и в правительстве, уже в обозримой перспективе могут сделать Украину крайне взрывоопасной страной в самом прямом смысле этого слова.
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Вы летите на гребне волны прогресса, уничтожая отставших классиков, Шекспира и Данте, переименовывая мам и пап в родителей номер один и номер два, умножая гендеры и прочее? Флаг вам в руки, а нам спешить некуда.
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Украина вышла на третье место в мире по долгам перед МВФ
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По накопленным долгам перед Международным валютным фондом (МВФ) Украина вышла на третье место, обогнав Аргентину и Египет, заявил сопредседатель фракции в Верховной раде «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко.
Бойко указал, что «зависимость Украины от МВФ только увеличивается, и теперь мы третьи в мире, после Аргентины и Египта, по накопленным долгам перед фондом», передает Sputnik «Ближнее зарубежье».
Он подчеркнул, что когда Киев называет очередной кредит от фонда «достижением» и «свидетельством доверия западных партнеров», то обманывает собственных граждан.
По его словам, такие кредиты только доказывают, что в экономике и социальной сфере у страны огромные проблемы, с которыми эта власть уже не способна справиться.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поступление нового транша от МВФ в размере около 700 млн долларов.
В сентябре виртуальная миссия МВФ начала работу на Украине для продолжения обсуждений по вопросам первого пересмотра программы stand-by.
Замглавы национального банка Украины Сергей Николайчук заявлял, что страна рассчитывает получить более 700 млн долларов транша от МВФ по программе stand-by. До этого Зеленский подверг МВФ критике за то, что фонд относится к его стране так же, как и к другим государствам.
Львовский журналист заявил о начале «грандиозного шухера» для Зеленского
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Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов резко высказался о деятельности украинского лидера Владимира Зеленского и назвал его заявления о «российской угрозе» лукавством.
Ранее националисты развернули в центре Киева баннер с обвинениями во лжи в адрес президента. Дроздов назвал эту акцию предупреждением и «меткой» для главы государства.
«Уличили (Зеленского) во лжи, которая попахивает государственной изменой», – передает РИА «Новости» слова Дроздова.
Дроздов также предположил, что регулярно звучащие в Киеве заявления о «российской угрозе» могут быть связаны с попытками отвести глаза украинцев от происходящего внутри страны.
«Как государственная измена замаячила <...> – так сразу «Путин нападает. Это все Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля». Эти дешевые трюки с подменой понятий <...> уже не работают, и грандиозный шухер уже начался», – добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны России и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.
На Украине призвали Запад ввести против России «адские» санкции
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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Запад ввести «адские» санкции против Москвы в случае начала боевых действий с Киевом.
Украинский дипломат выразил мнение, что президент России Владимир Путин якобы «поймал кураж» после достижения нескольких внешнеполитических побед. По его мнению, по этой причине Москва якобы может прибегнуть к «масштабным провокациям» в отношении Киева. Однако, как считает Климкин, США и ЕС «работают на опережение» и готовят ответные меры, передает РИА «Новости».
«Адские санкции или не адские – для меня не так важны эти эпитеты, сколько то, работают они или нет. Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? По состоянию на сегодня я сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают», – сказал бывший глава МИД Украины. При этом, по словам Климкина, вопрос поставок вооружения на Украину решат на онлайн-встрече российского лидера с американским коллегой Джо Байденом.
Напомним, в августе в МИДе заявляли, что опасность отключения России от международной платежной системы SWIFT пока не просматривается, от этого шага все только проиграют.
В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИДе заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности такого шага. В МИДе подчеркнули, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
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В Кремле оценили заявление Патрушева о том, что «на Украине может полыхнуть»
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Слова секретаря Совбеза России Николая Патрушева о том, что «на Украине может полыхнуть», являются аргументированной точкой зрения, основанной на анализе данных, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это точка зрения руководителя Совбеза, который обладает очень широким комплексом информации, [представителя] органа, который занимается анализом этой информации и моделированием различных сценариев развития», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, Патрушев высказывает свою аргументированную точку зрения, основанную на анализе данных.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад разрушил экономику Украины, доведя ее общество до бесправия и нищеты, и в любой момент там может полыхнуть так, что миллионы украинцев превратятся в беженцев в поисках приюта.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции.
На Украине обвинили США в стремлении сорвать переговоры с Россией
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Соединенные Штаты целенаправленно нагнетают напряжение вокруг якобы имеющихся у России военных планов в отношении Украины с целью сорвать переговоры Москвы и Киева по Донбассу, заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
По его мнению, Вашингтон пытается «убить двух зайцев сразу»: помешать договоренностям двух сторон и оказать давление на Кремль. «У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете (что фактически будет означать федерализацию Украины), «формуле Штайнмайера» или кластерах», – передает РИА «Новости» слова Жданова в статье для издания «Главред».
Обозреватель предположил, что Соединенные Штаты намеренно искажают факты о «российской агрессии», поскольку не хотят «уходить из Украины». В свою очередь, президент Владимир Зеленский использует военную риторику, чтобы «хоть как-то спасти свой рейтинг».
«Американцы занервничали из-за этих переговоров, потому что у них в Украине очень большой интерес – как сказала одна конгрессвумен, Штаты не могут просто встать и уйти из Украины, так как слишком уж много денег в нее вложено», – пояснил автор публикации. Жданов подчеркнул, что Россия – последняя страна, которая заинтересована воевать с Украиной.
Накануне в Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину. Ранее в Госдепартаменте США заявили о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщили о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США заявили также о «тесных контактах» с властями Украины.
Накануне в Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Facebook заблокировал страницу оператора ПХГ «Укртрансгаз»
Социальная сеть забанила страницу компании «Укртрансгаз»; как сообщили представители оператора, это произошло «без очевидных причин» и по вине российских пользователей.
В «Нафтогазе» сообщили, что компания «потеряла свой голос» в Facebook. Блокировку объяснили жалобами со стороны «агрессивных российских ботов» на пост о помощи украинским военным, сообщает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Отмечается, что официальную страницу компании, управляющую крупнейшими подземными хранилищами в Европе, блокируют уже третий раз за год.
Ранее в «Укртрансгазе» сообщили, что отбор природного газа из подземных хранилищ в октябре составил 700 млн кубометров, что в 3,5 раза больше показателей октября 2020 года. Это объяснили сезоном и деятельностью компаний-нерезидентов, реэкспортировавших часть своих запасов.
Украина обменялась с США и Британией разведданными о ВС России
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Глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что обменялся с коллегами из США и Британии данными разведслужб о якобы имеющем место «скоплении российских войск на границе с Украиной».
«У меня (ранее) состоялись две важные встречи – с министрами обороны Великобритании Беном Уоллесом и США Ллойдом Остином. У нас были серьезные разговоры, где мы четко сравнили факты, который получают наша и их разведки. Сделали обмен информацией между нашими разведывательными агентствами – выводы одинаковые. Режим риска нам понятен», – приводит ТАСС слова Резникова, которого цитирует пресс-служба Минобороны Украины.
Как утверждает глава украинского военного ведомства, Киев получил «получил очень важные сигналы от партнеров» о том, что не останется наедине с этой ситуацией. Министр обороны Украины выступил с утверждением, что партнеры начали соответствующие консультации с другими государствами ЕС и НАТО. «Реакция будет очень жесткой», – заявил глава военного ведомства, добавив, что речь идет о возможных экономических и политических санкциях против России, а также об увеличении помощи Украине «техникой и вооружением».
Ранее в Госдепе США заявили о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщили о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США заявили также о «тесных контактах» с властями Украины.
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Накануне в Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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В Раду внесли закон о продлении действия особого статуса Донбасса
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Законопроект о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей зарегистрирован в Верховной раде Украины, свидетельствуют данные в базе украинского парламента.
Согласно информации на сайте украинского парламента, законопроект № 6342 получен Радой и передан на рассмотрение руководству. Текст документа пока не опубликован. Инициаторами законопроекта числятся 33 народных депутата, большинство из которых от президентской фракции «Слуга народа», передает ТАСС.
В действующей редакции действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины заканчивается 31 декабря 2021 года.
Напомним, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что во время саммита в Женеве президент США Джо Байден подтвердил приверженность Минским договоренностям, признав необходимость выполнять и ту их часть, которая предполагает особый статус Донбасса. Как отметил Лавров, «это обсуждалось, и когда у нас [в Москве] была [с визитом] заместитель государственного секретаря [США] Виктория Нуланд».
В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что альтернативы выполнению минских договоренностей в полном объеме нет. Он также призвал не забывать, что Минские соглашения приняли форму международного права, принято соответствующее решение Совета Безопасности ООН.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» впервые был принят в 2014 году и с тех пор автоматически продлевается решением парламента на очередной год. Однако на практике этот закон, который также должен предоставлять Донбассу право свободно пользоваться русским языком и создавать отряды народной милиции, не работал ни одного дня. Его вступление в силу в нарушение Минских соглашений было оговорено целом рядом условий, в том числе предварительным проведением на неподконтрольных Киеву территориях демократических выборов и выводом оттуда «незаконных вооруженных формирований».
При этом особый статус Донбассу должен быть предоставлен на постоянной основе. Для этого была разработана «формула Штайнмайера», которая оговаривает введение особого статуса в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сначала на временной основе в день проведения местных выборов, а после подтверждения ОБСЕ их легитимности – на постоянной. По итогам последнего саммита «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) в декабре 2019 года Киев обязался законодательно также ее закрепить, но обещание не выполнил.
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Украина собралась провести учения на границе с Белоруссией
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Учения силовых структур Украины пройдут в ближайшее время в граничащих с Белоруссией регионах, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
«В ближайшее время мы будем проводить практические учения и перемещения личного состава пограничной службы, Нацгвардии и Нацполиции. Эти меры необходимы для обеспечения правопорядка на границе и безопасности граждан. Прежде всего, мы должны успокоить людей, разъяснить им ситуацию и наладить тесную коммуникацию», – приводит ТАСС слова Клименко, которого цитирует пресс-служба ведомства.
Там также сообщили, что во вторник Клименко провел координационное совещание с руководителями силовых органов в Черниговской области и проинспектировал службу полицейских вблизи государственной границы Украины с Белоруссией. Он заявил, что такие встречи проводятся во всех областях Украины, которые граничат с Белоруссией.
«Большие силы правоохранительных ведомств брошены на охрану государственной границы [Украины] в то время, когда несколько тысяч мигрантов находятся в Белоруссии. Мы рассматриваем разные варианты развития событий на границе и отрабатываем соответствующие сценарии», – заявил Клименко.
Накануне в Генштабе Белоруссии заявили, что наращивание военных контингентов соседними странами НАТО и агрессивное поведение Украины ведет к созданию вокруг республики «пояса недружественных государств».
В понедельник в СВР отметили, что сложившееся положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии в преддверии событий 2008 года, есть информация об усилении военного присутствия Украины в приграничных районах с Россией и Белоруссией.
В конце прошлой недели Украина провела военные учения в Ровенской области по обеспечению порядка и недопущению миграционного кризиса на границе с Белоруссией. На этом фоне глава МВД Украины Денис Монастырский заявил о готовности силовиков применять огнестрельное оружие в случае агрессивных действий нарушителей границы. Он также призвал Раду «быть готовой рассмотреть вопрос о введении и чрезвычайного положения в приграничных областях или в приграничных районах» Украины.
В прошлый четверг пограничники Украины заявили о попытке нелегалов проникнуть в страну из Белоруссии. Ранее глава МВД Украины допустил введение режима ЧП в приграничных областях страны в случае обострения ситуации на границе с Белоруссией. В середине ноября в ВСУ пообещали уничтожать мигрантов в случае прорыва границы с Белоруссией. Также стало известно о планах Украины возвести укрепления на границе с Белоруссией.
Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе в отсутствие контактов с Евросоюзом решать проблему мигрантов «как получится». Он пообещал, что мигрантов на границе держать не будет, никто их останавливать не станет. Британия допустила, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия.
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В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
Власти Крыма не ставили и не будут ставить вопрос о возобновлении подачи воды с Украины по Северо-Крымскому каналу, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
«Пусть продолжают строить препятствия и сражаться с ветряными мельницами <...> Пусть эта вода останется им, если эти негодяи перещеголяли в своем варварстве даже нацистов», – заявил он РИА «Новости».
Фикс отметил, что вопроса подачи воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, начиная с 2015 года, для Крыма не существует. По его словам, даже в самые засушливые годы полуостров успешно выходил из ситуации.
«В том числе природа нам помогла в этой истории. Пусть киевские власти живут со своей водой. Придет время, и они ответят за все свои преступления против крымчан», – подчеркнул он.
Ранее новый вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила о невозможности возобновления подачи воды в Крым.
Напомним, рабочая группа крымского парламента собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Выяснилась причастность к ним 12 граждан Украины. Следственный комитет России впервые возбудил уголовное дело по ст. 358 УК РФ («Экоцид») по факту водной блокады Крыма со стороны Украины
Тем временем на Украине признали провал водной блокады Крыма после того, как под Азовским морем нашли пресную воду.
США собрались провести консультации с НАТО по Украине
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Соединенные Штаты могут в ближайшие дни провести новые консультации по Украине с международными партнерами, в том числе по линии НАТО, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
«Мы используем различные каналы, чтобы подтвердить европейским союзникам, Украине и России незыблемость нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины», – приводит слова американского дипломата ТАСС.
«Мы используем любые возможности, в частности в многосторонних форматах, которые могут появиться в ближайшие дни, в том числе, возможно, с НАТО, чтобы поделиться нашими озабоченностями, сверить часы с союзниками в рамках альянса», – добавил Прайс.
Ранее в Госдепе США заявили о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины.
Накануне в Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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В Госдепе США заявили о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины
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Соединенные Штаты поддерживают контакты по ситуации вокруг Украины с Россией, в том числе по линии Госдепартамента и разведсообщества, заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
«Мы проводили дискуссии с российскими представителями по этой теме, о некоторых из них было объявлено открыто, в том числе по нашей линии (Госдепартамента), по линии Совета национальной безопасности, по линии разведывательного сообщества. Вы знаете о визите директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву несколько недель назад», – приводит слова американского дипломата ТАСС.
Представитель Госдепартамента США добавил, что маневры российских сил поблизости от границ Украины по-прежнему вызывают обеспокоенность у Соединенных Штатов, однако, по его словам, как и ранее, Вашингтону намерения Москвы неизвестны.
Накануне в Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
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В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в альянсе якобы заметили «движения и концентрацию сил [ВС России]» и «готовы реагировать на любое развитие событий» на Украине. 13 ноября в администрации президента США Джо Байдена сообщали, что Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность Соединенных Штатов в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, якобы наблюдается у российско-украинской границы. В тот же день президент Владимир Путин назвал алармистскими сообщения о том, что Москва якобы готовит «военное вторжение на Украину».
10 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты обеспокоены якобы наблюдающейся необычной военной активностью России «рядом с Украиной» и опасаются попытки Москвы «заново сделать то, что она предприняла в 2014 году».
В конце октября на Западе заявляли, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». Однако 5 ноября начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала опроверг утверждения СМИ о наращивании российских войск на границе Украины. Позже в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили об отсутствии информации о войсках России у границ Украины. В Кремле на претензии Киева о российском военном присутствии у границы ответили, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым.
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Донецк обвинил Запад в выдаче «индульгенции» Киеву на любые действия
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Власти Украины воспринимают поддержку Киева «из-за океана» в виде вооружения и боеприпасов как индульгенцию на любые дальнейшие действия, заявил представитель провозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности на переговорах по Донбассу Алексей Никоноров.
Представитель ДНР подчеркнул, что власти Украины воспринимают поддержку Киева «из-за океана» в виде вооружения и боеприпасов как индульгенцию на любые дальнейшие действия. «Отмечается целенаправленное нанесение ущерба вооруженными формированиями Украины как по инфраструктуре республики, так и по жилым домам мирных граждан. На протяжении трех месяцев количество повреждений на промышленных объектах и объектах критической инфраструктуры неумолимо растет», – передает РИА «Новости» слова Никонорова.
«Мы устали призывать украинскую сторону вернуться к выполнению договоренностей. Вместо того чтобы их выполнять, Украина публично бравирует применением ударного БПЛА «Байрактар» и ПТРК, разворачивает целые информационные кампании, делая публичные заявления, которые фактически подтверждают нарушение Украиной Минских соглашений и ее выход из подписанных договоренностей о перемирии», – сказал Никоноров.
Накануне главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали в Николаевской области новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов «Байрактар» и противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
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В понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства.
Позже стало известно, что США собрались отправить на Украину военных советников и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». В России предостерегли США от поставок «Стингеров» Украине. Военный эксперт Игорь Коротченко выразил мнение, что этот шаг спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам. В понедельник в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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В администрации США заявили о «тесных контактах» с властями Украины
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что Вашингтон и Киев поддерживают «тесные контакты», но не стала комментировать сообщения о возможности отправки дополнительных вооружений или американских военных советников на Украину.
«Мы поддерживаем тесные контакты с украинским руководством, но мне нечего анонсировать сегодня», – приводит ТАСС ответ Псаки на вопрос о том, могут ли Соединенные Штаты отправить на Украину дополнительные вооружения или военных советников.
Пресс-секретарь Белого дома напомнила о том, что президент США Джо Байден ранее распорядился выделить Украине военную помощь в размере до 60 млн долларов за счет средств Пентагона. По версии Псаки, при Байдене США «неоднократно демонстрировали, что могут использовать ряд инструментов для противодействия вредоносной активности России».
Ранее в Госдепе США заявили о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщили о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО.
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Накануне стало известно, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и поставки Киеву различных вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». Военный эксперт Игорь Коротченко выразил мнение, что этот шаг спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам.
В понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. После этого Штаб силовой операции ВСУ опроверг информацию о применении «Джавелинов» в Донбассе.
Позже главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали в Николаевской области новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов «Байрактар» и противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
В понедельник в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией из-за мигрантов
Киев объявил о начале спецоперации на границе Украины с Белоруссией, которая призвана не допустить миграционного кризиса, сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы страны.
«На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция «Полесье». Она координируется государственной пограничной службой и проводится совместно с силами национальной гвардии, национальной полиции, ВСУ и другими задействованными резервами», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Как подчеркнул первый замглавы погранслужбы Украины Владимир Никифоренко, угроза распространения кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов на Украину сохраняется.
Руководить операцией для оперативного обмена информацией будут межведомственные координационные штабы и координационные группы управления. Кордон будут контролировать увеличенные пограничные наряды, параллельно власти нарастят силы и средства на возможных направлениях попыток прорыва групп нелегалов. Во время операции для патрулирования и мониторинга будут применять авиацию, беспилотники и другие технические средства наблюдения.
Ранее в среду глава национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что учения силовых структур Украины пройдут в ближайшее время в граничащих с Белоруссией регионах.
ВВС Украины отработали нанесение воздушных ударов в Николаевской области
Военно-воздушные силы Украины отработали нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах «Широкий лан» и «Киево-Александровский» в Николаевской области, сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВС Украины.
«Вечером 23 ноября ударная и истребительная авиация Воздушных Сил ВС Украины отработала нанесение воздушных ударов по противнику на полигонах «Широкий лан» и «Киево-Александровский»… Ударная авиация – самолеты Су-24М и Су-25 под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 наносили ракетно-бомбовые удары по наземным целям. После чего истребители отработали воздушные бои и нанесли имитированные удары по наземным и надводным целям в акватории Черного моря», – говорится в сообщении в Facebook командования ВВС Украины.
Отмечается, что в ходе тренировок звено истребителей перехватило военно-транспортный самолет Ан-26, который по легенде якобы был захвачен террористами.
Накануне главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отработали в Николаевской области новую тактику использования разведывательно-ударных комплексов «Байрактар» и противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».
В понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства.
Позже стало известно, что США собрались отправить на Украину военных советников и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер». В России предостерегли США от поставок «Стингеров» Украине. Военный эксперт Игорь Коротченко выразил мнение, что этот шаг спровоцирует всплеск террористических атак в Европе, поскольку коррупционные украинские власти перепродадут оружие преступным группировкам. В понедельник в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
В прошлую субботу Москва призвала Вашингтон убедить Киев выполнять Минские соглашения. В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что альтернативы выполнению минских договоренностей нет. Путин также подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
В октябре официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
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