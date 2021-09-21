Миссия МВФ начала работу на Украине

Виртуальная миссия Международного валютного фонда начала свою работу на Украине для продолжения обсуждений по вопросам первого пересмотра программы stand-by.

«Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой-Голлар начинает сегодня свою работу и будет продолжать обсуждение с властями Украины первого пересмотра программы, поддерживаемой МВФ. Встречи миссии будут проходить в онлайн-режиме», – говорится в заявлении постоянного представителя МВФ на Украине Ваграма Степаняна, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Украина может получить транш от Международного валютного фонда в размере 700 млн долларов в первой декаде октября.

Замглавы национального банка Украины Сергей Николайчук заявлял, что страна рассчитывает получить более 700 млн долларов транша от МВФ по программе stand-by. До этого президент Украины Владимир Зеленский подверг МВФ критике за то, что фонд относится к его стране так же, как и к другим государствам.

В начале мая официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что власти Украины должны достичь большего прогресса в деле проведения реформ для завершения первого обзора экономики республики, требуемого для выделения очередного транша.